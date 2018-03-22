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Реплика Донецкого: Фуфло вместо конкурса

22.03.2018 23:17|ПсковКомментариев: 12

20 марта в Пскове состоялось так называемое «рейтинговое голосование» за дизайн-проекты общественных территорий, давно ждущих реконструкции - Сквера искусств на Четырех углах, Парка отдыха на дальнем Запсковье и Аллеи ветеранов на Юбилейной.

Пункты голосования были открыты по трем адресам, и жители не остались равнодушны: за дизайн-проекты отдали свои голоса 1133 человека. Сегодня было объявлено, что комиссия под председательством главы города Ивана Цецерского «подбила» итоги плебисцита. Однако так и осталось непонятным, за что именно голосовали люди?

Я зашел на пункт голосования в библиотеку на улице Конной и и сразу понял, что жителей Пскова разводят, как лохов. Внаглую, ничего не стесняясь. По каждому из трех объектов голосующим нужно было выбрать из двух вариантов - условно «как прежде» и условно «с изменениями».

Я поглядел на распечатанные цветные картинки, развешанные на стендах, и мои глазные яблоки взорвались изнутри! Почему? А потому, что на первых же двух эскизах, по Скверу искусств, обнаружил полное фуфло и фейк. «Визуализация» показывала мне не Четыре угла, а какие-то непонятные изображения, некий незнакомый нам город, то ли скопипащенный из интернета, то ли нарисованный неизвестными художниками-самоучками. 

За столиком для голосования разместились два молодых человека и дама бальзаковского возраста. Все они представляли Управление городского хозяйства. Да и на баннерах значилось: «УГХ города Пскова». В связи с чем я решил поинтересоваться: «Что происходит? Это разве Псков? Четыре угла?».

Дама, ничтоже сумняшеся, мне отвечает: «Да. Они самые». И далее на глазах у немногочисленной изумленной публики разыгралась форменная «комедь». Когда я вторично ваыразил сомнение в том, что на представленных картинках изображен Псков, дама принялась разговаривать со мной, как со слабоумным.

Я, естественно, возмутился: «Вы зачем из псковичей идиотов делаете!? Да это же грандиозная профанация! Это не Четыре угла, это какой-то неведомый нам населенный пункт!». А она снова со мной как с малахольным, чего-то втюхивает. Как мне стало понятно чуть позже, ее специально там, в фойе, посадили - уговаривать сомневающихся: мол, не верьте глазам своим!

Сами -дизайн-проекты не выдерживали никакой критики в смысле художественного исполнения. Какие-то кладбищенские оградки со звездами, уродливые детские площадки, портящие и без того безнадежно испорченный вид пост-исторического города П. Но хрен с ними, с дизайн-проектами, в смысле с их качеством.

Ну, уважайте хотя бы себя, если жителей презираете! Впишите свои чертежи хотя бы в реальный пейзаж, а не в фейковую картинку, украденную где-то в интернете! Вот что больше всего меня поразило в как бы «голосовании» в тот момент.

Я подумал: «Неужели авторам трудно было дойти до Пяти углов, встать посередине «гайд-парка» и элементарно сфотографировать окружающее пространство? Они что, горожан совсем за лошар держат?».

В течение следующих пяти пять минут эти специалисты из УГХ довели меня до белого каления. Я стоял и орал: «Зачем вы тут фальшаком занимаетесь?», а они грозили, что полицию вызовут. «Вызывайте, - говорю, - но из меня придурка не сделаете!».

Плюнул и ушел книжки смотреть. А народ-то, меж тем, идет, голосует. Причем весьма активно. Спрашивается, за что? За то, чтобы воткнуть посреди нашего «гайд-парка» большую клумбу или фонтан? И как мы после этого там митинговать будем? Тем более, что, судя по картинке, «гайд-парк» этот совсем не наш, а чей-то чужой.

Тут по ходу разыгранной пьесы вдруг выяснилось, что приходили сорок каких-то солдат строем и тоже голосовали. А уже сегодня обнаружились некоторые дополнительные пикантные подробности. Оказывается, солдаты строем ходили не по одному адресу, а по всем трем, то есть проголосовали три раза. Об этом казусе рассказала одна наша коллега, которая ради эксперимента тоже проголосовала три раза. Главное было иметь паспорт. Что это еще за выборные «карусели»?

Более того: выяснилось и еще одно обстоятельство. Изначально дизайн-проектов было 12, и это был как бы конкурс, участников которого организаторы просто-напросто кинули. Возмущены беспределом даже некоторые мундепы, которые привыкли помалкивать в тряпочку, но теперь, когда завернули их дизайн-проекты, они обиженно шепчутся в соцсетях о том, что их обидели, и вообще поступили несправедливо.

Да, мы давно привыкли, что за наши же деньги нам впаривают всякую хрень типа реконструкции Детского парка, и все равно непонятно, зачем устраивать какой-то дикий псевдо-плебисцит под заранее проведенное решение? Мы, журналисты, конечно, много чего видали, но такого наглого фальшака я что-то и не припомню. Здесь, по-моему, по уровню «хитровывернутости» городская власть превзошла саму себя.

Саша Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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