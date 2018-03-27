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Реплика Донецкого: Сбритые усы Грудинина и трахающиеся панды Явлинского

Последние выборы президента показали, что российская политика окончательно выродилась в дешевый балаган. Всю неделю, подводя итоги кампании, политологи гадали: сбреет ли усы экс-кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который в процессе записи интернет-передачи «Вдудь» опрометчиво поспорил с телеведущим Юрием Дудем о 15% голосов избирателей как раз на собственные усы.

Грудинин набрал меньше 12%, и в минувшую субботу появились фото Грудинина без растительности под носом и видео, на котором Грудинин растительность сбривает. Последовал и комментарий от экс-кандидата в президенты: «...ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово - значит, надо его сдерживать».

На Псковщине объявился последователь подмосковного сталиниста-бизнесмена - лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко, который в свою очередь давал обещание в Фейсбуке. «Раз обещал, надо сбривать» и «Усы могут и новые отрасти» - прокомментировал вынужденное селфи Петр Алексеенко.

Что тут добавить? Молодцы, мужики! Проспорили - выполняют! Но тут же вспоминается и другая народная мудрость: «Кто спорит, тот ничего не стоит». Такова, увы, цена нынешних политиков: усы, шевелюра. Выборы закончились, а клоуны продолжают отрабатывать свои до неприличия затянувшиеся номера.

Все это звучит не столь смешно, сколь жалко и нелепо. Вот он, истинный уровень современной российской политики - предаваться дурацким затеям вместо того, чтобы заниматься реальным делом - бороться за власть, влиять на политическую ситуацию в стране.

Про Титова с его дебильным вопросом умолчим, но ведь и другие экс-кандидаты не лучше. Собчак всю дорогу вела вовсе не избирательную кампанию, а занималась голимым PR-ом, то есть пыталась влиять не на избирателей в целом, а на узкую группу своих сторонников. Явлинский, как тот Акела из сказки про Маугли, опять промахнулся с телевизионной рекламой: пол-кампании нам показывали уставшего, унылого человека, молча бросавшего таблички с непонятными надписями на пол. Когда же лидеру «Яблока», видимо, объяснили, что подобные ноу-хау давно стухли, на экраны явился еще более «феерический» продукт про трахающихся на кухне панд, ярко демонстрирующий, что пиарщики развели старика Явлинского, как последнего лоха.

Допустим, народ у нас не тот: наивный, забитый, легковерный. И все-таки он способен отличить туфту от оригинала, искренний посыл - от балагана. Весь этот цирк с трахающимися пандами и сбритыми усами на поверку вовсе не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Поскольку возникает неизбежный вопрос: «Как может политик претендовать на нечто большее, если он не способен отличить профессионала от шарлатана?».

И вы хотите, чтобы эти люди отвечали за страну и ее будущее? Вот хотя бы на минутку представьте себе товарища Сталина, который, словно дурик, сбривает усы после проигранного спора. Не получается? То-то и оно.

Саша Донецкий