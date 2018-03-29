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Реплика Донецкого: Скорбь по разнарядке

Трагедия в Кемерово вскрыла много такого, чего в обычной жизни мы либо не видим, либо предпочитаем не замечать. Огонь пожара высветил подробности, в которых сразу и не поймешь, чего больше - подлости или глупости. Злостная ползучая коррупция граничит здесь с элементарным головотяпством, и чем больше открывается деталей, жутких и нелепых, тем отчетливей понимаешь: в том-то и беда, что от чего-то похожего никто из нас, увы, не застрахован: где полыхнет в другой раз?

Да собственно оно происходит каждый день. Просто масштаб пожара в Кемеровском торговом центре более нагляден, сильнее действует на нервы обывателя.

По статистике, в России в течение года на пожарах гибнет порядка девяти-десяти тысяч человек. Только в Псковской области в прошлом, 2017-м году, на пожарах сгорело 68 жителей, из них три ребенка. Это и есть наше местное Кемерово, только растянутое во времени.

И взрослые, и дети гибнут в Псковской области от огня постоянно. Я прогуглил: не далее как 1 декабря прошлого года в деревне Гдовского района в сгоревшем доме погибли старушка и шестилетний ребенок. А 4 марта в Опочецком районе сгорели двое детей двух и четырех лет. Почему же никто из фейсбучных правдорубов не поспешил выставлять черных траурных аватарок на своих страницах?

Ответ прост: хайп - не тот. Страшная новость о сельском пожаре проскочила в криминальной хронике и тут же забылась. Много их. Другое дело - Кемеровский Холокост.

Понятно, что за всех не наскорбишься, никаких душевных сил не хватит. Да и за пожар в частном доме несут ответственность его жильцы, тогда как за пожар в торговом центре - уже владельцы и государство, не обеспечившее безопасность. Понятно, что разница есть. Отсюда и праведный гражданский гнев. И все равно от того невообразимо грандиозного хайпа, который поднялся в сети, слишком уж ощутимо несет лицемерием и конъюнктурой. И эта вонь в каком-то смысле гораздо опасней и ядовитей, чем химический угарный газ, от которого погибли дети.

Пожар в Кемерово показал, насколько разодрано наше общество, расколото на «мы» и «они». Оставим в стороне те крайние случаи, когда циничные ублюдки сознательно распространяли вранье о числе жертв. Но ведь и записные политкритиканы выглядели ничуть не лучше: они клепали свои гневные статейки, клеймили и пригвождали к позорному столбу на еще не остывших углях пожарища. Главное - успеть погреть руки на людской беде, пока не выветрился ценный хайп, и сквозь вроде бы правильные слова проступало вполне ощутимое злорадство.

Александр Донецкий