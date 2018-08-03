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Фантазии о Стефановском лужке

03.08.2018 19:48|ПсковКомментариев: 5

Стоит редкая для наших северных широт жара, и горожане тянутся к прохладе. В черте Пскова у воды отдохнуть особо негде. Набережные Великой — не самые удобные локации для активного отдыха. Пойма реки Псковы или городской пляж у Мирожского монастыря положение почти не спасают. В связи с чем люди инстинктивно ищут «дикие» места.

Одно из таких излюбленных мест для отдыха псковичей — Стефановский лужок, прибрежная территория за бывшим радиозаводом и стадионом «Электрон», пересеченная местность, куда в жаркие дни стекаются жители, чтобы искупаться и позагорать, поиграть с детьми, пожарить шашлычки.

Сначала асфальтовая, а затем грунтовая дорога, мимо каменной ограды Мирононосицкого кладбища и корпуса бассейна, ведет вниз, к пойме реки, которая сразу встречает отдыхающих крепкой вонью, распространяемой из биотуалета, расположенного рядом с пивным павильоном.

Повернув по грунтовке налево вы и попадаете, собственно, на Стефановский лужок, неприглядный ландшафт, поросший кустами и перемежаемый болотом, на котором в средние века и располагался монастырь Святого Стефана, давший название местности.

Как описывают путеводители Пскова, монастырь Святого Стефана на Лугу (1480-й год — первое упоминание в летописи) размещался на ближнем Завеличье к северо-западу от Ивановского монастыря. Ныне от этих двух древних монастырских обителей ничего не осталось, кроме храма Рождества Иоанна Предтечи XII века, связанного с правлением знаменитого русского князя Всеволода-Гавриила.

Известно, что в незащищенных крепостными стенами монастырях на Завеличье во время осад останавливались многочисленные захватчики Пскова, разоряя их; в итоге к началу XIX века от монастыря Стефана на Лугу практически ничего не осталось.

Сохранялись некоторые постройки (они были указаны в плане города 1821 года), но точное расположение главного монастырского храма было утрачено.

План города Пскова 1821 года

Краеведы и историки гадают, куда поставить поклонный крест в память о Стефановской церкви, из которой сквозь века дошла лишь храмовая икона середины XVI века - «Апостол Матфей и архидиакон Стефан», сейчас находящаяся в коллекции Псковского музея-заповедника.

Апостол Матфей и архидиакон Стефан — икона из церкви Святого Стефана на Лугу, Псков, XVI век

Всё это важный краеведческий контекст, который необходимо знать и иметь в виду, когда соприкасаешься с историческими достопримечательностями нашего древнего города, но который совершенно не доступен виденью современного жителя. Единственный живой памятник — Храм Иоанна Предтечи — скрыт за облупленными корпусами бывшего радиозавода, и Стефановский лужок сегодня — это, по сути, часть бывшей советской промзоны, заброшенная властями территория, помойка из строительного мусора, действительно пригодная только для непритязательного досуга под алкоголь и шашлыки. Чем, замечу, многие псковичи с удовольствием и занимаются, заезжая на лужок на личных автомобилях.

Если подняться чуть выше от реки, то прогулка вряд ли обрадует живописными видами: болота с зарослями ядовитого борщевика, курганы из битого камня и некие бетонные строения, представляющие серьезную опасность для проходящих мимо любопытных детей и взрослых.

Поэтому, когда полтора года назад псковский градоначальник Иван Цецерский впервые высказал идею преобразовать Стефановский лужок в так называемый «народный парк», вряд ли кто-то из жителей был против.

Завеличью катастрофически не хватает приличной зоны отдыха, а глава Пскова предложил оборудовать на Стефановском лужке пешеходные и велодорожки, установить фонари и скамейки, организовать катание на лошадях, поставить детские кафе и ни в коем случае не отдавать парк под застройку. «Это будет самое хорошее место для прогулочной зоны», - заявил тогда Иван Цецерский.

В перспективе он предложил даже устроить здесь городской пляж взамен купальни у Мирожского монастыря (мол, негоже рядом с христианской святыней устраивать стриптиз).

Ну, и, разумеется, открыть новый парк Пскова предлагалось к Международным Ганзейским дням июня 2019 года. Куда ж нам теперь без грядущей Ганзы? Глава города специально подчеркнул, что озвучивает планы на «стратегическую перспективу», то есть на 2-3 года вперед, однако осталось непонятным, что можно успеть сделать до Ганзейского фестиваля за оставшееся время?

Тем не менее, спустя год, 6 апреля 2018 года, депутаты Псковской городской Думы на 8-й сессии дружно проголосовали за решение № 245 под названием «О создании городского Народного парка», в котором, в частности, говорится, цитирую: «В целях улучшения качества городской среды, благоустройства и озеленения территорий, создания благоприятных условий для развития отдыха, спорта и туризма в интересах всего населения города <...> cоздать на территории муниципального образования "Город Псков" городской Народный парк в границах: берег реки Великой, застройка по улице Подвишенская, улица Кузбасской дивизии и территория стадиона Электрон. <...> Заместителю Главы города Пскова, председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы С.В. Гаврилову организовать: проработку вопроса об источниках финансирования проекта "Городской Народный парк", в том числе о финансировании проекта из внебюджетных источников».

Меж тем пиар-кампания вокруг судьбы Стефановского лужка, согласно все тому же решению Думы, начала шириться и ветвиться. Сейчас псковичам предлагают в соцсетях проголосовать за дизайн-проект «народного парка» и его название. Дизайн-проектов, при этом, почему-то всего два, а вариантов названий — три: Степановский лужок, парк «Электрон» и собственно «народный парк». Выбирай, не хочу!

Кстати, необходимо определиться, как все-таки правильно называть историческое место — через букву «ф» или «п»? Исторически верно — Стефановский, но народ предпочитает словоформу попроще. Власти должны учесть и этот важный момент, чтобы не было разночтений. Так как, Стефановский или Степановский?

Псковская Лента Новостей устроила свой опрос о будущем территории, попросив псковичей ответить на вопрос: «Каким должен проектируемый «народный парк» в Пскове?». Так вот, мнения разделились: 29% респондентов высказались за «место активного отдыха горожан с площадками для занятий спортом и велодорожками»; 32% - за «тихое место с зеленью и и большим количеством скамеек для отдыха ветеранов и молодых родителей с детьми»; 16% псковичей уверены, что «парк большой, места всем хватит».

А 4% жителей Пскова вообще предпочли бы «зону барбекю», то есть, как я понял, за то, чтобы в принципе оставить все, как есть.

И знаете, побывав на местности, я склоняюсь к четвертому варианту. Любому здравомыслящему человеку понятно, что ни к какой Ганзе-2019 парк уже не сделают. Пусть уж лучше будет привычное барбекю для скобарей.

Поскольку оказавшись на месте, сразу понимаешь, что звучащие в эфирах заявления — это не более чем фантазии. «Хотелок» много, а реальность? Вопрос первый: «Когда депутаты голосовали за устройство парка, они вообще представляли себе, что сейчас из себя представляет Стефановский лужок?». И вопрос второй: «Где деньги, Зин?».

Уж очень значителен объем работ, различаемый даже невооруженным взглядом неспециалиста. Просто сопоставляя затраты на создание туристического кластера «Псковский», насчитывающие сотни миллионов рублей, с состоянием местности (ландшафт со значительными перепадами высот, залежи строительного мусора из битого кирпича и бетонного крошева, болото, требующее мелиорации и так далее), предположу, что миллиардом рублей в данном случае вряд ли обойдешься.

Правда, существует альтернативный вариант от депутата Псковской городской Думы Олега Брячака, который он высказал во вторник, 31 июля, в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», цитирую: «Остается одно – перевести территорию «Электрона» в зону жилой застройки, малоэтажной. <...> Переведено под застройку будет порядка 6 га, а под народный парк – 14,5 га. Очень важный момент состоит в том, что пока еще инвестор есть».

То бишь надеяться остается на некого инвестора-девелопера, который под проект жилой застройки «облагодетельствует» псковичей еще и благоустройством близлежащей территории, сделает нам на халяву «народный парк». Вы верите в подобное развитие событий? Лично я — нет. На кой черт это инвестору?

В лучшем случае выйдет некий урезанный, «бюджетный вариант», на который без слез потом не взглянешь. «Плавали, знаем».

К тому же депутаты гордумы, как я понимаю, еще должны «подмахнуть» соответствующие решения по перезонированию муниципальной земли, которая сейчас числится рекреационной зоной, где любое строительство запрещено. А это значит, что впереди нас как минимум ждут нешуточные битвы между сторонниками и противниками застройки. Что неизбежно отбросит реализацию «прожекта» в туманное будущее.

Александр Донецкий

Фото Владимира Забияко

Источник: Псковская Лента Новостей
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