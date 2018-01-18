Блоги / Алина Чернова

Ответ соковыжималке

Большая проблема современной России, как мне кажется – полное отсутствие любой системы профилактики в любой сфере. Такое положение дел наиболее четко отражает хорошая русская пословица – «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» или еще про петуха, который пока не клюнет. С особенным надрывом, конечно, мы крестимся, когда дело касается детей.

За примерами далеко ходить не надо – в Псковской области после недавнего несчастного случая на детской площадке в детском саду власти вдруг резко озаботились состоянием всех существующих игровых площадок. Провели «рейды и проверки» по учреждениям, взяли на карандаш, погрозили пальцам нерадивым заведующим... и что? Зуб даю, год спустя про эту показуху все забудут, а во дворах и на площадках детских садиков по-прежнему будут угрожающе накреняться от ветра разрушающиеся памятники малой архитектуры в стиле советского конструктивизма.

«Пермский колумбайн» в этом смысле ничем не лучше. Нужно искать с̶т̶р̶е̶л̶о̶ч̶н̶и̶к̶а̶ виноватых – и их найдут. Нужно принять меры – и их примут. Разговоры об усилении мер безопасности в школах уже принимают, на мой взгляд, весьма угрожающий масштаб. Тем удивительнее мне было читать колонку моего коллеги, снобистски рассуждающего о школоте, оборзевших детишках и бессмысленной «рати» защитников детских прав.

Смотрите также Соковыжималка для заводного апельсина

Что вы, Илья, о какой вседозволенности вы говорите? Вы в школе давно были? На входе/выходе – турникеты с «уэшкой». Проверка на наркотики. ЕГЭ сдаются под камерами и чуть ли не при полном личном досмотре. Учителя после всплеска суицидов вынуждены отслеживать, в каких группах в соцсетях сидят их ученики. При этом – психологов в школах нет. Система школьных инспекторов умерла, не родившись. Никому не интересно, что происходит с детьми на самом деле. Важно поставить очередную галку – меры приняты, безопасность обеспечена. План и отчет совпали по основным параметрам.

Говорить о том, что дети избалованы и совершают преступления, изнывая от безделья – глупо. Предлагать ужесточать меры наказания в отношении детей – недальновидно. Пропагандировать насилие («подзатыльники») в целях профилактики случаев насилия – тут я вообще не поняла. Где ваша логика, Илья?

То, что проблема назрела – это факт. Только не во вседозволенности дело. У меня подрастает двое школьников. Я на собственной шкуре ощущаю, как сложно сейчас задать ребенку правильный вектор развития. У наших детей нет ничего, кроме интернета. В советское время, на которое ссылается автор, помимо широкого спектра карательных мер, существовало море бесплатных кружков, секций, звеньев и отрядов. Летом дети ездили в оздоровительные лагеря, а зимой ходили в лыжные походы с учителями физкультуры. Родители были вынуждены много работать, но за детей можно было быть спокойными.

Что сейчас? Не то, что бы нам стало легче жить. Нет. Чтобы прокормить ребенка, родители по-прежнему должны много работать. Потребности у современных детей обширные – теперь одноклассники оценивают не только крутизну твоих джинсов, но и стоимость телефона, бренд рюкзака и «вертлявость» спиннера. Хотелось бы картинно закатить глаза про «потерянное поколение», но разве мы, родители, другие? Количество кредитов, взятых россиянами на дорогие телефоны, плазму и корейские автомобили, по-моему, четко указывает на то, что и взрослые тоже хотят жить не по средствам и чтобы не хуже других.

Пока родители пытаются расплатиться с кредитами, что делают дети? Сидят «в контакте», конечно. А что им, собственно делать? Системы дошкольного и дополнительного образования – нет. Попробуйте отдать ребенка в бесплатный кружок. Авиамоделирования, например. Бесплатных секций осталось так мало, что их пересчитать хватит пальцев одной руки. В платных – лотерея. В большинстве из них нет никакого системного подхода к детям, есть только коммерция. То, что предлагают в виде дополнительного образования в школах – обнять и плакать.

Детский отдых? Ну да. Несколько лет подряд я инспектировала загородные лагеря под Псковом и очень хорошо понимаю, насколько это далеко от того, чего я сама бы хотела своим детям. То, что я бы хотела, мне пока не по карману. Зато, отмечу, в наших лагерях очень усилились меры безопасности (не сами по себе, конечно, а после Сямозерской трагедии). Теперь я не могу приехать к ребенку в лагерь и спокойно пройти в корпус. Мне надо писать заявление, чтобы моего ребенка ко мне вывели к воротам. И это по-своему правильно, потому что тогда я не увижу, на каком белье спит ребенок, сколько кроватей стоит в палате, сколько при этом тумбочек (и сколько из них целых) и сколько на стенах прибито крючков. Не надо мне этого видеть, вот правда.

Картина такова, что современному обществу в целом не до детей. Перед подростками сейчас стоят такие задачи, которые мы с вами в свое время не решали. Дети отдаляются от родителей и от педагогов, они чувствуют свою ненужность и невостребованность, ищут способы привлечь к себе внимание и находят. Кто-то становится блогером-миллионником, а кто-то берет нож и идет в школу.

К чему я веду? Не нужны детям подзатыльники и карательная психиатрия. Не нужно «обеспечивать безопасность» (в кавычках, ибо с настоящей безопасностью все эти меры не имеют ничего общего). Не нужно с пеной у рта рассуждать о потерянном поколении. Не нужно презрительно фыркать. Нужно (внимание, сейчас будут банальности) засучить рукава и строить для своих детей нормальную цивилизованную среду обитания. Приводить в порядок детские площадки (до того, как на них дети получат травму). Развивать кружки и секции, делать их доступными для детей. Восстанавливать из руин спортивные объекты и загородные лагеря. Да можно просто встать вечером и пойти во двор погонять с соседскими детьми в футбол. Детям во все времена нужны были друзья и наставники, и в этом смысле нынешние дети ничем не отличаются от тех, про кого Бёрджесс в «Заводном апельсине» написал еще, между прочим, еще в 1962 году. Отличаются только инструменты, с помощью которых дети обретают этих наставников. Кто завтра будет наставником для вашего, для моего, для любого ребенка и чему он его научит – вопрос открытый.

Алина Чернова