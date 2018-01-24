Блоги / Алина Чернова

Бронежилет для Лены

Все чаще и чаще в последнее время я обращаю внимание, как общество теряет способность предвидеть проблемы и работать на их упреждение, а успевает только с большим запозданием реагировать на запросы времени. Понятие профилактики в остросоциальных, проблемных вопросах, как мне кажется, вообще скоро вымрет. Профилактировать – это скучно. Куда лучше мы умеем работать «по горячим следам». Чем моднее и острее тема, тем больше можно на ней отработать бессмысленных мероприятий и «срубить» всяко-разных галочек. Всплеск подростковых суицидов вызывает волну «родительских собраний», польза от которых, как правило, стремится к нулю. Последние события в школах Перми и Улан-Удэ помимо хайпа вокруг безопасности в школе и всяких рисков, таящихся в соцсетях, подняли еще одну больную тему современности – активное проникновение наркотиков в жизнь подрастающего поколения. В СМИ просочилась информация, что якобы один из участников пермской резни, являлся солевым наркоманом.

«Спайсы», соли и другие современные, дешевые в производстве и доступные (глядя правде в глаза) для молодежи синтетические наркотики являются не то, что опасностью, а скорее, реальной угрозой, вызовом для всей системы борьбы с наркоманией. Практика показывает, что на свалку можно отправить все – методы лечения, методы профилактики, а также способы борьбы с распространением и сбытом. Мы методично наступаем на одни и те же грабли, пытаясь лечить кровопусканием все известные нам болезни.

С тех пор, как была упразднена служба по контролю за оборотом наркотиков, а ее функции были переданы УМВД, работа по профилактике наркотического зла то ли съежилась, то ли успешно мимикрировала подо что-то другое. Раз в несколько месяцев в СМИ всех регионов страны появляется информация о старте очередного этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Чаще всего, главное и единственное мероприятие в рамках этой акции – размещение информации с номерами «горячих линий», куда можно сообщить о местах торговли. Правда, были и другие интересные истории, как, например, в Сестрорецке, где детей в школе выстроили лицом к стене и проверили с собаками. Но это скорее исключение из правил, а в остальном, довольно скучно и бессмысленно. Длится эта акция, как правило, пару недель, после чего все торжественно подводят итоги.

По данным, которые в декабре на заседании областной антинаркотической комиссии озвучил начальник службы по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Сергей Титов, последняя акция принесла урожай в 27 уголовных дел и 89 административок. Такое соотношение говорит о том, что основной удар пришелся по тем, кто либо был пойман в состоянии наркотического опьянения, либо у кого нашли при себе наркотик, что называется, для личного пользования. Цифры красивые, но есть подозрения, что наказывать употребляющих это все равно, что отрубать голову Лернейской гидре. Для отчетов подойдет, а для результата?

На Рижском проспекте, кстати, и сейчас, в период между акциями, красуется плакат: «Сообщи, где торгуют смертью». И номер телефона. Я понимаю, что за изготовление баннера, за аренду места, за работу специалистов принимающих звонки на горячей линии, мы платим из бюджета. Есть целевое финансирование, есть отчетность – акцию провели, почти сотню административок возбудили. Какая реальная картина стоит за этой работой? В чем вообще смысл этих квазибанеров и этой квазипрофилактики? Те, кто употребляют или торгуют – ничего никуда не сообщат. Те, кто хочет проявить активную жизненную позицию, найдут возможность это сделать и без баннера (об этом, кстати, ниже). Вот сейчас акция не действует, например, но я вам сообщаю, дорогие коллеги: смертью торгуют в интернете, инкогнито, адреса интернет-магазинов находятся за пятнадцать минут гугления, но, кажется, не дают органам ровным счетом ничего. Обработанный и оплаченный, конечно, виртуально, заказ в таком магазине превращается в закладку, о местонахождении которой тоже, конечно, можно сообщить, если знать, где она. Секрет Полишинеля, не правда ли?

Моя коллега, известный общественный деятель и правозащитник Елена Демченкова, кстати, сделала именно так, как просил плакат, застукав в городе парня, искавшего закладку. Сообщила куда следует, а еще и засняла и выложила в интернет. Я с огромным уважением отношусь к Лене, и знаю ее непримиримую позицию по отношению к алкоголю и наркотикам. Но при всем при этом поддержать ее в таком поступке не могу. Во-первых, это небезопасно, от такого персонажа можно ненароком и по голове получить. Во-вторых, снимать на улице незнакомого человека на телефон, а потом выкладывать в интернет – это и неэтично, и может быть не совсем законно (если, скажем, в кадр попадет несовершеннолетний). Да и потом, мало ли что человек может искать. Может, ключ обронил, а ему сразу статью шьют? В случае с Еленой все оказалось именно так, как она и предполагала, но, по-моему, выходить на охоту на наркоманов с камерой наперевес – это что-то сродни инквизиции. Ну и потом, а как же тогда государственная система? Получается, что не справляется? Получается, деньги, затраченные на изготовление баннера с надписью «сообщи, где торгуют смертью», логичнее направить на бронежилет для Лены?

Я полагаю, исходить всегда нужно от того, какой результат ты хочешь получить. Если цель – отчитаться, что акция проведена, то баннеры подходят как нельзя кстати. Но если результатом должно стать реально изменение ситуации с наркотиками, то про баннеры нужно забыть. Для того, чтобы решить проблему, ее надо изучить. Изучать – это дорого, долго и не дает моментального результата. Но я очень сильно подозреваю, что пока мы будем бить из пушки по воробьям, запрещать соцсети и вешать на улицах баннеры с призывом «сообщи, куда следует», время и закон неубывающей энтропии будут работать против.

Алина Чернова