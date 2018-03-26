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Блоги / Алина Чернова

Первым делом - самолеты?

26.03.2018 13:19|ПсковКомментариев: 12

В авиационном жаргоне есть такое понятие «тянуть на лампочках» – когда топлива в самолете остается впритык, и вроде бы хватает дотянуть до посадки, но вдруг какая нештатная ситуация – и уже неприятно. Примерно то же самое, как мне кажется, происходит в последнее время с настрадавшейся нашей авиакомпанией «Псковавиа». Жизненный цикл ее за последнее десятилетие состоит из оглушительных (ну ладно, может и не оглушительных) успехов, типа появления международного рейса Псков-Рига в 2009 или возобновления рейсов в Крым, и не менее оглушительных неудач (отнесем к ним примерно миллион раз анонсированное приобретение новых самолетов CRJ компании «Бомбардье», внушительные долги по зарплате перед сотрудниками и уголовные дела в отношении бывших топ-менеджеров компании).

Всем понятно, что взять этот бастион и, говоря медиаязыком команды Турчака, «расшить» проблему с авиаперевозками хотелось каждому первому управленцу в регионе. Географическое положение Пскова и объективные возможности работающей взлетно-посадочной полосы рисуют оптимистам сказочные картины: днем и ночью сияет огнями современная полоса, готовая принимать любые типы судов, без устали кипит жизнь в здании аэровокзала (стекло, бетон, шедевр архитектуры, что твой Хундертвассер), на парковке никогда нет свободных мест, только что прилетели транзитные пассажиры из Милана и Парижа, через полчаса взлетает рейс на Москву… Какому губернатору не захочется, чтобы весь этот ренессанс псковской авиации навсегда был связан именно с его именем?

Но, пожалуй, вернемся в суровую реальность.

Пару месяцев назад я приезжала в аэропорт в неурочный час: нужно было сделать фото вывески «Псков». Серое здание выглядело покинутым. Я подошла к воротам, чтобы проверить, есть ли жизнь на Марсе, то есть, на летном поле. Откуда-то из сумрака на меня вышли две облаченные в желтые жилетки фигуры, судя по внешним признакам, с изрядно заваленным гироагрегатом (проще говоря, пьяные). Меня попросили удалиться от ворот, ибо «режимный объект, нельзя вам здесь». Я решила не уточнять, почему, интересно, мое трезвое тельце за периметром аэродрома опаснее для режима, чем два пьяных – внутри, и удалилась.

Аэропорт г. Пскова

Я хотела было навсегда забыть эту историю, но никак не могу избавиться от внутреннего противоречия, возникающего всякий раз, когда речь заходит о судьбах псковской авиации. Вот, казалось бы, в новостях объявили: «Михаил Ведерников договорился с Росавиацией о продлении летного сертификата для авиакомпании «Псковавиа». Хорошо же? Но вот что-то смущает. И снова всплывает картинка в голове…

Безусловно, энтузиазм врио губернатора не может не радовать: кажется, Михаил Ведерников всерьез намерен вывести авиакомпанию на безопасный эшелон. Это действительно важный для него рубеж: предыдущей команде, увы, не удалось достичь большого успеха в этом вопросе.  Правда, пока что шаги, которые предпринимаются, напоминают попытки затыкать пальцем пробоины в тонущем корабле. Не открою секрета: компания, загнанная в долговую яму, компания, рискующая потерять довольно редкие сейчас кадры, компания, имеющая в активе полтора сорокалетних самолета, нуждается, прежде всего, в серьезных финансовых вливаниях.

И второе: она нуждается в очень качественном, квалифицированном антикризисном управлении. Акцент я делаю именно на слове «квалифицированном», потому что состав нового совета директоров, равно как и их первые решения, вызывает легкое недоумение. Почему решать вопросы умирающей авиакомпании должны именно чиновники, причем довольно высокого ранга? Неужели, у них нет других задач? Можно ли положиться на их решения, если к авиации большинство из них не имеет никакого отношения?

Тем более, что начали, как бы, сгоряча. В авиакомпании объявлен режим тотальной экономии, оптимизации расходов и урезания зарплат менеджмента. Во-первых, на чем там экономить, если компания и так в минусе? Во-вторых, что там оптимизировать? Ну, разве что тех двух охранителей режима, о которых я писала выше. В-третьих, как же должны быть плохи дела авиакомпании, если урезание нескольких зарплат руководства может серьезно повлиять на положение вещей? Честно говоря, меня урезание зарплат особенно расстраивает. Люди, которые головой отвечают помимо прочего и за жизни десятков пассажиров, должны иметь достойную оплату. Они должны дорожить своей работой и чувствовать, что она оценена адекватно. В самом хорошем случае обиженный менеджер-авиатор уйдет в другую компанию, в самом плохом – останется и будет выполнять свои обязанности спустя рукава до тех, пока…

Второй очень важный и очевидный момент – самолеты. «Фантомасы», «чирки», «вибростенды» – так на сленге зовут АН-24 – это самолеты, безвозвратно уходящие в прошлое. Последнее судно этого типа выпущено в 1979 году! Его время закончилось, и летать на нем скоро станет и невозможно, и некому.

Ан-24 «Псковавиа»

Вопрос замены или частичного обновления парка судов в «Псковавиа» уже набил оскомину, но он остается. На что менять? Опыт компаний-лоукостеров по всему миру говорит о том, что экономически самые выгодные самолеты – это новые самолеты. Они находятся на гарантийном обслуживании, они не требуют серьезных вложений, они экономичны. Ирландский перевозчик Ryanair регулярно закупает Боинги в промышленных масштабах, раз в несколько лет полностью обновляя парк самолетов. Успешность авиакомпании позволяет сделать вывод, что стратегия как минимум не проигрышная.

Boeing 737 Ryanair

Примерно по этому же пути пошла и российская «Победа»: в ее парке тоже только 3-5-летние Боинги. Понимаю, что сравниваю абсолютно несравнимые объемы, но может быть, имеет смысл все усилия бросить на поиск возможностей для покупки хотя бы одного самолета в «Псковавиа»? Не будем мечтать о новом, но давайте купим хотя бы выпущенный в этом веке. У меня, правда, не слишком хорошо с математикой: я не могу сосчитать, сколько директорских зарплат для этого нужно сэкономить. С другой стороны: театр смогли, Изборск смогли, Северный обход тоже почти смогли (гусары, молчать!), самолет, стало быть, тоже сдюжим. Отступать некуда, за нами Москва!

P.S. А также Санкт-Петербург, Рига, Вильнюс, Таллин, Хельсинки и другие крупные транспортно-логистические узлы…

Алина Чернова

Теги: #псковавиа
Источник: Псковская Лента Новостей
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