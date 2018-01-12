Блоги / Алексей Овчинников

Криптохайп

Криптовалюты, биткоин, блокчейн – эти слова сегодня стали не только предметом дискуссии на экономических форумах и в специализированных финансовых изданиях, но и темой для кухонных разговоров. Вокруг них разгорелся такой нешуточный ажиотаж, что даже домохозяйки проявляют любопытство – что же этакое и нельзя ли как-нибудь на этом что-нибудь поиметь.

Но бог с ними, домохозяйками, на самом деле небывалую активность проявили здесь, скорее, молодые люди: старшеклассники, студенты и те, кто еще только начал свой нелегкий путь труда на дядю. Именно они страстно загорелись идеей получать бабло из воздуха, мечтая о том, что работать в принципе больше не придется. Включил майнинг-ферму в розетку и пошел… спать. При этом большинство из них даже не потрудились копнуть тему поглубже, разобраться, так сказать, в механике. Тем более на рынке есть ряд программ, вроде Nice Hash Miner, которые в принципе не требуют погружения в материал. Нажал на кнопку и вперед.

Поэтому такие майнеры даже зачастую не знают, что такое блокчейн, чем отличается Bitcoin от Bitcoin Cash, и что собственно сейчас выгоднее майнить – Ethereum или LiteCoin, если у тебя видеокарта от Nvidia. Что, уже закипел мозг?

Неудивительно, что те, кто считает себя криптовалютным профи (это, по крайней мере, те, кто может отличить Equihash от таблиц Брадиса), сразу же окрестили такую публику «мамкиными майнерами». Вообще, нынешний обезличенный сетевой троллинг как-то глубоко перверсивно повернут на фрейдистких комплексах. И если раньше, эскапады с участием родителей были свойственны только подначивающим друг друга школьникам, то сегодня на форумах можно увидеть, как с упоминанием «мамки» изъясняются вполне взрослые дяди. Что-то не так в «королевстве»…

Впрочем, сейчас не о комплексах, а о разочарованиях. В прошлом году уже стали звучать намеки, что майнить валюту уже поздно. Особенно биткоин. Да еще можно получить профит от майнинга Ethereum и ряда других криптовалют, но, боюсь, выгода будет со временем стремительно падать. И тут снова можно вспомнить биткоин. Это в 2009-2010 году его можно было относительно легко намайнить на домашнем компьютере. Но потом стали появляться майнинг-фермы, построенные на нескольких видеокартах, сначала домашние, потом и промышленные. Инвесторы целые электростанции и заводы покупали! Малые мощности одиночных ПК оказались невостребованными и обесцененными. Да и фермы уже не майнят так много, как хотелось бы их владельцам. Просто потому что их много – еще немного и предложение превысит спрос.

Наверняка, все то же самое будет происходить и с другими валютами. И с Ethereum это уже происходит. За математические расчеты по этой криптовалюте владельцы ПК получают все меньше и меньше. Впрочем, не исключено, что заработать им удастся на какой-то другой криптовалюте. Благо новые варианты все еще появляются.

Несмотря на многократно озвученное «слишком поздно», у многих все равно сложилось впечатление, что мимо проносится поезд наполненный деньгами, и надо успеть заскочить хотя бы в последний вагон. В результате на рынке комплектующих в прошлом году образовался дефицит видеокарт, которые тут же взлетели в цене. Стоимость ферм стала расти, а оплата за майнинг, назовем это так, снижаться. Хорошо, что курсы криптовалют, несмотря на некоторые провалы, пока демонстрируют поступательный рост. Это сглаживает обесценивание процесса.

Но и это еще не все. Майнеры рано или поздно сталкиваются с огромными комиссиями при попытке вывести намайненное на свой биткойн-кошелек или переводе в обычные валюты: рубли, евро, да хоть тугрики. Причем принцип транзакций строится на том, что чем больше ты заплатишь комиссию, тем быстрее они осуществятся. А если будешь скупиться, то перевода можно будет и месяцами ждать.

Пикантности ситуации придает законодательная неразбериха. Майнить криптовалюты государство у нас пока не запрещает, покупать биткоины или их аналоги – тоже. Властям пока не очень интересно, на что вы тратите бескровно, надеюсь, заработанные. Скажу вам больше, недавно выяснилось, что наши уважаемые подотчетные чиновники и депутаты теоретически могут вполне легально попрятать свои капиталы в криптовалюты, по которым они отчитываться не обязаны.

В то же время за обналичивание криптовалюты в нашей стране можно и присесть. К мелким операциям у нас, конечно, вряд ли станут придираться. Если вы переведете на карточку несколько тысяч рублей с обменников сомнительной легальности, никто и не заметит. Однако если счет пойдет на сотни тысяч или даже миллионы, то внимание со стороны регулятора или силовиков обеспечено.

На данным момент государственное регулирование в области криптовалюты замерло на двух письмах, носящих больше рекомендательный характер, чем предписывающий. В них указывается, что криптовалюта в данный момент подпадает под определение денежного суррогата, а выпуск и распространение денежных суррогатов на территории РФ запрещены. Легализация же криптовалюты, в определение, которого входит и ее обналичивание, вывод со счетов, пока понимается как отмывание средств.

К слову, первое уголовное дело за обналичивание биткоина в России уже заведено. Оно коснулось трех предпринимателей из Костромы, которых обвинили в незаконном обналичивании более 500 млн рублей. Но тут сами понимаете масштаб.

Не удивительно, что на рынке уже появились продавцы, которые выдают наличку при личной встрече, чтобы перед органами не палиться. Естественно, не обошлось без мошенников. На исходе прошлого года федеральные СМИ пестрили громкими заголовками «В России впервые завели дело о пропаже биткоинов», «У бизнесмена украли два миллиона в биткоинах» и т.п.

Кстати, наш земляк тоже попал в хронику. Правда, у псковича намайненное увели со счетов хакеры. Но суть не в этом, а в том, что жертвы в этом случае становятся практически беззащитными, опять же потому что у нас нет толком правого регулирования крипотовалют. Как можно украсть то, чего по закону не существует?

И вот, что любопытно. Налоговики при этом напирают, что майнинг криптовалют – это получение дохода. Что это значит? Это значит, что нужно платить налоги. Поэтому государству уже надо как-то определяться: либо легализовать и нормативно четко обозначить, что такое криптовалюты, либо внятно признать их вне закона. Иначе возникает слишком широкий простор для трактовок. Возможно, майнящих это устраивает, но, согласитесь, ситуация несерьезная.

Показательный момент. Майнинг валют востребован в не самых благополучных странах с низкими доходами населения. Ну, еще электроэнергия должна быть сравнительно дешевой. Не стоит забывать, что при майнинге даже на обычном ПК счета за электричество могут вырасти как минимум на четверть, а то и вдвое. В США и Европе люди уже не хотят напрягаться ради копеек, зато в России, Китае, Африке и Южной Америке многие с удовольствием в процесс «влились». Правда, китайцам, похоже, придется делать это подпольно, ибо тамошние власти категорически против криптовалют, в том числе, их майнинга.

При этом эксперты так кардинально расходятся в оценках происходящего, что проще гадать на кофейной гуще, чем пытаться анализировать тренды. Нет сомнений только в том, что криптовалюты были и остаются одним из самых высокорискованных инструментов для инвестиций. Это касается, прежде всего, тех, кто решил приобрести биткоин или его электронного сородича, а не угробить на его добыче парочку видеокарт. Да, безусловно, те, кто вложился в «биток» в самом начале и обналичил его в прошлом году, получил небывалую прибыль. Но что будет дальше? Тут, как говорится, знал бы прикуп, жил бы там, где потеплее.

Подливают масла в огонь публичные заявления, вроде тех, что сделал директор сайта Bitcoin.com Эмиль Ольденбург, который заявил, что продал все свои биткоины, потому что считает их бесперспективной валютой. Некоторые СМИ поторопились сообщить, что сам создатель биткоина признал свое детище убогим и призвал его срочно продавать. Но нет. Г-н Ольдебург не имеет отношения к созданию этой криптовалюты, а такие громогласные заявления он сделал лишь с одной целью: пропиарить созвучного конкурента легандарной криптовалюты - Bitcoin Cash. Ложечки-то нашлись, а осадочек остался.

Еще один неприятный момент случился опять же на исходе прошлого года. Со счетов популярного сервиса Nice Hash Miner украли все средства пользователей. Сейчас сервис восстановил свою работу, но украденное пока никто не вернул, хотя и обещают обратное. Так что пока пострадавшие гоняли свои видеокарты на износ вхолостую…

Многие банкиры при этом осторожно намекают, что за блокчейном будущее (не за биткоином или какой-то другой конкретной криптовалютой, а самой системой их оборота), но чиновники не торопятся разделять их энтузиазма. А вот сколотивший состояние на соцсети Facebook Марк Цукерберг объявил, что собирается всерьез заняться это темой. Так что, возможно, скоро в обороте появится еще и цукеркойн, за который можно будет скупить лайки.

Но шутки в стороны. Рынок крипотовалют остается практически нерегулируемым, что по понятным причинам откровенно бесит финансовых регуляторов некоторых государств. Ожидает ли его крах? Едва ли. Мы, на самом деле, только в начале этого тернистого пути, но это не значит, что курсы тех или иных криптовалют не ждет стагнация или даже провалы. Что со всем этим делать? Да биткоин его знает. Как минимум, не делать поспешных шагов и внимательно изучить тему, а потом уже брать кредит в банке под майнинг-ферму.

P.S. Я, кстати, неудержался и попробовал себя в роли «мамкиного майнера». Поставил на свой ПК (c GeForce 980 GTX, 4 GB) Nice Hash Miner и попробовал майнить. За три месяца мне удалось заработать 80 долларов (оставлял комп «шуметь» по ночам), что в рублевом эквиваленте составило около 5000 рублей. При этом счета за электричество выросли рублей на 300. То есть надо вычесть 900 рублей за три месяца. Итого – 4100 рублей профита. Комментировать результаты не буду, выводы делайте сами.