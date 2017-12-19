Выборы-2018: холодильник против телевизора

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов.

Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский обком КПРФ окончательно запутался в своем отношении к Геннадию Зюганову.

Ставка на зеро. Ксения Собчак назначила руководителя своего предвыборного штаба в Пскове.

На этой неделе в России началась официальная кампания по выборам президента страны. День голосования назначен на 18 марта 2018 года — стало быть, до выборов остается менее трех месяцев. Времени на раскачку ни у кого нет, каждый день дорог, кандидаты (от президента-самовыдвиженца до монархистов) уже вступают в кампанию, вместе с тем наступает «время Ч» для основных политических сил нашего региона. Так что сегодня предлагаю сделать акцент именно на этой, предвыборной, теме и посмотреть, как псковские партийцы готовятся, какие задачи перед ними стоят и с какими проблемами они сталкиваются. По вполне понятным причинам особое внимание сегодня уделим «партии власти». Чтобы сразу стало понятно, какое значение для Дома Советов и «Единой России» имеет 18 марта, я приведу слова врио губернатора Михаила Ведерникова. Комментируя решение Совета Федерации о назначении выборов, глава области назвал их «самыми главными выборами страны». И далее отнес к числу своих основных задач «обеспечение прозрачности и легитимности выборной кампании».

Ранее схожие заявления о значении президентских выборов делали и другие псковские «медведи-тяжеловесы», в том числе руководитель Генсовета партии Андрей Турчак и глава регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Тем самым они полностью подтвердили известное представление о том, что для властей грядущие выборы имеют огромное значение. Не будем забывать, что именно по результатам президентских выборов — явке, уровню поддержки кандидата от Кремля, отсутствию скандалов и ЧП — во многом делается вывод об эффективности работы региональной власти и о том, насколько уверенно она контролирует ситуацию. При этом достичь результата будет весьма непросто. Да, с одной стороны, победа Владимира Путина вроде бы не вызывает сомнений: как уверяют СМИ, «общенациональному лидеру» нет альтернативы и его рейтинги по-прежнему высоки. Однако усталость от несменяемой власти накапливается (это всегда и везде так). Денег катастрофически не хватает — ни в масштабах страны, ни в кошельках граждан. Эйфория от «Крымской весны» прошла, пропагандистский штамп «Россия в кольце врагов, сплотимся вокруг лидера», как и пресловутый админресурс, срабатывают далеко не всегда. Короче, если судить по срезам общественного мнения и целому ряду избирательных кампаний, телевизор у нас все чаще проигрывает холодильнику. И чем, в первую очередь, будет руководствоваться избиратель в марте, никому наверняка не известно. Это прежде — в те же нулевые, во времена относительного благополучия - было достаточно легко обеспечивать убедительную победу за кандидата от Кремля, а сейчас все иначе.

В такой ситуации будет нелегко и давно сформированным командам во главе с опытными, не первый год работающими губернаторами. И уж тем более сложным экзаменом март 2018 года обещает стать для тех региональных руководителей, которые только недавно приступили к исполнению обязанностей. Таких субъектов в РФ немало, Псковская область — одна из них. Напомню, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора лишь два месяца назад. Безусловно, он в определенной степени погрузился в проблематику и вошел в курс дела, более того — по мнению федеральных экспертов, уверенно набирает очки и поднимается в различных рейтингах. Но не будем забывать, что врио губернатора только начинает в незнакомом для него регионе, не имея собственной команды и уже столкнувшись со многими проблемами. Для него это будет первая избирательная кампания — и сразу же президентская, повторимся, «главные выборы страны». Таким образом, задача стоит сложная, как она будет решаться — до конца не понятно. И точно так же знак вопроса ставим напротив фамилии Николая Цветкова, назначенного Ведерниковым вице-губернатором по политике. Произошло это менее месяца назад — и сразу же господин Ведерников поставил своему новому заместителю задачу - подготовку к выборам президента. «По работе в избиркоме вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой», - заключил господин Ведерников.

Николай Цветков: Все силы, опыт и имеющиеся у меня компетенцию направлю на то, чтобы решать насущные проблемы наших земляков.

Опыт и компетенции бывшего главы облизбиркома, иными словами, его конёк — это, вопросы местного самоуправления и выборы. На этой кухне господин Цветков варится 20 лет, сохранял позиции аж при четырех региональных главах (Евгении Михайлове, Михаиле Кузнецове, Андрее Турчаке, Михаиле Ведерникове), но ранее был исполнителем и не имеет опыта работы в статусе руководителя крупной избирательной кампании. К тому же еще одна из порученных ему сфер — медийный блок — знакома вице-губернатору значительно хуже, чем МСУ или нюансы избирательного процесса.

Кроме того, необходимо учитывать, что выборы осени 2017-го прошли для партии власти в Псковской области не совсем гладко и показали ряд проблемных моментов. На недавних мероприятиях единороссов особо отмечали областной центр и два района, Плюсский и Гдовский, где кандидаты от партии проиграли на выборах глав представителям оппозиции. По мнению Михаила Ведерникова, причины поражений не в силе соперников единороссов, а в том, что кандидатами от правящей партии становятся отнюдь не ЛОМы, то есть не лидеры общественного мнения.

Михаил Ведерников: Мы зачастую проигрываем на выборах в муниципалитетах не потому, что нам достаются сильные соперники, а потому что руководители местных отделений на сегодняшний день уже не являются теми лидерами, которые готовы сплотить народ.

В результате делаются выводы. Например, в Гдовском отделении «Единой России» уже сменили руководителя и теперь нацеливают однопартийцев на работу по-новому. Всё тут должно быть не так, как это было принято при «команде Николая Миронова». Что до Пскова, то тут тоже изменения очевидны. Сити-менеджера Игоря Калашникова, к которому было очень много вопросов, сменил Александр Братчиков. И это называют «аппаратной победой» Михаила Ведерникова. Впрочем, вопросы относительно того, насколько ситуация в Пскове контролируется муниципальными властями (прежде всего, главой города Иваном Цецерским) и насколько они сами подконтрольны областному руководству, остаются. Сами взаимоотношения Михаила Ведерникова и Ивана Цецерского — пока большая загадка, особенно после известного демарша последнего. Буквально перед записью программы один из псковских политиков обратил мое внимание на фотографии со вчерашнего торжественного собрания, посвященного 100-летию органов ЗАГС. Казалось бы, при чем тут политика — но в псковской политтусовке гадают, почему Ведерников и Цецерский сели не рядом, как вроде бы приличествовало случаю, а вдалеке друг от друга, в разных рядах.

К тому же на официальном сайте органов госвласти Псковской области в большом фоторепортаже с этого мероприятия решили не давать фото Ивана Цецерского. Снимки Михаила Ведерникова есть, Виктор Остренко от областного Собрания присутствует, другие известные, малоизвестные и совсем не известные персоны представлены, а главы города нет. Разве что на одном фото на общем плане где-то вдалеке можно угадать его мощную фигуру. Впрочем, «Гонки по вертикали» - программа серьезная, и мы из таких наблюдений никаких далекоидущих выводов не делаем. А, резюмируя все сказанное, заключаем: партии власти на выборах будет непросто — в условиях цейтнота, поставленных Кремлем задач по недопущению скандалов и при заметно поднимающей голову оппозиции. Вот к разговору о ней, системной и несистемной, и переходим.

В предыдущем выпуске программы я рассказывал про чудачества псковских коммунистов. Напомню, руководители областного отделения КПРФ вместе с секретарями райкомов фактически выступили против лидера партии Геннадия Зюганова, чуть ли не отказав ему в праве выдвижения на президентские выборы. Более того — коммунисты не просто устроили по сути «антизюгановский» демарш, а выложили подробный отчет с этой сходки и итоги голосования на своем официальном сайте. Дескать, смотрите все: участники семинара-совещания единогласно поддержали кандидатуру не Зюганова, а директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина для выдвижения на выборы президента России. В общем, значительность Геннадия Андреевича мы признаем, но надо выдвигать кандидата помоложе — в этот раз проиграет, но, может быть, через шесть лет, на выборах уже без Путина, победит. Вот такое решение — и это, как говорится, при живом-то муже: ведь, Зюганов — лидер КПРФ, идет он в очередной раз на выборы или нет, пока точно не известно. Решится это только в ближайшие выходные на съезде компартии. Отчего я и задавался вопросом: то ли мы не знаем чего-то такого, что уже знают псковские коммунисты, то ли они там у себя в обкоме страх потеряли, а заодно и политическое чутье? Как показали события минувшей недели, скорее, последнее — чуйка подвела.

Как бы то ни было, вскоре после выхода в эфир предыдущего выпуска «Гонок по вертикали», в котором я и разбирал этот коммунистический междусобойчик, сообщение об «антизюгановском» голосовании псковских коммунистов было удалено с сайта обкома КПРФ. Без объяснения причин. Как впоследствии поведал ПЛН первый секретарь обкома Петр Алексеенко, удалили данную информацию в связи с некорректной формой подачи, а затем, после обращения в обком СМИ, «подредактированный» (вернее сказать, переписанный) вариант вновь появился на сайте. Что-то добавили, что-то убрали. Вместо одной формулировки («единогласно поддержали кандидатуру Грудинина») появилась другая («большинство голосов получила кандидатура»), а завершила сообщение фраза: «Окончательное решение о кандидате в президенты РФ от КПРФ будет принято съездом КПРФ и коммунисты Псковской области его поддержат». Похоже, окончательно запутавшись в своем отношении к лидерам, коммунисты решили перестраховаться: мол, каким бы ни было решение съезда, мы его поддержим.

- А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются: ты за большевиков али за коммунистов?

- Чего?

- Я спрашиваю: ты за большевиков али за коммунистов?

- (Пауза) Я за Интернационал! (фильм «Чапаев»)

И напоследок — несколько слов о несистемной оппозиции и ее возможных кандидатах на выборах. В последнее время в этой связи мы, чаще всего, упоминали имя Алексея Навального, который за полгода дважды приезжал в Псков. При этом каждый раз отмечали, что господина Навального на выборы, скорее всего, не пустят из-за имеющейся у него судимости. Кстати, теперь, после пресс-конференции Путина, понятно, что причина не в этом (или не только в этом), а в том, что Навальный это — цитирую - «Саакашвили в российском издании».

«Вы хотите, чтобы такие саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили. Вы хотите это вернуть? Я уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет», — вот так президент и кандидат ответил на вопрос другого потенциального кандидата Ксении Собчак о допуске Навального на выборы.

Саму Ксению Анатольевну на выборы, вероятно, пустят. Процесс открытия штабов в регионах у нее идет полным ходом. Вчера дошла очередь и до Пскова. Было объявлено, что руководителем штаба «кандидата против всех» у нас станет 50-летний ответстветственный секретарь регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Виктор Широбоков. По первым впечатлениям, это полная противоположность яркой и всем известной госпоже Собчак — никому не известный экономист с крайне суровым выражением лица на представленной фотографии.

Впрочем, если верить опубликованной биографии, Широбоков уже почти тридцать лет активно участвует в общественно-политической жизни области. Надо было умудриться так участвовать в этой общественно-политической жизни (цитирую — лично разработать устав города и программу развития Пскова), чтоб о тебе ничего не знали. Кстати, об организаторских талантах свежеиспеченного руководителя штаба Собчак в Пскове нам также ничего не известно. Так что списываем решение команды Собчак на известное псковское безрыбье и тот факт, что партия «Гражданская инициатива», в которой состоит господин Широбоков, и собирается выдвигать Ксению в президенты. Впрочем, возможно, я ошибаюсь — и кампания теледивы в Пскове станет образцовой, яркой и принесет сюрпризы.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей