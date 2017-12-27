«Гонки по вертикали». Итоги-2017

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! В последнем декабрьском выпуске подводим итоги 2017-го. Впрочем, будут сегодня в программе и самые свежие новости, ибо в минувший уик-энд прошли партийные съезды, на которых партии определялись с кандидатами на пост президента страны — и псковичи были весьма заметны на этих форумах. Так вышло, что съезды весьма удачно подвели черту под политическим годом: они прошли - и теперь уже «Здравствуй, 2018-й» - год больших выборов (президента - в марте и псковского губернатора - в сентябре). А 2017-й с его сменой губернаторов и сити-менеджеров, «сокрушительными победами» и обидными поражениями, скандалами, расследованиями и прочим-прочим остался позади. Давайте вспомним основные события, тенденции, людей, которые удивляли нас и удивлялись сами. Поехали!

Разговор о главных неожиданностях года на нашей «вертикали власти» начинаем, конечно же, с Андрея Турчака. Еще месяца четыре назад ничто не предвещало скорой крутой перемены в его политической биографии. Андрей Анатольевич девятый год тянул губернаторскую лямку, «командировка» затягивалась, а совершить давно ожидаемый прыжок с псковского трамплина на федеральный уровень всё никак не получалось. Да, местную политтусовку не раз накрывали волны слухов о грядущем расставании с губернатором. Да, Турчак в первой половине года вновь был обласкан вниманием федерального центра — но решения о переводе все не принималось. И вот когда эксперты окончательно пришли к выводу, что, как минимум, до весны следующего года — окончания президентских выборов Турчак никуда не уйдет, волна губернаторских отставок неожиданно докатилась до Пскова. В середине октября Турчак пошел на повышение — да еще какое!

Он был назначен руководителем Генсовета партии «Единая Россия», а затем получил еще и созданный под него пост шестого вице-спикера Совета Федерации, в котором он вновь, как и десять лет назад, представляет Псковский региональный парламент. Триумфальное возвращение Турчака в сенат ознаменовалось крайне любопытной оговоркой спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сразу же породившей версии о перспективах господина Турчака в Москве.

Валентина Матвиенко: Я вношу предложение избрать на должность председателя... пока заместителя... Турчака Андрея Анатольевича.

Чутко улавливающие сигналы парламентарии встретили «пока еще не председателя» буквально с распростертыми объятиями, и в выражении слов поддержки не стеснялись. Дальше всех в комплиментах пошел дальновидный и предусмотрительный сенатор Леонид Тягачев, который, оказывается, работал с Турчаком еще будучи президентом Олимпийского комитета России. Он захваливал Андрея Анатольевича так, что даже Матвиенко не выдержала.

Леонид Тягачев: Как президент Олимпийского комитета, работая с этим молодым красивым человеком...

Валентина Матвиенко: Вы так его хвалите... Может быть, я оговорилась — может, уже хватит.

Леонид Тягачев: Валентина Ивановна, а вдруг что-то произойдет, надо заранее сказать, что человек потрясающий.

(хохот в зале)

Валентина Матвиенко — улыбающемуся Леониду Тягачеву: Молодец! Замечательно, да.

Короче, Андрей Турчак пошел в рост, в ноябре-декабре он объезжал российские регионы и готовил предвыборный съезд, на котором «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый президентский срок.

Параллельно осваивался в роли собеседника первых лиц государства и участника программ на ведущих федеральных телеканалах. Три недели назад он стал главным героем большого сюжета в программе «Вести недели» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1». Ну а в понедельник вечером Турчак протоптал дорожку в программу одного из главных пропагандистов российского государственного телевидения Владимира Соловьева. Последний — обычно жесткий и беспощадный - явно благоволил Турчаку, представил его как «молодого, подающего надежды российского политика», на которого у страны и партии — большие планы.

Владимир Соловьев: Также много говорят о том, что на вас очень большие планы — у партии, у страны. Вы как относитесь к таким разговорам сами?

Андрей Турчак: В партии, в наших региональных отделениях, наверное, такие планы есть, потому что наша задача - «перезагрузить» партию.

После слов псковского экс-губернатора о необходимости «перезагрузить» партию власти Соловьев не мог не спросить об отношениях Турчака с председателем «Единой России», премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он и спросил.

Владимир Соловьев: Как складываются отношения с Дмитрием Анатольевичем?

Андрей Турчак: Дмитрий Анатольевич — председатель партии, причем, он принимает самое действенное участие и в оперативном управлении, мы все слышали его программную речь на съезде. Он - в партийной повестке.

Тут, конечно, можно было бы пуститься в рассуждения на тему того, о чем может свидетельствовать такая скупая, как мужская слеза, характеристика в адрес формального руководителя - председателя «Единой России». Дескать, «он в партийной повестке» — и всё, сказать больше нечего?

Также можно было бы вспомнить, что и Медведева, и Турчака в СМИ уже называют неофициальными соперниками - участниками необъявленной гонки на пост председателя нового правительства России — того, что будет сформировано весной следующего года Путиным — в том случае, если он победит на выборах, но разве в этом кто-то сомневается? Однако разговор на эту тему - нет, не портит нервную систему, а просто может вывести нас вообще на - аж дух захватывает - какие высоты российского политического Олимпа. Гадать же на тему шансов потенциальных преемников и кто из них более других соответствует путинскому определению «молодой, но зрелый» - мы не станем. Все-таки не прогнозы строим на кофейной гуще и не вилами по воде пишем, а итоги года подводим. И присуждаем Турчаку победу в номинации «Восхождение года» с вручением ему статуэтки в виде Спасской башни московского Кремля. А в качестве напутствия можно напомнить слова известной песни — про еще одного покорителя Москвы. Как там, «судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда». Вот об этом забывать никогда не следует.

Тем временем губернаторский задачник с пометками Турчака — это теперь настольная книга другого управленца, Михаила Ведерникова. В октябре 2017-го президент Путин назначил его, ранее работавшего заместителем полпреда президента на Северо-Западе, временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. И вот уже два с половиной месяца врио главы региона осваивается в должности, совмещая погружение в незнакомую ему региональную проблематику с решением наиболее актуальных задач. Увидели мы уже и первое серьезное кадровое назначение: вице-губернатором по политике был назначен экс-глава облизбиркома Николай Цветков.

Оценили и "разруливание" ситуации в Пскове: вскоре после приезда господина Ведерникова в областной столице тормознули сити-менеджерский конкурс с прежним фаворитом — действующим главой городской администрации Игорем Калашниковым. По итогам вновь запущенной процедуры победил уже другой фаворит, поддержанный региональным руководством и «Единой Россией» - Александр Братчиков.

Тех, кто желает подробнее вникнуть в суть происходящего во властном муниципальном тандеме Александр Братчиков - Иван Цецерский (последний в 2017-м переживал один из самых непростых периодов в политической биографии, о чем мы в нашей программе говорили неоднократно), отсылаю к свежему политобзору под названием «Трудности перехода». Там, кстати, не только про городские дела, но и про предварительные итоги работы врио губернатора. Как считает автор — обозреватель Игорь Макаров, Михаил Ведерников пока действует в режиме «пожарной команды», и ждать от него каких-либо стратегических программ и проектов не приходится по объективным причинам переходного периода. Однако запрос на это у общества и регионального политического класса есть, так что рано или поздно разработка и реализация стратегии развития должны стать для власти приоритетной задачей. Тем более, не за горами (если быть точнее, уже в январе 2018-го) - «100 дней в должности», традиционная отсечка для любого руководителя, когда принято подводить итоги стартового этапа и обозначать вектор дальнейшего движения. Так что уже в первый месяц нового года господин Ведерников, вероятно, даст ответы на многие вопросы развития области. Пока же объявляем победителем в номинации «Событие года» октябрьскую смену «хозяина» Дома Советов. И в качестве приза - силой мысли - вручаем Михаилу Юрьевичу уменьшенную копию губернаторской медали. За увесистый оригинал ему придется побороться в следующем году на выборах.

Кстати говоря, грядущий губернаторский марафон пока еще не приобрел конкретных очертаний. Разве что понятно: выборы в связи с досрочной отставкой Турчака пройдут в сентябре 2018-го, а не годом позже как намечалось ранее. Очевидно и то, что фаворитом является Михаил Ведерников (это везде и всегда так — шансы путинских назначенцев на избрание близки к ста процентам). Едва ли не со всем остальным, что имеет отношение к будущей кампании, - пока только вопросы и туман. Начиная с имен конкретных кандидатов от ведущих оппозиционных партий и их шансов на прохождение муниципального фильтра до их тактики и перспектив создания предвыборных союзов. И тут необходимо напомнить, что в 2017 году на сентябрьских выборах депутатов Псковской гордумы мы вновь, как и в 2016-м, увидели тактический союз оппозиции — совместный поход партийцев и так называемой «группы Михаила Гавунаса».

Огласите весь список, пжлста (фильм «"Операция Ы" и другие приключения Шурика»)

Альянс включал в себя КПРФ, «Справедливую Россию» и Партию пенсионеров. На заключительном этапе выборы фактически превратились из соревнования политических партий в войну областной администрации с «группой Гавунаса». Ее отголоски слышны до сих пор. Как бы то ни было, коммунисты и эсеры прошли в муниципальный парламент. Более того - увеличили в нем свое представительство.

Впрочем, тут важно понимать, что около половины мандатов, полученных кандидатами от КПРФ и СР, достались сотрудникам предприятий, подконтрольных Михаилу Гавунасу. При этом многие наблюдатели отмечали, что оппозиционные политические объединения потеряли свое лицо, кинули партийные бренды в топку этой «войны» - и в результате, вероятно, оттолкнули многих своих сторонников. Кстати, большой вопрос — как кампания 2017 года отразится в будущем на тех же областных отделениях КПРФ и «Справедливой России» во главе с Олегом Брячаком.

На фото: первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко с лидером партии Геннадием Зюгановым и кандидатом на пост президента Павлом Грудининым на съезде КПРФ

Едва ли не единственный, кто уже твердо заявился на будущие губернаторские выборы, - лидер псковского «Яблока», депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Вот уж кому минувший год дал повод пить шампанское, так это ему. По итогам выборов сразу в двух районах области — Гдовском и Плюсском - главами были избраны кандидаты от «Яблока». Наверняка господин Шлосберг будет стремиться развить этот успех и в 2018-м. А на минувшей неделе Лев Маркович вновь жег глаголом и правил свой бал на федеральном уровне, при выдвижении Григория Явлинского на президентские выборы.

Лев Шлосберг: Что мы можем сделать в стране, над которой сам Люцифер простер совиные крыла?.. В стране, в которой день людоеда отмечается как государственный праздник?

По Шлосбергу, сделать в этой ситуации можно только одно — встать в этой битве добра со злом на сторону яблочного кандидата.

Лев Шлосберг: Президент Явлинский необходим сегодня российскому государству как государь, способный править во имя добра.

Не будем цепляться к словам и напоминать, что государь в нашем понимании это, прежде всего, владыка государства, монарх — и слышать подобное от представителя демократической партии достаточно любопытно. Не менее интересно и то, что "кандидат в государи-2018" Явлинский на минувшей неделе в телеэфире объявил, что в следующий раз, то есть в 2024 году, на президентские выборы собирается пойти уже «кандидат в государи» Лев Шлосберг.

Очень приятно. Царь. Очень приятно. Царь... (фильм «Иван Васильевич меняет профессию»)

В общем, уходящий в историю год в псковской региональной политике был богат на неожиданности, яркие заявления и громкие конфликты. Разумеется, в рамках одной программы нельзя объять необъятное и вспомнить всё. Более полный "разбор полетов" проведем уже в ближайшие дни: на сайте ПЛН появится традиционная публикация «Полититоги года» - с объявлением победителей в десятках номинаций, от «Курьеза» и «Лузера года» до главного события 2017-го. Так что не пропустите. На этом я с вами прощаюсь. С наступающими праздниками — и до встречи уже в новом, 2018 году.

Источник: Псковская Лента Новостей