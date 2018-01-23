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Блоги / Александр Савенко

Putin Team на Wall Street, «Грудинин-бомба» и 100 дней Ведерникова

23.01.2018 16:37|ПсковКомментариев: 4

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Добрый день. Начинаем обзор политических новостей и «разбор полетов». Центральные темы выпуска: 

Президентские выборы-2018: брить или не брить, вот в чем вопрос.
«Небойцы видимого фронта». Как псковская политтусовка вступила в избирательную кампанию. 
100 дней в должности. Подводим промежуточные итоги и характеризуем стиль работы врио губернатора Михаила Ведерникова.  

Согласно известному журналистскому штампу, чем ближе к дню голосования - везде и всегда «предвыборная кампания набирает обороты».

Если не пускаться сейчас в рассуждения по поводу того, можно ли считать мартовский референдум о доверии действующему президенту выборами - фейковые они или настоящие, то да - и в этот раз можно использовать избитый журналистский прием.

Кампания, действительно, набирает обороты: шума все больше, избирательные штабы заканчивают сбор подписей за кандидатов, а они сами всё заметнее - скажем, Владимир Путин и Ксения Собчак окунались в крещенские проруби.

Владимир Жириновский ловил таксиста-нелегала у вокзала.

Кто-то пел, кто-то качал ногой, а кто-то отпускал бороду.

Последнее, похоже, становится модным предвыборным поветрием. Сменил имидж и обзавелся растительностью на лице не только яблочник Григорий Явлинский, о чем мы упоминали в предыдущем выпуске, но и кандидат от «Партии Роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кто следующий?

Такая вот чуднАя и вместе с тем традиционная хроника предвыборной кампании: новость о купании в проруби вместо  предвыборных программ, прогноз явки - а не разговор о будущем страны и новая борода взамен старой биографии.

Стоит ли удивляться тому, что обсуждение «главных выборов страны» в интернете и телевизионных ток-шоу все больше напоминают эпизод известной кинокомедии: 

- Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?

- Сеня по быстрому объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы (фильм «Бриллиантовая рука»).

Брить или не брить - вот в чем, выходит, едва ли не главный вопрос выборов? Между тем потенциальные кандидаты продолжают отваливаться один за другим. Напомню, что поначалу желающих стать хозяевами Кремля было что-то под семьдесят человек, потом большая часть из них споткнулась о первый же барьер - и в игре осталось семнадцать потенциальных кандидатов. Будет, наверняка, меньше. Накануне отказался от участия в выборах представитель мало кому известной партии «Честно» Роман Худяков.

Новость о сходе с дистанции этого откровенного аутсайдера с рейтингом, близким к нулю, едва ли заслуживала бы нашего внимания. Но тут есть, как минимум, пара любопытных момента. Во-первых, пусть и с большой натяжкой можно говорить об имевшей место связи господина Худякова с нашим регионом: на парламентских выборах 2011 года этот приднестровско-российский деятель баллотировался от ЛДПР и возглавлял группу кандидатов именно от Псковской области.  Избран не был, но затем ему все-таки передали вакантный мандат депутата Госдумы. А, во-вторых, «доставляет», как Худяков в понедельник первым из претендентов на пост главы государства принес в Центризбирком необходимые для регистрации подписи избирателей (по его словам, 105 тысяч подписей), однако тут же заявил, что снимается с выборов. 

- Ничего не понимаю (мультфильм «Следствие ведут колобки»)

Содержимое принесенных в ЦИК коробок осталось тайной - по крайней мере, подписные листы в комиссию Худяков не передал, зато объявил о поддержке другого кандидата - Владимира Путина.  То есть тут какая логика? Вначале якобы провести титаническую работу и заручиться нотариально заверенной поддержкой ста тысяч избирателей по всей стране (если подписи, действительно, собирались), а потом хорошо подумать - и сняться в пользу другого кандидата.

По-моему, так это явная заявка на включение в предвыборную кунсткамеру или музей политических фриков - и место Худякова там рядом с другим несостоявшимся кандидатом (уже и не помню, как его зовут), который требовал от Центризбиркома принять заявление о выдвижение на президентские выборы непременно в 22 часа 22 минуты.

Как бы то ни было, экс-кандидат в депутаты Госдумы от Псковской области, образно говоря, встал в хвост очереди из 1 503 781 россияна, уже поддержавших на выборах кандидатуру Путина.

Кстати, эта растиражированная в масс-медиа новость о полутора миллионах поддержавших  самовыдвижение «нацлидера» наталкивала на мысль о том, что презентация псковского избирательного штаба Путина в пятницу, 19 января, пройдет в атмосфере праздника, народные массы будут толпиться у входа и кого тут только ни встретишь - от первых лиц органов власти до рядовых псковичей. Ну, может быть, и не рисовало воображение таких благостных картин (все-таки не первый день живем), но почему было и не нафантазировать присутствие в одном строю этой Putin Team (иначе говоря, путинской команды), скажем, единоросса Ивана Цецерского и его «заклятых коллег» - эсера Олега Брячака и вдруг примчавшегося из Москвы народнофронтовца-парламентария Александра Васильева. Раз уж все они и представляемые ими объединения заявляют о необходимости сплотиться вокруг фигуры президента. Но чего не было — того не было. Публичное открытие путинского штаба и представление его руководителей в Пскове прошло весьма буднично, уложились в несколько минут, какого бы то ни было ажиотажа не наблюдалось.

Солировали тут двое из трех сопредседателей штаба, доверенные лица Путина - врач Галина Неваленная и бизнесвумен, руководитель областного отделения Союза пенсионеров Елена Косенкова. Третьего руководителя — члена общественной палаты России Андрея Царева не было. Окруженные девушками-волонтерами доверенные лица Путина сделали подобающие моменту заявления. Госпожа Косенкова, помимо прочего, напомнила о личных встречах с президентом и определила задачу штаба. 

Елена Косенкова, сопредседатель регионального избирательного штаба Владимира Путина: И сегодня, когда начал функционировать 16 числа этот штаб, я думаю, сюда будут приходить люди, и отдавать свои пожелания, свои предложения, свои просьбы о каких-то мероприятиях. Конечно, могут сказать: все сто процентов выполнены не будут, но будет сделано наверняка всё для того, чтобы решать вопросы.

Согласно стереотипу, предвыборный штаб - это такое место, где всегда - денно и нощно - кипит жизнь. Стены увешаны картами местности, графиками встреч и календарными планами избирательной кампании. Сотрудники с красными от постоянного недосыпания глазами создают обстановку муравейника, успевая на ходу разговаривать по телефону с несколькими собеседниками, пить кофе и параллельно заниматься еще десятком дел. Если кто-то из журналистов и рассчитывал увидеть в этом офисе на Льва Толстого нечто подобное, то, разумеется, напрасно. Разумеется - потому что, во-первых, было понятно: зовут нас не в технологический или административный штаб, а в общественный. А, во-вторых, шесть лет назад нечто подобное уже происходило - общественности презентовали такую же структуру, стать ее руководителем тогда позвали директора пушкинского заповедника Георгия Василевича. Входили в тот штаб тогдашний комдив Игорь Виноградский, великолукский промышленник Сергей Сергиенков, педагог Людмила Фомичева. Теперь вот - Царев, Неваленная и Косенкова. Безусловно, люди все хорошие, уважаемые, заслуженные, но к выборам и реальной политике эти штабы отношение имеют весьма отдаленное. Уж точно победы куются не здесь.

Неудивительно, что мои коллеги в разговорах об открытии этого штаба не говорили о выборах - в основном обыгрывали тот факт, что разместился офис «самого патриотичного кандидата» в деловом центре под названием «Уолл Стрит» (напомню, Wall Street - не просто улица Нью-Йорка, но и символ - исторический центр финансового квартала города).

Завершая на сегодня тему выборов, отмечу, что в ближайшее время в Пскове могут побывать сразу несколько претендентов на пост президента. Но точно приедут не все. Почти наверняка в рамках кампании не побывает в регионе кандидат от компартии Павел Грудинин. Об этом в псковском обкоме КПРФ говорят достаточно уверенно. Между тем в минувшую пятницу Грудинин встречался с избирателями в Петербурге. Туда на встречу со сменщиком Геннадия Зюганова, ранее представлявшим КПРФ на президентских выборах, отправилась группа псковских коммунистов.

Уже в субботу впечатлениями от встречи с «товарищем Грудининым» делился с однопартийцами бывший вице-спикер областного Собрания Геннадий Бубнов. Причем, его повествование о выдвижении нового кандидата содержало в себе такой образ как «эффект разорвавшейся бомбы». И далее - цитирую по сообщению пресс-службы псковского обкома КПРФ: Геннадий Бубнов «отметил, что необходимо развенчать миф о том, что никакого другого президента кроме ныне действующего избирать нельзя». Конец цитаты, которая невольно рождает воспоминания об известном анекдоте о стратеге-мудром филине. Тот самом, что дал мышам совет стать ежами, но не объяснил - как.

Теперь от президентских выборов к деятельности органов власти в Псковской области. Намедни исполнилось сто дней с момента вступления в должность временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Вопреки некоторым ожиданиям, эта дата, когда по традиции принято отмечать первые промежуточные результаты работы и делать выводы о векторе движения, осталась в псковских СМИ фактически незамеченной. Восполняя этот пробел, напомню, что, приехав в регион в середине октября прошлого года, Михаил Ведерников взял с места в карьер.

Иначе говоря, сразу же, параллельно с вхождением в курс дел - погружением в региональную проблематику, приступил к решению не терпящих отлагательства задач. Таких как окончание строительства перинатального центра в Пскове, развитие санавиации и транспортных предприятий, реставрация памятников истории и других - об этом в последние месяцы много говорилось, так что едва ли есть необходимость повторяться.  

При этом наблюдатели уже делают первые выводы о стиле работы врио губернатора - и тут, прежде всего, отмечается прагматика, то есть нацеленность на практический результат в основе любых действий, и отсутствие резких движений. 

Кстати говоря, уже через полгода Михаилу Ведерникову предстоит участие в кампании по выборам главы области. Тема грядущего избирательного забега все чаще звучит в масс-медиа, вчера Псковская Лента Новостей представила первый материал в рамках информационно-аналитического проекта «Губернатор-2018». Интересующихся темой отсылаю к статье под названием «Победитель получает всё», а сейчас - буквально одна цитата из материала, посвященного теме выборов «Плюс временно исполняющего обязанности губернатора заключается в том, что он для псковичей - образно говоря, чистый лист. Соответственно, у него нет антирейтинга. Если кандидат от партии власти не будет делать резких движений, не получит негатива, а, напротив, породит надежды и позитивные ожидания - то особых проблем у него быть не должно. Если учесть, что у партии власти есть традиционный электорат (прежде всего, представители бюджетной сферы), то, возможно, уже одного этого будет вполне достаточно для решения задачи в единый день голосования в сентябре 2018-го».

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.

Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич Косенкова Елена Александровна
Путин Владимир Владимирович Жириновский Владимир Вольфович
Зюганов Геннадий Андреевич Сергиенков Сергей Николаевич
Брячак Олег Михайлович Васильев Александр Николаевич
Василевич Георгий Николаевич Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич Косенкова Елена Александровна
Путин Владимир Владимирович Жириновский Владимир Вольфович
Зюганов Геннадий Андреевич Сергиенков Сергей Николаевич
Брячак Олег Михайлович Васильев Александр Николаевич
Василевич Георгий Николаевич Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
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