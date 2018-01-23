Блоги / Александр Савенко

Putin Team на Wall Street, «Грудинин-бомба» и 100 дней Ведерникова

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Добрый день. Начинаем обзор политических новостей и «разбор полетов». Центральные темы выпуска:

Президентские выборы-2018: брить или не брить, вот в чем вопрос.

«Небойцы видимого фронта». Как псковская политтусовка вступила в избирательную кампанию.

100 дней в должности. Подводим промежуточные итоги и характеризуем стиль работы врио губернатора Михаила Ведерникова.

Согласно известному журналистскому штампу, чем ближе к дню голосования - везде и всегда «предвыборная кампания набирает обороты».

Если не пускаться сейчас в рассуждения по поводу того, можно ли считать мартовский референдум о доверии действующему президенту выборами - фейковые они или настоящие, то да - и в этот раз можно использовать избитый журналистский прием.

Кампания, действительно, набирает обороты: шума все больше, избирательные штабы заканчивают сбор подписей за кандидатов, а они сами всё заметнее - скажем, Владимир Путин и Ксения Собчак окунались в крещенские проруби.

Владимир Жириновский ловил таксиста-нелегала у вокзала.

Кто-то пел, кто-то качал ногой, а кто-то отпускал бороду.

Последнее, похоже, становится модным предвыборным поветрием. Сменил имидж и обзавелся растительностью на лице не только яблочник Григорий Явлинский, о чем мы упоминали в предыдущем выпуске, но и кандидат от «Партии Роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кто следующий?

Такая вот чуднАя и вместе с тем традиционная хроника предвыборной кампании: новость о купании в проруби вместо предвыборных программ, прогноз явки - а не разговор о будущем страны и новая борода взамен старой биографии.

Стоит ли удивляться тому, что обсуждение «главных выборов страны» в интернете и телевизионных ток-шоу все больше напоминают эпизод известной кинокомедии:

- Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?

- Сеня по быстрому объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы (фильм «Бриллиантовая рука»).

Брить или не брить - вот в чем, выходит, едва ли не главный вопрос выборов? Между тем потенциальные кандидаты продолжают отваливаться один за другим. Напомню, что поначалу желающих стать хозяевами Кремля было что-то под семьдесят человек, потом большая часть из них споткнулась о первый же барьер - и в игре осталось семнадцать потенциальных кандидатов. Будет, наверняка, меньше. Накануне отказался от участия в выборах представитель мало кому известной партии «Честно» Роман Худяков.

Новость о сходе с дистанции этого откровенного аутсайдера с рейтингом, близким к нулю, едва ли заслуживала бы нашего внимания. Но тут есть, как минимум, пара любопытных момента. Во-первых, пусть и с большой натяжкой можно говорить об имевшей место связи господина Худякова с нашим регионом: на парламентских выборах 2011 года этот приднестровско-российский деятель баллотировался от ЛДПР и возглавлял группу кандидатов именно от Псковской области. Избран не был, но затем ему все-таки передали вакантный мандат депутата Госдумы. А, во-вторых, «доставляет», как Худяков в понедельник первым из претендентов на пост главы государства принес в Центризбирком необходимые для регистрации подписи избирателей (по его словам, 105 тысяч подписей), однако тут же заявил, что снимается с выборов.

- Ничего не понимаю (мультфильм «Следствие ведут колобки»)

Содержимое принесенных в ЦИК коробок осталось тайной - по крайней мере, подписные листы в комиссию Худяков не передал, зато объявил о поддержке другого кандидата - Владимира Путина. То есть тут какая логика? Вначале якобы провести титаническую работу и заручиться нотариально заверенной поддержкой ста тысяч избирателей по всей стране (если подписи, действительно, собирались), а потом хорошо подумать - и сняться в пользу другого кандидата.

По-моему, так это явная заявка на включение в предвыборную кунсткамеру или музей политических фриков - и место Худякова там рядом с другим несостоявшимся кандидатом (уже и не помню, как его зовут), который требовал от Центризбиркома принять заявление о выдвижение на президентские выборы непременно в 22 часа 22 минуты.

Как бы то ни было, экс-кандидат в депутаты Госдумы от Псковской области, образно говоря, встал в хвост очереди из 1 503 781 россияна, уже поддержавших на выборах кандидатуру Путина.

Кстати, эта растиражированная в масс-медиа новость о полутора миллионах поддержавших самовыдвижение «нацлидера» наталкивала на мысль о том, что презентация псковского избирательного штаба Путина в пятницу, 19 января, пройдет в атмосфере праздника, народные массы будут толпиться у входа и кого тут только ни встретишь - от первых лиц органов власти до рядовых псковичей. Ну, может быть, и не рисовало воображение таких благостных картин (все-таки не первый день живем), но почему было и не нафантазировать присутствие в одном строю этой Putin Team (иначе говоря, путинской команды), скажем, единоросса Ивана Цецерского и его «заклятых коллег» - эсера Олега Брячака и вдруг примчавшегося из Москвы народнофронтовца-парламентария Александра Васильева. Раз уж все они и представляемые ими объединения заявляют о необходимости сплотиться вокруг фигуры президента. Но чего не было — того не было. Публичное открытие путинского штаба и представление его руководителей в Пскове прошло весьма буднично, уложились в несколько минут, какого бы то ни было ажиотажа не наблюдалось.

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Солировали тут двое из трех сопредседателей штаба, доверенные лица Путина - врач Галина Неваленная и бизнесвумен, руководитель областного отделения Союза пенсионеров Елена Косенкова. Третьего руководителя — члена общественной палаты России Андрея Царева не было. Окруженные девушками-волонтерами доверенные лица Путина сделали подобающие моменту заявления. Госпожа Косенкова, помимо прочего, напомнила о личных встречах с президентом и определила задачу штаба.

Елена Косенкова, сопредседатель регионального избирательного штаба Владимира Путина: И сегодня, когда начал функционировать 16 числа этот штаб, я думаю, сюда будут приходить люди, и отдавать свои пожелания, свои предложения, свои просьбы о каких-то мероприятиях. Конечно, могут сказать: все сто процентов выполнены не будут, но будет сделано наверняка всё для того, чтобы решать вопросы.

Согласно стереотипу, предвыборный штаб - это такое место, где всегда - денно и нощно - кипит жизнь. Стены увешаны картами местности, графиками встреч и календарными планами избирательной кампании. Сотрудники с красными от постоянного недосыпания глазами создают обстановку муравейника, успевая на ходу разговаривать по телефону с несколькими собеседниками, пить кофе и параллельно заниматься еще десятком дел. Если кто-то из журналистов и рассчитывал увидеть в этом офисе на Льва Толстого нечто подобное, то, разумеется, напрасно. Разумеется - потому что, во-первых, было понятно: зовут нас не в технологический или административный штаб, а в общественный. А, во-вторых, шесть лет назад нечто подобное уже происходило - общественности презентовали такую же структуру, стать ее руководителем тогда позвали директора пушкинского заповедника Георгия Василевича. Входили в тот штаб тогдашний комдив Игорь Виноградский, великолукский промышленник Сергей Сергиенков, педагог Людмила Фомичева. Теперь вот - Царев, Неваленная и Косенкова. Безусловно, люди все хорошие, уважаемые, заслуженные, но к выборам и реальной политике эти штабы отношение имеют весьма отдаленное. Уж точно победы куются не здесь.

Неудивительно, что мои коллеги в разговорах об открытии этого штаба не говорили о выборах - в основном обыгрывали тот факт, что разместился офис «самого патриотичного кандидата» в деловом центре под названием «Уолл Стрит» (напомню, Wall Street - не просто улица Нью-Йорка, но и символ - исторический центр финансового квартала города).

Завершая на сегодня тему выборов, отмечу, что в ближайшее время в Пскове могут побывать сразу несколько претендентов на пост президента. Но точно приедут не все. Почти наверняка в рамках кампании не побывает в регионе кандидат от компартии Павел Грудинин. Об этом в псковском обкоме КПРФ говорят достаточно уверенно. Между тем в минувшую пятницу Грудинин встречался с избирателями в Петербурге. Туда на встречу со сменщиком Геннадия Зюганова, ранее представлявшим КПРФ на президентских выборах, отправилась группа псковских коммунистов.

Уже в субботу впечатлениями от встречи с «товарищем Грудининым» делился с однопартийцами бывший вице-спикер областного Собрания Геннадий Бубнов. Причем, его повествование о выдвижении нового кандидата содержало в себе такой образ как «эффект разорвавшейся бомбы». И далее - цитирую по сообщению пресс-службы псковского обкома КПРФ: Геннадий Бубнов «отметил, что необходимо развенчать миф о том, что никакого другого президента кроме ныне действующего избирать нельзя». Конец цитаты, которая невольно рождает воспоминания об известном анекдоте о стратеге-мудром филине. Тот самом, что дал мышам совет стать ежами, но не объяснил - как.

Теперь от президентских выборов к деятельности органов власти в Псковской области. Намедни исполнилось сто дней с момента вступления в должность временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Вопреки некоторым ожиданиям, эта дата, когда по традиции принято отмечать первые промежуточные результаты работы и делать выводы о векторе движения, осталась в псковских СМИ фактически незамеченной. Восполняя этот пробел, напомню, что, приехав в регион в середине октября прошлого года, Михаил Ведерников взял с места в карьер.

Иначе говоря, сразу же, параллельно с вхождением в курс дел - погружением в региональную проблематику, приступил к решению не терпящих отлагательства задач. Таких как окончание строительства перинатального центра в Пскове, развитие санавиации и транспортных предприятий, реставрация памятников истории и других - об этом в последние месяцы много говорилось, так что едва ли есть необходимость повторяться.

При этом наблюдатели уже делают первые выводы о стиле работы врио губернатора - и тут, прежде всего, отмечается прагматика, то есть нацеленность на практический результат в основе любых действий, и отсутствие резких движений.

Кстати говоря, уже через полгода Михаилу Ведерникову предстоит участие в кампании по выборам главы области. Тема грядущего избирательного забега все чаще звучит в масс-медиа, вчера Псковская Лента Новостей представила первый материал в рамках информационно-аналитического проекта «Губернатор-2018». Интересующихся темой отсылаю к статье под названием «Победитель получает всё», а сейчас - буквально одна цитата из материала, посвященного теме выборов «Плюс временно исполняющего обязанности губернатора заключается в том, что он для псковичей - образно говоря, чистый лист. Соответственно, у него нет антирейтинга. Если кандидат от партии власти не будет делать резких движений, не получит негатива, а, напротив, породит надежды и позитивные ожидания - то особых проблем у него быть не должно. Если учесть, что у партии власти есть традиционный электорат (прежде всего, представители бюджетной сферы), то, возможно, уже одного этого будет вполне достаточно для решения задачи в единый день голосования в сентябре 2018-го».

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На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.