Блоги / Александр Савенко

В Москву ехать надо, в Москве вся сила*

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

Страшилка для избирателя. Кампания по выборам президента как подтверждение известной мысли о том, что всё новое — это хорошо забытое старое.

«Стратегический партнер». Москва и Псковская область подписали первое соглашение о сотрудничестве.

С инвестиционного форума на масленичные блины. Михаил Ведерников провел, пожалуй, самую яркую неделю за время работы в должности врио губернатора.

Все дороги ведут на РИФ. Так, перефразируя известную древнюю поговорку и обыгрывая аббревиатуру — название Российского инвестиционного форума, могли бы сказать на минувшей неделе многие отечественные бизнесмены и чиновники. Все они устремились в Сочи, где проходил ежегодный деловой слет членов правительства, крупного бизнеса, региональных властей. В принципе к подобным мероприятиям можно относиться как угодно. Хоть с долей скепсиса, приводя в качестве аргумента примеры того, как поездки на аналогичные форумы и заключение соглашений о намерениях ни к чему конкретному затем не приводят. А можно рассчитывать на позитив и экономический подъем в будущем, как результат встреч с первыми лицами правительства, крупными предпринимателями, руководителями других регионов. Не следует забывать, что на том же сочинском международном инвестфоруме традиционно заключается соглашений на сотни миллиардов рублей.

Как бы то ни было, в этот раз на мероприятие отправилась представительная псковская делегация во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. За два дня псковичами был дан десяток заметных информационных поводов — от презентации потенциала области до участия во встречах с премьер-министром Дмитрием Медведевым и подписания ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе с несколькими регионами страны и с компанией «Российские железные дороги» (о создании транспортно-логистического хаба). Вообще соглашений было непривычно много, помимо прочего, заявлено о намерении крупного инвестора из Омска вложить в свои новые предприятия в Псковской области аж 14 млрд рублей — и в комментариях к итогам этой поездки уже довелось услышать эпитет «беспрецедентный». Если же учесть, что Сочи — олимпийская столица России, да еще то, что нынешний форум проходил в дни Зимних Игр в Корее, то можно сказать так: похоже, наши постарались поставить рекорд.

- Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена (Муслим Магомаев, «Герои спорта»).

Дальнейшие рассуждения на олимпийскую тему могут привести нас к фантазиям: например, вот гендиректор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич как заправская фигуристка катает произвольную программу с потенциальными резидентами ОЭЗ, а вот и сам глава области в образе «летающего лыжника» устремляется с сочинского трамплина в Москву.

Впрочем, стоп. «Гонки по вертикали» - программа, во-первых, серьезная, во-вторых, о политике. И вот именно с политической точки зрения предлагаю взглянуть на итоги поездки делегации во главе с врио губернатора на инвестиционный форум. Даже безотносительно того, какое продолжение получат заключенные в Сочи соглашения и как это отразится на экономической ситуации, Михаил Ведерников наверняка получил плюс в условный губернаторский дневник, который ведется в Кремле. Это уж не говоря о том, что его активность наверняка будет замечена составителями различных рейтингов эффективности региональных руководителей и социально-политической устойчивости субъектов Федерации. Помимо прочего, был явлен курс на открытость области по отношению к другим регионам.

Особого упоминания заслуживает факт подписания соглашения о сотрудничестве с Москвой — столицей и крупнейшим по численности населения субъектом Федерации.

Документ подписали мэр Сергей Собянин и врио губернатора Михаил Ведерников. Стороны договорились налаживать и расширять связи — запаситесь терпением: в торгово-экономической, инвестиционной сферах, информационной коммуникации, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме, здравоохранении, спорте, а также развивать взаимодействие и кооперацию между промышленными предприятиями обоих субъектов. Соглашение тут же прокомментировал врио губернатора Псковской области.

Михаил Ведерников: Москва для нас является стратегическим партнером. Этим соглашением мы хотели бы актуализировать наше сотрудничество. Во всех тех сферах, которые вы перечислили. Рассчитываем на то, что у нас будет возможность провести Дни Псковской области в Москве. И очень рады, что сегодня это соглашение будет актуализировано.

Господин Собянин в оценках был сдержаннее — к числу стратегических партнеров Псков он, понятно, не отнес. Но все-таки дал понять, что и в Москве рассчитывают на выход сотрудничества на более высокий уровень.

Сергей Собянин: Мы дорожим этим сотрудничеством. И я благодарен Михаилу Юрьевичу, его команде, что вы оперативно подготовили соглашение, которое даст возможность поднять на другой, более высокий, уровень сотрудничество между нашими регионами. Работать есть где — это и туристический потенциал, это и вопросы, связанные с промышленностью, экономикой, торговлей и социальной сферой.

Подчеркивается, что в Сочи подписано первое двустороннее соглашение между Москвой и Псковской областью. Это действительно так — впрочем, напомню, что давным-давно, в октябре 1996-го, в Псков приезжал мэр Москвы Юрий Лужков.

Он тогда настаивал на поставках сельхозпродукции из нашей области в столицу и божился лично встречать колонны грузовиков у МКАД. Помимо прочего, Лужков признавал высокие потребительские свойства микроавтобусов завода «Псковавто» и обещал пролоббировать соглашение о поставках в Москву автомобилей псковского предприятия.

Вот такие рисовались радужные перспективы. Хотя справедливости ради надо сказать, что тот визит проходил перед вторым туром губернаторских выборов и носил явно выраженный агитационный характер: мол, сделаете, псковичи, правильный выбор — будет вам счастье в виде сотрудничества с Москвой.

Однако в день голосования действующий губернатор Владислав Туманов, которого и приезжал поддержать Лужков, проиграл члену ЛДПР Евгению Михайлову и...

- Всё пропало, шеф. Всё пропало (фильм «Бриллиантовая рука»).

О сотрудничестве в каком-то особом формате было забыто. На двадцать с лишним лет.

Теперь же соглашение подписано — так что будут нам и Дни Псковской области в Москве, и представительство региона в столице, вероятно, ждет реинкарнация, и псковское землячество в белокаменной во главе с тем же Тумановым, надо думать, заживет какой-то более активной регулярной жизнью.

Еще, быть может, богатая Москва проспонсирует... скажем, открытие памятника в Красногородске нашим землячкам Катерине, Людмиле и Антонине, героиням бессмертной советской мелодрамы «Москва слезам не верит».

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В кино это не отражено, но по сценарию Валентина Черных, на покорение столицы девушки приехали именно из Красногородского района Псковской области.

- Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая («Москва слезам не верит»).

Ну да это лирика, а в сухом остатке имеем первое соглашение с Москвой — как сформулировал Михаил Ведерников, нашим стратегическим партнером. Высказывание в чем-то неожиданное, но, безусловно, важное — еще и потому, что сказанное свидетельствует: раз есть стратегические партнеры, значит, есть у врио губернатора и стратегия. Если и не в виде четко прописанного и готового к публичной демонстрации документа, то на уровне понимания приоритетов. И кстати говоря, поездка на инвестиционный форум продемонстрировала некоторые направления, в которых будет двигаться врио губернатора в ближайшее время, в том числе, вероятно, на сентябрьские выборы.

Это и две основные «точки роста» - в виде единственной на Северо-Западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» и регионального электротехнического кластера, который объединяет 11 предприятий и пять инфраструктурных объектов, где трудятся 8 тысяч человек. И высокотехнологичные производства, и более тесная связь с другими регионами. Плюс — решение обычных для любого губернатора задач в социальной сфере, а также отклик на болевые точки (вроде той же мусорной проблемы, которая напомнила о себе и на этой неделе — митингом жителей Порхова).

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Ну а что касается, скажем так, общих принципов и человеческих ценностей — то тут ничего и придумывать не надо. «Духовные скрепы — наше всё!» Или, как формулировал предшественник господина Ведерникова на посту губернатора Андрей Турчак, «ценности, которые нас объединяют». Вера, память, семья - и так далее.

Кстати, о семье и традициях. В минувшие выходные Михаил Ведерников вместе с детьми и супругой принял участие в традиционных масленичных гуляниях в Пскове. Он дал старт акции «Блинный поединок» и вместе со старшей дочерью Марией испек блин, который тут же в рамках этой благотворительной акции был продан за две тысячи рублей. Добавлю, что врио губернатора впервые появился на публике в Пскове со своей семьей. В целом, на мой взгляд, это была самая яркая неделя за 4 месяца работы Михаила Ведерникова в Пскове и неудивительно, что оценивая ее, обозреватели, сходятся во мнении: врио губернатора набирал очки

Далее о президентских выборах. До дня голосования 18 марта остается меньше месяца. Как и прежде кампания, идет ни шатко, ни валко. В Пскове активность штабов большинства кандидатов близка к нулевой отметке.

Между тем на днях стартовала агитационная кампания в СМИ. По идее - если бы речь шла о настоящей конкурентной избирательной гонке с непредсказуемым результатом на финише, то мы должны были бы наблюдать за реальным состязанием кандидатов, в том числе при агитации в масс-медиа. Однако тут все крайне блекло, никакого интереса у публики эта часть процесса не вызывает (по крайней мере, пока). Зато в социальных сетях (в том числе едва ли не вся псковская политтусовка) активно обсуждали трехминутный «Вставай на выборы!». - один из цикла «вирусных» видеороликов, которыми, по мнению экспертов, некие заинтересованные лица пытаются привлечь внимание к выборам главы государства и побудить как можно большее число избирателей прийти на участки.

Так вот, по сюжету 52-летнему герою, не видящему смысла идти на выборы, снится страшный сон, в котором его хотят призвать в армию, сын просит 4 миллиона на охрану в школе, посещение туалета ограничено, а в его квартире живет «гей на передержке».

Главный герой: Это что еще за хрен?

Молодой человек: Я вообще-то гей на передержке.

Главный герой: Кто?

Жена героя: Ну ты чего? Сегодня любая семья должна брать геев на передержку — тех, которых партнер оставил. Неделя осталась. Если он никого не найдет себе — тогда тебе придется с ним быть.

Молодой человек (откусывая банан): Закон есть закон.

Короче говоря, окружающие убеждают героя, что все это установлено законом, который подписал президент. Потом актер Бурунов просыпается в ужасе и будит жену, чтобы идти (нет - чтобы бежать) на выборы.

На мой взгляд, во всех отношениях ролик весьма заурядный. И, помимо прочего, он рождает воспоминания о 1996-м, вторых президентских выборах Бориса Ельцина (помните, «Голосуй - или проиграешь», антикоммунистическая газета «Не дай Бог!» и прочее-прочее).

Вот и сейчас из всех искусств важнейшим для пропагандистов, похоже, остается кино-страшилка.

Но, во-первых, хоть и пугают, но как-то уж совсем не страшно. Кому-то из интернет-зрителей смешно, кому-то противно, кого-то возмущает неприкрытая гомофобия и расизм, кто-то говорит о дальнейшем превращении выборов в фарс. При этом колени ни у кого не трясутся. По крайней мере, нет такого, что б кто-то сказал: а ведь и правда, как всё может обернуться — надо идти голосовать, без меня этот ужас может стать реальностью. А, во-вторых, описанная страшилка — это не удар по какому-то одному (как было в 1996-м), а, скорее, такая сборная солянка: тут тебе и страхи перед кандидатами от оппозиции, и фобии относительно того, что может произойти, если довести до крайности некоторые тенденции, отмечаемые уже сейчас, при нынешнем режиме. Можно было бы подробно разбирать ролик пункт за пунктом, но едва ли в этом есть большой смысл, да и времени до окончания программы остается немного. Скажу лишь одно: удивительно, что так активно на это предвыборное кинотворение отреагировали политически активные псковичи — завсегдатаи Фейсбука. Именно «Гей на передержке» стал предметом основной дискуссии в этих кругах в последние дни, и по мне это еще один штрих к избирательной кампании. Как принято сейчас говорить, это всё, что вам надо знать о выборах-2018...

Приходит время прощаться. До встречи через неделю.

* Фраза из кинофильма «Брат»