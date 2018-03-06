Блоги / Александр Савенко

От Москвы до самых до... масонов

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Обзор событий минувшей недели начинаем с ежегодного послания президента Федеральному собранию. Нет-нет, повторяться и пересказывать почти двухчасовой монолог - ответ на вопрос «Что же будет с Родиной и с нами» не станем: мало того, что все желающие могли 1 марта увидеть Владимира Путина в прямом эфире или посмотреть его выступление в записи, так еще речь была быстро растащена на цитаты и получила множество комментариев. Между тем послание действующего президента тире кандидата на пост главы государства прозвучало за две с половиной недели до дня голосования, то есть - оно само по себе являлось заметным событием в ходе всего избирательного марафона. И тут необходимо напомнить о февральских разговорах и публикациях в масс-медиа: дескать, Путин «исчез», его предвыборная кампания сошла на нет, отчего пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову даже приходилось давать комментарии на тему самочувствия патрона. Всё это неминуемо рождало различные версии и обрастало слухами. И вот - ответ прозвучал: никуда президент не исчез, несмотря на простуду, работает, огласил послание, и что интересно - впервые с инфографикой и видеокадрами на большом экране за спиной спикера. Не исключено, что со временем это выступление ВВП войдет в историю как раз по не раз повторенной фразе — обращению президента к невидимому помощнику: «покажите видео, пожалуйста», после чего следовали аплодисменты зала и, например, звук стартующей ракеты.

Владимир Путин: Видео, пожалуйста.

В общем, Путин продемонстрировал убойное видео, контуры конструируемого им будущего, а еще, образно говоря, бицепсы страны и готовность показать Западу кузькину мать. Это во-первых.

А во-вторых, программное выступление президента естественно вписалось в насаждаемую властью выборную модель, о которой обозреватели говорили и писали неоднократно: есть Путин, «глыба» — политик мирового уровня, который так велик, что никакая агитация ему не нужна. И есть все остальные кандидаты, эдакие политические карлики.

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Тут можно гадать, насколько управляемы другие участники выборов, детально ли прописан кремлевскими драматургами в целом сценарий поведения претендентов и, в частности, насколько в последние дни были срежиссированы, скажем, «водные процедуры» Жириновского и Собчак или вброс информации о золоте и многочисленных счетах в швейцарских банках кандидата от КПРФ Грудинина. Об этом можно спорить, но однозначно другое: и на финишной прямой картина этих «как бы выборов» осталась прежней. Никакого перелома, что бы там ни говорили отдельные представители оппозиции, не наступило: есть он, обитающий даже не на вершине политического Олимпа (как сформулировал тот же Песков), а как будто парящий параллельно с современным оружием над земным шаром нацлидер, и есть все остальные — в лучшем случае блеклые статисты и забавные политические фрики, или, того хуже, алчные капиталисты — обладатели счетов в иностранных банках с красным бантиком на груди и с портретами Ленина и Сталина в руках. Повторюсь, так пишется эта предвыборная картина, и не столь даже важно, насколько портреты кандидатов соответствуют действительности или же всё здесь - мифотворчество. Важнее другое: к дню голосования 18 марта предвыборный заезд спокойно и в полном соответствии с прогнозами приближается именно так — лидер в гордом одиночестве; забавный, плюющийся друг на друга, пелетон; невидимая зрителям оппозиция и зрители на трибунах, одобрительно хлопающие и дружно скандирующие: «Мо-ло-дец! Мо-ло-дец! Россия, вперед!»

К слову, в эти дни по стране проходит множество мероприятий, которые выглядят как эдакое эхо путинского послания и одновременно, по сути своей, вписываются в формат предвыборных. Проходят они и в нашем регионе. Вчера в Пскове состоялся форум членов и сторонников «Единой России». Центральным пунктом программы под общим слоганом «Сильный президент — сильная Россия — сильная область» стало выступление в большом концертном зале филармонии врио губернатора Михаила Ведерникова. Он в послании президента уловил — цитирую - «важный сигнал всем субъектам — благополучие страны зависит от действий и личного выбора каждого». Помимо прочего, врио губернатора акцентировал внимание на нескольких опорных точках (среди них — демография, медицина, создание высокооплачиваемых рабочих мест и т.д.), а также проанонсировал: «Псковская область вместе со всей Россией стоит на пороге больших перемен».

Отмечу, что заявления врио губернатора можно рассматривать не только в контексте разговора о президентской кампании, но и держа в уме то, что уже через полгода пройдут выборы губернатора Псковской области. Судя по всему, подготовка к ним началась - и в партии власти, и в рядах оппозиции. Напомню, первым тут уже давно заявился председатель псковского отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Лев Шлосберг. 4 года назад на выборах главы области он не сумел преодолеть пресловутый «муниципальный фильтр». Та же самая опасность перед ним (впрочем, как и перед всеми остальными представителями оппозиционных партий) маячит и сейчас. Однако не далее как вчера яблочник в очередной раз подтвердил: да, он думает над тем, как стать губернатором.

Данное признание прозвучало в персональной видеопрограмме господина Шлосберга, посвященной в этот раз посланию президента. С присущим Льву Марковичу юмором название передачи «World of Tanks Владимира Путина» он объяснил, как будто перефразируя известное «не читал, но осуждаю». Вообще-то Лев Шлосберг не играл в танчики, но вот так ему увиделась эта речь президента.

Лев Шлосберг: А вот два слова на английском World of Tanks — известное название военной игры, в которую я сам лично не играл никогда, которую видел со стороны, но вот так сложилось, так увиделось мне послание президента России.

По мне так это был, пожалуй, самый оригинальный из комментариев к посланию — по крайней мере, из уст местных политиков. И это притом, что некоторые из них, в отличие от Шлосберга, лично внимали президенту в Манеже — на этот раз псковская делегация была весьма представительной (если учитывать и тех, кто уже перебрался в столицу, — то выходит, аж, восемь человек).

Откомментировали по разному — например, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак с именного места в первом ряду услышал в послании, что «в триаде «государство-общество-человек» на первое место выходит Человек и его благополучие».

Другие комментарии были куда более тривиальными — и, прямо скажем, «подвел» в этот раз депутат Госдумы, псковский «убитодорожник» Александр Васильев.

От него, автора почти крылатой фразы «У Владимира Владимировича невероятно мягкая и тёплая рука», мы вправе были ожидать искрометного комментария и в этот раз.

Но нет — видимо, не вдохновился. А, может, поостерегся ляпнуть что-нибудь не то накануне медиафорума под эгидой Общероссийского народного фронта. Наверняка же заранее знал, с кем будет соседствовать на мероприятии 2 марта.

Посадили Александра плечом к плечу с самим Владимиром Владимировичем, из чего делаем два вывода: во-первых, как и прежде Васильев на хорошем счету в столице; во-вторых, не исключено, что ждет его бо-о-о-о-льшое будущее.

Кстати, так совпало, что на минувшей неделе после долгого перерыва вспомнили мы не только о Васильеве, но и о двух его соперниках на праймериз «Единой России» двухлетней давности. Тогда, в 2016-м, группа товарищей безуспешно пыталась составить конкуренцию Александру Козловскому на первом этапе его похода в российский парламент. Помимо Александра Васильева, там были и неизвестно зачем приехавший из Москвы в Псков на праймериз в прошлом член оппозиционных движений, соратник Лимонова и Яшина, ставший затем «молодогвардейцем» Андрей Татаринов, а также местный блогер, также экс-активист МГЕРа Дима Ершов.

Долго-долго мы о них ничего не слышали, и вот практически одновременно оба напомнили о себе. Господин Татаринов займется агитацией и пропагандой в «Единой России» - по сообщениям СМИ, он возглавит агитационно-пропагандистский отдел политического управления партии, которым руководит Роман Романов, в недавнем прошлом - руководитель управления внутренней политики администрации Псковской области.

Тем временем Ершов, как говорят, подался в масоны. Он и сам пишет в своем «Живом журнале»: мол, поехал в Питер на «масонские работы».

Вчера блогер опубликовал в ЖЖ чуть ли не манифест под названием «Масонство и патриотизм». Пытается доказать, что зря вообще-то сделали из масонов некого «козла отпущения», на которого можно свесить «всех собак» проблем нашей цивилизации - на самом деле всё совсем не так, пишет Ершов, которого уже давно у нас относят к явным фрикам из околополитической тусовки.

На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.