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Блоги / Александр Савенко

Доживем до понедельника

13.03.2018 23:06|ПсковКомментариев: 1

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

На финишной прямой. До выборов президента России осталось всего четыре дня — подводим предварительные итоги кампании.
Большие птички, плохая погода и пьяный электрик... Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг поведал, с чего могут начинаться большие войны и как заканчиваются цивилизации.
О делах церковных. Митрополит Евсевий рассказал о результатах 25 лет во главе псковской епархии и пожелал успехов своему потенциальному преемнику - епископу Фоме.

Уже в ближайшее воскресенье, 18 марта, пройдут выборы президента России — и стало быть, этот выпуск «Гонок по вертикали» последний перед днем голосования. Кампания - на финишной прямой, и ко всем прочим ограничениям предвыборного периода с сегодняшнего дня добавился запрет на оглашение результатов социологических опросов на тему выборов и рейтингов кандидатов. Так что, оценивая стоящую передо мной задачу, невольно вспоминаю известные иртеньевские строки:

Закон велит сомкнуть уста,

Хоть просятся слова наружу,

Моя задача непроста —

Шаг в сторону — и сядешь в лужу.

Однако ж в лужу садиться мы не будем, а подведем лучше некоторые предварительные итоги этого многомесячного избирательного марафона. Послушаешь одних - так кампания была ровной, спокойной, без потрясений и громких скандалов. Другие говорят про блеклость и скуку, лишенные ярких красок и интриги «как бы выборы». Ну вот, действительно, что мы увидели, кроме многочисленных напоминалок о дате выборов, страшилок в духе ролика «Гей на передержке» и своеобразных мотиваторов - призывов прийти на участки (вроде того, что служит первой иллюстрацией к этой статье)? Агитролики кандидатов и предвыборные дебаты по ТВ? А кто их смотрел — время-то выхода далеко не в прайм-тайм? Да и имело ли смысл приникать к экрану, учитывая состав участников, бессодержательность и общий уровень полемики?

Звучит фрагмент дебатов. Кандидаты в президенты перебивают друг друга.  Сквозь гул прорываются реплики Собчак «В вашем возрасте вредно так волноваться» и Жириновского «Заткнись, ты, дура!»

Фрагменты дебатов с участием кандидатов на центральных телеканалах можно было бы и продолжать — только пришлось бы то и дело запикивать ненормативную лексику. Но там, на федеральном уровне, хотя бы жарко было и страсти кипели, а у нас, увы, дебаты с участием доверенных лиц проходили крайне вяло и уныло — по большому счету, выделить нечего и некого. Что еще вспомнить? Редкие билборды на улицах города и традиционные агитки в почтовых ящиках? Или - происшествия вроде поджога машины руководителя псковского штаба Собчак? - кстати, еще большой вопрос, связано ли это вообще с выборами. Визиты кандидатов и их доверенных лиц? Так, кроме Явлинского и группы сторонников Грудинина во главе с координатором «Левого фронта» Удальцовым, никто и не приехал, хотя ждали многих. В общем ярких красок было немного. И это при том, что у нас еще оказывается, всё было в сравнении с другими регионами достаточно насыщенно. По крайней мере, Псковская область, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и 6-ю другими крупными субъектами РФ, отнесена фондом «Петербургская политика» к числу лидеров с «высокой интенсивностью избирательной кампании».

Им, экспертам, конечно, виднее, но повторюсь: ничего сверхъестественного не происходило — и минувшая неделя в этом отношении ничем не отличалась от предыдущих.

Ну да, коммунисты вместе с представителями национально-патриотических сил провели в Пскове на площади Ленина митинг «за честные выборы» и, помимо прочего, выступили в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Следует отметить, что акция прошла на фоне разразившегося скандала вокруг многочисленных счетов Грудинина в швейцарских банках. Как известно, ранее Центральная избирательная комиссия России устами зампредседателя Булаева объявила о том, что на 13 счетах Грудинина в швейцарских банках было около $1 млн, в том числе 174 унции золота. Коммунисты эту информацию попытались опровергнуть. В дальнейшем ЦИК рассматривал дело Грудинина, но оснований для снятия его с президентской гонки не нашел. Как бы то ни было, по репутации кандидата от компартии был нанесен серьезный удар.  И совершенно естественно, что, проводя публичные акции, коммунисты дают собственную оценку этому скандалу. 

Судя по фотографиям с места событий, на мероприятие под памятником Ильичу пришло человек 30. Это члены КПРФ Петр Алексеенко, Владимир Никитин, Дмитрий Михайлов, еще поэт-политолог Игорь Баранов, националист Сергей Костец... Как водится на подобных мероприятиях, ругали власть, добрым словом вспоминали Сталина, чего-то такое друг другу обещали. Из интересного отмечу то, что в резолюции записано: «Псковский обком КПРФ, Национально-патриотические силы, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и избирательный штаб Ксении Собчак приняли решение: создать объединенный штаб по наблюдению за ходом голосования на выборах Президента РФ, объединить ресурсы для тотального контроля» (цитирую по сообщению пресс-службы обкома КПРФ). По мне, так для полноты картины не хватало разве что членов псковского отделения «Открытой России» и местных националистов под предводительством Георгия Павлова. Тогда бы был полный набор, или вернее сказать - винегрет...

Что до действующего президента, то после после послания Федеральному собранию Владимир Путин на минувшей неделе оказался в центре внимания благодаря целому ряду фильмов и интервью, которые дал представителям российских и американского средств массовой информации.

То есть вышло так: вначале, в послании, был явлен образ «сильного руководителя сильного государства», много сказано про обороноспособность страны и наше убойное не знающее преград оружие, а затем в интервью, во-первых, пошли разъяснения и ответы на допвопросы, а во-вторых, мы увидели некоторое некоторое смягчение, утепление образа, новые штрихи к портрету, который, казалось бы за 18 лет изучен вдоль и поперек. 

Владимир Путин: Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют.

Сан Саныч, режиссер «русского областного театра драмы им. М. Петухова»: - Нужен удар — и потом катарсис (фильм «День выборов»)

Неоднократно повторенная Путиным мысль о законном праве России применить ядерное оружие в ответ на атаку неприятеля уже почти две недели находит живой отклик у многих комментаторов.

Вновь не остался в стороне лидер псковского «Яблока», депутат регионального парламента Лев Шлосберг. В предвыборных выступлениях Путина он похоже нашел золотую жилу, именно здесь черпает вдохновение и перепрочитывает сказанное главой государства.

Благодаря яблочнику описанная президентом ситуация — возможный ответ России на вражеский удар - заиграла новыми яркими красками.

Лев Шлосберг: Пролетели птички, много больших птичек, а локаторы решили, что это ракеты.

И выдали соответствующий компьютерный сигнал. Вдруг не получилось проверить реальность этих событий — то ли погода плохая, то ли электрик заснул спьяну, то ли еще что-нибудь — и представьте себе ответный удар России. Всё. Конец цивилизации, просто конец цивилизации.

По мне, так это тот случай, когда и комментировать особо ничего не надо. Вот так взял Лев Маркович и закрыл тему. Всё увязал в один узелок — птички, пьяный электрик, погода плохая. Так и начинаются ядерные войны. Кто-то конечно, возразит, начнет говорить про сложную систему принятия решений, исключении возможности случайного или несанкционированного пуска, однако я так думаю, это всё от лукавого. Откуда им знать-то? Сказано же потенциальным кандидатом на выборах президента России 2024 года и претендентом на ядерный чемоданчик: пернатые, пьянство, погодные условия — конец цивилизации, значит так и есть...

Шурик: Птичку жалко (фильм «Кавказская пленница»)

Короче, я в восхищении. Если говорить серьезно, то необходимо отметить, что лидер псковских яблочников — едва ли не единственный из представителей псковской оппозиции, кто реально работает на этих выборах, «топит» за своего и пытается повлиять на исход голосования. Остальные же в лучшем случае отрабатывают номер и агитируют так, для галочки, в большиснтве же своем псковская оппозиция устранилась от выборов президента — не видно ее и не слышно.

Впрочем, не выборами едиными был жив псковский политкласс на минувшей неделе. В четверг страна отмечала 8 марта — и каждый уважающий себя деятель написал обращение или даже записал обращение.

На общем фоне традиционных посланий и заочных поздравлений выделился врио губернатора Михаил Ведерников.

Он вместе с сыном отправился в Финский парк областного центра, чтобы поздравить гуляющих там псковичек и вручить им букеты.

- Ой, какая прелесть. От самого губернатора.

Оригинальная форма поздравления не осталась незамеченной, об этом написали СМИ и обсудили в социальных сетях — более того, благодаря этой восьмимартовской акции господин Ведерников попал в федеральный эфир телеканала «Россию 1» - что интересно, в программу пожалуй одного из самых известных пропагандистов Дмитрия Киселева. Правда, на видео с псковским врио губернатора был наложен закадровый текст о восьмимартовской акции волонтеров и присоединившихся к ней прохожих.

Программа «Вести недели с Дмитрием Киселевым»: К акции присоединялись и прохожие мужчины, решившие порадовать в первый весенний праздник прекрасную половину.

Далее от властей светских — к властям церковным. В конце минувшей недели митрополит Псковский и порховский Евсевий поздравлял с 35-летием епископа Гдовского, викария Псковской митрополии Фому.

Напомню, что Фома приехал в Псков по направлению патриарха Кирилла ровно год назад, 11 марта, и с самого начала рассматривался как преемник митрополита Евсевия, которому в следующем году будет уже 80 и который четверть века возглавляет псковскую епархию. Так вот обращение Евсевия к Фоме в день его рождения выглядело своего рода подведением итогов этой работы — дескать, было нелегко, но с Божьей помощью многое удалось — прежде всего строительство монастырей и храмов. Цитата: «Люди удивляются, что при бедной епархии у нас все, не то что цветет, но по крайней мере расцветает. Это и девять монастырей, это более сто шестидесяти храмов, это больше сотни часовен». Ну а что касается Фомы, то Евсевий высказывался о нем весьма лестно, определил 35 лет как «хороший возраст для архиерея» и призвал его не унывать, не отчаиваться, не роптать из-за материальной ограниченности псковской епархии.

Митрополит Евсевий: Сознаю свою немощь, сознаю, что я может быть где-то уже в тягость кому-то буду, но как уж Господь распорядится. На сколько Господь благословит – потрудимся вместе...

В свою очередь Фома поблагодарил Евсевия за теплое поздравление, отеческую заботу и то, что стал наставником. Цитата: «Хочу поблагодарить как сын – отца, может быть будет дерзко сказано, как брат – брата, а может еще дерзостнее будет сказано, как друг – друга».

На этой ноте я предлагаю закончить сегодняшнюю программу. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю. И не забудьте: в воскресенье — выборы.  
Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Никитин Владимир Степанович
Путин Владимир Владимирович Евсевий (Николай Афанасьевич
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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