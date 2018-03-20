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Блоги / Александр Савенко

«Книга рекордов Путина», или Мартовский код сентябрьских выборов

20.03.2018 23:04|ПсковКомментариев: 21

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

В этот раз в центре внимания автора и ведущего программы, главного редактора ПЛН Александра Савенко - выборы президента, прошедшие 18 марта.

Попробуем разобраться в итогах воскресного голосования — в причинах и следствиях, слагаемых успеха одних (а именно Владимира Путина и его сторонников), и поражения других — представителей оппозиции. Анализировать итоги этого марафона будем с привязкой к нашему региону, держа в уме то обстоятельство, что псковский политкласс из одной избирательной гонки переезжает в другую — губернаторскую, с финишем в сентябре 2018-го. То есть до дня голосования остается меньше полугода, а сама кампания развернется уже в ближайшие месяцы. Так что результаты голосования за президента интересны нам еще и как ключ, с помощью которого можно приоткрыть дверь в губернаторскую кампанию, или, иначе говоря, как мартовский код сентябрьских выборов. Ну что, поехали?

Начиная с вечера 18-го марта, когда стали поступать результаты экзит-поллов и чуть позже первые предварительные итоги голосования, сразу же посыпались комментарии экспертов и наблюдателей. Как это у нас и водится, в условиях крайней поляризации общественно-политической сферы и фактического отсутствия по-настоящему независимых наблюдателей, характер и содержание комментариев объяснялись, прежде всего, принадлежностью к тому или иному лагерю. В гуле таких, вполне ожидаемых, реплик тонули немногочисленные отклики с претензией на объективность. Как итог — общая картина выглядела почти как в хрестоматийном: «Урра!» из пасти патриота, «Долой!» из глотки бунтаря. Если это представитель большинства — сторонник режима, то, естественно, все оценки тут восторженные, а основная причина победы - одна, как максимум — их две: а) Путин — национальный лидер, эффективный руководитель, только с ним у России есть будущее; б): хоть «англичанка гадит», мы только крепчаем. Иначе говоря, давление Запада на Россию нас мобилизует, сплачивает, делает сильнее. В общем, весьма традиционные речи. Подобное за последние годы мы слышали не раз — наверняка, услышим и в дальнейшем.

- Ваше политическое кредо? - Всегда! («Двенадцать стульев»)

Вот такая точка зрения с одной стороны. А с другой — стенания «рупоров» оппозиции. И тут причины победы Путина и поражения его противников (о ком бы ни говорили) лежат, разумеется, в иной плоскости. При этом звучат избитые аргументы: мол, это были и не выборы вовсе, если подразумевать под ними реально конкурентный процесс с равными условиями для всех кандидатов; сама кампания — фарс, голосование едва ли не принудительное, еще и с разного рода нарушениями избирательного законодательства. Так это или не так, есть подтверждения подобным заявлениям или их нет, здесь это не так и важно — в любом случае «законы жанра» обязывают гнуть эту линию. Тем более, что, судя по жесткой (а зачастую - даже оскорбительной) риторике и выражению лиц, искусственно подогревать себя оппозиционерам не приходится: уже одно упоминание имени главного раздражителя — символа режима действует на них как красная тряпка на быка.

- Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу (фильм «Мимино»)

На каждый роток не накинешь платок — однако ж названные причины, на мой взгляд, если и помогают в разгадке этого феномена под названием «Рекорд Путина на выборах-2018», то только отчасти (поясню, что результат ВВП - 56,4 млн (76,69%) - это абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в России, вдобавок впервые кандидата на пост главы государства поддержало более половины соотечественников, обладающих избирательным правом). Причин, на самом деле, значительно больше, и я бы не стал рассматривать их по отдельности — ибо многое тут взаимосвязано и переплетено.

Навскидку, по горячим следам, в дополнение к уже озвученным факторам приведу следующие.

Во-первых, отсутствие сильной оппозиции в принципе. Тут обращусь к сегодняшней публикации на сайте ПЛН. Утром в свет вышла авторская колонка обозревателя Константина Калиниченко - тоже на тему президентских выборов и провала оппозиции — прежде всего, кандидата от КПРФ Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Называется материал, почти по Шукшину, «А поутру они проснулись с довольно горьким послевкусием».

В данной статье автор отмечает, что сегодня и смешно, и грустно (в зависимости от угла зрения) смотреть на то, как грызутся «яблочники» (а их кандидат Григорий Явлинский набрал процент «с копейками») и сторонники Алексея Навального, который призывал к бойкоту выборов и организовывал т.н. «забастовку избирателей». Как пишет Константин Калиниченко, выясняют эти группы, кто у кого больше украл голосов. Но — и тут цитата - «давайте будем до конца честными – никто из них у другого ничего не украл, ибо невозможно украсть то, чего нет». Во многом соглашусь — и продолжу: нет у нас сильной оппозиции, очень мало в ее рядах ярких лидеров, которых бы поддерживала значительная часть общества.

Второе — отсутствие серьезной альтернативы Путину на самих выборах. Об этом мы много говорили и до дня голосования, так что подробно останавливаться и повторяться не буду. Отмечу лишь, что такое положение вещей вписывается в известную кремлевскую выборную модель, согласно которой есть он, «глыба» — действующий президент, и есть все остальные кандидаты — политические «карлики», которые в прямом и переносном смысле «мочат» друг дружку в ходе теледебатов на потеху публике.

Не следует забывать и про еще одну составляющую успеха одних и причину неудачи других — предвыборные политтехнологии. На федеральном, как и на нашем региональном уровне было очевидно, что в этом смысле куда грамотнее работает команда действующего президента. Оппоненты же... Кто-то действовал по старинке, предпочитая современным методам те, что используются уже десятилетиями. У кого-то откровенно не хватало ресурсов и креатива. Кто-то вообще просто имитировал участие в процессе.

Список факторов, повлиявших на результаты голосования 18 марта, можно было бы продолжать, отмечая и пресловутый админресурс (куда ж без него?!), и то, что значительная часть электората так и осталась, по сути своей, «советскими людьми» с известными особенностями менталитета. Можно было бы сказать и про инерционность мышления нашего избирателя и его нежелание что-то менять. Я бы добавил и про то, что значительная часть населения — пессимисты. По крайней мере, когда мы раз в год, в начале января, проводим на сайте Псковской Ленты Новостей традиционный опрос, и ставим перед читателями вопрос «По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в наступившем году?», большинство респондентов выбирает из множества вариантов следующий ответ: «Жизнь становится все тяжелее - ничего хорошего не жду». Конечно, опрос в интернете — это не полноценное социологическое исследование, однако определенное представление об общественных настроениях оно дает. И наверняка так не только у нас — так что и настроение откровенных пессимистов, не ждущих ничего хорошего и руководствующихся соображением «Только б хуже не было — пусть будет хотя бы так, как сейчас», тоже не следует сбрасывать со счетов. Резюмирую: причин и факторов множество — так или иначе, всё это повлияло на результаты выборов 18 марта.

Теперь — к следствиям и нашей региональной повестке.

Самый общий вывод, который звучит после выборов 18 марта: всё в стране остается по-прежнему. Путин — президент еще на ближайшие 6 лет, к тому же избранный с рекордными показателями. Так что — впереди «продолжение начатого», тот же самый вектор движения, а изменения — если только инициированные самим президентом. Говоря иначе, «выборы закончились — жизнь продолжается». Именно эта мысль прозвучала сразу в нескольких выступлениях при подведении итогов голосования в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 — LIVE». Очередная встреча под эгидой псковского дискуссионного клуба прошла поздним вечером 18 марта. Параллельно с псковской работали и аналогичные площадки в других городах Северо-Запада России. На огонек к нам заглянули представители едва ли не всех политических сил, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

Для него, назначенного в регион указом Путина в октябре 2017-го, президентские выборы стали первым по-настоящему серьезным экзаменом. При этом, как я уже отмечал ранее, псковская оппозиция не использовала президентскую кампанию, пришедшуюся на первые месяцы работы врио губернатора, в своих целях — по крайней мере, никто господина Ведерникова «торпедировать» не пытался, критических стрел в его сторону не выпускал, дестабилизировать ситуацию в регионе не стремился. К тому же определенно сказать сейчас, кто из оппозиционеров будет участвовать в выборах, до настоящего времени невозможно. И это, кстати, одна из особенностей грядущей кампании: менее чем за полгода до выборов абсолютно не ясно, кто представит оппозиционные партии, в том числе парламентские. Интересно и то, что может так сложиться, что среди участников избирательной гонки, во-первых, не будет ни одного участника предыдущих выборов (напомню, в 2014-м баллотировались единоросс Андрей Турчак, ныне покойный первый секретарь обкома КПРФ Александр Рогов, на тот момент региональный координатор ЛДПР Сергей Макарченко, эсер Олег Брячак и кандидат от коалиции непарламентских партий Василий Бобалев) и,во-вторых, не окажется ни одного кандидата, который имел бы личный опыт участия в избирательных кампаниях такого уровня. Чуть ли не единственная надежда в этом смысле на председателя областного отделения «Справедливой России», депутата Псковской гордумы Олега Брячака, однако его планы в настоящее время отнюдь не очевидны и, судя по всему, зависят от целого ряда обстоятельств.

Раз уж мы вспомнили губернаторские выборы 2014 года — небольшое «лирическое отступление». Если сравнить цифирь той кампании четырехлетней давности с результатами только что завершившейся президентской, то бросается в глаза схожесть результатов. Порядка 77-78% за победителя — действующего руководителя, представителя партии власти (Путин и Турчак), 11 с небольшим процентов за ставшего вторым кандидата от КПРФ (Грудинин и Рогов) и более 5% за обладателя «бронзы» - кандидата от одной из парламентских партий (Жириновский и Брячак).

Между тем в рамках уже упомянутого online-марафона «Ночь выборов 2018 — LIVE» к потенциальным претендентам на псковский губернаторский трон добавился и новичок — руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в Псковской области, руководитель регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Виктор Широбоков.

Виктор Широбоков: Все, наверное, привыкли к моей фразе «Виктор Широбоков. Я поддерживаю Ксению Анатольевну Собчак». Пора переходить к следующей: «Я, Виктор Широбоков — губернатор-2018».

На это «историческое заявление» господина Широбокова можно было только улыбнуться, однако продолжение последовало — и не сказать, что б курьезное. Скорее, даже наоборот.

Вчера экс-руководитель штаба госпожи Собчак «засветился» на митинге псковских коммунистов — это мероприятие было посвящено подведению итогов президентских выборов. А дальше было еще интереснее.

Судя по заявлению первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, прозвучавшему сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», господин Широбоков, возможно, будет претендовать на то, чтобы получить на губернаторских выборах поддержку и КПРФ.

Тогда, вероятно, у него появится шанс преодолеть пресловутый муниципальный фильтр. Такой вот неожиданный поворот возможен в губернаторской гонке — но, конечно же, всё это пока не более чем предположения и надежды кандидатов. В любом случае, с именами своих кандидатов на губернаторские выборы ни коммунисты, ни представители других оппозиционных партий пока не определились. Разве что председатель областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг давно заявляет о своих амбициях, но при этом перспективы прохождения им муниципального фильтра, как и прежде, туманны.

Совершенно очевидно, что для псковской оппозиции наступили непростые времена. И как она будет выходить из этой ситуации, какие выводы сумеет извлечь из президентской кампании и неудачи своих кандидатов (в том числе на территории нашей области), наконец, с кем и с чем пойдет к избирателю в сентябре — пока совершенно непонятно. А выборы, повторюсь, не за горами.

На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю. 

Пресс-портрет
Рогов Александр Анатольевич Шлосберг Лев Маркович
Бобалев Василий Андреевич Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Жириновский Владимир Вольфович
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Макарченко Сергей Викторович Генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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