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«Книга рекордов Путина», или Мартовский код сентябрьских выборов

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

В этот раз в центре внимания автора и ведущего программы, главного редактора ПЛН Александра Савенко - выборы президента, прошедшие 18 марта.

Попробуем разобраться в итогах воскресного голосования — в причинах и следствиях, слагаемых успеха одних (а именно Владимира Путина и его сторонников), и поражения других — представителей оппозиции. Анализировать итоги этого марафона будем с привязкой к нашему региону, держа в уме то обстоятельство, что псковский политкласс из одной избирательной гонки переезжает в другую — губернаторскую, с финишем в сентябре 2018-го. То есть до дня голосования остается меньше полугода, а сама кампания развернется уже в ближайшие месяцы. Так что результаты голосования за президента интересны нам еще и как ключ, с помощью которого можно приоткрыть дверь в губернаторскую кампанию, или, иначе говоря, как мартовский код сентябрьских выборов. Ну что, поехали?

Начиная с вечера 18-го марта, когда стали поступать результаты экзит-поллов и чуть позже первые предварительные итоги голосования, сразу же посыпались комментарии экспертов и наблюдателей. Как это у нас и водится, в условиях крайней поляризации общественно-политической сферы и фактического отсутствия по-настоящему независимых наблюдателей, характер и содержание комментариев объяснялись, прежде всего, принадлежностью к тому или иному лагерю. В гуле таких, вполне ожидаемых, реплик тонули немногочисленные отклики с претензией на объективность. Как итог — общая картина выглядела почти как в хрестоматийном: «Урра!» из пасти патриота, «Долой!» из глотки бунтаря. Если это представитель большинства — сторонник режима, то, естественно, все оценки тут восторженные, а основная причина победы - одна, как максимум — их две: а) Путин — национальный лидер, эффективный руководитель, только с ним у России есть будущее; б): хоть «англичанка гадит», мы только крепчаем. Иначе говоря, давление Запада на Россию нас мобилизует, сплачивает, делает сильнее. В общем, весьма традиционные речи. Подобное за последние годы мы слышали не раз — наверняка, услышим и в дальнейшем.

- Ваше политическое кредо? - Всегда! («Двенадцать стульев»)

Вот такая точка зрения с одной стороны. А с другой — стенания «рупоров» оппозиции. И тут причины победы Путина и поражения его противников (о ком бы ни говорили) лежат, разумеется, в иной плоскости. При этом звучат избитые аргументы: мол, это были и не выборы вовсе, если подразумевать под ними реально конкурентный процесс с равными условиями для всех кандидатов; сама кампания — фарс, голосование едва ли не принудительное, еще и с разного рода нарушениями избирательного законодательства. Так это или не так, есть подтверждения подобным заявлениям или их нет, здесь это не так и важно — в любом случае «законы жанра» обязывают гнуть эту линию. Тем более, что, судя по жесткой (а зачастую - даже оскорбительной) риторике и выражению лиц, искусственно подогревать себя оппозиционерам не приходится: уже одно упоминание имени главного раздражителя — символа режима действует на них как красная тряпка на быка.

- Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу (фильм «Мимино»)

На каждый роток не накинешь платок — однако ж названные причины, на мой взгляд, если и помогают в разгадке этого феномена под названием «Рекорд Путина на выборах-2018», то только отчасти (поясню, что результат ВВП - 56,4 млн (76,69%) - это абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в России, вдобавок впервые кандидата на пост главы государства поддержало более половины соотечественников, обладающих избирательным правом). Причин, на самом деле, значительно больше, и я бы не стал рассматривать их по отдельности — ибо многое тут взаимосвязано и переплетено.

Навскидку, по горячим следам, в дополнение к уже озвученным факторам приведу следующие.

Во-первых, отсутствие сильной оппозиции в принципе. Тут обращусь к сегодняшней публикации на сайте ПЛН. Утром в свет вышла авторская колонка обозревателя Константина Калиниченко - тоже на тему президентских выборов и провала оппозиции — прежде всего, кандидата от КПРФ Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Называется материал, почти по Шукшину, «А поутру они проснулись с довольно горьким послевкусием».

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В данной статье автор отмечает, что сегодня и смешно, и грустно (в зависимости от угла зрения) смотреть на то, как грызутся «яблочники» (а их кандидат Григорий Явлинский набрал процент «с копейками») и сторонники Алексея Навального, который призывал к бойкоту выборов и организовывал т.н. «забастовку избирателей». Как пишет Константин Калиниченко, выясняют эти группы, кто у кого больше украл голосов. Но — и тут цитата - «давайте будем до конца честными – никто из них у другого ничего не украл, ибо невозможно украсть то, чего нет». Во многом соглашусь — и продолжу: нет у нас сильной оппозиции, очень мало в ее рядах ярких лидеров, которых бы поддерживала значительная часть общества.

Второе — отсутствие серьезной альтернативы Путину на самих выборах. Об этом мы много говорили и до дня голосования, так что подробно останавливаться и повторяться не буду. Отмечу лишь, что такое положение вещей вписывается в известную кремлевскую выборную модель, согласно которой есть он, «глыба» — действующий президент, и есть все остальные кандидаты — политические «карлики», которые в прямом и переносном смысле «мочат» друг дружку в ходе теледебатов на потеху публике.

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Не следует забывать и про еще одну составляющую успеха одних и причину неудачи других — предвыборные политтехнологии. На федеральном, как и на нашем региональном уровне было очевидно, что в этом смысле куда грамотнее работает команда действующего президента. Оппоненты же... Кто-то действовал по старинке, предпочитая современным методам те, что используются уже десятилетиями. У кого-то откровенно не хватало ресурсов и креатива. Кто-то вообще просто имитировал участие в процессе.

Список факторов, повлиявших на результаты голосования 18 марта, можно было бы продолжать, отмечая и пресловутый админресурс (куда ж без него?!), и то, что значительная часть электората так и осталась, по сути своей, «советскими людьми» с известными особенностями менталитета. Можно было бы сказать и про инерционность мышления нашего избирателя и его нежелание что-то менять. Я бы добавил и про то, что значительная часть населения — пессимисты. По крайней мере, когда мы раз в год, в начале января, проводим на сайте Псковской Ленты Новостей традиционный опрос, и ставим перед читателями вопрос «По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в наступившем году?», большинство респондентов выбирает из множества вариантов следующий ответ: «Жизнь становится все тяжелее - ничего хорошего не жду». Конечно, опрос в интернете — это не полноценное социологическое исследование, однако определенное представление об общественных настроениях оно дает. И наверняка так не только у нас — так что и настроение откровенных пессимистов, не ждущих ничего хорошего и руководствующихся соображением «Только б хуже не было — пусть будет хотя бы так, как сейчас», тоже не следует сбрасывать со счетов. Резюмирую: причин и факторов множество — так или иначе, всё это повлияло на результаты выборов 18 марта.

Теперь — к следствиям и нашей региональной повестке.

Самый общий вывод, который звучит после выборов 18 марта: всё в стране остается по-прежнему. Путин — президент еще на ближайшие 6 лет, к тому же избранный с рекордными показателями. Так что — впереди «продолжение начатого», тот же самый вектор движения, а изменения — если только инициированные самим президентом. Говоря иначе, «выборы закончились — жизнь продолжается». Именно эта мысль прозвучала сразу в нескольких выступлениях при подведении итогов голосования в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 — LIVE». Очередная встреча под эгидой псковского дискуссионного клуба прошла поздним вечером 18 марта. Параллельно с псковской работали и аналогичные площадки в других городах Северо-Запада России. На огонек к нам заглянули представители едва ли не всех политических сил, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

Для него, назначенного в регион указом Путина в октябре 2017-го, президентские выборы стали первым по-настоящему серьезным экзаменом. При этом, как я уже отмечал ранее, псковская оппозиция не использовала президентскую кампанию, пришедшуюся на первые месяцы работы врио губернатора, в своих целях — по крайней мере, никто господина Ведерникова «торпедировать» не пытался, критических стрел в его сторону не выпускал, дестабилизировать ситуацию в регионе не стремился. К тому же определенно сказать сейчас, кто из оппозиционеров будет участвовать в выборах, до настоящего времени невозможно. И это, кстати, одна из особенностей грядущей кампании: менее чем за полгода до выборов абсолютно не ясно, кто представит оппозиционные партии, в том числе парламентские. Интересно и то, что может так сложиться, что среди участников избирательной гонки, во-первых, не будет ни одного участника предыдущих выборов (напомню, в 2014-м баллотировались единоросс Андрей Турчак, ныне покойный первый секретарь обкома КПРФ Александр Рогов, на тот момент региональный координатор ЛДПР Сергей Макарченко, эсер Олег Брячак и кандидат от коалиции непарламентских партий Василий Бобалев) и,во-вторых, не окажется ни одного кандидата, который имел бы личный опыт участия в избирательных кампаниях такого уровня. Чуть ли не единственная надежда в этом смысле на председателя областного отделения «Справедливой России», депутата Псковской гордумы Олега Брячака, однако его планы в настоящее время отнюдь не очевидны и, судя по всему, зависят от целого ряда обстоятельств.

Раз уж мы вспомнили губернаторские выборы 2014 года — небольшое «лирическое отступление». Если сравнить цифирь той кампании четырехлетней давности с результатами только что завершившейся президентской, то бросается в глаза схожесть результатов. Порядка 77-78% за победителя — действующего руководителя, представителя партии власти (Путин и Турчак), 11 с небольшим процентов за ставшего вторым кандидата от КПРФ (Грудинин и Рогов) и более 5% за обладателя «бронзы» - кандидата от одной из парламентских партий (Жириновский и Брячак).

Между тем в рамках уже упомянутого online-марафона «Ночь выборов 2018 — LIVE» к потенциальным претендентам на псковский губернаторский трон добавился и новичок — руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в Псковской области, руководитель регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Виктор Широбоков.

Виктор Широбоков: Все, наверное, привыкли к моей фразе «Виктор Широбоков. Я поддерживаю Ксению Анатольевну Собчак». Пора переходить к следующей: «Я, Виктор Широбоков — губернатор-2018».

На это «историческое заявление» господина Широбокова можно было только улыбнуться, однако продолжение последовало — и не сказать, что б курьезное. Скорее, даже наоборот.

Вчера экс-руководитель штаба госпожи Собчак «засветился» на митинге псковских коммунистов — это мероприятие было посвящено подведению итогов президентских выборов. А дальше было еще интереснее.

Судя по заявлению первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, прозвучавшему сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», господин Широбоков, возможно, будет претендовать на то, чтобы получить на губернаторских выборах поддержку и КПРФ.

Тогда, вероятно, у него появится шанс преодолеть пресловутый муниципальный фильтр. Такой вот неожиданный поворот возможен в губернаторской гонке — но, конечно же, всё это пока не более чем предположения и надежды кандидатов. В любом случае, с именами своих кандидатов на губернаторские выборы ни коммунисты, ни представители других оппозиционных партий пока не определились. Разве что председатель областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг давно заявляет о своих амбициях, но при этом перспективы прохождения им муниципального фильтра, как и прежде, туманны.

Совершенно очевидно, что для псковской оппозиции наступили непростые времена. И как она будет выходить из этой ситуации, какие выводы сумеет извлечь из президентской кампании и неудачи своих кандидатов (в том числе на территории нашей области), наконец, с кем и с чем пойдет к избирателю в сентябре — пока совершенно непонятно. А выборы, повторюсь, не за горами.

На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.