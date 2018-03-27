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Блоги / Александр Савенко

Смотр строя и песни псковской оппозиции

27.03.2018 16:42|ПсковКомментариев: 5

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Одной из центральных тем минувшей недели стал фактический старт неофициальной кампании по выборам губернатора Псковской области. Понятно, что тут, в вопросе сроков, всё достаточно условно: началась неофициальная кампания сейчас, уже идет какое-то время или же возьмет старт чуть позднее — скажем, тогда, когда о своем участии в выборах однозначно объявит фаворит Михаил Ведерников, осенью прошлого года назначенный президентом врио губернатора? Точки зрения на временную отсечку могут быть разные, но, как бы то ни было, на прошлой неделе после подведения итогов голосования 18 марта завершилась президентская кампания, и она теперь не «заслоняет» собой грядущие губернаторские выборы.

Сразу после финиша президентского избирательного марафона несколько псковских политиков — оппозиционеров прямо обозначили свое намерение участвовать в качестве кандидатов в кампании по выборам главы области.

Более того — в Пскове было объявлено о создании так называемого «регионального народного совета». Участники этого неформального объединения ставят своей целью проведение праймериз по определению единого кандидата от оппозиции. Последняя инициатива уже получила ряд комментариев, в основном - критических, я и сам весьма скептически высказался по поводу политической эффективности этого мероприятия в статье «Друзья мои, не ясен наш союз» на сайте Псковской Ленты Новостей.

Как известно, в истории российской (и псковской в частности) политики было невероятное количество подобных объединений оппозиции. Однако абсолютное большинство из них не проходят проверку на жизнеспособность - уже хотя бы по той причине, что всегда находятся те, кто принципиально предпочитает идти своей дорогой. Так и в нашем случае: если отбросить представителей так называемых малых партий и мало кому известных общественных движений, то в нынешнем виде предвыборная коалиция - это только объединение региональных отделений коммунистической партии и «Справедливой России». Что невольно рождает воспоминания о совместном походе тех же коммунистов, эсеров и членов «команды Михаила Гавунаса» на прошлогодние выборы депутатов Псковской гордумы.

При этом другие представители парламентских партий в Псковской области уже неоднократно заявляли о нежелании вступать в какие-либо альянсы. Здесь я имею в виду, прежде всего, региональное отделение ЛДПР во главе с Антоном Минаковым и ведомое Львом Шлосбергом псковское «Яблоко». Оба уже заявили о намерении лично выдвигаться на выборы. Так что полноценной широкой коалиции оппозиционных сил в сентябре 2018-го в Пскове точно не будет.

Впрочем, попытка создания такого предвыборного альянса все-таки заслуживает того, чтобы повнимательнее к ней присмотреться. Хотя бы потому, что коммунисты и примкнувшие к ним деятели пытаются продемонстрировать обществу: левые силы не собираются при выдвижении своего кандидата руководствоваться кулуарными решениями (как бывало прежде), а намерены действовать иначе,  учитывать мнения более широкого круга лиц, чем верхушка обкома.

Следует отметить, что создание «нарсовета» - это инициатива тех, кто ранее входил в объединенный региональный штаб кандидата от КПРФ Павла Грудинина на президентских выборах. Напомню, что провести праймериз в Пскове в конце февраля предложил известный политик, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, приезжавший агитировать за кандидата от компартии. Так что в определенном смысле праймериз в Пскове выглядят как калька праймериз «Левого фронта». Если предположить, что сценарий предварительного голосования у нас будет примерно таким же, как это было несколько месяцев назад на федеральном уровне, то скорее всего мы увидим в ближайшие пару месяцев следующее. Выдвижение на процедуру предварительного голосования целого ряда деятелей - возможно, не менее десятка. И тут мне видятся три условные группы: первая — это представители компартии.

Прежде всего, псковичи.  Из источника в горкоме партии знаю, что эта структура предлагает для выдвижения на праймериз четыре кандидатуры: на днях лишившегося вслед за Грудининым усов первого секретаря обкома Петра Алексеенко (на фото), персека горкома Дмитрия Михайлова, а также его коллег по Псковской городской думе Александра Баева и Сергея Петрова.

В этот же отряд возможных участников праймериз отнесем великолукских коммунистов (прежде всего, депутата областного Собрания Сергея Сосновского) и представителей райкомов, главным образом, из тех муниципалитетов, где в сентябре параллельно с губернаторскими будут проходить выборы глав районов.

Вторая группа возможных кандидатов — это представители других партий и объединений, вошедших в региональный народный совет: и тут прежде всего следует назвать руководителя областного отделения «Справедливой России», депутата Псковской гордумы Олега Брячака, регионального руководителя партии «Гражданская инициатива», экс-координатора штаба Ксении Собчак Виктора Широбокова (на фото), а также членов иных объединений.

Третья группа — это, скажем так, люди со стороны - неожиданные кандидаты, в том числе возможно представительницы прекрасного пола, известные в регионе персоны — политики и общественные деятели с активной гражданской позицией. Полагаю, что уже в ближайшие недели список кандидатов в кандидаты будет озвучен.

Правда, до сих не решено, как именно будет проводиться само предварительное голосование. То ли в интернете, то ли по линии компартии, то ли еще как — в общем, это пока загадка.

Помимо определения кандидата, праймериз способны решать и несколько других задач. Предварительное голосование — это еще и попытка одним выстрелом убить несколько зайцев: загодя проводится эдакий предвыборный «соцопрос» - срез общественного мнения, дается возможность выпустить пар коллегам-соперникам за лидерство, по сути дела ведется агитация и захватывается инициатива, что с учетом скорого традиционного летнего затишья в общественно-политической жизни представляется весьма важным. Прежде, о каких бы выборах ни шла речь, об этом обозреватели говорили применительно к партии власти, ибо «Единая Россия» многие годы проводит свои праймериз.

Относиться к этому предварительному голосованию под эгидой партии власти можно по-разному, однако каждый раз было очевидно: уже весной, задолго до сентябрьских выборов, «медведи» начинают активничать, формируют свою повестку, доминируют на информационном поле, захватывают инициативу, в то время как оппозиция, уж простите за выражение, жует сопли.

В этот раз ситуация может несколько отличаться от привычной. Оппозиция как раз и собирается проводить свой отбор кандидатов, а «Единая Россия» в этот раз, вероятно, воспользуется той моделью праймериз, которая не предполагает проведения дискуссионных площадок, выступления кандидатов и привлечения к голосованию едва ли не всех желающих. Иначе говоря, кандидат в губернаторы от «Единой России», вероятно, будет выбран на региональном политсовете партии власти. Об этом недавно заявил лидер псковских единороссов, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Таким образом, уже в ближайшие месяцы мы можем увидеть в чем-то непривычную предвыборную картину. Нет, конечно же, я не говорю о том, что стороны — партия власти и оппозиция — этой весной, в пору проведения праймериз, поменяются местами. Надо понимать, что стартовые условия абсолютно разные, ресурсные базы несопоставимы, но все-таки начальный этап кампании будет отличаться от кампаний прошлых лет. Что, на мой взгляд, рождает какую-никакую интригу: если уж не в плане ответа на главный вопрос избирательной кампании о победителе (тут всё ясно), то по крайней мере, в том, что касается сценария предвыборного шоу, накала страстей и итоговых показателей.

Напомню: политобозревателями неоднократно отмечено, что одна из задач кандидата от партии власти - получить результат не ниже (или, по крайней мере, сопоставимый) с тем, который был у Андрея Турчака на выборах в 2014 году. То есть — порядка 78 процентов. К слову, только что завершившаяся президентская кампания ставит примерно ту же планку — в районе 75 процентов. От того, насколько успешно врио губернатора справится с задачами в сентябре 2018 года, во многом зависит его политическое будущее. Об этом не следует забывать - как и о том, что есть ряд объективных сложностей — это и непростая социально-экономическая ситуация в целом, и сложности административно-организационного плана, и проблемы в ряде муниципалитетов, и необходимость достигать цель на выборах в условиях многозадачности.

Параллельно будут проходить выборы глав в семи муниципалитетах, в том числе в Псковском районе — и эти кампании в плане интриги могут дать фору губернаторской.

В любом случае, к теме грядущих в сентябре выборов мы в ближайшее время будем возвращаться регулярно, обязательно обсудим перспективы прохождения потенциальными кандидатами от оппозиционных партий пресловутого муниципального фильтра, поговорим о конкретных целях и возможностях участников политпроцесса.

На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Спасибо за внимание и до новых встреч. 

Пресс-портрет
Гавунас Михаил Савельевич Шлосберг Лев Маркович
Котов Александр Алексеевич Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, руководитель фракции КПРФ в гордуме Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Выборы 2018 #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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