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«Я его тюк — и попал»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни региона, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Приступаем к обзору политических новостей. Будем разбираться, что происходит, кто в нашей предвыборной гонке ускоряется перед финишем, кто тормозит на поворотах, а кто и вовсе слетел в кювет.

Впрочем, с учетом событий последних дней в разговоре о псковской политике сейчас, скорее, уместны аналогии не с гонками, а с боевыми единоборствами. Кто не понял — сейчас поймет. В воскресенье в Пскове под эгидой общественного проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018» прошел большой спортивный фестиваль единоборств. На него приехало немало почетных гостей из числа «мастеров стального зажима» и обладателей «железных кулаков».

Самый звездный тут - Александр Карелин, легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион, внесенный за свои достижения в «Книгу рекордов Гиннеса».

А еще Сан Саныч - Герой России, депутат Госдумы вот уже пяти созывов, единоросс и, кстати говоря, наряду с Сергеем Шойгу и Александром Гуровым он олицетворял список «Единства» на выборах в далеком уже 1999 году. Список еще не партии, а МЕжрегионального ДВижения «ЕДинство» – отсюда при сокращении и медведь, как символ организации на долгие годы. Следует признать: для фестиваля под звучным названием «Земля Великих Побед» фигура главного почетного гостя была выбрана идеально. Ведь именно Александр Карелин — символ россиянина-победителя, грозного, сильного, немногословного, но при этом доброго и выступающего «за мир во всем мире».

Александр Карелин: Мы – нация победителей. При всей нашей многонациональности это обстоятельство, которое всех нас объединяет и объясняет очень многое: и трудноописуемую способность к героизму, и жертвенность, которая есть у нас у всех.

Подобно тому, как Александр Карелин последние почти двадцать лет одновременно восседает на троне легенды спорта и в кресле российского парламентария, так и фестиваль в Пскове, проведенный при поддержке региональной администрации, относился сразу к нескольким сферам. Это, конечно же, и большой спортивный фестиваль с ярко выраженной патриотической составляющей — он был посвящен памяти героя России Анатолия Лебедя и стартовал с возложения цветов к монументу героям легендарной 6-й роты. А с другой стороны, это и событие политической жизни, к тому же в предвыборный период. За месяц до дня голосования у нас чуть ли не всё в публичной плоскости так или иначе связано с выборами, и что тут говорить о масштабном мероприятии, которое проводит команда Михаила Ведерникова.

Сам факт приезда в Псков именитых спортсменов, в том числе депутатов Госдумы, означает поддержку врио губернатора, а заключительное мероприятие фестиваля — международный турнир по кикбоксингу — собирает целый ряд региональных политиков, в том числе двух кандидатов на пост губернатора — самого фаворита от «Единой России» и его соперника, претендента от КПРФ, кстати, председателя областной федерации смешанных боевых единоборств ММА Аркадия Мурылева.

Помимо прочего, приезд Карелина и группы других заслуженных мастеров спорта продолжил череду ярких информационных поводов последнего времени — вроде международных армейских игр «Десантный взвод», визита актера Гоши Куценко и прочих радостей провинциальной жизни. А на минувшей неделе было и еще одно событие — запуск поезда по маршруту Псков — Петербург. Первую «Ласточку» на железнодорожном вокзале областной столицы врио губернатора встречал в компании главы «Российских железных дорог» Олега Белозерова. В очередной раз отмечаем движуху и меняющюся с калейдоскопической скоростью картинку. Параллельно обращаем внимание и на рейтинги от федеральных экспертов.

По результатам июльского исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, Михаил Ведерников поднялся в рейтинге губернаторов на три ступеньки, с 43-го на 40-е место.

А в опубликованном сегодня рейтинге социально-политической устойчивости субъектов РФ от фонда «Петербургская политика» с позициями Псковской области не всё так однозначно: с одной стороны место сохранили, с другой - глава фонда, политолог Михаил Виноградов, описывая ситуацию в нашем регионе и изменения последнего года, отмечает, что «оформление новой конфигурации сил находится в начальной стадии. Степень сохранения контроля над элитами после замены Андрея Турчака Михаилом Ведерниковым до конца не прояснилась, в то время как федеральное внимание к особенностям идущих в области процессов объективно выросло».

Возвращаясь к посетившим Псков королям ковра и ринга, отмечу, что их приезд именно на этом этапе избирательной кампании в Псковской области выглядел весьма символичным. Ведь визит практически совпал с ударом власти по «Яблоку».

В суде одно за другим выносятся решения по снятию «яблочных» кандидатов, и с большой долей уверенности можно говорить о том, что Шлосберг и Ко впервые за многие годы не будут участвовать в выборах в Псковской области.

Так что всё тут символично: борцы во власти и пропускающая удар оппозиция. Как говаривал Александр Карелин — правда, не реальный, а киношный, в исполнении младшего Бондарчука, «я его тюк — и попал».

- А что тут рассказывать? Как говорят боксеры, я его тюк, он меня тюк, я его тюк – и попал (фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»)

Напомню, кампании по выборам глав районов проходят в восьми муниципалитетах Псковской области, в пяти из них яблочники собирались участвовать, но по суду лишаются этого права. Геннадий Колесник в Опочке, Валерия Фомина в Псковском районе, Андрей Вихман в Невеле — и, как говорится, еще не вечер. Ранее сошел с дистанции и представитель партии на губернаторских выборах - глава Плюсского района Виталий Аршинов, не сумевший пройти муниципальный фильтр. Образно говоря, с предвыборного борцовского ковра вытолкали представителей спортобщества велосипедистов, и сами выборы начали напоминать своеобразный бойцовский клуб.

- Первое правило клуба: не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба: не упоминать нигде о бойцовском клубе (фильм «Бойцовский клуб»)

Впрочем, «Яблоко» не сдается. Председатель регионального отделения партии Лев Шлосберг обещает продолжения поединка в судах, влоть до Верховного. А в понедельник вечером он проанонсировал некую неожиданную защиту.

Лев Шлосберг: Должен вам сказать, что в ближайшие дни – завтра, не позже чем в среду, мы объявим о неких дополнительных действиях, связанных с защитой прав наших кандидатов в избирательном процессе. Я думаю, некоторых наших оппонентов – тех, которые не утратили способности шевелить мозгами… Помните, Винни-Пух пел: «В голове моей опилки – да-да-да». Для тех, у кого кроме опилок, есть в голове некоторые другие ингредиенты, появится дополнительная информация для размышлений. И я надеюсь, что эта информация приведет к тому, чтобы люди перестали что-то курить и задумались о последствиях действий, когда они бросаются камнями в стеклянном доме. А мы покажем буквально через день, что дом-то у нас стеклянный. Поэтому где какие стекла побьются – это кто на что замахнулся.

Резюмируем сказанное Львом Шлосбергом. У неназванных, но угадываемых оппонентов «Яблока» в голове опилки, но у некоторых есть и другие ингредиенты. И вот грядущее объявление яблочников пока неизвестно чего будет рассчитано именно на тех, кто не утратил способность шевелить мозговой извилиной. И услышав те слова, думающие винни-пухи должны будут перестать «что-то курить» и бросаться камнями в стеклянном доме. Это уже отсыл к словам английского писателя — но не отца «Винни-Пуха» Милна, а автора «Острова сокровищ» Стивенсона. В общем, как сказал яблочник, «где какие стекла побьются – это кто на что замахнулся». Не знаю, понятнее ли стало, что имел в виду Лев Маркович, но - в любом случае ждем продолжения — судов, фандрайзинга и новых заявлений возмущенной либеральной общественности. Попутно отмечаем некоторое сходство нынешней ситуации с той, что мы наблюдали несколько лет назад, когда Лев Шлосберг уже оказывался лишним на этом празднике региональной политической жизни. Впрочем, и отличия тут совершенно очевидны. Отчего мои коллеги — политобозреватели говорят о новой политической реальности и тотальной зачистке поляны.

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Дескать, власть действует жестко, показывает кто тут сила и хозяин положения. И если Шлосберг вступил в противоборство, то должен был понимать, что ответ будет жестким — на войне как на войне. Возвращаясь к уже упомянутому фильму о легендарном борце - не надо думать, что это баскетбол, быть может, это и баскетбол, но другой, борцовский — с захватами и бросками.

- Я понял: кто выжил, тот и выиграл (фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»)

Кстати говоря, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак, по собственной инициативе пропускающий нынешний предвыборный турнир, правила этой новой для псковского политкласса игры уже уяснил. Лев Шлосберг, похоже, пока нет. Однако справедливости ради следует отметить, что главный псковский яблочник, даже пропустив серию сокрушительных ударов, пытается встать и продемонстрировать, что это не нокаут - он готов к продолжению боя. В общем, пытается что-то сделать и заниматься реальной политикой.

На мой взгляд, уже одно это принципиально отличает господина Шлосберга от едва ли не всей местной околополитической оппозиционной тусовки — этих современных васисуалиев лоханкиных.

Всеми обиженные и оскорбленные вялые либералы-страдальцы сидят в социальных сетях, рефлексируют, грызутся между собой. Как и прежде тут рядятся в одежды морально-нравственных ориентиров, борцов с режимом, но при каждом удобном случае демонстрируют готовность продаться кому ни попадя и обслуживать чьи угодно интересы.

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Впрочем, о ситуации в рядах псковской несистемной оппозиции подробнее мы поговорим как-нибудь в следующий раз — сегодня наше время в эфире подошло к концу.

Я с вами прощаюсь до следующей недели. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.