Задачник для дачника

Эту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке, въехать в рай на чужом горбу. Проблема сама по себе совсем не из тех, на которые так падка «желтая пресса», это даже не убитые дороги, это резкий рост кадастровой стоимости земель садоводческих некоммерческих товариществ, повлекший за собою столь же резкий рост налогов, как физических лиц, так и СНТ уже как юридических лиц.

Итак, снова в повестке дня извечный российский вопрос о земле. Полагаю, будет правильным начать с истории именно сегодняшней проблемы. Для Псковщины, где до проведения массовой мелиорации земель в 70-80-е годы прошлого столетия, была характерна мелкоконтурность и чересполосица пахотных земель, где под естественными парами годами гуляли тысячи гектаров земли, в отношении выделения участков под будущие СНТ шли по стандартному сценарию. Я бы не назвал его гуманным по отношению к горожанам, которых одаривали только тремя видами земельных угодий, фактически выведенных из сельскохозяйственного оборота. Это закустаренные, низменные, заболоченные пустоши с нулевым, если не отрицательным уровнем естественного плодородия почвы. Правда, иногда случались подарки, вроде Черняковиц, где соседство с сосновым бором компенсируется тем, что по весне Пскова затапливает садовые домики по самые окна и смывает весь плодородный слой, принесенный своими руками в прошлом сезоне.

Но человек остается творцом, если только хочет этого. Прошли годы, и за счет своих кровно заработанных средств, а, подчас, и на своих руках, в буквальном смысле этого слова, даже далекие изначально от деревенской жизни люди создали маленькие оазисы, которые грели душу летом, кормили зимою и становились предметом восхищения на городских выставках даров осени.

И все шло своим чередом до момента, когда на уровне федерации было принято решение о переходе на кадастровую стоимость при расчете земельного налога. Справедливое, по-своему, решение, если бы при этом не произошла подмена понятий: земли стали оценивать исходя не из их естественного предыдущего состояния, а из сегодняшнего. И, более того, убрали одну из позиций прежней градации, и сразу эти массивы, в том числе и земли общего пользования в СНТ, т.е. проезды, дороги, канавы, - всё, неким волшебным образом, сразу стало землями сельскохозяйственного назначения, и даже, такая формулировка уже встречается в официальных ответах, «землями под индивидуальное жилищное строительство», поскольку, де, там же строят дома, в которых проживают отдельные садоводы. К слову, о повышении. Если что-то возрастает на 10 процентов, мы уже говорим «много», если в два раза, возмущаемся, а ничего, что в отдельных СНТ кадастровая стоимость выросла в 47 раз?! Сумма налога, соответственно, тоже. При этом не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что уплатой налога за свой участок расходы членов СНТ не ограничиваются. Я не беру продолжающиеся ежегодные личные вложения и затраты, особенно, на фоне сокращения пригородных поездов и автобусов; во всех СНТ существуют еще и взносы, которые сродни бытовавшей в советские годы в сельской местности системе самообложения. Ведь деньги собираются не на культурно-массовые мероприятия для членов СНТ, а на хозяйственную деятельность, будь то поддержание в проезжем состоянии дорог, прочистка канав, вывоз мусора, содержание пожарных водоемов, оплату энергетикам, оплату налога за земли общего пользования и т.д.. Государство же, по большому счету, за последние годы сделало только один шаг навстречу садоводам: помогло с электрификацией тем СНТ, что сумели попасть в программу.

Стандартный ответ, который государство дает сегодня садоводам, - не согласны с кадастровой оценкой – оспаривайте в комиссии или в суде, - к сожалению, тоже отдает лукавством. По существующей методике оценка земель происходила не персонально каждого участка в СНТ, а на основе данных кадастрового учета, целых земельных массивов, оптом, так сказать. А оспаривать нужно в индивидуальном порядке, и это тоже требует затрат, и времени, и финансов, и сил. Хотя обычная правовая логика требует: как оценивали, так и оспаривать нужно.

Несколько соображений о второй стороне медали, о налогах. Я двумя руками за налоговую дисциплину, как граждан, так и юрлиц. По крайней мере, в нашей семье всегда было принято именно так: налоги платились даже не в срок, а досрочно. Но налоговой дисциплины разумно требовать только тогда, когда есть понимание того, что расчет налоговой базы обоснован и реален, исходя из фактической стоимости предмета налогообложения. Отсюда напрямую вытекает собираемость уже начисленных налогов и следующий принцип, точнее дилемма: что выбрать? Или вы устанавливаете разумный налог, включаете его в доходы и расходы бюджета и обеспечиваете его полную собираемость, или заведомо планируете нереальную сумму доходов, получаете постоянно растущую недоимку, и с каждым следующим финансовым годом обе стороны будут только больше увязать в этой трясине. Уповать на то, что люди априори согласятся с заведомо неприемлемыми для них условиями, или на какие-то карательные меры в отношении них, в данной ситуации глупо.

Каким видится возможное решение проблемы? Бытует мнение, что нужно понудить муниципалитет, а земельный налог стопроцентно местный, снизить ставку, забывая, при этом, что она и так изначально невелика: 0.3 процента на фоне 18 процентов НДС или 13 процентов НДФЛ. Во сколько раз снизить: в два, в 10, в 30?! Довести до абсурда саму идею налога?! Но, снизив ее в этом году, ничто не препятствует в будущем повысить ее до предельных значений, которые позволяет федеральный закон. Ставка – величина переменная. Если действительно искать решение проблемы, нужно менять величину постоянную, - кадастровую оценку, тем более что возможность такую закон не исключает.

Кто знает, возможно, именно это решение поможет найти реальных хозяев для пустующих до сих пор земельных участков. Ведь, если это «земли сельхозназначения», а тем более, для «ИЖС», то почему в некоторых СНТ до сих пор заброшены 80 процентов участков. Может быть, именно потому, что это те самые пустоши, или «неудобья», как их называли на тех самых заседаниях исполкомов, когда подписывали соответствующие решения о выделении дачникам.

«Неудобья»… Слово-то какое. Точнее, пожалуй, и не скажешь.

Евгений Самуйлов

Источник: Псковская Лента Новостей