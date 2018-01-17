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Никто не хотел городить

С 9 января 2018 года в Пушкинских Горах разыгрывается натуральная драма: директор Пушкиногорской санаторной школы-интерната строит вокруг вверенного ему образовательного учреждения забор. Вид забора (еще не завершенного - в общей сложности там надо нагородить 900 метров) уже произвел на руководителей органов местного самоуправления Пушкиногорья неизгладимое впечатление. Есть мнение, что даже пьяный Довлатов так не нарушал гармонию здешних мест, как забор из горбыля, потихоньку возводимый вокруг школы-интерната. Чиновники свои претензии к эстетическому виду ограждения формулируют четко и требуют срочно прекратить строительство. Но директор не может. Реально - не может.

В чем интрига? Почему известный в Псковской области педагог, интеллигентный человек с хорошим вкусом вынужден совершать это «преступление против красоты» - как пишут в глянцевых журналах? А вот это интересная и, увы, типичная история.

Наверняка все граждане в курсе, что, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, территория общеобразовательной организации должна быть огорожена и озеленена - это дословная цитата из СанПиН, утвержденных в конце 2010 года. С 2011 года надзорные органы стали активно надзирать за исполнением этого требования школами, имея в виду не только санитарию, но и законодательство о противодействии терроризму. Не знаю, какого террориста может остановить школьный забор, но звучит внушительно: нет забора - значит, нет противодействия терроризму.

В случае с Пушкиногорской санаторной школой-интернатом контроль и надзор в 2011 году вылился в решение районного суда об установке ограждения по периметру образовательного учреждения. Но денег школе (государственному, а не муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению, которое финансируется за счет средств областного бюджета) на эти цели никто не выделил. Удалось добиться лишь отсрочки исполнения решения суда на год. Но и через год учредитель школы - государственное управление образования Псковской области - средств на ограждение не предусмотрел, несмотря на все обращения от образовательного учреждения.

Шесть лет обращалась школа - сначала в государственное управление образования за деньгами (причем администрация школы неоднократно составляла проектно-сметную документацию ограждения), потом в суд - за отсрочкой. Шесть лет средства не выделялись, а отсрочка предоставлялась. Но в 2017 году Пушкиногорский районный суд вынес определение об отказе в предоставлении отсрочки. Произошло это еще в мае. Естественно, в управление образования вновь были направлены горячие просьбы о выделении денег на этот антитеррористический забор. И просила не только школа - областной совет профсоюзов тоже просил, отмечая, что, если положенных денег школе не дадут, то судебные приставы-исполнители могут наложить арест на ее расчетный счет, а это просто парализует хозяйственную деятельность: невозможно будет проводить текущие платежи! Плюс угроза задержки заработной платы. Государственное управление образования Псковской области мужественно ответило, что в адрес финуправления области направлены письма с просьбами о выделении санаторной школе-интернату дополнительных финансовых средств, в том числе на установку ограждения.

Не очень понятно, почему положенные средства были названы дополнительными. Но гораздо огорчительнее другое: до конца 2017 года эти средства так и не были изысканы. А 22 декабря 2017 года судебные приставы потребовали у администрации школы принять меры по устранению нарушения законодательства о противодействии терроризму, то есть установить по периметру общеобразовательного учреждения ограждение. И до 22 января 2018 года представить подтверждающие документы. В противном случае директор будет привлечен к административной ответственности и к уголовной (это за неисполнение решения суда). То есть денег у школы нет, впереди - только административка с уголовкой для директора.

Как было поступить? Живую изгородь из сотрудников школы создать?

Руководство образовательного учреждения увидело один выход: поклониться в пояс местным предпринимателям. И те разрешили набрать с лесопилки вот этого горбыля. Тут такое дело: требования к забору в СанПиН никак не обозначены. Вообще никак – написано лишь, что территория учреждения должна быть огорожена. В строительных нормах и правилах на этот счет тоже ничего. То есть в строительных нормах есть указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений, но они утверждены еще в 1972 году постановлением Госстроя СССР. Инструкция, как говорится, старая, но никем не отмененная. Поэтому РЕКОМЕНДУЕТСЯ в нее заглядывать. Но рекомендация – не обязательство.

И строит школа забор из горбыля собственными силами, уже даже не мечтая о какой-нибудь рабице (тоже то еще эстетическое решение), отбирая материал собственными же силами. Боятся не успеть до 22 января. И успеть тоже боятся: понятно же, что районные чиновники в данном случае правы - Пушкинские Горы пока еще один из красивейших поселков в Псковской области. Забор вокруг санаторной школы-интерната рискует стать такой достопримечательностью, к которой туристов можно будет на реабилитацию приводить - после передозировки красотами Пушкинского заповедника. Чтоб отошли немного перед отправкой в свои пост-исторические города.

Думается, правильно было бы и табличку памятную на этом заборе установить. С благодарностями всем, кто способствовал появлению уникального сооружения. Предприниматели от такой чести наверняка откажутся. Государственная исполнительная власть, которая должна была обеспечить финансирование, тоже. Кого тогда благодарить? Эпоху? Бюджетную политику? Законодательство по противодействию терроризму?

Многие из нас знают, другие догадываются, как приходится выкручиваться образовательным учреждениям, чтобы выполнить разнообразные и всегда грозные требования законодательства. Сегодня у многих учителей сжимается сердце, когда они читают о намерении правительства еще больше обезопасить образовательные учреждения после поножовщины в пермской школе. Сомнений нет: требования по безопасности обязательно повысят. И таких обязательств на учреждения навесят, что и не снились прежним мудрецам. И примутся за свое дело надзорные и контрольные органы: будут надзирать, контролировать и карать виновных в неисполнении. Уже сегодня все прекрасно знают: если какая-то до сих пор не «озаборенная» школа пока избежала кары, то это, конечно, не её заслуга, это недоработка компетентных органов. Хотя недорабатывают совсем в другом месте.

Елена Ширяева