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Повелители марионеток

В минувший четверг получила продолжение «порховская эпопея» с утилизацией мусора. На очередном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Псковской области подвели итоги открытого опроса общественного мнения жителей Порховского района по вопросу деятельности полигона твердых коммунальных отходов в этом муниципалитете.

Честно говоря, я изначально был и остаюсь противником подобных инициатив. Прежде всего потому, что в ситуации, когда местная общественность была изрядно «разогрета» как местными, так и приезжими активистами, трудно рассчитывать, что респонденты подойдут к опросному листу с холодной головой. И второй момент. Когда я чуть больше месяца назад брал интервью у Георга Бареша, одного из ведущих европейских экспертов в сфере утилизации ТКО, он однозначно и безапелляционно пояснил, что в современном мире совершенно невозможно обходиться без мусорных полигонов.

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В этой связи, на мой взгляд, обсуждение с жителями Порхова режима эксплуатации полигона ТКО говорит о желании врио губернатора Михаила Ведерникова выстроить конструктивный диалог с местным сообществом.

Вот только это самое сообщество, как оказалось, не склонно к конструктиву и не больно-то желает идти на компромисс. И то верно, зачем мыслить логическими категориями – куда проще занять инфантильную позицию «нам-не-нужен-полигон» и ни на йоту не сходить с нее.

В принципе, понять людей нетрудно. Не имея достаточных знаний о современных технологиях утилизации отходов (и не желая эти знания приобрести), первой мыслью обывателя является безоговорочное неприятие и отторжение. Даже деньги, которые Порхов получает за эксплуатацию полигона из Пскова, не становятся аргументом.

Но, «как показало вскрытие», дело тут было не только, а может и не столько в инстинктивном нежелании мириться с присутствием полигона ТКО поблизости от Порхова. Местные жители при проведении опроса проявили, надо отдать должное, небывалую, почти сверхъестественную активность. По словам очевидцев, на участках творился настоящий ажиотаж. Многие приходили с заранее заготовленными анкетами, где, как под копирку, высказывалось «особое мнение». Конечно же, категоричное «нет» порховскому полигону.

Мы здесь можем изобразить аналитиков и попробовать угадать, откуда у порховичей проявилось ранее незамеченное единодушие «по ряду вопросов». Но зачем, если секрет Полишинеля лежит на поверхности?! С гражданами активно поработали профсоюзные активисты, и тут следует признать – поработали на славу. Ну как поработали… Я для полноты сюжета процитирую депутата Псковской гордумы, главу исполкома Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта Григория Турчина, во многом благодаря инициативе которого этот опрос вообще состоялся: «Опрос проводился в непростой моральной обстановке… Накануне опроса на нас было оказано моральное давление с целью изменения формулировок. Предлагалось внести пункт с требованием закрыть свалку без всяких условий и оговорок. С этим мы не согласились. На участках некоторые активисты вели себя довольно агрессивно. Пришлось привлекать сотрудников УМВД. Кроме того, они говорили населению, где нужно ставить отметку. Кто-то приходил со своими анкетами, говорил, что хочет голосовать по ним»…

В этой, несомненно, «прекрасной атмосфере и теплой дружеской обстановке» большинство опрошенных высказались категорически против межмуниципального полигона на территории муниципалитета (свыше 1 тысячи человек). Второй по популярности ответ – полигон должен быть закрыт с последующей рекультивацией, как только будет найдено новое место для полигона (свыше 300 человек).

Давайте признаем очевидное. В результате опроса фактически нашло отражение не столько мнение жителей района, сколько интересы Облсовпрофа, для которого Порховский район – зона экономических интересов и влияния.

Ну, собственно, председатель областного совета профсоюзов это и не пытается скрывать. На прямо поставленный вопрос председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, почему в процесс, находящийся вне пределов их компетенции, вмешались профсоюзы, Ульяна Михайлова посоветовала почитать устав профсоюзов. «Там есть пункт об общественно-экологическом контроле. Мы имеем право организовывать экспертизу и устраивать подобные опросы», – отметила она. Ох уж эти уставы с их хаотичным перечислением уставных целей и беспорядочным набором ОКВЭДов. Джимми Хоффа застрелился бы, если б ему сказали, что профсоюзы занимаются «экологической экспертизой».

Что ж, Ульяна Михайлова действует с позиции силы и, на моей памяти, уже не в первый раз. Такой подход вызывает уважение. Ни секунды не сомневаюсь, что Ульяна Александровна, как и в прежние времена, сумеет отстоять свои интересы. Вот только принесет ли это пользу жителям Порхова? 18 марта они стали инструментом в руках умелого, жесткого и прямолинейного кукловода. Сегодня их решение выглядит победой в сражении. Но локальная победа – еще не выигранная война. Полигон под Порховом, так или иначе, будет – по крайней мере, для жителей города и района. А вот прямые поступления из областного бюджета за утилизацию мусора прекратятся. И, кстати, еще один нюанс: те, кто предлагает полностью закрыть полигон, понимают, в какие деньги для жителей района обойдется тариф на транспортировку мусора «куда-нибудь в другое место»? Не пришлось бы впоследствии пожалеть о своем выборе.

Складывается ощущение, что для некоторых участников заплыва неиллюзорно стартовал предвыборный марафон. Я бы не стал ни на что намекать, но… Недавняя история с перерезанием красной ленточки ставшего в одночасье знаменитым «Пушкиногорского забора» из горбыля. Теперь вот борьба против полигона ТКО в Порхове.

Думаю, в скором времени появятся как новые интересные темы, так и поводы для пиара. В общем рано аналитики загрустили, что сентябрьские выборы будут скучными.

Жаль только, что за этими «танцами с бубном» мы все немного отдалились от решения мусорной проблемы. Проблемы, на которую власти десятилетиями закрывали глаза. Михаил Ведерников не стал уподобляться Скарлетт О’Хара и пытается сдвинуть вопрос утилизации ТКО с мертвой точки. Вот только ему в этом деле пока мало помогают, а, прямо скажем, больше вредят и мешают. Сегодня, когда идет процесс определения регионального оператора обращения с отходами, довольно трудно представить, где будет организован новый межмуниципальный полигон ТКО. Легко предположить, что жители любого района области также пожелают у себя «референдум», где скажут категорическое «нет» любому полигону. И не потому, что против, а потому, что «чем мы хуже Порхова»?

Увлекательная у нас получается история. Все молодцы, с чувством выполненного долга и ощущением победы над властью, можно расходиться по домам. И параллельно успокаивать себя мыслью, что мусор этот как-нибудь сам рассосется. Ну, или, как в мирах Роберта Хайнлайна, улетит на планету Титан…

Константин Калиниченко