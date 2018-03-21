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Путин, Маяковский и фисташки

Сила действия равна силе противодействия. Чем больше безумствовал Запад, придумывая России новые и новые санкции и гадости, тем дружнее 18 марта граждане страны поспешили к избирательным урнам.

Отстранение олимпийцев от корейских игр, безумие с ядом «Новичок», мутный поток разномастного бреда возымели свой действие. У Путина в итоге – голоса более 56 миллионов человек! Почти на 10 миллионов больше, чем шесть лет назад. 76,68 процента или две трети всех избирателей выбрали своим президентом Владимира Путина.

То, что было не под силу худосочным политтехнологам и запинающимся агитаторам, читающим по бумажке очередную речевку, сделали Дональд Трамп и Тереза Мэй, эти почетные члены партии «Единая Россия», сумевшие так сплотить Россию, что эта сплоченность сродни чему-то мистическому.

«Вы - наша команда, и я – член вашей команды. Все, кто сегодня голосовал, - эта наша большая общенациональная команда», - сказал Путин на победном митинге в Москве. И это больше, чем просто слова. В такой лексике Сталин говорил над гробом Ленина. Так говорили китайские императоры первых династий. Это слог Библии и Корана.

Впрочем, России попросту ничего другого и не оставалось. Страну намеренно проверяли на прочность, кусая за пятки по любому, самому ничтожному поводу.

Уж, казалось бы, что можно сказать по поводу нашего биатлониста Максима Цветкова, который бежал 18 марта лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Хольменколлене?! Украинский журналист Андрей Столярчук в эфире канала «UA:Перший» заявил: «Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят».

При чем тут спрашивается, интеллект?! При чем тут выборы президента?! Всего-то навсего лыжник Цветков бежал эстафету и совсем даже неплохо бежал. А ему, этому Цветкову в лицо и насмешку, и намеки всякие гаденькие.

Оторопь берет часто от порций почти животной ненависти. Немотивированной, иррациональной ненависти. До такого не опускались русофобы всех мастей даже в пору холодной войны. Там хотя бы какие-то аргументы приводили, да и герои противостояния тогда были на порядок другими. От великого до смешного поистину шаг всего одного человеческого поколения. Солженицын и Скрипаль. Сахаров и Литвиненко. Скучно, господа!

Зазеркальный Запад в своем безумии довершил триумф по сплочению России вокруг единого лидера. То, что не смогли бы так блестяще сделать кандидаты предвыборной гонки, нашлось кому довести до логического конца.

Куда там Грудинину с его забытыми в Швейцарии деньгами или виноделу Титову. Они только фундамент заложили. Куда там Собчак, плещущей водой на «великого и ужасного» Жириновского, когда тот прочищает горло в гениальном выдохе «Хэ!». Весь коллектив кандидатов в президенты России словно нарочно состязался в мельтешении и пустозвонстве.

Какой, спрашивается, политтехнолог писал выборные рекламные ролики бывшему шахтеру, бывшему боксеру и, несомненно, умному человеку Явлинскому?! Особенно про десять процентов нераскрывшихся фисташек, которые, якобы, не идут ни в какое сравнение с 10 процентами за Явлинского.

Какие фисташки, Григорий Алексеевич?! А почему не кокосы и бананы с острова Чунга-Чанга?!

Виртуозно растерял свой потенциальный сталинский электорат Сурайкин. Говоря о десяти сталинских ударах, на какие возраста он ориентировался? На тех, кому сильно за 60? Или на тех, кому за 70? Более молодые просто не знают, о чем речь и что такое «десять сталинских ударов». Они не учились в послевоенной школе, «товарищ Максим».

Или тот же Бабурин с его поездкой в Болгарию. Дескать, поехать в Болгарию в разгар выборной кампании – это очень креативно и выигрышно. Дескать, там живут «братушки» и вся Россия от одного этого факта вздрогнет. Никто не вздрогнул.

Дружный коллектив кандидатов делал всё возможное и невозможное, чтобы любой ценой не победить в споре с Путиным. Они и не победили! А Запад подсуетился и всю картину маслом подлакировал в нужном направлении.

Словом, 18 марта в России произошло исключительно то, что и должно было произойти. Другой вариант с голосами за Путина был бы по меньшей мере насилием над логикой.

Истинная сенсация прошедшего воскресенья произошла не в России. Не на президентских выборах. Это случилось на Украине, в городе Николаеве.

В тот день из пистолета Макарова без номерных знаков в собственной квартире застрелился исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин. Тот самый капитан 229-й бригады тактической авиации ВС Украины, которого подозревали в причастности к уничтожению над Донбассом малайзийского «Боинга» в 2014 году и который в январе 2018-го уволился из ВСУ.

Офицера срочно увезли в больницу, но спасти не смогли. И вот дальше начинается самое интересное. Буквально с утра понедельника, 19-го числа, начали тиражироваться версии о суицидальных мыслях Волошина, о том, как тяжело ему приходилось на новой должности и какое трудное наследство он принял от бывшего директора аэропорта Михаила Галайко.

Якобы Галайко не подписал бумаги о ремонте, а Волошин подписал. Якобы Волошин собирался уходить. И с работы, и из жизни. В сети даже появился диалог из соцсети с подтверждением этой версии. Дословно: «Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя… суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не покидают».

Можно ли верить в то, что 29-летний Волошин, за плечами которого 33 боевых вылета, что Волошин, который был сбит под Иловайском и самостоятельно выбирался из окружения, как прыщавый юнец, треплется о суициде?! Однозначно, нет.

Или получается, что реалии работы в гражданском аэропорту страшнее участия в АТО?! Тоже как-то нескладно и не вяжется с образом, действительно, опытного военного.

Самое логичное, что Волошина настигло 18 марта эхо «Боинга». Да, он столкнулся с проблемами «Николаевского международного аэропорта». Да, он схватился за голову от того, что выявил аудит. Но тут существует еще одна решающая деталь.

Произошла встреча с главой Николаевской ОГА (областной государственной администрации, по-русски, губернатором) Алексеем Савченко. Там, похоже, Волошин начал качать права и упирать на то, что его нельзя использовать втемную, словно рядового клерка. Видимо, было сказано и что-то про пресловутый «Боинг». Который Волошин если и не сбивал лично, то, наверняка, многое об этом деле знал.

И вот здесь начинается главный парадокс истории. Ведь в 2014 году, скорее всего, не было охоты на какой-то там «Боинг-777» компании «Malaysia Airlines». Была охота на президентский борт № 1 – «Ил-96-300», который внешне похож на «Боинг».

Уместно привести хотя бы некоторые отрывки из интервью 2014 года с бывшим начальником штаба Таллинской радиотехнической бригады войск противовоздушной обороны СССР Владимиром Тишевским.

«- Владимир Викторович, даже в Малайзии старейшая газета «New Straits Times» уже выступила с обвинениями в адрес официального Киева. Только там считают, что самолет был сбит ракетой «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения и добит из 30-миллиметровой авиапушки. Версия о ЗРК плавно сходит на нет?

- Пока нет окончательного заключения экспертов по поводу остатков малайзийского лайнера, всё остается в силе. Другое дело что если бы «Боинг» сбила ракета «земля-воздух», то на обшивке не присутствовали бы характерные круглые входные отверстия. То есть, пуск ракеты с ЗРК мог и состояться, но непосредственные разрушения «Боингу», после которых он рухнул вниз, нанесли самолеты украинских ВС – штурмовики Су-25.

Иначе говоря, сейчас появляются экспертные подтверждения того, что еще 21 июля озвучили представители Генерального штаба министерства обороны России по данным объективного контроля. Иначе говоря, на удалении 3-5 км от «Боинга» в расчетное время наблюдался самолет украинских ВС, способный поразить цель. Что с большой долей вероятности он и сделал. (…)

- Один был украинский самолет в небе или два и куда он (или они) потом делись?

- Понятно, что со стопроцентной уверенностью утверждать я ничего не могу. Думаю, что на боевое задание вышло два самолета, как это и должно быть. Один – ведущий, другой – ведомый.

После же того, как Су-25 сбил «Боинг», для сокрытия улик он сам был сбит на этот раз залпом украинского ЗРК «Бук-М1». Второй штурмовик, вероятно, сбили уже ополченцы, чем и объясняется отсутствие всего одной ракеты после стрельб.

- То есть стремление официального Киева всячески затруднить работу многочисленных экспертов на месте падения «Боинга» может быть вызвано стремлением подчистить поляну, в том числе, и по обломкам собственных самолетов?

- Несомненно. Полагаю также, что в случае с произошедшим в небе Украины вечером 17 июля мы имеем дело с продуманной и многоходовой комбинацией. Которая очень долго готовилась. В частности, не стал бы сбрасывать со счетов крайне подозрительную историю с обнаружением на финской таможне головок самонаведения для управляемых ракет «воздух-воздух», которые вьетнамский посредник поставлял официальному Киеву.

Груз, внезапно обнаруженный явно не без чьего-то сигнала, поставлялся тайно, без разрешения на транзит. Обеспечивая некий неучтенный запас ракет. Вопрос – для чего? Для сбития самолета?

- Вы считаете, что финнам некая сторона «помогла» обнаружить оружие во вьетнамском грузе?

- Сдается мне, что этой таинственной стороной была та же самая сторона, которая еще 17-го числа оперативно обнародовала данные в том, что целью атаки украинских ВС являлся самолет президента России…

Анонимный источник из Росавиации сообщал, что самолет Путина, возвращаясь с саммита БРИКС в Бразилии, пересекся с малайзийским бортом на 330-м эшелоне с очень незначительной разницей во времени – 16.21 и 15.44.

- Почему же эта версия, если вы считаете ее самой правдоподобной, не получила никакого развития? О ней позже 18 июля практически не говорили и не говорят?

- Информация о движении борта № 1 является строго секретной. Маршрут, высота полета, время, всё…

Поэтому и молчание. Никто из должностных лиц ничего не скажет и говорить не должен. А источник из Росавиации, который стал здесь первым, думаю, уже в той конторе не работает.

- То есть, считаете, готовилась атака именно на самолет Путина?

- Да. Информация о литерном борте приходит гораздо позже, чем о пролете других судов. Не за сути, а за час, если не меньше. А события трагического вечера 17 июля смоделировать можно так. Днепропетровск срочно докладывает Киеву и самолете президента России.

Понимая исключительность шанса, в небо поднимаются боевые самолеты, чтобы исключить какие-либо случайности, в том числе, и визуально. Общее командование операцией, видимо, осуществлял генерал-майор Ки Рэнди Ален (США).

Когда днепропетровские диспетчеры поняли свою ошибку – обстрел «Боинга» уже состоялся. Военным не хватило времени понять, что они перепутали самолеты.

- Хорошо. Тогда вы должны считать правдой информацию о пилоте Су-25, который якобы катапультировался и выступил в Германии с сенсационным заявлением. Однако, 29 июля признание пилота немцы назвали своей шуткой.

- Напомню, что 25 и 26 июля в ряде германских СМИ («Allgemeine Morgenpost Rundschau», «Wahrheit fruer Deutschland») появилась информация о показаниях украинского пилота, который заявил о своей стрельбе по «Боингу». Информация очень неконкретная, обтекаемая, производящая впечатление некоего пробного шара, рассчитанного на сбор ответных реакций.

Именно так ко всему этому я и предпочитаю относиться – как к пробному шару. Некие силы явно прощупывают общественное мнение и дают сигналу официальному Киеву не расслабляться. Шутка шуткой, но обломки двух сбитых Су-25 где-то еще лежат».

Подозрительным выглядел и тот факт, что 29 июля место падения «Боинга» ВСУ буквально проутюжили тактическим ракетным комплексом «Точка» (SS-21), о чем сообщали «ABC News».

Так что в теме малайзийского «Боинга» до сих пор вопросов более чем достаточно. И ответов на них по-прежнему нет!

Поэтому, спрашивается, мог боевой офицер Волошин, столкнувшись с проблемами на гражданской службе, пригрозить, что откроет правду о сбитом при его участии в 2014 году самолете? Мог. И правда эта явно крайне взрывоопасна, за такую правду именно что убивают. Тут и страницы любые из соцсетей сфабрикуешь, и родных офицера в нужное русло направишь.

Причем, особенно эта волошинская правда была бы взрывоопасной, накладываясь на президентские выборы в России. Конечно же, такую правду любой ценой допустить было нельзя.

Вот и появился пистолет без номеров. Появилось воскресенье, чтобы меньше случайных глаз. Очередная сенсация, увы, рискующая так и остаться тайной.

А в России сенсации не случилось. Путин, как ледокол, прошел по местному политическому ландшафту. Не взирая на «10 процентов фисташек». Прошел с кинжальной точностью и в гиперзвуковом авангарде.

«Послушайте!» - такие стихи есть у Маяковского. «Послушайте сейчас» - современный вариант от Путина. И то, и другое – сильно и своевременно. С правильными рифмами и в нужной аудитории.

Андрей Канавщиков