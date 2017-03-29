Ржавчина: перевертыш

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Моя давняя хорошая подруга написала на днях в своей колонке, что, мол, дети, пришедшие на протестные митинги в минувшую субботу, взрослее многих совершеннолетних. Этот сладостный наив! Наив ленивый - опьяненный своей ленью и негой… Конечно, это справедливое утверждение. Справедливо также и утверждение, что многие совершеннолетние так и не взрослеют до смерти. Или утверждение, что многие оставшиеся дома дети еще взрослее вышедших на улицы… Все эти неудобные мысли не дают поваляться с ленцой в мягких креслах домашней аналитики. Все эти перевертыши.

Мне иногда так и представляется, что наше дружное строительство сверкающего обшивкой воздушного лайнера «Российская Федерация» - тоже один неприятный перевертыш. Но не в силу коварства и преступного умысла, а по ленивому недомыслию. Вопрос обшивочного материала сказывается. Он нужен однородный, ровный и гладкий.

Для того, чтобы граждане, из которых мы строим светлое будущее, были однородными, ровными и гладкими, нужно, чтобы их мнения и вкусы преимущественно совпадали, чтобы их интересы не сильно разнились, а планы совокупно служили какому-нибудь главному, высшему замыслу. Для этого есть специальный идеальный инструмент - СМИ. И чем дольше человек пользуется инструментом, тем точнее и эффективнее становится его работа. Правда, мастера стареют. А не меняя инструмента, так и вовсе развивают в себе непреодолимую профессиональную слепоту. Они уже не понимают ни новых материалов, ни новых инструментов.

В этой связи вспоминается старый советский анекдот про абитуриента, поступающего на инженерный факультет после армии. Ему дают задание, которое включает в себя начертание детали на доске. И, когда до этого доходит, он, не тратя времени на поиски циркуля, стремительно выводит на доске идеальную окружность. Недоумевающие профессора спрашивают его, как у него так выходит, а он объясняет, что в армии два года на кухне своей воинской части крутил ручку мясорубки.

Что, если все традиционные СМИ - это наждак и прочие абразивные материалы для профилактической обработки общества от разъедающей основы российской государственности ржавчины? И вот все эти последние два десятилетия горстка обезумевших в «монотоне» собственного существования немолодых уже людей натирает рабочую поверхность. И там где ржавчина была, а также там, где материал старый, уже дыры. А новый материал целехонек - его и наждак не берет.

И вот молодежь - она и есть такой новый материал. СМИ не касаются их повседневности. Их внутренние коммуникации стремительны и обуславливаются кодами, незнакомыми старшим поколениям - те были слишком увлечены телевизором и алкоголем. Делает ли этот факт сегодняшнюю молодежь умнее? Не обязательно. Но он делает ее совершенно не приспособленной к существованию в «доисторической слесарке». И дело тут не в возрасте, а в упущенном моменте: современный человек живет возрастными категориями позапрошлого века - он идет в армию в восемнадцать не потому, что находится на пике своей формы, а потому, что в девятнадцатом веке это была середина жизни, и если не в восемнадцать, то уж и никогда. Это же халатное пренебрежение возрастной категоризацией общества сыграло с нынешним старшим поколением злую шутку; они перестали адаптироваться к быстротекущим событиям, изменяющимся реалиям и новым обстоятельствам - вся жизнь была впереди. Но в том и соль, что почти вдвое увеличившаяся к двадцать первому веку продолжительность жизни не делает эту жизнь длинной, а лишь немного длиннее.

Вот оно и наступает - время стареть, болеть и умирать. Время уступать бразды новому, неопытному и часто чужеродному поколению. Время признавать собственную беспомощность и несостоятельность перед лицом такого же беспомощного и несостоятельного пока поколения. Но у этого нового поколения есть это самое «пока». У них есть всего одно преимущество – время. Но никакой власти над распределением этого преимущества у человека нет. И СМИ тут не помогут. И два года у мясорубки тоже.

И вот эти недовольные и наивные юнцы «ломанулись» на улицы. Потому что у них есть воспетые всеми классиками «запал», «дерзость» и «романтика». У кого-то они остаются до возраста преклонного – как у того пожилого человека, которого полиция не рискнула «винтить» в субботу у «Октября»: слишком он был понятен и неоспорим со своим Горьким на плакате. Для меня он и был той самой псковской молодежью, вышедшей на улицы. С иронией и детским азартом, а не из праздного любопытства или за компанию.

Нужно ли пересматривать возрастной ценз? Думается, что пора уже лет пятьдесят как. Участие в гражданской жизни страны во всех смыслах с четырнадцати при всеобщем образовании вполне логично. Профессиональная воинская повинность с двадцати пяти, уголовная ответственность с пятнадцати. Добровольная пенсия с обязательным медицинским освидетельствованием – это все не новые идеи, и идеи вполне состоятельные. Их нужно внедрять. Лучше нам самим, пока несовершеннолетние с позором не отобрали у нас это право. Им-то с этим жить еще лет сто, а мы уже притерпелись, свыклись. Прикипели к ручке своей мясорубки.

Давай, не будем стесняться ржаветь – это путь к обновлению, так или иначе. Это был Денис Кугай. Пока.

Источник: Псковская Лента Новостей