Ржавчина: новогодний сон

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Я хотел рассказать тебе один свой сон. Пусть, он, как и большинство снов, нелогичный и скомканный, но он оставил во мне какую-то занозу, впечатление, которым я не могу не поделиться с тобой.

Мне снилось, что была зима, декабрь, как сейчас. Даже погода была почти такая же. Был день, и я стоял спиной к памятнику Пушкину в Летнем саду. Только автобусная остановка была вдоль Кузнецкой этаким полукольцом. По нему автобусы приходили и уходили по Октябрьскому проспекту в направлении вокзала, и в сторону улиц Льва Толстого и Карла Маркса.

Прямо напротив памятника, между Парком культуры и отдыха и Ботаническим садом, там, где у нас проезжая часть, была устроена высоченная снежная горка. По периметру площади, образовавшейся на месте бывшей автобусной остановки, стояли многочисленные лотки с горячими напитками, передвижные павильоны со столиками и много плетёной мебели. Столы и стулья стояли кучками под навесами, а над каждой такой кучкой уютно шипела газовая горелка. Люди сидели всюду – и на уличной мебели, и в павильонах-вагончиках. От детских голосов даже воздух на площади Летнего сада зимой был гуще.

Я пошёл в сторону Крома по широкому расчищенному променаду, идущему параллельно двусторонней велосипедной дорожке, отделённой от прогулочной части молодыми пока деревцами, кустарником, вело-парковками и скамейками. Территория, где сейчас проходят тротуары, была почти полностью заставлена скромными торговыми лотками, горелками, зонтиками и мебелью больших и маленьких кафе и ресторанчиков, занимающих, должно быть, весь первый этаж проспекта. Кутающиеся в огромные пледы, ютящиеся под горелками, горожане тянули глинтвейн и смотрели, как их дети играют здоровенными шахматными фигурами у бывшей «Ракеты». На пятачке перекрёстка Октябрьского и Гоголя толчея – там залит небольшой каток, а под орденоносным фасадом у «Ростелекома» - уличная эстрада; звучит музыка, на сцене танцуют что-то модное, а перед ней упражняются в трюках «пацаны на би-эм-эксах».

На велосипедной дорожке часто попадаются карго-байки, в корзинах которых сидят дети по двое и по трое, укутанные и краснощёкие.

Полицейские патрули тоже есть – их машины стоят немного поодаль, вверх по Гоголя и вниз по Некрасова, на почтенном расстоянии от гуляющих. Полицейские выглядят строго и серьёзно, но спокойно и не страшно.

Весь сквер вокруг Кирова сияет огнями, и даже сам Киров от этого выглядит по-новому, добродушно и просто. Здесь тоже устроены горки, но поменьше той, что на Летнем. Всюду лотки с уличной едой и горячим питьём.

Начинает смеркаться, и я замечаю, что все старые доходные дома, Кадетский корпус, губернаторский дом, и церкви в Детском парке подсвечены. На месте бывшей остановки напротив храма Анастасии Римлянки обустроена большая защищённая костровая площадка с деревянными трибунами вокруг. Там сидит много молодёжи; они что-то едят и пьют из принесённого с собой, но по трибунам то и дело порхают официанты из соседних кафе.

Я иду вдоль сияющих витрин к Октябрьской площади на звук праздничных песен. В центре площади стоит высокая искусственная ёлка, возможно, та самая, что и теперь. От неё шатром к соседним домам тянутся бесчисленные нити гирлянд. Первые этажи домов, окружающих площадь, заняли всё пространство нынешних тротуаров сборными зимними павильонами. В них полно людей, горит яркий свет, блестят новогодние украшения.

Основание ёлки окружает большая стойка: на ней продают праздничные безделушки, игрушки, горячий чай и сбитень, а на троне с видом на памятник княгине Ольге сидит Дед Мороз, принимающий на своих коленях длинную череду детворы. Но добраться до этого кольца вокруг ёлки можно только на коньках или по специальному деревянному пешеходному мосту от ЦУМа почти под самым сводом шатра из гирлянд. Остальную часть площади занимает каток. Катающихся не счесть. На ёлке разноцветными огнями то и дело зажигаются надписи: «1122!» и «С Новым 2025-ым Годом!»

Я проснулся под вой сирены учебной тревоги. Я собрался и пошёл на работу. На улице была слякоть. Из-под колёс движущейся рывками, бесконечной колонны грязных автомобилей на одежду прохожих выплёскивалась коричневая жижа. Люди не улыбались. На проспекте было серо, уныло, грязно, шумно и смрадно. До Международных Ганзейских дней в Пскове оставалось полтора года.

Не ржавей. Это был Денис Кугай. До скорого.

Источник: Псковская Лента Новостей