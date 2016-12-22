Пили, пьем... и будем пить?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Своеобразным эпиграфом к сегодняшнему выпуску могут послужить бессмертные слова классика: «Все люди, как люди, а ты как хрен на блюде…» Умри, Сергей Донатович, но лучше не скажешь! Вместо того, чтобы за 10 дней до Нового года обсуждать рецепты салата «оливье» да калькулировать винную карту, мы вынуждены по обыкновению разбираться с темами прозаическими, далеко не праздничными – проще говоря, трагическими. Начнем с Иркутска, где от алкогольного суррогата отравились до смерти уже более 60 человек. Причина, увы, банальная: вместо того, чтобы принять ванную с применением спиртовой настойки, граждане, не прочитав инструкцию, начали ее пить. Между тем на этикетке черным по белому было написано: «Внутрь принимать не рекомендуется»! Но когда у нас написанному верили? Не поверили и на этот раз. Итог – гора трупов. Причем погибли люди вполне цветущего возраста от 30 до 50 лет. По этому поводу Владимир Соловьев уже провел телевизионный политшквал – выпустил, так сказать, пар. Нашлись и другие более строгие товарищи, которые во всем этом безобразии обвинили… самих погибших. Дескать, нечего всякую гадость в рот тянуть.

На этот выпад наш диванный ареопаг ответит со всей принципиальностью: мы всегда были, есть и будем на стороне рядовых граждан. Поэтому в нашем словарном запасе не нашлось слов осуждения нищим россиянам, которые не от хорошей жизни перешли на употребление содержимого подозрительных пузырьков. Или вы, господа хорошие и правильные, привыкшие к 15-летнему вискарю, думаете, что человек, который получает 7,5 тысяч в месяц, отворачивается от элитного алкоголя по причине своего какого-то особенного снобизма? Уверяю вас, людям жрать нечего, а давят они эти фунфурики от безысходности, как это всегда было принято на Руси. Как говорится, денег нет, но приказано выжить. Не у всех это, как показал иркутский случай, получается… Впрочем, нашим гражданам не привыкать к подобного рода алкогольным девиациям. Помнится, в 2006-м году по Пскову бродили совершенно желтые люди, которые, как потом выяснила экспертиза, употребляли внутрь не самогонку и даже не боярышник, а какую-то политуру, которая почти полностью растворяла печень, что и придавало их коже пугающий сине-желтый оттенок. Тогда в наш город даже нагрянула съемочная группа Би-би-си, чтобы запечатлеть для истории это нерядовое событие. И что изменилось в России с тех пор? Да ничего… Говорили ведь умные люди: давайте сделаем, как в Швеции – стране развитого социализма, где давно и успешно действует государственная монополия на алкоголь. Нет, не хотят. Или, например, что мешает нашим бравым правоохранителям взять в кольцо Северный Кавказ и накрыть разом все нелегальные заводы по производству этилового спирта, который потом бодяжат по гаражам старинных русских городов? Но… молчат высокие полицейские чины, тупят народные избранники-миллионеры, отводят глаза представители контролирующих органов, не говоря уже про чиновников, в обязанности которых входит сохранение здоровья народа.

Показательна в этой связи история некого алкогольного предприятия, которое легально разливало, не побоюсь этого слова – народную, недорогую водку и прочие спиртные напитки на территории Псковской области. Некогда оно пыхтело на полную мощность. Ежегодно в бюджет области перечислялось до 300 миллионов рублей, не говоря уже о том, что трудилось там сотни человек. Однако потом у предприятия возникли большие неприятности (об этом много и подробно уже писали – повторять не будем) и прибыльный бизнес был, как говорит Владимир Владимирович Путин, банально «закошмарен». Из бюджета области уплыли реальные доходы, регион стал еще беднее, а многие граждане перешли в конечном счете на «коньяк «аптека» - так в народе еще называют настойку боярышника. Зато теперь по дорогам региона можно в разлив купить любой суррогат, который реализуют горячие кавказские парни, о чем уже не раз народу докладывал борец и политик Костя Вилков.

Но самое страшное во всей этой «иркутской истории» тотальная нищета. Будем реалистами: граждане России, за исключением некоторых регионов вроде Татарстана или Москвы, лишены реальных гарантий права на жизнь. По официальным данным, доходы ниже прожиточного минимума имеет 18,8 млн. человек. Однако это лишь вершина российского айсберга бедности. Как показывают данные социологических опросов, более двух третей россиян испытывают нехватку текущих доходов на покупку самой простой бытовой техники, то есть являются бедными. В результате совокупная доля нищих и бедных, несмотря на благоприятную макроэкономическую статистику, составляет почти 80% населения. И Псковская область находится именно в этой сплоченной когорте. Главным «лекарством» от всех жизненных проблем у нас в силу народных традиций был и остается алкоголь. В этой связи вопрос – где рванет в следующий раз? – это лишь дело времени. И если вы еще не устали от свинцовых мерзостей жизни, позвольте всего одну цитату:

- Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки. Истомленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. Люди, из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением зверей. В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью… Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком. И никто не имел желания попытаться изменить ее. Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал. – конец цитаты.

Кто не понял, это отрывок из первой главы романа Горького «Мать». Можно сколько угодно иронизировать над «буревестником революции», но про наш с вами дикий капитализм и все, что сейчас происходит изо дня в день (Иркутск - не исключение) было детально описано еще 100 лет назад. Что изменилось?

Последний месяц этого високосного года войдет в историю и убийством российского посла в Турции. Кто-то назвал это событие попыткой осложнить отношения с режимом Эрдогана. Кто-то злонамеренной провокацией, а кто-то многозначительно кивает на наших заокеанских заклятых друзей. Дескать, знаем, чья кошка сало съела… Наша диванная партия в этом вопросе однозначна: ни то, ни другое и ни третье! Потому что это война! Не знаю, кто что думает, но после сбитого российского самолета отношения с Эрдоганом у нас испорчены, если не навсегда, то очень надолго. Так что не надо за чистую монету принимать восточную риторику в сторону «друга Владимира» от строителя новой Османской империи. Думаем, что Путин не из таковских и раскусил турецкие реверансы. Ведь если мы такие друзья, то как понимать присутствие более полусотни турецких военных инструкторов, которые на днях вышли из освобожденного Алеппо вместе с боевиками? Ну это так… между строчек. Про casus belli (повод к войне) тоже говорить не приходится – война уже идет, поэтому убийство посла при всей трагичности случившегося – рядовой случай в боевой обстановке. Да и Обамка тут тоже не при делах – им бы со своими разобраться. Полагаем, что в данной ситуации есть иная, но более серьезная причина терпеть выкрутасы новоявленного друга и будет она «работать» до тех пор, пока Турция держит свое побережье Черного моря от восточной волны беженцев, мутный поток которых сейчас плывет из Северной Африки в Европу. К чему это приводит? – мы видим на примере последнего инцидента на новогоднем базаре в Берлине. Впрочем, мы тут далеки от какого бы то ни было злорадства – погибли люди, а кровь людская, как известно, не водица. Всё на самом деле очень серьезно. Демократия как идеология, принятая в Старом свете, лишенная какой бы то ни было национальной идентификации, привела на континент миллионы голодных, которые не хотят работать, но желают все получить быстро и даром. И за это свое «неотъемлемое» право они готовы биться, используя методы по-настоящему варварские и демократическим мудрецам не понятные. Чего, например, стоит такой род войск, как «смертники»? Не авиация, бронетанковые соединения, а именно смертники, которые успешно справляются с живой силой противника – особенно когда речь идет об уличных боях. Что происходит? - спрашивает порой недоуменно обыватель. Ничего особенного – нашествие. В свое время хан Батый завоевывал Русь, используя легкую кавалерию, а сейчас другие ханы стремятся покорить такие же по масштабам территории, пуская вперед толпы безоружных, но очень голодных людей. При этом у каждого молитвенник за пазухой, и не факт, что рядом с ним не лежит пачка пластида – сочетание, прямо скажем, взрывоопасное.

В этом месте наш нетерпеливый слушатель, не выдержав, наверное, скажет: ну что вы все о грустном, да о грустном? Есть в этом мире нечто приятное и успокаивающее? Несомненно! Например, приятным и успокаивающим фактором можно назвать скорейшее принятие бюджета-2017 и на последующий период.

Некоторые депутаты (из оппозиции) уже неделю шумят, что это будет бюджет угасания, а не созидания. Может и так, но в данном случае, чтобы не портить себе настроение перед новым годом вспомним лучше незабвенного Остапа Бендера: «не плачьте Киса, будут бить - будете плакать…» Так и тут! Федеральное правительство создает для регионов проблемы. При этом оно прекрасно понимает, что денег у нас хватит… ну в лучшем случае до августа. В этой связи есть предложение: отметить окончание финансового года уже 1 сентября, не дожидаясь официального даты в декабре, а порепетировать можно будет уже через 10 дней. Веселуха будет…

И напоследок не можем мы не вспомнить славную дату в истории всего советского народа, а именно 110-ю годовщину со дня рождения дорогого Леонида Ильича Брежнева. По этому поводу даже дискуссия возникла: хотели бы вы вернуться в то славное время? Кто-то сказал свое решительное «нет», кто-то пообещал подумать, при этом многим из нашего диванного анклава эти 18 лет правления запомнились… валом анекдотов про Генерального секретаря. Анекдоты слагали про всех советских правителей, но если за анекдоты о Сталине вполне можно было получить срок, то за анекдоты про Брежнева никого не сажали... Вы будете смеяться, но жизнь при Брежневе многим казалось почти раем: ни навязчивой рекламы, ни министерских казнокрадов, ни воров губернаторов, здравоохранение и образование были бесплатными, а милиция (что важно) разбойников ловила, а не действовала с ними заодно. Некоторые продолжают что-то ворчать про «застой», а у кто не без греха? Возвращаясь к анекдотам, можно сказать, что большинство из них нем были в обзем-то беззлобные... И назвать Брежнева плохим руководителем тоже нельзя, если сравнивать его с тем же самым Ельциным или Горбачевым. Если уж быть откровенным, то за 18 лет правления Леонида Ильича в стране было сделано гораздо больше, чем за такой же период в наше время. Во всяком случае, подавляющее большинство «хрущевок», в которых сейчас живут «дорогие россияне», было построено именно при нем. И агрессивная политику Запада тут не причем - в годы Брежнева отношения с ним были ничуть не лучше, но как-то ведь справлялись. Ну и на сладкое анекдот из прошлой эпохи:

Ученые изобрели при Брежневе машину времени и спрашивают у него:

— Куда изволите, Леонид Ильич?

— В светлое будущее!

После возвращения рассказывает:

— Оказывается, мы живем в темном застойном настоящем, но, когда я собрался назад, все они из «светлого будущего», к-а-а-к ломанутся ко мне в машину, — еле ноги унес.

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей