«Все смешалось в доме Облонских…»

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Все смешалось в доме Облонских…» Слова классика невольно вспоминаешь, глядя на то, как региональные власти пытаются разобраться с увеличением платежей за коммунальные услуги на общедомовые нужды и при этом извиняются перед земляками.

- Жители Псковской области не просто обеспокоены, они «убиты» январскими платежками. Это банальная чиновничья глупость. Вы сами себя высекли и теперь будете из этой ситуации выходить, - цитирует губернатора Андрея Турчака пресс-служба областной администрации. Тут же следует заметить, что в ходе недавнего заседания в Доме Советов глава региона поручил подчиненным из блока ЖКХ провести среди управляющих компаний ликбез, а при необходимости и «воспитательную работу». На что вице-губернатор Александр Кузнецов, образно выражаясь, щелкнул каблуками и заверил, что на этот раз ошибок в расчетах не будет. А еще чиновник пообещал уже в феврале выйти на справедливый уровень норматива с учетом январских выплат.

- Главное сейчас - успокоить граждан, вселить в них уверенность, что все будет в порядке. Чтобы в итоге они увидели реальный перерасчет и снижение платы за ОДН, - потеплев, заключил Андрей Турчак и добавил, что сложившаяся ситуация должна быть полностью разрешена до апреля. Забота Андрея Анатольевича, безусловно, трогает, но есть вопросы, которые даже при всем желании господ Кузнецова и руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ Агапова на уровне областного центра не разрешимы. В самом деле: не может ведь вице-губернатор объявить, что с сегодняшнего дня, допустим, капитализм в Пскове отменяется. Был бы социализм, за который мы боролись почти 80 лет, то управляющие компании, применяя новые нормативы, не стали бы включать в расчет чердаки, подвалы и подсобные помещения, которыми граждане не пользуются. Отсюда, к слову, и возникли эти сумасшедшие цифры в квитанциях, так напугавшие псковитян.

Но… кого гребет чужое горе, решили в управляйках, не подозревая, что своими действиями они лишь подтвердили слова классика о том, что «нет такого преступления, на которые бы не пошел капитализм ради 300% прибыли». И - заметьте - они ничего не нарушили, а лишь действовали в условиях безусловной парадигмы новой экономической формации: обогащайтесь! Вот они и обогащаются! Да что нормативы! Способов нажиться за счет горожан изобретено немало. Все они легальные, но - между нами говоря - свинские. Ну, например, вспомните с какой настойчивостью нам несколько лет назад вдували в уши, что каждый сознательный гражданин должен установить в своей квартире счетчики на воду. В самом деле, счетчик в хозяйстве - вещь необходимая, поэтому люди, сбиваясь и экономя на последнем, их поставили. Потом народ напрягли на аналогичные общедомовые устройства. Однако прошло совсем немного времени, и монополисты решили: если человек будет платить по счетчику, то денег ему, монополисту, не хватит. Кто-то донес эту ценную мысль до правительства, пролоббировал начинание, и с 1 января в силу вступили изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, которые фактически поставили крест на всей предыдущей государственной политике в сфере ЖКХ, ориентированной на сбережение. Судя по всему, прозрачность в потреблении ресурсов пришлась по душе министрам-капиталистам. Поэтому с нового года мы и начали платить не по показаниям счетчиков, а по формулам, придуманным в недрах правительственных кабинетов с явными подсказками от хозяев ресурсов - как в свое время за электроэнергию в местах общего пользования. В новых формулах есть все: общая площадь дома, квартиры, этажность, наличие-отсутствие лифтов. Нет только показаний счетчиков! То есть последние стоят, крутятся, фиксируют. Более того, управляющие компании по-прежнему обязаны их устанавливать за наш с вами счет, но их показания при расчете платы населения уже никого не интересуют. Тем не менее, если у вас нет прибора учета, то вы платите по повышенному коэффициенту. По сути дела собственника решили обложить двойной податью, но при этом никто из Минстроя за сей «стремительный домкрат» извиняться не собирается. Даже если этого потребует губернатор. Между тем капитализм у нас не отменяется, а значит не исключено, что в обозримом будущем появятся новые приблуды, которые заставят нас в очередной раз раскошелиться на прихоти монополистов. Готовьтесь, граждане!

Впрочем, что мы будем считать наши копейки! При чем тут борщ, когда такие дела на кухне? А «на кухне», как видно по последним событиям заваривается хорошая политическая каша, которая называется – президентская избирательная компания. Не знаю, кто и как считает, но наше диванное лобби убеждено: недавняя встреча псковского губернатора с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно не была случайной. Иначе с чего вдруг такой резкой оказалось реакция главы региона на ситуацию в коммунальной сфере? Дальше - больше… Оборотились чиновники к делу жилого комплекса «Европейский» - в следственное управление уже ушло письмо за подписью вице-губернатора - руководителя аппарата господина Жаворонкова с просьбой проверить всех причастных к этой махинации на предмет мошенничества. Спрашивается, неужели нужно было ждать начала избирательной кампании, чтобы оборотить свой взгляд на это безобразие? Тем более, что это уже не первый случай в областном центре. Возможно, не за горами и отстранение от занимаемой должности нынешнего начальника городского автопарка, как того требует областная прокуратура. Короче, началось! Понятно, за кого будет голосовать в день президентских выборов Андрей Анатольевич, но также не сидят на месте и соперники главного фаворита. Как юный пионер, всегда готов вступить в борьбу лидер ЛДПР. Причем, об этом заявлено вполне официально. Сообщил соратникам о своих предвыборных намерениях и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Невиданную активность проявили и сторонники гуру оппозиционного движения г-на Навального, которого вчера суд вновь признал виновным по делу «Кировлеса» и, судя по всему, оставил возмутителя спокойствия вне числа участников президентской кампании. Но это произошло вчера, а не далее как в минувшие выходные он и его адепты из незарегистрированной «Партии прогресса» объявились в северной столице, чтобы открыть свой штаб и прозондировать общественные настроения. Мимоходом вспомнили они и Псковскую область. Так, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Полина Костылева в интервью изданию «ЗакС.ру», без обиняков назвала Псковскую область «терпящим регионом» и пообещала предоставить жителям области альтернативу на предстоящих выборах президента РФ в 2018 году. При этом активистка мило поностальгировала, заявив, что ее бабушка из нашенских краев. Попутно она продемонстрировала и знание экономической географии, сообщив, что «это один из беднейших регионов: трудно найти работу, деревня тихо умирает, у людей два пути - в Москву или в Петербург»

- Но люди там хорошие, отзывчивые. Просто привыкли терпеть. Такой «терпящий» регион. Нужно просто сказать местным: «Друзья, есть альтернатива», - считает Костылева, конец цитаты. Что ж, будем надеяться, и нам придется терпеть не долго: осталось лето простоять, да зиму продержать, а дальше будет все как будет. Даже ели будет не так - такой будет наш суровый диванный вердикт.

И напоследок о Пушкинском театральном фестивале, а именно об одном из спектаклей этого традиционного культурного форума. Представлял его Коляда-театр из Екатеринбурга. Говорю тут не с чужих слов, а потому что сам присутствовал на этом в некотором смысле историческом мероприятии. Когда актеры досчитали по-немецки до десяти, из зала, стараясь не шуметь, вышел «живой классик». Вслед за ним отправился в гардероб знаменитый художник, чей эстетический вкус для многих - как новаторов, так и консерваторов - является своего рода эталоном. После них, вполголоса матерясь, на выход потянулись зрители попроще. Надо полагать, что авторы последующих восторженных рецензий их не видели, потому что (по их собственному признанию) они уснули во время первого действия. В антракте массовый исход из театра продолжился. Старомодный, как ТУ-104, вместе со всеми ушел и ваш покорный слуга, которого потом продвинутая театральная молодежь упрекнула в том, что пропустил самое главное – так сказать, кульминацию. А именно, как Германн, оказавшись уже в психиатрической больнице, кончает, сидя под одеялом. В самом деле, зрелище редкое, хотя рукоблудие никогда не считалось достойным занятием. С другой стороны: что с психа взять? Тем не менее, в наше вывернутое наизнанку время эта «художественная находка» и другие изыски «Пиковой дамы» с Урала, которые мы тут перечислять не будем, стали темой для обсуждений. В конечном итоге мнения разделились. Кто-то чертыхался, жалея потраченных на билеты денег, а кто-то в восторге признался, что «драматург – солнце» (так скромно величает себя постановщик спектакля) приподнял веки псковичам, которые по глупости да по наивности по-мещански продолжают восторгаться какими-то «заплесневелыми» «соседями» от худрука Кладько. Другой критик оправдал режиссерскую концепцию, сказав, что в театре, дескать, можно все. Ну можно так можно… В следующий раз не удивлюсь, если на сцену выйдет какой-нибудь вуайерист в плаще на голое тело и, выкрикивая «пока свободою горим, пока сердца для чести живы…», наглядно продемонстрирует, чем мальчик отличается от девочки. И попробуй потом что-то возразить! Все атрибуты «настоящего искусства» на лицо: моральных границ нет, запретных тем нет, зато имя классика присутствует.

В это трудно поверить, но практически все рецензии на спектакль Коляда-театра оказались восторженными. А всем, кто скоропостижно убежал после первого действия, их авторы рекомендовали не хватать билеты без разбору, а интересоваться, куда навострил лыжи. Ценный совет, потому что, глянув на сайт Пушкинского фестиваля, ваш покорный слуга сразу понял, что обмишурился. Устроители фестиваля на самом деле прямо написали: их цель представить основные тенденции современного русского театра. Хотя... Не мною придумано, что театр принято считать институтом рефлексии. Идеальным зрителем, в таком случае, можно признать Васисуалия Лоханкина. Окажись в день премьеры фестиваля в зале, он бы тоже, наверное, задался вопросом: а может быть, новое «уральское» осмысление Пушкина и есть кондовая правда жизни, она же посконная и домотканая? Впрочем, таковых в городе не так уж много. Большинство все-таки склонно не доверять новациям, что и продемонстрировало после первого акта. К тому публика вправе задать вопрос: а почему бы режиссеру, который, безусловно, очень высокого мнения о себе, не построить свое драматическое пространство, не изобрести свои законы жанра. Не трогая классика, доказать, что ты сам способен вызвать у зрителя эмоции и сопереживания не меньшего накала. Однако главная тенденция все-таки возобладала и главный «русский театральный тренд» пошел по пути наименьшего сопротивления. Не мудрено, что у Серебренникова в Гоголь-центре Коробочка недвусмысленно расстегивает Чичикову ширинку на брюках, у нас Германн, скажем деликатно, так, шалит. Увы, но все «начинания вознесшиеся мощно» сводятся сегодня к скрупулезному анализу физиологических отправлений классических персонажей. Как видно, без подчеркнутого внимания к тому, что ниже пояса, спектакль не работает. Не выстреливает… Впрочем, не будем торопить события – фестиваль-то еще продолжается. И может быть конфуз с «Пиковой дамой» не тенденция, а всего лишь штрих, который омрачил, но не испортил псковскую театральную обедню? Короче, доживем, до воскресенья (12 февраля), когда состоится последний спектакль, а потом уже будем раздавать всем сестрам по серьгам.

А закончить этот спич хочется миниатюрой псковского поэта Алексея Маслова. Имеющий уши да услышит:

- Автор решил написать пьесу о себе, но максимально замаскировал это. Режиссер переиначил материал и обратился к зрителям с личной трактовкой. Художник внес коррективы в восприятие.Актеры оставались на сцене сами собой и действовали в предлагаемых обстоятельствах на фоне музыки, отражавшей внутренний мир композитора. Критики, увидев намек на себя, ответили молчанием Зрители поняли, что все это про них - кто-то кричал "Браво!", кто-то вопил "Дол-л-лой!"

Все были по-своему не правы - спектакль получился.

Вы желаете принять в нем участие? Пожалуйста, двери храма открыты для всех. Только не переигрывайте...

На этом пока все. До следующей недели. Всех благ и благоденствия. С вами был ваш диванный политик, Юрий Моисеенко.

Источник: Псковская Лента Новостей