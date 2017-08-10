Тому, кто носит Adidas…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной красе. Наше диванное сообщество часто обвиняют в том, что оно все время путает вилку с бутылкой и умудряется находить политическую составляющую в самых простых и невинных вещах, хотя она там и не лежала. На мой взгляд, трижды заблуждается скептик, считая, что политика сама по себе, а, допустим, процесс родовспоможения сам по себе. Это смотря как посмотреть… Если баба рожает по старинке в бане – это фольклор, прикосновение к истокам. А если в чистой комфортабельной палате современного перинатального центра, окруженная заботливыми врачами и сестрами, – это уже неусыпная забота партии и правительства о нуждах и чаяниях простых россиян с вполне очевидным политическим подтекстом прийти на выборы и проголосовать как надо, а не как нравится. К родам и родовспоможению мы еще вернемся, а пока попытаемся провести мысленный эксперимент и попробуем отыскать эту самую политику в самом простом и рядовом событии.

Третьего дни при большом стечении народа на Плехановском посаде было с цветами и музыкой открыто новое здание областной прокуратуры. На торжества приехал глава региона, большие прокурорские начальники из Москвы, представители общественности, строители.

Все говорили правильные слова и в том числе про то, что (и далее цитата) «строительство нового здания прокуратуры области было обусловлено необходимостью улучшения доступности для граждан», и вот теперь эта мечта сбылась, с чем псковичей гости от души поздравили. Если же судить по откликам в социальных сетях, то жители областной столицы не сильно обрадовались новой архитектурной доминанте старинной улицы, где, если верить краеведам, во времена царя-батюшки располагался квартал «красных фонарей».

Вот всего лишь несколько характерных, но очень едких замечаний на этот счет:

- Здание прокуратуры торжественно открыли. Когда с таким же размахом начнем школы и садики открывать?

- Вот такое бы здание, да для областной детской библиотеки имени Каверина. Президент объявил десятилетие детства, было бы здорово! Надеяться можно?

- Прокуратура важнее строительства новой поликлиники на Завеличье.

- Дворец на фоне разбитой дороги смотрится гармонично и жизнеутверждающе...

- Сажать сейчас важнее, чем лечить. Враги одни кругом… и т.д.

Оставим эти реплики без комментариев лишь на том основании, что на чужой роток не накинешь платок, поэтому лучше вспомним, как начиналось строительство нового здания. А начиналось оно с нешуточных борений между руководством региона и тогдашним прокурором Тимуром Кебековым, который присмотрел пятачок для нового правоохранительного гнездышка рядом с областным музеем. Власти потребовалось немалых усилий, чтобы отстоять его для нового здания фондохранилища, которое (к слову) в случае благоприятного расположения звезд, уже должно было стоять в Комсомольском переулке, радуя псковичей и гостей города. А вот не сложилось, хотя и деньги на это было отпущены – куда они делись, до сих пор для музейских остается загадкой. Но мы не об этом, а о том, что из всего сказанного вытекает вывод: в нашем городе социальные учреждения в социальном (по Конституции) государстве не в чести. Примеров сказанному – вагон. В отличие от зданий, где должны работать граждане, стоящие на страже закона, вся «социалка» у нас идет с превеликим скрипом. Взять хотя бы тот же самый онкодиспансер, который мы строили-строили и все никак окончательно сдать не можем.

То оборудование не завезли, то деньги кончились - отделение радиологии, к слову, по-прежнему остается в старом корпусе, потому что в новом - «атомные» объекты так и не приняты. Не говоря уже про здание-трансформер перинатального центра, которое – и это самое удивительное - с приходом первых лиц области резко увеличивает коэффициент готовности (аж до 80%), а с уходом - резко падает.

И главная беда вышеназванных объектов - это то, что им в последний момент всегда не хватает нескольких десятков миллионов, чтобы поставить победную точку. Для сравнения: в случае с областной прокуратурой таких ляпов не наблюдалось. Почему? – тайна сия великая есть, хотя рискну высказать предположение: воровать или делать откаты с объекта, за расходованием средств на строительство которого, пристально наблюдают прокуроры, выйдет себе дороже, а вот стырить пару десятков «лямов», завысив расценки, на каком-нибудь социальном объекте - сам Бог велел. Процесс реставрации Изборской крепости – самый яркий пример сказанному, что было подтверждено прокурорскими проверками с последующим возбуждением уголовных дел.

Возвращаясь же к родовспоможению, поспешим успокоить строителей пристройки к областному перинатальному центру: гнать лошадей пока не имеет смысла. Тем более, что рождаемость в наших «муравах», если верить СМИ, за последний год значительно упала. Такой вывод сделала газета «Новгород», опубликовав не так давно исследования, проведенные в Северо-западном федеральном округе за первые полгода 2017 года. Оказывается, за это время в Псковской области на свет появилось 2 тысячи 786 детей. Если верить местным официальным (!) источникам, то наш регион на протяжении последних шести лет показывал постоянный прирост рождаемости. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, за 6 месяцев 2016 года рождаемость в регионе выросла на 1,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 4 тысячи 153 младенцев. Сравнивая же эти данные со свежими (2786 человек), получается, что в этом году падение такого важнейшего демографического показателя составило 1367 не родившихся мальчиков и девочек. Хотелось бы в этой связи получить какой-то внятный комментарий от комитета по здравоохранению и фармации Псковской области или (как минимум) от ведомства г-на Мнацаканяна, которое занимается реализацией социальных проектов. Может быть наши диванные подсчеты не верны? Но… пока молчит чиновный ареопаг, мы тут обнаружили еще один фактор, который в обозримом будущем неминуемо скажется на падении рождаемости. Кому-то он, возможно, покажется несерьезным… и все-таки. На днях стало известно, что компания Adidas приняла решение закрыть 200 своих магазинов в России до конца года. Причина тому – затянувшийся кризис, который повлиял на покупательную способность россиян. В этой связи не могу не вспомнить знаменитую в советское время поговорку: «Кто носит фирму "Адидас" - тому любая баба даст!". В виду того, что легендарная компания может окончательно покинуть отечественный рынок, наша диванная партия вносит предложение перетолмачить этот девиз в духе новейших времени: «Тот, кто носит Адидас, тот и родину продаст». Не исключено, что этот слоган будет принят на вооружение патриотически настроенной общественностью, а также гражданами, которые ни за какие коврижки не намерены смотреть фильм режиссера Учителя – «Матильда» и прочих носителей истинно народных ценностей. С другой стороны не надо повышать количество врачей-педиатров. Выбирайте, кому что нравится… В самом деле «зачем», если наши женщины по причине отсутствия фирменной обуви у представителей сильного пола могут уйти в глухую несознанку.

И еще одна тема, мимо которой мы сегодня не можем пройти – речь идет о масштабных маневрах, наделавших в буквальном смысле столько шуму в областном центре. Начались они в минувшие выходные и закончатся 11 августа. Все это время на полигоне Кислово и в его окрестностях гремят пушки, стреляют самоходки, чуть ли не задевая дачные крыши, носятся «ночные охотники», многоцелевые истребители. Оно конечно «науке побеждать» надо учиться самым тщательным образом, однако не все псковичи готовы терпеть неудобства, когда все вокруг гремит и трясется. Своими эмоциями горожане щедро делятся в социальных сетях. Вот несколько цитат, почерпнутых в виртуальной пространстве:

«Такое чувство, что уже война началась. В Лудонях вообще танки ездят по лесу и грады в полях стоят, - пишет один из горожан. «А пускай эстонцы напрягаются, ибо не фиг», - отвечает ему другой, видимо, оптимистически настроенный житель Пскова.

- Полеты над городом! Над Москвой бы еще учения устроили, что слабо? Там бы быстро с тупых голов шапки послетали...

- Не знаю как на прибалтов, а на своих ужас уже навели, просыпаются с вопросом: еще живы??

- Не надо летать над мирными городами. Не надо нам показывать мощь армии. А боимся, потому что помним, как разбился самолет около города. Спасибо тем летчикам, что долетели до леса.

- Очень низко летели… еще и ракеты пускали. И все над улицей Рокоссовского. Все-таки надо переносить их воздушные коридоры подальше. Не дай. Бог, такая махина на дома упадет - сметет пол-микрорайона.

- Первое - летать на такой низкой высоте над городом очень опасно. Второе - очень шумно. Полеты и всякого рода учения нужно проводить не в городе, а в глухой местности. Территории у нас в стране хватает; третье - наличие в черте города воинских частей явно не увеличивает безопасность гражданского населения в случае военных действий.

Реакции граждан в погонах на мнение гражданского сообщества неизвестна, между тем, эта тема ранее уже поднималась в Пскове. Еще в конце 1980-х депутат горсовета Венедикт Доставалов делал специальный запрос в военное ведомство, выражая опасения по поводу пролета над городскими кварталами тяжелых ИЛ-76. Ответ из министерства был в общем-то предсказуем: дескать, когда воздушные коридоры прокладывались, на дальнем Завельчье паслись коровы, и самолеты никому не мешали. Ну и далее понятно: не мешают они и теперь никому, кроме некоторых непатриотично настроенных граждан. Ну а если серьезно подойти к этой теме? 8 июля 1993 году на окраине Пскова потерпел катастрофу экипаж майора Владимира Гудина, который ценой своей жизни и жизни свой товарищей увел самолет от городских кварталов. Тогда вместе с ним погибли одиннадцать авиаторов, трое из которых были еще зелеными курсантами. Старожилы до сих с содроганием вспоминают тот вечер, когда над крышами домов пронесся горящий самолет-болид, оставляя за собой шлейф черного дыма. Летчикам с трудом удалось увести машину за город, от нефтебазы, которая лежала по курсу. Будь все иначе, трудно было бы себе представить последствия взрыва, количество жертв. Остается лишь сожалеть, но этот случай тогда не стал поводом для выводов в военном ведомстве. А потом пришла эпоха капитализма с человеческим лицом, и про этот случай как-то позабыли. Помнят о нем однополчане погибших, которые каждый год приходят на могилу героев. В мирной жизни у нас всегда есть место подвигу, но лучше все-таки находится где-нибудь подальше от этого места*. Хорошо бы при этом в Министерстве обороны хоть изредка, но все-таки вспоминали эту горькую сентенцию классика и не ждали, когда рванет или грохнет где-нибудь в черте города. Чтобы дать повод для другой народной мудрости: гром не грянет – мужик не перекрестится.

На этом разрешите закончить. Всех благ и благополучия, с вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.

* Михаил Жванецкий

Источник: Псковская Лента Новостей