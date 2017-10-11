Разрешите принизить великий образ…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины, но только на днях он получил свое разрешение. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Напомним, что вместе со своими подельниками выше обозначенный экс-чиновник тырил бюджетные средства, выделенные Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия. Среди них оказались в том числе и Псковский драмтеатр, Изборская крепость, другие не менее знаковые объекты уже по всей стране. Граждане с активной жизненной позицией, болеющие за родной край, с нескрываемым волнением ждали вердикта суда, который оправдал их ожидания: пятеро из восьми фигурантов дела были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Однако тут же выяснилось, что свой срок тот же г-н Пириумов уже отбыл в ходе предварительного заключения, поэтому он вместе с коллегами по хищению был немедленно освобожден, что называется, не отходя от кассы. Что тут может сказать большинство россиян, сердцем болеющих за народное достояние: воруйте, братья! Полагаю, именно так прокомментировали неравнодушные защитники национального достояния вердикт столичного правосудия. Прошу понять наше диванное настроение правильно: мы не спорим с законом, но оставляем за собой право предположить, что граждане, шагнувшие на скользкий путь расхищения госсобственности, теперь и присно и во веки веков могут спать спокойно. В случае, если их поймают за руку, то они, имея перед собой пример г-на Пирумова, уверены: длительный срок пребывания в местах не столь отдаленных им не грозит. Это только врачу за выписку «липового» больничного, которому 500 рублей красная цена, лепят реальный срок. Однако чиновник из высшего эшелона власти, отсидев под домашним арестом или, как в нашем случае г-н Пирумов, в следственном изоляторе за кражу с подельниками более 100 млн рублей, может выйти из воды почти сухим. Не погружаясь в пучину морализаторства (чего уж тут!) зададимся только одним вопросом: как отреагирует министр культуры г-н Мединский, который живет со своим теперь уже бывшим подчиненным в одной доме, когда столкнется с ним возле подъезда? Сделает вид, что не заметил или, как ни в чем не бывало, поздоровается и посудачит о погоде? Ответ на этот вопрос оставим открытым, однако есть вероятность, что Владимир Ростиславович, как и всякий нормальный либерал (сам-то он министр в либеральном правительстве) поступит либерально, а значит г-ну Пирумову руку не подаст, что должно означать с этой поры чиновник, укравший деньги у страны (читай, у нас с вами), является не рукопожатным. Сложно считать этот демарш поводом для оптимизма, но другого ничего и не остается.

А между тем в политической жизни областного центра происходили события, мимо которых мы сегодня пройти никак не можем. С разницей всего пару дней в Пскове прогремели два митинга. Первый организовали профсоюзы, которые возле памятника Ленину громогласно требовали ежегодного индексирования заработной платы работников бюджетной сферы. Другая массовка состоялась возле памятника Ольге «Хоронен», где толпились сторонники г-на Навального. Последних было значительно меньше, чем бюджетников, но, судя по откликам, значение муждусобойчика тайного общества адептов главного российского борца с коррупцией либеральная пресса была не склонна недооценивать. А почему, собственно? – хочется спросить с интонацией Михаила Жванецкого - и вслед за ним задать еще один «детский вопрос»: какие же ультра-революционные требования выдвинул г-н Навальный к правительству, региональным властям, чтобы носится за ним, как с писаной торбой? Что коррупция заела – это и так понятно, но что вы, господа хорошие, предлагаете конкретно, кроме честного взгляда и медального профиля своего лидера на фоне кутузки? В этой связи позвольте принизить великий образ… Давно известно, что любая смена политической формации - это не вопрос персоналий, а в сути своей – передел собственности. Так было в 1917-м году, когда на смену потерявший инстинкт самосохранения монархии пришли недоучившиеся семинаристы. Их отличала железная политическая воля и сатанинская жестокость, с которой они подавляли любое инакомыслие – потому и усидели. В 1991-м «свободы, равенства и братства», а вслед за ними и дальнейшего раздела имущества требовали дерзкие и хитрые мэнээсы - младшие научные сотрудники, которых страшила перспектива нищенской пенсии. Плюс к тому их одолевало почти патологическое желание «порулить» вместо известной партии. Итоги этапов большого пути нашего оголтелого либерализма (ваучеризация, приватизация, криминализация) мы пожинаем до сих пор. Сейчас передела собственности требуют, скажу так, недоолигархи, у которых есть почти все, за одним исключением: их не пускают к кормушке и окончательному распилу того, что еще осталось от национального достояния страны. Понятно, что это обстоятельство вызывает у них справедливое негодование. Есть версия, что рупором их воли и выступает г-н Навальный, который рассказывает простакам, ему поверившим, что он рядовой предприниматель и жизнь готов свою положить за дело народное. Ну-ну… Оставим вопрос с финансированием его компании в стороне: чтобы открыть в 80 городах России свои представительства (а это, полагаю, миллиарды рублей), личных сбережений г-на Навального явно не хватит. Поэтому озадачимся вполне конкретным вопросом: какова все-таки программа несгибаемого борца?

Кроме темы «коррупции», которую сейчас полощут практически все политические партии, других - хотя бы самых простых - предложений, как можно одолеть это зло, оппозиция, увы, не предлагает. Получается, что кроме требования разрешить Навальному, несмотря на судимость, баллотироваться в президенты, ничего конструктивного? Логика, конечно, восхитительная: пустите, потому что я так хочу. Ну, хорошо, пустили, добился, а дальше что? Вместо одних пильщиков придут другие, который точно также будет пилить народное достояние. Вообще, все эти клики столичного тусовщика больше напоминают стандартную программу кандидата на муниципальных выборах: пустите меня в депутаты, я распределю все деньги по справедливости. Ага… плавали, знаем! Может быть, поэтому подавляющее большинство псковичей расценили тусовку возле памятника Ольге как сбор местных неадекватов - и ничего более. В этой связи вызывает недоумение та суетливость, с которой власти пытались противодействовать организаторам митинга. Их отправляли шуметь куда-то в Орлецы, подгоняли к месту событий представителей «Трезвой России», которые всегда под рукой, когда нужно ошарашить граждан очередной парадоксальной инициативой – на этот раз запретить продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста, вино-водочные изделия. Впрочем, все сказанное выше лишь наше диванное мнение, с которым можно не соглашаться. Эту истину подтверждает недавний опрос ПЛН, где читателям портала был задан простой вопрос: «одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?». Почти 60% респондентов высказали убеждение, что все должны иметь право высказать свое мнение. Оно и верно – не при немцах, не прикажешь. Ваш покорный слуга больше склонен считать (как и 9,5% опрошенных), что своим противодействием власти только привлекают внимание к акциям оппозиции. Еще 11,1% убеждены, что нам «майдан» не нужен. Не знаю. сделает ли управление внешней политики АПО какие-то выводы из последнего митинга, но мы – у себя на диване - полагаем, что по мере приближения даты президентских выборов суеты будет еще больше, а значит кроме «ящика» псковичам гарантированы бесплатные публичные развлечения. Все на митинг!

Возвращаясь к профсоюзному митингу. Скажу лишь, что лозунги и требования, предложенные его организаторами, были более понятны – может быть, поэтому к Ленину пришло гораздо больше участников? Не знаю, кому как, но многим членам диванной партии по душе, например, пришелся призыв бюджетников к народным избранникам прожить хотя бы месяц на МРОТ – 7800 рублей. На днях его озвучила лидер областных профсоюзов г-жа Михайлова на своей страничке в одной из социальных сетей. Более того, тем, кто решится на этот постнический подвиг, она даже предложила примерное меню и медицинскую помощь на случай голодных обмороков. По словам председателя регионального облсовпрофа, смысл этой инициативы прост (и далее цитата): «мы не позволим заболтать или отложить в долгий ящик вопрос об индексации заработной платы работников бюджетной сферы». Кому-то это предложение показалось абсурдным, но, согласитесь, такими же абсурдными с точки зрения здравого смысла выглядят и предлоги, под которыми народные избранники не стали обсуждать необходимость индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Типа, «двести рублей - не деньги», «эта надбавка лишает мотивации к труду». В прошлой своей программе мы уже приводили народную мудрость, что сытый голодного не разумеет. Видимо, профсоюзники не мытьем, так катаньем решили донести эту простую истину до народных избранников. Что ж, посмотрим, чья возьмет. К слову, когда мы тут со своего дивана обратились к известным персонам в областном Собрании - готовы ли они откликнуться на этот призыв? – нас, говоря шершавым языком плаката, тупо послали куда подальше, что лишь подтвердило известную формулу классика: страшно далеки они от народа, узок круг его представителей… Понятно, что речь идет о региональном Заксобрании.

И «на сладкое» о социалке… До конца октября должен состояться электронный аукцион на реконструкцию недостроенной гостиницы «Интурист», где в дальнейшем разместится кампус Псковского государственного университета - соответствующая документация уже размещена на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет почти полмиллиарда рублей, на которые уже к концу 2018 года перед изумленными взглядами горожан предстанет обновленное здание «Интуриста». Не лишнее замечание: заказчиком переоборудования объекта выступает Министерство образования и науки РФ. Это официальное сообщение, наверное, не привлекло бы наше внимание, если бы речь не шла о месте… проклятом – таковым его считают псковичи. Городская легенда гласит, что владелец Дома Батова накануне расстрела, прощаясь с женой, проклял то место, где был его дом, сказав, что при новой власти ничего там не будет расти, ни построено. Мы, конечно, люди не суеверные, но кажется, что проклятие продолжает действовать. Чтобы там ни начинали строить, ни одно здание не было доведено до ума. В шестидесятые годы прошлого столетия там начинали строить новое здание театра. Набили свай несколько десятков свай, но так и бросили. Потом к московской Олимпиаде решили взгромоздить гостиницу в форме паруса, однако, соорудив стены, объект также кинули не законченным – не так давно его окончательно разобрали. Последняя попытка одолеть «проклятие купца Батова» была предпринята в конце восьмидесятых, когда Совет Министров CCCР издал специальное постановление, призванное решительно улучшить сферу туристического бизнеса. Заказчиком проекта гостиницы (четыре звезды) выступил тогда Госкоминтурист СССР, однако с развалом Союза, развались и структура, призванная обслуживать зарубежных гостей оного. Тем не менее, героические усилия довести начатое до конца, все-таки предпринимались. В 1991 году стройку продолжила польская фирма «Будимэкс», затем на объект пришли индийские рабочие корпорации «Ансал». Тем не менее, в 1996 году стройку все-таки заморозили – более чем на 20 лет. Если судить по документам, то всего на строительство комплекса было затрачено почти 30 млн. долларов. Последняя попытка довести его до ума была предпринята в 2002 году, чтобы в 1100-летнему юбилею города было чем порадовать и псковичей, и гостей города, но и она с треском провалилась. Попытался переломить ситуация стал губернатор Андрей Турчак, который в 2015-м году, во время рабочего визита в город министра образования и науки РФ Д. Ливанова, предложил создать на базе «Интуриста»… студенческий кампус для ПсковГУ. Почти два года ушло на проект, согласование, выкуп здания у прежнего собственника и вот ПсковГУ вышел, можно сказать, на финишную черту. Со своей стороны мы хотим пожелать строителям успеха, но, зная, с каким скрипом в областной столице сдаются объекты социального назначения (онкодиспансер, перинатальный центр и др.), такие же сомнения закрадываются и по поводу открытия в срок нового общежития. Может, стоит пригласить священника, чтобы отмолил это место. Другой вопрос: поможет ли?

На этом разрешите закончить. Всех благ.

С вами был ваш диванный политик, Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей