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Блоги / Юрий Моисеенко

Назад в будущее…

18.01.2018 15:46|ПсковКомментариев: 11

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». 

Добрый день. В эфире - «Диванная политика» - программа, где, не считаясь с авторитетами и, не путая патриотизм с идиотизмом, досконально разбираются в хитросплетениях современной жизни, что неизменно ставит в тупик наших идейных противников.

«Мы выбираем, нас выбирают…»

Сегодня 18 января, сам по себе – день рядовой, и ничего экстраординарного в нем нет. Однако это самое «экстраординарное»
произойдет ровно через два месяца, когда страна 18 марта будет выбирать себе президента на последующие шесть лет. Напомним, что всего на старт кампании, выражаясь заскорузлым бюрократическим языком, вышли 64 «субъекта выдвижения».

Из них 21 были представителями политических партий и 43 - так называемые инициативники или самовыдвиженцы. Первоначально вся эта разношерстная орава больше напоминала цирк-шапито, чем сообщество граждан, которые на самом деле пекутся о благе общества.

Чего только стоит порно-звезда мадам Беркова или скандальный бизнесмен Полонский, который был признан виновным в краже средств дольщиков  сразу нескольких жилых комплексов. До сих пор россияне вспоминают его самую яркую присказку о том, что «тот, у кого нет миллиарда, может идти…» - куда подальше, если выражаться пристойно. И вот этот человек принял решение стать гарантом Конституции и Верховным главнокомандующим! Разве можно такому отморозку доверить ядерный чемоданчик? – это же самоубийству подобно. Впрочем, этого «офигенного» деятеля не допустили до выборов - будь все иначе, то президентская кампания, по мнению нашего диванного ареопага, окончательно превратилась бы в фарс.

Были и другие персонажи, которые также не прошли сквозь сито закона о выборах - и сейчас, когда «А упало», «Б пропало», на «трубе» осталось сидеть всего 17 претендентов на высший государственный пост. В их числе Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»)...

И конечно же - ныне действующий президент страны. Как самовыдвиженцу, ему предстояло собрать 300 тысяч подписей - и только после этого Владимир Владимирович может приступать к агитационной кампании. Мы тут у себя на диване искренне верим, что в этом президентском гандикапе победит сильнейший и достойнейший, однако при этом все должно быть по закону. В связи с чем у нас возникает сразу несколько недетских вопросом: собирается ли президент после того, как голоса, отданные ему в поддержку, попадут в Центризбирком, оставить свой пост и заняться предвыборной агитацией, как простой самовыдвиженец? А если нет, то следует ли подобный шаг расценивать, как нарушение закона о выборах и использование административного ресурса? Помнится, в Пскове был случай, когда одного из претендентов на пост губернатора лишили возможности баллотироваться только из-за того, что он провел предвыборную пресс-конференцию в собственном рабочем кабинете – речь идет о Михаиле Хоронене.

Или еще один вопрос: будут ли наказаны центральные телеканалы, которые уже сейчас пиарят вовсю Владимира Владимировича, но при этом как бы исподволь, но реально топят выдвиженца от КПРФ г-на Грудинина? Есть и мелкие проблемы, которые также требуют своего разрешения: выражая поддержку нацлидеру, люди продолжают интересоваться, когда, например, он «посадит» Чубайса и ему подобных? Уже более 25 лет Россия осваивает рыночную экономику, однако граждан не покидает ощущение того, что их нагло кинули, а с одного из инициаторов этого наглого грабежа, все как с гуся вода. По простоте душевной не забывает электорат спросить: когда, например, начнут реально наказывать коррупционеров, осадят в своем комчванстве чиновников, которые через госаукционы продолжают заказывать себе золотые унитазы и такие же золотые туалетные ершики, но и главное – какую цель ставит перед собой руководство страны? Или оно ориентируется на заповеди декабристов, которые хотели, чтобы все были богатые. Или медведевское правительство продолжит шагать по пути самого, что ни на есть оголтелого либерализма, что мы сейчас и наблюдаем, когда почти 70% россиян живут за чертой бедности.

Иными словами, в обществе сформировался четкий запрос на реальные перемены, и не считаться с этим уже нельзя. Люди устали от ближневосточных проблем, они ждут, когда главковерх с таким же энтузиазмом займется внутрироссийскими делами, а именно искоренением «унизительной бедности». Во всяком случае, так охарактеризовал положение в стране сам президент, выступая на последнем съезде партии «Единая Россия». При этом сложившуюся ситуацию сам Владимир Владимирович считает «тяжелым наследием 90-х». Как он намерен в случае своей победы с этим «наследием» бороться? – пока непонятно. Также неясно, кому лично адресует Путин реплику о том, что нам «нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества», - конец цитаты. Либералам-министрам (типа, Орешкина или Силуанова), а, может быть, премьеру Медведеву, который в массовом сознании выглядит фигурой, скорее, комичной, чем государственной – над ним даже энтэвэшники смеются? Правда, не до смеха жителям одного из самых небогатых регионов России – Псковской области. Что подтверждает многозначительная реплика заместителя председателя Центробанка РФ и бывшего первого вице-спикера Совета Федерации г-на Торшина, который на днях посетил регион. И вот что высокий гость написал в своем Твиттере:

- Ровно год назад был на Псковщине. Многому удивился. Все там есть: дороги, поля, города - одним словом ВОЗМОЖНОСТИ, а молодёжь из села уходит. «Точка невозврата» пока не пройдена, но - тревожно! – конец цитаты. 

В точно таком же тревожном состоянии пребывают и диванные политики: в том, что Путин имеет все шансы победить на предстоящих выборах, сомнений нет.

Однако сумеет ли он использовать свой, кажется, последний шанс и остаться в истории России, не только как новый покоритель Крыма и усмиритель Сирии, но и автор радикальных экономических реформ, которые будут направлены на преодоление вот этой самой унизительной бедности? – вопрос на засыпку.

Давно известно, что любое недовольство в обществе есть следствие не проведенных или отложенных реформ. Хватит ли Путину политической воли эти самые реформы начать и довести до конца? - ответ на этот вопрос пока остается открытым.

Задачка на сложение

Теперь к делам нашим, муниципальным. Третьего дни во время приема, организованного в псковской мэрии по случаю Дня российской печати, глава города Иван Цецерский сообщил журналистам, что создана и уже, не покладая рук, трудится рабочая группа для проработки вопросов предстоящего объединения Пскова и части Псковского района.

Понятно, что возглавил этот орган сам господин Цецерский, а речь там идет о таких территориях района, как деревни Портянниково и Борисовичи, поселок Родина (улица Владимирская, Михайловская). Из короткой реплики Ивана Николаевича также стало ясно, что деревенские жители негативно смотрят на процесс объединения, так как городская прописка лишит их льгот по оплате электроэнергии – известно, что этот тариф у селян значительно ниже, чем у городских жителей. Сколько проработает этот орган? – трудно сказать, но сам факт его появления говорит о многом: сбывается вековая мечта большевиков: «годиков семь пройдет, и не узнаем мы родной деревни! Колхозные поля зальем асфальтом! Все пастбища кафелем облицуем! В каждом стойле будет телевизор! В каждой избе — стиральная машина! Еще Ленин велел стирать грань между райцентром и деревней…» Так или примерно так представлял знаменитую смычку один из героев Довлатова, но если быть совсем точным, то еще в 1979 году институт Ленгипрогор, разрабатывая генеральный план Пскова, отмечал, что уже к началу 21-го века областной центр плавно сольется с ОПХ «Родина». Сейчас 2018-й, и смелые предначертания архитекторов начинают сбываться. Тем более, что пришпандорить к областному центру плодоносные поля сельхозназначения – это только начало большого пути. Если мне память не изменяет, идею «слить в одну посуду» дотационные регионы впервые озвучил в 2002-м году полномочный представитель президента по Северо-западному федеральному округу Виктор Черкесов. Понятно, что подобные действия должны были «способствовать улучшению жизни населения регионов» - при этом чиновник имел в виду Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Его идейно запинали региональные политики, однако спустя несколько лет к этой теме вернулся на тот момент спикер нижней палаты российского парламента г-н Грызлов. Не обошла стороной животрепещущую проблему и Валентина Матвиенко, которая не по-женски прямолинейно заявила, что она «сторонник перекройки карты». А именно – укрупнения регионов. Экс-губернатор Турчак не мыслил в масштабах спикера верхней палаты российского парламента, но он тоже решил вставить свои «пять копеек» в решении «геополитических» проблем региона: осенью 2014 года на заседании администрации области Андрей Анатольевич заявил о своих намерениях начать объединение муниципалитетов. Тогда же он предположил, что подобная мера может не получить поддержки местных жителей и даже «вызовет негативную реакцию», но, тем не менее, уже в 2016 году областные власти готовы были начать подготовку к объединению районов. В прошлом году господин Турчак перебрался в стольный град Москву, однако дело по объединению муниципалитетов, похоже, живет.

Кстати говоря, это касается не только областного центра и Псковского района. По сообщениям оппозиционной прессы, уже в обозримом будущем слияния ждут Опочецкий, Красногородский и Пушкиногорский районы. На очереди также Новосокольники, Кунья и Усвяты. Так и просятся в новую «экономическую агломерацию» Дедовичи, Дно и Порхов, Плюсса, Струги Красные, Гдов.

Представляете, какая будет экономия бюджетных средств, когда начнут увольнять мелких муниципальных служащих, работников социальной сферы, культуры, не говоря об образовании, здравоохранении. Не знаю у кого как, но у наших диванных экспертов есть серьезные опасения, что по мере убавления в казне денег и при известной административной немочи власть предержащих, желание ликвидировать все дотационное будет только расти. Увы, но все эти потуги сильно напоминают стремление еще в советские времена ликвидировать, как класс, неперспективные деревни. Под эту сурдинку предпринимались шаги по укрупнению колхозов, однако на практике получалось с точностью до наоборот: от перемножения минуса на плюс получается только минус. Увы, но других примеров в экономической истории региона нам отыскать так и не удалось.

Ностальгия по «совку»

И в заключении о культурке, а точнее - о кинематографической сенсации, которая поразила страну, и Псков в этом смысле не стал исключением. Речь идет о фильме «Движение вверх», где шершавым языком пропаганды повествуется о том, как советская олимпийская сборная по баскетболу в 1972 году одолела проклятых пиндосов.

Картина уже стала рекордсменом по части проката, собрав почти два миллиарда рублей, что можно считать абсолютным рекордом для российского кинематографа.

Не будем мусолить тему, что повлияло на такую высокую посещаемость – художественные достоинства ленты или дождливая, почти весенняя погода в новогодние праздники? – на данный момент это уже не важно. Оставим без внимания и жалобы родных и близких некоторых игроков той олимпийской команды, что можно было снять фильм даже лучше, если бы сценаристы придерживались правды жизни. При всем уважении их требованиям, тогда бы получился не художественный, а документальный фильм, что не являлось целью его создателей. Между тем понять ее легко и просто: сделать к грядущей зимней Олимпиаде по-настоящему патриотичный фильм, который отвлек бы сограждан от планетарного унижения, которое, не сомневаюсь, нас ждет на зимней Олимпиаде в Южной Корее. И кроме того напомнить, что в истории советского спорта были по-настоящему светлые моменты, которыми стоит гордиться. Стрела попала точно в цель, и подавляющее большинство зрителей, рассказывая на камеру о своих впечатлениях от увиденного, простодушно заявляют: мы испытываем гордость за страну. Искренне разделяем эти чувства с одной только оговоркой: державы, которой так гордятся зрители, уже давно не существует. Отсюда вывод: народ продолжает ностальгировать по «совку» и не даром! Образование тогда было бесплатное, но при этом «лучшее во всем мире», не говоря о здравоохранении. Сахар был сладкий и стоил всего 90 копеек за кило, за коммуналку полноценная семья платила трешку, чтобы проехаться в автобусе или на метро нужен был всего пятак, водка была по 3,62, а молоко 15 копеек… Не знаю у кого как, но у многих наших диванных аналитиков после просмотра фильма обнаружился прогрессирующий когнитивный диссонанс. Говоря проще, несоответствие реалий повседневной жизни с идеологическими конструкциями, которые нам подсунули ушлые киношники, наделив новую капиталистическую родину свойствами и достоинствами почившего в бозе Советского союза. В логике этот ход называется подменой тезиса, но кто у нас ноне изучает логику, кроме наших диванных, но очень узких специалистов? Единственным и неоспоримым моментом истины в фильме остаются лишь три секунды, которых хватило нашему прославленному олимпионику Александру Белову (артист Иван Колесников), чтобы закинуть мяч в кольцо – этот факт на самом деле имел место быть, и за эту победу мы, россияне 21-го века, по-прежнему благодарны всем ребятам. Современный российский спорт, а равно как и окружающая действительность, пока не дает таких же поводов для гордости.

На этом разрешите закончить. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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