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Наши люди в булочную на такси… по Манхэттену не ездят!

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день! Миновала неделя, и в эфире снова «Диванная политика» - программа, которая, по словам одного из наших постоянных радиослушателей, буквально творит чудеса. Например, во время сеанса нормализуется артериальное давление, понижается сахар в крови. Отмечены случаи, когда у граждан с глаз спадает идеологическая катаракта, что помогает увидеть окружающую действительность в ее истинном свете.

«Россия – щедрая душа»

В качестве примера приведу «кремлевский доклад» Минфина США, который все прогрессивное хипстерское человечество ожидало, как некое библейское откровение. Дескать, покажут российским коррупционерам носители истинных демократических ценностей «маман ля кузька».

Но не тут-то было – воротилы Wall Street-а не были бы таковыми, если бы пошли против своего же брата капиталиста. Начнем с того, что этот самый знаменитый список «врагов демократии», в значительной степени был тупо скопирован с апрельского номера журнал «Форбс» за прошлый год, где были перечислены фамилии 96 богатейших людей России. Реакция отечественного зомбоящина на этот демарш последовала вполне предсказуемая: наших бьют! В этой связи лично у меня есть только один, почти детский вопрос: а они – все эти абрамовичи, усмановы и иже с ними – на самом деле «наши»? Всю эту публику член Изборского клуба, известный экономист Михаил Делягин называет другими словами, а именно - оффшорная аристократия. И недаром, потому что многих этих господ с Россией связывает, пожалуй, только язык – все остальное импортное, включая гражданство. За границей они проводят значительную часть времени, где у них финансовые, деловые интересы. И эти интересы, полагаю, многие из них готовы будут защищать до конца, а если нужно то и предадут, следуя логике известного киногероя: «вовремя предать – это не предать, а всего лишь предвидеть».

Неудивительно, что накануне публикации этого доклада отечественные олигархи, их семьи, если верить СМИ, бросились к влиятельным адвокатам, чтобы те (не бесплатно!) доказали бы их полную лояльность администрации Трампа. Обратите внимание: не в Россию со своими капиталами побежали, как советовал главнокомандующий, а в Вашингтон. Не перед собственным народом забились в падучей, дескать, черт нас дернул с пиндосами спутаться, а перед сенатом потенциального противника начали лебезить.

Некоторые и вовсе перешли черту, клятвенно пообещав поддерживать российский ВПК, не говоря уже о том, чтобы вкладываться в отечественную экономику. Позволили бы они нечто подобное во время Великой Отечественной войны, то СМЕРШ разобрался бы с предателями быстро.

А теперь только цифры… По данным советника президента России Сергея Глазьева, за последние 30 лет из страны через оффшоры утекло более одного триллиона долларов – вот уж действительно «Россия – щедрая душа». А мы потом удивляемся, почему регионы в долгах, как в шелках (Псковская область в этом смысле не исключение), а социальная сфера находится почти в коматозном состоянии. Какие они «наши»? «Наши люди» в булочную на такси по Манхэттену не рассекают, а мирно стоят в очередях в «магнитах» и «пятерочках», прикидывая, как им дожить до пенсии и на чем можно сэкономить: на дешевой колбасе или на лекарствах?

На что рассчитывали ребята с берегов Потомака, пересчитав деньги в карманах российских олигархов? – трудно сказать, но то, что герои «Форбса» самые что ни на есть ценные кадры для Америки – однозначно. Именно они выводят из страны активы, превращая их в ресурс глобальных монополий, заставляя с утроенной энергией крутиться маховик не нашей, но уже американской экономики. Для кого это было секретом?

Короче, по нашему скромному разумению, гора родила мышь. Теперь рядовому потребителю самое время запастись попкорном, чтобы понаблюдать: кто победит в этом тараканьем забеге на лояльность перед «дядей Сэмом».

А он тоже не дурак и ранее принятые санкции предусмотрительно не стал распространять на спекулятивный капитал – типа, бери деньги, занимай и крути российский рынок, как хочешь. Есть и еще одно наблюдение, которым хочется поделиться. Изучали мы этот самый списочек у себя на диване вдоль и поперек и не смогли найти в нем имена господ Чубайса, Кудрина, Набиуллиной и прочих идеологов оголтелого либерализма. Это означает только одно: они по-прежнему будут «бермудить воду во пруду», сеять панику, провоцировать, продвигая идеи, которые к настоящему моменту по мнению того же Делягина уже поставили большую часть россиян на грань нищеты. В общем, прав был БГ, когда нечаянно обронил: на хрена нам враги, когда у нас есть такие друзья?

Политический реслинг

По обыкновению, не можем мы не коснуться и предвыборной кампании, которая продолжает набирать обороты. От словесных дискуссий она перешла в некое подобие борьбы без правил и приличий.

Доказательством сказанному может служить поджог в Пскове автомобиля, на котором до недавнего времени разъезжал Виктор Широбоков - руководитель регионального предвыборного штаба мадам Собчак.

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Свои подозрения он уже озвучил, правоохранительные органы начали проверку, но, скажите, положа руку на сердце, уважаемые псковичи: когда было, чтобы подобных хулиганов у нас находили и более того – судили? Не знаю, кто как, но вот лично я скептически смотрю на перспективы раскрытия «дела штабиста Собчак». Как и в то, что вряд ли будут схвачены за руку неизвестные хакеры, которые третьего дни попытались манипулировать общественным мнением псковичей.

На этом случае хочется остановить более подробно, потому что выясняется: хитроумные приблуды либеральных проповедников мало чем отличаются, по сути, от происков отечественных ура-патриотов.

Короче, я про ситуацию, о которой на днях рассказала Псковская Лента Новостей, когда техническая служба ПЛН зафиксировала попытку исказить результаты опроса на сайте. Напомню, что ранее редакция обратилась к читателям с вопросом «собираетесь ли вы участвовать в выборах президента 18 марта?». Голосование шло в своем обычном режиме, как вдруг в воскресенье, после часа дня, началась искусственная «накрутка» голосов за следующие варианты ответов: «Нет. Ведь всё предрешено - мой голос ничего не изменит», «Нет. У нас не политика, а цирк. Никого из кандидатов не поддерживаю» и «Нет. Без допуска реальной оппозиции - это не выборы. Принципиально не пойду». При этом абсолютное большинство (более 500) таких ответов поступило с IP-адресов, зарегистрированных в Голландии и Германии.

В итоге всего за несколько часов результаты опроса претерпели принципиальные изменения. Если до начала атаки варианты ответов «Да» набирали в сумме более половины голосов читателей ПЛН, то после вмешательства на первые позиции вышли варианты ответов «Нет». Техническая служба нашла способ отсечь голоса, поступавшие с иностранных адресов — и сейчас, если сравнить число готовых пойти на выборы и тех, кто высказал свое твердое «нет», то первых получается больше. В целом же этот факт говорит о заинтересованности электората участвовать в выборах. Видимо, кому-то это не понравилось, поэтому и была предпринята попытка скорректировать результаты опроса. При этом никого не должен обманывать тот факт, что накрутка шла через западно-европейские сервера. Скорей всего, все эти самопальные «хакеры» сидели на соседней от ПЛН улице, потому что при современном развитии интернет-коммуникаций такой технический кульбит не представляет из себя ничего сложного.

Выскажу собственное суждение: есть большое подозрение, что к этой манипуляции приложили руку сторонники господина Навального. Еще в римском праве существовала (и не потеряла своего значения до сих пор) максима, которая предлагала искать преступников среди тех, кому преступление могло быть выгодно. Никому, кроме Навального и Ко, бойкот выборов не нужен. При этом логика этого политического гуру и его сторонников обескураживает: если меня не допустили до участия в выборов, то они не легитимны – вот что остается в сухом остатке. На такую агитацию обычно клюют любители «движухи», политического хайпа и прочие неофиты, которые каждое утро творят намаз на портрет «учителя», веря каждому его слову. Следует отметить, что этот «навальниг» был подхвачен и в Пскове, где, как и во многих городах России в минувшие выходные прошла акция, целью которой стал протест против выборов.

Если судить по снимкам, сделанным с квадрокоптера, то на митинг в областной столице пришло около ста человек. В Москве «забастовка избирателей» набрала примерно тысячу человек, а в целом по России – около пяти, что можно назвать прoвалoм. Улица – не интернет и ее, как результаты социологического опроса, не «накрутишь» в свою сторону.

Мусорный ветер

Не можем мы пройти мимо ажиотажа, возникшего после закрытия с 1 января полигона для твердых бытовых отходов на окраине Пскова. Областное начальство, которое раньше бежало этой темы, как огня, сейчас с видимым удовольствием рассказывает, как и что нужно сделать, при этом предостерегая не окрепшие в политическом плане умы от желания сделать себе имя на критике действий властей.

Врио губернатора Михаил Ведерников, кроме своих прямых обязанностей, взвалил на себя еще и часть нагрузки своего заместителя г-на Кузнецова, а именно - возглавил обновленную рабочую группу, которая должна будет разбираться в нюансах региональной экологической проблемы.

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Отдавая должное административному мужеству Михаила Юрьевича, напомним, что планы по ликвидации полигона и разрешению ситуации должны были разрабатываться еще при прежнем областном руководстве.

Однако по причине, которая до сих пор так и не получила своего объяснения, почему-то этого не делала - последняя встреча авторитетной команды экспертов под водительством вице-губернатора Кузнецова прошла ровно год назад, в начале января 2017-го. Более того, эта самая рабочая группа в упор не замечала мнения общественников, которые предлагали придерживаться графика заседаний. Отмахнулись чиновники от идеи сформировать единые критерии оценки инвестиционных проектов по строительству мусороперерабатывающих комплексов на территории региона.

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Напомню, что в прошлом году для рассмотрения было предложено семь проектов, но что мы должны были строить, в какие сроки – увы, но эти вопросы так и остались без ответа. Именно по этой причине у заинтересованных граждан возникло предложение разработать критерии отбора проектов, чтобы сделать процесс максимально прозрачным. Такой механизм позволил бы оценивать представленные варианты по единой шкале, исключил лоббизм и всякую коррупцию. Нет, на публику чиновники пообещали, что примерный вопросник будет подготовлен в максимально короткий срок, однако в прошлом году никаких документов подготовлено не было. Прошу заметить: разговоры о том, что мы, типа, чего-то решаем, продолжались, как минимум, два года – после того, как полномочия по реализации мусорной проблемы были переданы от муниципалитета на уровень области. Справедливости ради следует отметить, что и городские власти тоже не сильно напрягались по поводу экологического состояния областного центра. Всё это обернулось для псковичей ростом тарифов на вывоз мусора, головной болью для жителей Порхова и других районов. Причем, никому из этой беловоротничковой публики никто даже пальчиком не погрозил, не поставил на вид «с занесением», не объявили о неполном служебном соответствии. Нет, ваш покорный слуга не кровожадный монстр перед микрофоном, который требует крови каждого, кто приложил (а точнее - не приложил) руку к нашему «мусорному хайпу», но согласитесь: ничто так не украшает чиновника, как высокое чувство ответственности, и это чувство следует подтверждать конкретными делами.

Однако есть способы поднять чиновничью производительность труда. Ну… например: рассказывают, как однажды Иосиф Сталин позвонил директору одного из авиационных заводов и спросил: сколько самолетов ИЛ-2 предприятие выпускает ежедневно? Один, товарищ Сталин, - честно признался директор. А нужно десять, - напомнил председатель Совета обороны. Говорят, что к концу недели завод уже вышел на плановое задание.

Не являюсь сторонником идей и методов «лучшего друга всех физкультурников», но могу сказать, что и в наше время такой административный пинок в решении мусорной проблемы, которая тянется уже не один десяток лет, ускорил бы процесс. Может быть, есть смысл попробовать? – этот вопрос наши диванные политики адресуют непосредственно главе области. На этом всего наилучшего. До следующей недели, с вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Не теряйте оптимизм!