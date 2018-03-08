Блоги / Юрий Моисеенко

Хлеба! Довольно пушек…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

В эфире очередной выпуск «Диванной политики», который выходит в эфир не просто так, а по случаю… Если кто-то забыл, то напоминаю: сегодня восьмое марта. День, как вы сами понимаете, не простой, обязывает, поэтому мы на минуту забудем о наших привычных играх и немедленно, не отходя от кассы (то есть - от микрофона) поздравим всех псковских красавиц с первым весенним праздником. Счастья вам личного, благополучия семейного, мужей покладистых, любовников щедрых, а детей – послушных и здоровых.

Собчак на хайпе

Наши слова - да Богу в уши, потому что по случаю всенародных торжеств не можем мы не отметить положительные качества наших прекрасных половинок. О красоте псковитянок слагают легенды. Про их поварские таланты просто молчу, потому что – будь это майонез из золотых рыбок или кашалот фаршированный килькой – мы неизменно имеем дело с шедевром кулинарии. Попробуй не съешь! Душеспасительным свойствам женских характеров завидуют ангелы.

Это мужик у нас капризный пошел: может психануть из-за цвета носков, подаренных ему на 23 февраля, а женщина на все согласная: брильянты - так брильянты, шубка – так шубка, машинка - так машинка.

Псковитянки передовые в быту и на производстве. Куда ни зайди – в горячий цех, на молочную ферму, в торговый зал, в школу, не говоря уже про больницу или детский садик – везде они. Региональные СМИ пропитаны эстрогеном. Уже не говоря про политику… Начнем с самого верха. Кто бы мог подумать, что девушка, которая еще недавно зажигала по-черному в ночных клубах Москвы и снискала известность в качестве ведущей самой скандальной программы ТНТ – «Дом-2», сегодня борется за счастье народное. Как вы уже поняли, уважаемые радиослушатели, речь идет о г-же Собчак. Чтобы доказать, что и она - плоть от плоти народной, Ксения Анатольевна перед выборами с деловым видом ходит по коммуналкам; выслушивает жалобы россиян на несправедливость чиновников, делает громкие заявления по Крыму, обещая по своему женскому обыкновению вынести мозг всем политическим соперникам. Понятно, что жизнь кандидата в президенты - не сахар. Госпожу Собчак уже обозвал нехорошими словами известный рукосуй Жириновский, за что получил в ходе теледебатов холодный душ минералки, на нее нападают какие-то невнятные активисты, она судится с избиркомом, дает советы телевизионным начальникам, как следует строить дебаты в прямом эфире. Короче, по моему мнению, сбывается ленинская мечта о том, что каждая кухарка может (в нашем случае – хочет) управлять государством, но суть даже не в этом. Бурная активность этой девушки на хайпе свидетельствует, по крайней мере, об одном: избалованная дочь своей мамы - не мгновенная вспышка одинокой кометы над Челябинском, а новый политический спутник Кремля, который, даже в случае поражения, надолго останется на его орбите.

Женщины играют не меньшую роль и в региональном политическом пространстве. Тут уже нельзя не упомянуть главного врача городской объединенной поликлиники госпожу Неваленную и нашу знаменитую «славянку» Елену Александровну Косенкову, которые в отличие от Ксении, видят себя рядом с нынешним президентом.

В подтверждении такой позиции они по велению души согласились стать доверенными лицами Владимира Владимировича. Может быть даже сегодня, в праздник, претерпевая лишения, отрывая себя от семьи, эти героические подруги несут слово правды о том, как расцветет Русь-матушка под защитой гиперзвукового оружия «Авангард», ракетного комплекса «Кинжал», тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат». Не говоря уже о сверхскоростной миниатюрной подводной лодке, которая способна действовать в автономном режиме. К этой штуковине мы еще вернемся, а пока скажем просто: сбываются пророческие слова поэта о том, что простая русская женщина, остановив на скаку коня, помимо горящей избы смело вступает на мужскую территорию, не убоявшись ни кулацкого обреза, ни жестокосердных нравов российских политических буден.

Подтверждением сказанному служит непростая судьба депутата пустошкинского районного Собрания Светланы Васильковой, которая в канун праздника стала объектом нападения пожелавших остаться неизвестными преступников, которые уже во второй раз бьют ей стекла в доме. Об этом с тревогой сообщила пресс-служба регионального отделения «Яблоко», выразив надежду, что под личным контролем начальника УМВД области генерала Инстранкина, разбойники будут пойманы и преданы суду, а то неудобно как-то получается. «Женщина - она ведь тоже человек», вольна иметь собственное мнение на общую картину мира, но у нас получается, что чувствовать себя спокойно она может лишь в составе правящей партии. Такая у нас демократия! У себя на диване мы убеждены, что этот правовой перекос нужно в срочном порядке исправлять.

«Не доживем до пенсии, как Сид и Нэнси…»

Продолжая разговор о гендерных проблемах региона, коснемся мы и другого важного обстоятельства: женское население у нас в области практически во всех возрастных категориях превосходит мужское. Это значит, что они являются наиболее активной электоральной базой, на которую рассчитывают многие кандидаты в президенты. К тому же они послушны, неприхотливы и, что немаловажно, по-женски доверчивы.

Самый яркий пример - недавнее выступление верховного главнокомандующего в Манеже, где он больше 40 минут говорил о новейших типах вооружения. Для сравнения: всего 9 минут было уделено социальным проблемам современной России. Но сейчас - не об этом. Если кто-то наблюдал за присутствовавшим на выступлении слабым полом, то он (этот слабый пол) «живее всех живых» реагировал на каждую пулю, которую отливал Владимир Владимирович. Мужчины, многие из которых прошли суровую армейскую школу, были более сдержанные и понимали: все новое - это хорошо забытое старое. Ну а женщинам, более знакомым с устройством кухонного комбайна, чем с принципами термояда, и не такое можно рассказать. Ведь если быть честными до конца, то на самом-то деле мы просто взяли стратегические наработки, которые достались обновленной России из далеких советских времен, усовершенствовали и показали миру, как из подольской машинки может получиться прелестная дивизионная «сноповязалка» пятого поколения. Возьмем хотя бы подводную лодку-беспилотник. Ей еще не придумано имя, но она уже внушает священный ужас агрессорам. И недаром! Мы тут на диване посовещались и предлагаем вернуть оружию возмездия имя, которые было дано ему еще при рождении прототипа – противолодочного комплекса «Шквал», принятого на вооружение в конце семидесятых. Разработанная в КБ Логвиновича, после усовершенствования она способна развивать под водой скорость до 400 км/час и нести ядерный боезаряд весом до 350 кг. Из той же эпохи «растут ноги» и у лазерного оружия – так называемой системы «Каскад», которая проектировалась для установки на базовый блок станции «Мир» и отнюдь не для мирных целей. Дело было в 80-х, поэтому после неудачного запуска аналога, беспилотного полета «Бурана», программу свернули, но, как видно из выступления президента, не похоронили окончательно.

Впрочем, мы сегодня не о повышении обороноспособности страны. Перед тем, кто победит на выборах, кроме повышения обороноспособности, стоит не менее важная задача, а именно – борьба с бедностью, иначе мы «не доживем до пенсии, как Сид и Нэнси». Ее крайнюю необходимость показал последний опрос читателей Псковской Ленты Новостей. Напомню, что редакция на днях озадачила публику вопросом: решение какой, из заявленных в послании Путина задач, должно стать приоритетом для власти?

Вы будете удивлены, но на первое место наши респонденты вынесли борьбу с бедностью, повышение зарплат и пенсий. В ее поддержку проголосовали более 62% участников опроса.

На втором месте (почти с четырехкратным отрывом) идет требование ускорить экономический рост и преодоление технологического отставания – всего 14,8%. Далее по нисходящей выстроились остальные направления: почти 6% участников голосования считают, что необходимо наладить развитие территорий, в том числе небольших городов и поселков. Требуют люди повышения качества медицинских услуг, наведение порядка в ЖКХ и повышение экологической безопасности. Но только два процента респондентов (2,08%) посчитали первоочередной задачей укрепление обороноспособности страны. Получается, что жить и работать, растить детей, строить нормальную жизнь (но не воевать) намерено подавляющее большинство участников этого по-своему показательного теста. В самом деле, жителям региона, где средняя зарплата меньше 300 евро, такой перекос в сторону оборонки, многомиллиардные траты на танки, ядерные торпеды и прочие военные игрушки трудно объяснить даже непростой международной обстановкой. Если говорить в целом о стране, то почти 40% россиян в настоящее время оказались не в состоянии адаптироваться к кризису, что неминуемо выталкивает их на обочину жизни – таковы результаты исследования, опубликованные в последнем выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России».

Выражу лишь свое мнение, есть предпосылки полагать, что Путин осознает необходимость мирного строительства. В своем «манежном» послании он обозначил принципиальную задачу: борьбу с бедностью, что, по сути, идет вразрез с экономической политикой, проводимой и ЦБ, и правительством. Если кремлевская «партия мира» одержит верх, то нас ожидает не только смена кабинета, удаление наиболее одиозных его персон, но и разворот политики страны в сторону лево-консерватизма, что внушает пока очень и очень сдержанный оптимизм.

Довлатов и окрестности

Однако заканчивать сегодняшний выпуск на тревожной ноте не хочется, потому что кроме политики есть и другие радости жизни. Например, кино. Речь идет о киноленте Алексея Германа-младшего «Довлатов», которую вашему диванному аналитику удалось посмотреть в последний день проката.

Вообще, вызывает удивление, что фильм-лауреат самого свежего Берлинского фестиваля шел всего четыре дня. Кинопрокат по этому поводу помалкивает, тем не менее, могу со всей ответственностью сказать, что фильм «Довлатов» получился. Конечно, это арт-хаус – в кино-династии Германов по-другому снимать не умеют. К этому нужно быть готовым. Нужно также помнить, что подобный жанр не предполагает стрельбы, красивых ног, постельных сцен и погонь, где скрип тормозов и спецэффекты являются главной художественной частью повествования.

В «Довлатове» есть главное, что требует жанр – атмосфера. Атмосфера сурового быта «совка». Из этого «сора» (тусовки, фарцовка, вымученный «социальный оптимизм» от «золотых перьев партии») прорастала довлатовская проза, не ведая стыда.

При этом сам писатель (точное попадание в цель актера Милана Марича на главную роль) был своего рода болеуловителем этих флюидов общества «развитого социализма». Довлатов никогда не скрывал своего скепсиса в отношении строительства коммунизма. Но другого результата, видимо, и не получить, если государственная машина пыталась сверху, с помощью циркуляров и инструкций, внедрить в массовое сознание высокие идеалы гуманизма. Ни к чему доброму эта выхолощенная мораль побудить не могла. Поэтому так важно было режиссеру создать на экране атмосферу того времени, ее аритмичный пульс, что в полной мере удалось главному художнику фильма Елене Окопной. За что она вполне заслуженно получила один из главных фестивальных призов. Вместе с тем фильм, несмотря на то, что он идет более 2 часов, смотрится на одном дыхании, вызывая странное ощущение, что после того, как ты покинешь кинозал, то неожиданно столкнешься с современной инверсией той эпохи. Впрочем, наверное, это только мне показалось.

На этой высокой ноте попрощаюсь с вами, всех благ и благополучия.

Еще раз с праздником вас, дорогие женщины, с вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм!