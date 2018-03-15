Блоги / Юрий Моисеенко

Провинциальный пейзаж накануне президентской битвы

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Всем привет. В эфире «Диванная политика» - программа, которая выходит сегодня в эфир тоже НЕ ПРОСТО ТАК, а по случаю предстоящих выборов президента России. Какой бы длинной не казалась избирательная кампания, но и ей все равно приходит конец.

…И кое-что из нижнего белья

Уже послезавтра наступит «день тишины», а в воскресенье, 18-го спозаранку, на свежую голову, ответственные за свою судьбу и судьбы страны граждане поспешат на избирательные участки, чтобы назвать самого достойного из достойнейших по версии Центральной избирательной комиссии. Ну, а чтобы мотивировать электорат, поднять с дивана ленивых и застыдить маловерных, медийные лица, включая шутников с ТНТ, на все лады убеждают население не сидеть, сложа руки, и «выбрать свое будущее». Хорошо было в эпоху «развитого социализма», когда чиновникам не нужно было напрягаться насчет стимулов. В школьные буфеты завозили дефицитное в то время пиво, бутерброды с селедкой, на развес продавали сосиски с сардельками. Женщин приваживали нежным галантерейным товаром, а интеллигентную публику томиками Пикуля или Дрюона.

Нынче, как говорят старики, не при немцах, не прикажешь. Сосиски теперь на каждом углу – другой разговор, что их есть не рекомендуется. Книжки у каждого в айфоне – было бы желание почитать, да и нижним бельем никого теперь не удивишь. Времена не те, да и заманухи другие: спортивные состязания, ярмарки выходного дня по сниженным ценам, выставки, встречи с интересными людьми – кого хочешь, выбирай! В стороне от этой «движухи» не остались и органы власти – носители административных рычагов воздействия. Прежде всего, построили волостные советы, дав им поручение не сидеть без дела и рыскать по деревням и весям, выискивая немногочисленных питерских дачников и прочих даун-шифтеров, чтобы последние не сачковали и голосовали вместе со всей страной по месту жительства.

Ну а чего от сограждан отбиваться — раз говорят, не то 70, не то 80 процентов собираются голосовать, значит нужно суетиться.

В продолжение разговора об общественных настроениях… Меня тут намедни заинтересовал свежий опрос, который проводится на сайте Псковской Ленты Новостей — судя по первым данным, наш брат-скобарь ничего и никого не боится. Отвечая на вопрос, сформулированный редакцией, «беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?» – только 4,6% заявили, что они реально паникуют, опасаясь, что «мир находится на пороге больших событий». Еще 17,5% респондентов считают, что удивляться тут нечему, потому что мы сами создаем напряженность и пугаем весь мир. Более 11% участников опроса оказались безоглядными оптимистами, посчитав, «когда-нибудь отношения России и Запада нормализуются». Подавляющее большинство (52%) явили себя миру чистой воды пофигистами, считая, что полеты вдоль границы вражеской авиации -обычная практика (дескать, самолеты всегда летают у границ) просто раньше об этом не трубили на каждом углу. Не знаю у кого как, но лично у меня огорчение вызвало лишь тот факт, что всего 4,6% респондентов по-прежнему убеждены, что у нас мощная армия и к нам никто не сунется. И этот факт внушает нашему диванному сообществу опасения.

Пофигизм наше всё?

Впрочем, чтобы доказать еще раз стране и миру, что «красная армия всех сильней», теперь нам остается лишь выбрать надежного главнокомандующего, и тогда нам сам черт не брат. Друг познается в беде, а кандидат в президенты - во время избирательной кампании. Поэтому, пользуясь своим диванным положением, хочу вставить свои пять копеек и ударить, как говорится, по штабам, которые на этот раз из физического пространства практически полностью переместились в виртуальное. Причем настолько, что один высокопоставленный чиновник областной администрации даже пожаловался на такое невнимание: дескать, нашел у себя в почтовом ящике за ВСЮ кампанию всего ДВЕ агитационные газетки.

- Когда такое было? – негодовал он, явно обиженный вопиющим невниманием со стороны Центра.

Примерно также охарактеризовали ситуацию и в региональных отделениях общероссийских партий. В целом, сравнивая нынешнюю кампанию, например, с прошлогодней, когда псковичи выбирали городских депутатов, можно придти к выводу, что на самом деле - это небо и земля. По крайней мере, на этот раз агитаторов по темным углам не «винтили», никто не разбрасывал фальшивые газеты с похабщиной, не использовал другие сомнительные приемы из арсенала черных политтехнологов. Вместе с тем облизбирком, органы государственной власти не чинили препятствия представителям оппозиционных штабов. Например, «яблочнику» Явлинскому (к сожалению, он был единственный из всех кандидатов, кто доехал до Пскова) были открыты двери везде, а доверенным лицам других претендентов не отказывали в предоставлении помещений для встреч со своими потенциальными избирателями. Не посчастливилось разве что г-ну Широбокову, который представлял в области интересы мадам Собчак – ему, к сожалению, так и не найденные злыдни сожгли ночью машину. Неприятно, конечно, ну так и автомобиль на счастье оказался пустой! И на том, спасибо…

Понятно, что в эти волнительные минуты – канун кануна - наших авторитетных диванных политиков часто спрашивают: за кого вы намерены голосовать? Постараюсь хотя бы частично, но удовлетворить любопытство наших диванных сторонников - частично, потому что голосование дело сугубо личное, и мотивы тут могут совершенно разные. К тому же, обозначив свою позицию по поводу какого-то конкретного персонажа, мы нарушим неписаные правила игры, которые обязывают нас быть выше личных пристрастий.

Единственное, что я могу сказать, это то, в какой бы стране я хотел проснуться 19 марта. Не буду утомлять наших радиослушателей перечислением благ, которыми нас осыплет вновь избранный президент, назову лишь то, с чем сталкиваться в обновленной России большого желания нет.

Может быть, кому-то это покажется мелким для диванного аналитика, но мне бы хотелось, чтобы мне перестали со всех сторон пудрить мозги.

В любой форме! Реально достало, когда мое личное информационное пространство забивают всякой ерундой с участием, так называемых, звезд шоу-биза, полоумных гадалок, спившихся резонеров, доморощенных моралистов, хамоватых ведущих, которые задают вопросы публике и сами же на них отвечают, прикормленных экспертов, чья главная функция в кадре заключается в том, чтобы изображать коверных придурков, прочих асоциальных персонажей, которых в приличное общество не пускают, а в зомби-ящик – пожалуйста. Мне надоели бытовые мыльные проблемы «кто с кем и как», криминальные новости, построенные по принципу «хорошо, что не со мной» и тому подобная дребедень. Всё это отвлекает от реальных социальных проблем, перечислять которые у нас пальцев не хватит, но каждую из них господа кандидаты обещают решить с самоуверенностью необыкновенной. Понятно, что все они в известной степени привирают: где это вы видели политиков, которые говорят правду, ибо сказано - «язык дан политику, чтобы скрывать свои истинные чувства и намерения». Такого и быть-то не может, поэтому выбирать придется из того, что есть. Авось повезет…

Экологические «вилы»

Есть и еще одна тема, которая 18 марта тоже получит свое развитие. Речь идет об опросе жителей Порховского района по «мусорному вопросу». Как считают его устроители – региональное отделение Общероссийского народного фронта, итоги этого своеобразного плебисцита позволят получить реальный срез мнений по данной теме в отличие от митинга, состоявшегося в феврале.

Напомню, что в конце зимы жители этого районного центра вышли на главную площадь, чтобы выразить свое отношение к тому, что после 1 января к ним, на муниципальный полигон, начали завозить бытовые отходы из областного центра. Тогда, как пояснили вашему диванному корреспонденту активисты, в акции приняли участие чуть менее тысячи человек. Однако действия местных экологов этим не ограничились: в минувший понедельник в областную администрацию были переданы подписные листы, где более четырех тысяч порховичей снова высказались против решения завозить мусор из областного центра. Что будет делать врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников с этой бумажной кипой? - пока неизвестно. Судя по решительному настрою порховичей, они готовы вступить в жесткий клинч с властями и намерены идти до конца в своих требованиях, а именно – добиваться закрытия муниципального полигона для посторонних, коими они считают псковичей и компанию, которая осуществляет вывозку мусора из областного центра. При этом действия, предпринимаемые начальством и Народным Фронтом, в Порхове некоторые горячие головы восприняли, как попытку заболтать проблему, спустить ее на тормозах.

Однако в решении экологических проблем области есть и другая заковыка, которую на вороных не объедешь. Объясним на пальцах… Наверху всё делается согласно букве закона. В соответствии с ним в прошлом году областными чиновниками была разработана территориальная схема размещения бытовых отходов. Ее приняли за основу, разместили для ознакомления на официальном сайте областной администрации, предложив всем желающим вносить в этот 16-и страничный документ свои предложения и уточнения. Народ проявил гражданскую активность. В результате схема выросла до 80 страниц, а вот дальше начинается самое сложное. Чтобы сделанные замечания включить в документ, и они начали работать, нужно провести их публичное обсуждение.

Однако, согласно совсем свежей правительственной инструкции, для его проведения уже на федеральном уровне (!) необходимо разработать специальное положение, которого, как объяснили в ОНФ нашим диванных политикам, в природе пока не существует. В народе такое состояние дел называется «вилы».

Без схемы сложно будет выбрать и регионального оператора. Как быть? В столице нашей Родины поступили проще: там, учитывая непрекращающиеся протестные действия местных жителей, разработали и приняли свое положение. А что делать провинции, когда решение вопроса не терпит отлагательства? Похвально стремление Михаила Юрьевича лично «разрулить» ситуацию, но пока на его пути стоит такой подводный камень, о который разбиваются все благие намерения. Короче, вопрос очень непростой и взять его «на горло» не получится. Поэтому наша диванная партия намерена следить за ситуацией, чтобы Псков, а вместе с ним и другие города области не превратились в заложников мусорной проблемы.

На этом завершаю программу, всем удачи и благополучия. До встречи на избирательных участках, с вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко.