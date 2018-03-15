Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
новый автобус №77
Реплика Донецкого: Тема сисек
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
Премьера в театре кукол
Юрий Моисеенко Публикаций: 231
15.03.2018 16:242 Провинциальный пейзаж накануне президентской битвы 08.03.2018 13:3632 Хлеба! Довольно пушек… 01.03.2018 15:2212 Предвыборная болезнь левизны 22.02.2018 15:035 «Позови меня в даль светлую!» 15.02.2018 14:4534 Кто там шагает левой? Все публикации
Блоги других авторов
Самое популярное 12.03.2018 08:3612 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 13.03.2018 11:4450 В Пскове открыто движение автобуса №77 12.03.2018 10:0521 Массовая драка произошла в Великих Луках 12.03.2018 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва 14.03.2018 19:51126 Реплика Донецкого: Отвратный Псков
 
Блоги / Юрий Моисеенко

Провинциальный пейзаж накануне президентской битвы

15.03.2018 16:24|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Всем привет. В эфире «Диванная политика» - программа, которая выходит сегодня в эфир тоже НЕ ПРОСТО ТАК, а по случаю предстоящих выборов президента России. Какой бы длинной не казалась избирательная кампания, но и ей все равно приходит конец.

…И кое-что из нижнего белья

Уже послезавтра наступит «день тишины», а в воскресенье, 18-го спозаранку, на свежую голову, ответственные за свою судьбу и судьбы страны граждане поспешат на избирательные участки, чтобы назвать самого достойного из достойнейших по версии Центральной избирательной комиссии. Ну, а чтобы мотивировать электорат, поднять с дивана ленивых и застыдить маловерных, медийные лица, включая шутников с ТНТ, на все лады убеждают население не сидеть, сложа руки, и «выбрать свое будущее». Хорошо было в эпоху «развитого социализма», когда чиновникам не нужно было напрягаться насчет стимулов. В школьные буфеты завозили дефицитное в то время пиво, бутерброды с селедкой, на развес продавали сосиски с сардельками. Женщин приваживали нежным галантерейным товаром, а интеллигентную публику томиками Пикуля или Дрюона.

Нынче, как говорят старики, не при немцах, не прикажешь. Сосиски теперь на каждом углу – другой разговор, что их есть не рекомендуется. Книжки у каждого в айфоне – было бы желание почитать, да и нижним бельем никого теперь не удивишь. Времена не те, да и заманухи другие: спортивные состязания, ярмарки выходного дня по сниженным ценам, выставки, встречи с интересными людьми – кого хочешь, выбирай! В стороне от этой «движухи» не остались и органы власти – носители административных рычагов воздействия. Прежде всего, построили волостные советы, дав им поручение не сидеть без дела и рыскать по деревням и весям, выискивая немногочисленных питерских дачников и прочих даун-шифтеров, чтобы последние не сачковали и голосовали вместе со всей страной по месту жительства.

Ну а чего от сограждан отбиваться — раз говорят, не то 70, не то 80 процентов собираются голосовать, значит нужно суетиться.

В продолжение разговора об общественных настроениях… Меня тут намедни заинтересовал свежий опрос, который проводится на сайте Псковской Ленты Новостей — судя по первым данным, наш брат-скобарь ничего и никого не боится. Отвечая на вопрос, сформулированный редакцией, «беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?» – только 4,6% заявили, что они реально паникуют, опасаясь, что «мир находится на пороге больших событий». Еще 17,5% респондентов считают, что удивляться тут нечему, потому что мы сами создаем напряженность и пугаем весь мир. Более 11% участников опроса оказались безоглядными оптимистами, посчитав, «когда-нибудь отношения России и Запада нормализуются». Подавляющее большинство (52%) явили себя миру чистой воды пофигистами, считая, что полеты вдоль границы вражеской авиации -обычная практика (дескать, самолеты всегда летают у границ) просто раньше об этом не трубили на каждом углу. Не знаю у кого как, но лично у меня огорчение вызвало лишь тот факт, что всего 4,6% респондентов по-прежнему убеждены, что у нас мощная армия и к нам никто не сунется. И этот факт внушает нашему диванному сообществу опасения.

Пофигизм наше всё?

Впрочем, чтобы доказать еще раз стране и миру, что «красная армия всех сильней», теперь нам остается лишь выбрать надежного главнокомандующего, и тогда нам сам черт не брат. Друг познается в беде, а кандидат в президенты - во время избирательной кампании. Поэтому, пользуясь своим диванным положением, хочу вставить свои пять копеек и ударить, как говорится, по штабам, которые на этот раз из физического пространства практически полностью переместились в виртуальное. Причем настолько, что один высокопоставленный чиновник областной администрации даже пожаловался на такое невнимание: дескать, нашел у себя в почтовом ящике за ВСЮ кампанию всего ДВЕ агитационные газетки.

- Когда такое было? – негодовал он, явно обиженный вопиющим невниманием со стороны Центра.

Примерно также охарактеризовали ситуацию и в региональных отделениях общероссийских партий. В целом, сравнивая нынешнюю кампанию, например, с прошлогодней, когда псковичи выбирали городских депутатов, можно придти к выводу, что на самом деле - это небо и земля. По крайней мере, на этот раз агитаторов по темным углам не «винтили», никто не разбрасывал фальшивые газеты с похабщиной, не использовал другие сомнительные приемы из арсенала черных политтехнологов. Вместе с тем облизбирком, органы государственной власти не чинили препятствия представителям оппозиционных штабов. Например, «яблочнику» Явлинскому (к сожалению, он был единственный из всех кандидатов, кто доехал до Пскова) были открыты двери везде, а доверенным лицам других претендентов не отказывали в предоставлении помещений для встреч со своими потенциальными избирателями. Не посчастливилось разве что г-ну Широбокову, который представлял в области интересы мадам Собчак – ему, к сожалению, так и не найденные злыдни сожгли ночью машину. Неприятно, конечно, ну так и автомобиль на счастье оказался пустой! И на том, спасибо…

Понятно, что в эти волнительные минуты – канун кануна - наших авторитетных диванных политиков часто спрашивают: за кого вы намерены голосовать? Постараюсь хотя бы частично, но удовлетворить любопытство наших диванных сторонников - частично, потому что голосование дело сугубо личное, и мотивы тут могут совершенно разные. К тому же, обозначив свою позицию по поводу какого-то конкретного персонажа, мы нарушим неписаные правила игры, которые обязывают нас быть выше личных пристрастий.

Единственное, что я могу сказать, это то, в какой бы стране я хотел проснуться 19 марта. Не буду утомлять наших радиослушателей перечислением благ, которыми нас осыплет вновь избранный президент, назову лишь то, с чем сталкиваться в обновленной России большого желания нет.

Может быть, кому-то это покажется мелким для диванного аналитика, но мне бы хотелось, чтобы мне перестали со всех сторон пудрить мозги.

В любой форме! Реально достало, когда мое личное информационное пространство забивают всякой ерундой с участием, так называемых, звезд шоу-биза, полоумных гадалок, спившихся резонеров, доморощенных моралистов, хамоватых ведущих, которые задают вопросы публике и сами же на них отвечают, прикормленных экспертов, чья главная функция в кадре заключается в том, чтобы изображать коверных придурков, прочих асоциальных персонажей, которых в приличное общество не пускают, а в зомби-ящик – пожалуйста. Мне надоели бытовые мыльные проблемы «кто с кем и как», криминальные новости, построенные по принципу «хорошо, что не со мной» и тому подобная дребедень. Всё это отвлекает от реальных социальных проблем, перечислять которые у нас пальцев не хватит, но каждую из них господа кандидаты обещают решить с самоуверенностью необыкновенной. Понятно, что все они в известной степени привирают: где это вы видели политиков, которые говорят правду, ибо сказано - «язык дан политику, чтобы скрывать свои истинные чувства и намерения». Такого и быть-то не может, поэтому выбирать придется из того, что есть. Авось повезет…

Экологические «вилы»

Есть и еще одна тема, которая 18 марта тоже получит свое развитие. Речь идет об опросе жителей Порховского района по «мусорному вопросу». Как считают его устроители – региональное отделение Общероссийского народного фронта, итоги этого своеобразного плебисцита позволят получить реальный срез мнений по данной теме в отличие от митинга, состоявшегося в феврале.

Напомню, что в конце зимы жители этого районного центра вышли на главную площадь, чтобы выразить свое отношение к тому, что после 1 января к ним, на муниципальный полигон, начали завозить бытовые отходы из областного центра. Тогда, как пояснили вашему диванному корреспонденту активисты, в акции приняли участие чуть менее тысячи человек. Однако действия местных экологов этим не ограничились: в минувший понедельник в областную администрацию были переданы подписные листы, где более четырех тысяч порховичей снова высказались против решения завозить мусор из областного центра. Что будет делать врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников с этой бумажной кипой? - пока неизвестно. Судя по решительному настрою порховичей, они готовы вступить в жесткий клинч с властями и намерены идти до конца в своих требованиях, а именно – добиваться закрытия муниципального полигона для посторонних, коими они считают псковичей и компанию, которая осуществляет вывозку мусора из областного центра. При этом действия, предпринимаемые начальством и Народным Фронтом, в Порхове некоторые горячие головы восприняли, как попытку заболтать проблему, спустить ее на тормозах.

Однако в решении экологических проблем области есть и другая заковыка, которую на вороных не объедешь. Объясним на пальцах… Наверху всё делается согласно букве закона. В соответствии с ним в прошлом году областными чиновниками была разработана территориальная схема размещения бытовых отходов. Ее приняли за основу, разместили для ознакомления на официальном сайте областной администрации, предложив всем желающим вносить в этот 16-и страничный документ свои предложения и уточнения. Народ проявил гражданскую активность. В результате схема выросла до 80 страниц, а вот дальше начинается самое сложное. Чтобы сделанные замечания включить в документ, и они начали работать, нужно провести их публичное обсуждение.

Однако, согласно совсем свежей правительственной инструкции, для его проведения уже на федеральном уровне (!) необходимо разработать специальное положение, которого, как объяснили в ОНФ нашим диванных политикам, в природе пока не существует. В народе такое состояние дел называется «вилы».

Без схемы сложно будет выбрать и регионального оператора. Как быть? В столице нашей Родины поступили проще: там, учитывая непрекращающиеся протестные действия местных жителей, разработали и приняли свое положение. А что делать провинции, когда решение вопроса не терпит отлагательства? Похвально стремление Михаила Юрьевича лично «разрулить» ситуацию, но пока на его пути стоит такой подводный камень, о который разбиваются все благие намерения. Короче, вопрос очень непростой и взять его «на горло» не получится. Поэтому наша диванная партия намерена следить за ситуацией, чтобы Псков, а вместе с ним и другие города области не превратились в заложников мусорной проблемы.

На этом завершаю программу, всем удачи и благополучия. До встречи на избирательных участках, с вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 400 человек
Лента новостей
Последние новости
15.03.2018, 17:130 Три автомобиля столкнулись на пересечении Юбилейной и Коммунальной в Пскове 15.03.2018, 17:090 В Себеже уничтожено более 9 тонн свежих яблок и огурцов 15.03.2018, 16:563 Врио губернатора Михаил Ведерников: Такие проекты, как электротехнический кластер и ОЭЗ «Моглино», очень важны для региона 15.03.2018, 16:500 День открытых дверей пройдет 18 марта в Псковском музее-заповеднике
15.03.2018, 16:431 Александр Беглов: Великие Луки - знаковый город Псковской области, мотор промышленности региона 15.03.2018, 16:343 В Пскове проходит крестный ход в память о царской семье Николая II 15.03.2018, 16:333 51-летняя женщина похитила из магазина в Пскове продукты 15.03.2018, 16:310 В Доме офицеров подвели итоги городского фестиваля-конкурса исполнительского мастерства 
15.03.2018, 16:242 Провинциальный пейзаж накануне президентской битвы 15.03.2018, 15:540 В Псковской областной библиотеке пройдет концерт, посвященный выборам президента России   15.03.2018, 15:4211 Пскович жалуется на регулярно падающие кирпичи с крыши дома 15.03.2018, 15:220 Детский реабилитационный центр в Великих Луках получит помощь из резервного фонда президента РФ
15.03.2018, 15:200 16 марта в Пскове состоится День оказания бесплатной юридической помощи по защите избирательных прав граждан 15.03.2018, 15:190 Минюст напоминает руководителям псковских НКО об отчетах за 2017 год 15.03.2018, 15:187 Глава Дедовичского района: Участие в выборах 18 марта - это уважение к Родине и ее целостности 15.03.2018, 15:177 Полпреда президента в СЗФО порадовали показатели социально-экономического развития Псковской области
15.03.2018, 15:110 За минувшую неделю псковские спасатели 6 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 15.03.2018, 15:070 Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей 15.03.2018, 15:0731 Выборы президента-2018: на финишной прямой 15.03.2018, 14:580 В Пскове подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка»
15.03.2018, 14:340 На турбазе «Алоль» пройдет соревнование по зимней рыбалке «ПРОФ-УЛОВ» 15.03.2018, 14:3218 Какая половая разница 15.03.2018, 14:315 Информацию о незакрытых счетах Грудинина Петр Алексеенко считает фейком, снизившим рейтинг кандидата в президенты  15.03.2018, 14:301 В Невельском районе задержан гражданин Грузии, который хотел пересечь госграницу без визы
15.03.2018, 14:292 Одинаково ли спят мужчины и женщины, расскажут читателям библиотеки на Конной 15.03.2018, 14:284 Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а работаем над повышением доходов бюджета 15.03.2018, 14:218 Никита Михалков попал в больницу 15.03.2018, 13:593 В ТКД стартует цикл лекций «Теории и практики современного искусства»
15.03.2018, 13:576 В день выборов президента РФ в Псковской области откроются 638 избирательных участков 15.03.2018, 13:511 Концерты, народные гуляния и акции ждут жителей Печорского района 18 марта 15.03.2018, 13:500 В СИЗО-1 прошел классный час, посвященный писателям-юбилярам 15.03.2018, 13:452 Технические планерки по строительству нового студенческого городка ПсковГУ станут регулярными
15.03.2018, 13:370 БМД-4М и БТР-МДМ будут задействованы на первом российско-белорусском учении по миротворческой тематике 15.03.2018, 13:292 Стало известно, кому в Псковской области предлагают самую большую зарплату в марте 15.03.2018, 13:138 Более 300 горожан высказали свое мнение о транспортной доступности центра Пскова  15.03.2018, 13:012 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
15.03.2018, 12:509 Псковичей приглашают принять участие в голосовании за дизайн-проекты трех общественных пространств 15.03.2018, 12:4612 «Убитые Дороги Пскова» обратились в ГИБДД с просьбой перекрыть неотремонтированную часть Кузнецкого моста 15.03.2018, 12:4321 Юрий Новохижин: Пойди и скажи, что я против того же самого 15.03.2018, 12:432 Псковские полицейские обследуют все избирательные участки с применением техсредств и служебных собак
15.03.2018, 12:3918 Путин рассказал, что старается пить меньше пива из-за риска появления «пивного живота» 15.03.2018, 12:390 Финансовое управление администрации города Пскова отмечает 85-летие 15.03.2018, 12:3413 Педагогам Псковской области предлагают обучить школьников раздельному сбору отходов 15.03.2018, 12:271 ОНФ за три года удалось спасти более 600 тысяч гектаров лесов
15.03.2018, 12:240 «Четыре цвета времени» можно будет увидеть в «Михайловском» в день рождения музея 15.03.2018, 12:230 Для поездки на избирательный участок великолукские пенсионеры и инвалиды могут заказать «социальное такси» 15.03.2018, 12:160 Кафедра православной литературы открылась в Центральной городской библиотеке Великих Лук 15.03.2018, 12:001 Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память великолучан, погибших в годы Великой Отечественной войны
15.03.2018, 11:590 На сайтах Избирательной комиссии Псковской области и ЦИК России избиратели могут найти свой избирательный участок и найти себя в списках избирателей 15.03.2018, 11:543 Псковичам советуют фиксировать общение с коллекторами 15.03.2018, 11:532 Псковский Росреестр рассказал об основаниях для государственного кадастрового учета земельных участков 15.03.2018, 11:5028 Приставы посчитали забор из горбыля в Пушкиногорской школе-интернате неисполнением требования суда
15.03.2018, 11:4912 Подтягиваться, прыгать в длину и тягать гири будут жители Дедовичей в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией 15.03.2018, 11:433 Посетители псковских судов пытались пронести ножи, длинные ножницы и оружие 15.03.2018, 11:413 У псковского конкурса селфи на выборах 18 марта появился свой сайт 15.03.2018, 11:241 В ПсковГУ открылся семинар-совещание «Консолидация усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования»
15.03.2018, 11:2113 18 марта в Пскове пройдет online-марафон «Ночь выборов 2018 - LIVE» 15.03.2018, 10:576 На имущество псковичей в 2017 году наложено рекордное количество арестов 15.03.2018, 10:570 Великолучанин повторно задержан в нетрезвом виде за рулем «Мерседеса» 15.03.2018, 10:525 На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловались Михаилу Ведерникову
15.03.2018, 10:514 Профсоюзы и порховские активисты договорились совместно контролировать опрос по поводу полигона ТКО 15.03.2018, 10:501 За год псковские приставы пополнили бюджет Псковской области на 564 млн рублей 15.03.2018, 10:463 Глава Пскова встретился с наблюдателями участковых избирательных комиссий 15.03.2018, 10:361 Великолучанка украла мобильный телефон у своей гостьи
15.03.2018, 10:350 Полиция ищет очевидцев ДТП в Пскове, в котором пострадала водитель «Опеля» 15.03.2018, 10:3118 Цены на куриные яйца в российских магазинах выросли на 1,1% 15.03.2018, 10:270 «Сообразим на троих»: Президентские выборы на финишной прямой 15.03.2018, 10:250 Полный курс счастливой жизни. Часть третья весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь»
15.03.2018, 10:2528 Михаил Ведерников первым встал на лед нового ФОКа в Великих Луках 15.03.2018, 10:180 На псковских дорогах в среду никто не пострадал 15.03.2018, 10:140 В Великих Луках продолжаются поиски бывшего заключенного 15.03.2018, 10:071 Псковский областной суд в составе суда присяжных начинает слушание по делу литовца, который организовал контрабанду наркотиков из Польши в Россию
15.03.2018, 10:030 Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области будет работать на выборах президента 18 марта 15.03.2018, 09:5515 Такси загорелось на Октябрьском проспекте в Пскове 15.03.2018, 09:518 В Псковском районе будут судить дачного вора 15.03.2018, 09:393 Пьяный водитель «Волги» врезался в автобус в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru