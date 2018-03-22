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Победитель получает всё. Остальное делим по-братски…

22.03.2018 15:06|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Всем привет. В эфире «Диванная политика» - программа, которая выходит в эфире спустя несколько дней после президентских выборов. Казалось бы, уже пора обсуждать виды на урожай, делиться способами изведения колорадского жука, сеять рассаду, но… нет. «Кипит наш разум возмущенный…», потому что широкую диванную общественность продолжают волновать два вопроса: «почему подавляющее большинство россиян, включая жителей Псковской области, отдали свои голоса за Владимира Владимировича?» и «готовы ли они с таким же энтузиазмом осенью поддержать Михаила Юрьевича, который исполняет обязанности главы региона»?

«Не валяй дурака, Америка!»

Но прежде чем ответить на них, бросим ретроспективный взгляд на всю кампанию и попробуем оценить ее ход и основные тенденции. Богат русский язык, но самое подходящее слово, которое приходит на ум, это скука. Не знаю, как в других городах, но лично у меня сложилось впечатление, что все участники этого избирательного гандикапа, смирившись с ожидаемым поражением от главного самовыдвиженца, решили сильно не напрягаться, не говоря уже о каких-то креативных идеях, чтобы поднять ярость масс и перетянуть их на свою сторону.

 Только коммунисты да «яблочники» выпустили по газетке в поддержку своих лидеров, а остальные ушли в глухое подполье. Скажу больше: даже власть предержащие, которые должны были жестко искоренять крамолу, тоже не особо напрягались – все было доверено «зомбо-ящику». Всего пара примеров. Незадолго до выборов, какие-то хулиганы обстреляли краской баннеры Владимира Путина - один из них висел, аккурат, рядом с «Лентой». Вы думаете, кто-то по этому поводу возбудился? Лишь известный в городе бузотер и член Общественной палаты Игорь Батов на своей страничке в Фейсбуке пошумел по этому поводу. Реакция на само происшествие со стороны официальных лиц оказалась практически нулевой. Отправили туда блюстителей порядка, этим, кажется, сердце и успокоили. И это более, чем странно, потому что ранее репрессивная машина в поисках крамолы готова была привлечь к ответственности какого-нибудь неофита от Навального за пустяковый перепост в социальных сетях. Чудны дела твои, Господи! Или еще пример… На одном из перекрестков Завеличья в самом начале кампании был установлен предвыборный плакат Путина. Место козырное, что и говорить. Полагаю, в день тишины его следовало бы демонтировать: повисел и будя. Но нет, всю субботу Владимир Владимирович строго присматривал за пешеходами, которые под его бдительным взором спешили в магазин. Не нашлось и представителей партий, которые бы обратили внимание того же самого избиркома: ребята, не нарушение, нет? Прекрасно помню, как нынешний детский омбудсмен Наталья Соколова, когда баллотировалась в депутаты городской Думы, в канун дня тишины лично ходила вечером с волонтерами и очищала от своих плакатов двери подъездов микрорайона.

В нашем случае выборы не муниципальные, а президентские, поэтому оппозиция, видимо, решила не напрягаться: Бог с ним! На языке любителей спорта подобная ситуация называется: игра в одни ворота.

Так было в Пскове. Так было и на центральных каналах ТВ. Запускали фильмы про «нацлидера» в прайм-тайм, постоянно крутили какие-то сюжеты с его участием, а дебаты кандидатов вообще превратили в какие-то мульт-концерты. Апофеозом можно считать концерт в день тишины любимой группы Владимира Владимировича – «Любэ». Всем известно, что Коля Расторгуев поддруживает с президентом, а значит - все это музыкальное действо можно истолковать, как косвенную рекламу. Показали бы лучше нейтральную «Операцию Ы», но нет… пусть лучше «не валяй дурака, Америка!».

«Не верю!»

В Псковской области кампания полыхнула лишь поджогом автомашины жены Виктора Широбокова, который являлся доверенным лицом госпожи Собчак. При этом он заподозрил в акте вандализма многих, в том числе - известного общественника Алексея Малова, чем немало удивил и его, и самого следователя. Тем не менее, этого «скандальезе» оказалось недостаточно, чтобы замутить сугубо локальный политшквал. Короче, реального политического хайпа в наших провинциальных «муравах» так-таки и не было. Нельзя было сказать, что сильно устали и региональные ньюсмейкеры, которые в ночь подведения итогов выборов собрались в городском политклубе. Ну да, невидимый миру пот они старательно на камеру утирали, но, глядя на их румяные лица и не тощие талии, Станиславский бы сказал: не верю, что президентская компания далась им невероятным напряжением сил. Сейчас, когда 56 миллионов россиян отдали за Владимира Владимировича свои голоса (в нашей области при явке 65% его поддержали 75, 05% избирателей – прим. авт.) нашу диванную общественность больше всего волнует вопрос: чем руководствовались граждане в своем выборе? Тем более, что в частных беседах мнения накануне 18 марта мнения высказывались категорически противоположные. При этом, все как один, вспоминали скудные пенсии, растущие цены, кровожадность коммунальщиков, не говоря уже о загибающемся здравоохранении, катастрофическом состоянии других социальных сфер. Далеко за примерами ходить не надо: накануне выборов зашел как-то к коллеге – сотруднику, пожалуй, самой популярной газеты в области. У него в кабинете сидела бабушка, которая пришла получить газетку. Разговорились о житье-бытье, и надо было слышать, как этот «божий одуванчик» костерила власть, уверяя, что, когда наступят выборы, она со своим дедом ни за что не проголосует за президента. Такие же речи пришлось услышать и от многочисленной сельской родни, которая уверяла: вся деревня двумя руками за Грудинина. А что получилось на самом деле? Специально поинтересовался итогами выборов в этом когда-то большом и богатом селе, расположенном на границе Палкинского и Пыталовского районов. За Титова и Сурайкина - никто, за Собчак - только один («блондинка в шоколаде» мужику, видно, так приглянулась, что он даже сердечко в своем бюллетене нарисовал вместо «галочки»), за Явлинского и Грудинина по пять человек, за «жирика» 20. Зато - все остальные (больше двухсот!) за Путина. Причем, все пенсионеры. Их главный аргумент был такой: при нем хоть пенсию дают день в день, а придет какой-нибудь «абазумавший» Сурайкин, так и этих крох не удивишь. Смею предположить, что примерно такая же мотивация была и у многих жителей Псковской области, которые выразили желание, чтобы Владимир Владимирович еще на шесть лет оставался на посту главнокомандующего. После подведения итогов оппозиция, включая и псковскую, обозвала электорат «быдлом». Но мы тут на диване не будем столь категоричными, уважая выбор нации. Между тем из всего происшедшего можно сделать два вывода.

Первое: избиратели, которые пришли 18 марта к урнам, кажется, забили последний гвоздь в крышку гроба либеральной экономической идеи, которая за прошедшие 25 лет лишь кормила обещаниями, опустошая при этом карманы «дорогих россиян» в свою пользу. Наши граждане, видимо, наивно продолжают думать, что Путин и либеральное правительство Медведева - это не сообщающиеся сосуды, а нечто непересекающееся. Как у Эвклида. Но самое главное заключается в следующем: Владимиру Владимировичу, видимо, в последний раз в президентской карьере напомнили, что его самый преданный избиратель живет не в Лондоне, не в Майами-Бич и даже не в Нью-Йорке. Он не курсирует на персональной яхте в акватории Карибского бассейна. Не хранит деньги в швейцарских банках, не «пилит» национальное достояние, не посылает высокомерных отпрысков учиться за границу, не закатывает своим чадам свадьбы с бюджетом в десятки миллионов долларов. Путинский электорат – это 56,2 миллиона проголосовавших за него россиян, включая 20 миллионов тех, кто живет за чертой бедности. Их МРОТ меньше чем в Болгарии, которая считается самой бедной страной Евросоюза. Люди живут не в самых комфортных климатических условиях, работают за копейки, получают нищенские пенсии, тем не менее, продолжают надеяться, что уже с сегодняшнего дня (о, эта наивная вера в чудеса) начнется реализация программ, которые приведут страну к процветанию. На фоне победы Владимира Владимировича, которому мы, безусловно, желаем всяческих успехов, есть и еще одно соображение… В шоу-бизе есть неписанное правило, которое гласит: лучше уйти со сцены за полчаса до 12, чем в пять минут первого. «Работает» оно и в политике.

Поэтому, если бы, допустим, Путин сразу сказал: извините, я устал и ухожу, то, в сердцах граждан своей страны он остался, как покоритель Крыма, сирийский благодетель, заставивший коварный Запад считаться с мнением России. Однако, он пошел на четвертый срок, поставив весьма амбициозные задачи.

Например, увеличить ВВП, обеспечить безусловный рост производительности труда в целом по стране (ежегодно) на пять процентов, имея при этом в пассиве чудовищную демографическую яму. Как обеспечить рост благосостояния, реальные доходы населения, если количество создающих добавленную стоимость продолжает сокращатся, а число потребителей растет? Задается ли этим вопросом отечественный электорат? Голосуя за стабильность он (в глубине души) надеется, что теперь-то и начнется раздача слонов и материализация духов. А если этого не произойдет? Не сменится ли тогда его горячая любовь на чувства противоположные с последующими, скажем так, противоправными действиями? Хочется надеяться, что новый (старый) президент просчитал все риски этого тернистого пути.

Голосуем ногами?

Впрочем, мы живем в провинции, поэтому нам будет интересно, как власти на местах будут соответствовать левому курсу, на который намекал президент. Тем более это любопытно, потому что уже осенью пройдут выборы главы региона. Чтобы одержать убедительную победу, временно исполняющему обязанности губернатора господину Ведерникову нужно на 150% соответствовать путинскому стандарту: типа, всё во имя человека, всё на благо человека. Свой первый экзамен Михаил Юрьевич сдал и это (наверху) ему непременно зачнется.

Но до окончательной победы еще далеко. Теперь временно исполняющему обязанности всего за пять месяцев нужно показать, что обещания президента на местах не пустой звук. Типа, нивы колосятся, зарплаты растут, цены в магазинах падают, на улицах чистота и порядок, а в целом - наша область не ниша бездонная, дотационная, а совсем наоборот: «под солнцем партии зреет год от года». И тут снова возникает та самая конфигурация, которую в народе называют «вилы». К такому выводу приходишь, когда начинаешь анализировать финансовое положение региона. Мало того, что нынешний лидер «единороссов» Андрей Турчак оставил своему преемнику кучу долгов в коммерческих банках, так предвыборный пейзаж испортил еще и Минфин, который заставил регион подписать «соглашение… о реструктуризации государственного долга». Согласно этому документу областной администрации с начала года запрещается проводить любые финансовые операции, кроме первоочередных. Цитируя «голос оппозиции», скажем, что уже с этого года и вплоть до 2021 года мы вынуждены будем гасить долги, что неминуемо повлечет сокращение финансирования ряда направлений, включая социалку, образование, дорожную сферу. На этом фоне врио губернатора и предстоит вести свою предвыборную кампанию, но так, чтобы граждане не почувствовали, что региональный курс может обмануть их ожидания. Скажем прямо: это будет нелегко. Нельзя не учитывать и такой субъективный момент, что в области люди Ведерникова еще мало знают. Может быть, поэтому, он так активен. А с другой стороны, кому можно довериться, если собственной команды Михаил Юрьевич в Псковскую область не привез. Как следствие он лично занимается проблемами экологии, взял на себя ответственность за подготовку к Ганзе-2019, а на днях состоялось первое заседание рабочей группы по урегулированию проблемы завышенной кадастровой стоимости земли, которую оставил ему в наследство Андрей Анатольевич. Как считают в облсовпрофе, где внимательно отслеживают ситуацию, разрешить ее в ближайшее время не получится. Тем более, денег для новой съемки земельных участков пока нет - в лучшем случае, они появятся только в следующем году.

Между тем губернаторские выборы можно считать уже начавшимися.

 В числе соискателей кресла главы региона фигурирует небезызвестный яблочный оппозиционер Лев Шлосберг, видит себя участником процесса и г-н Широбоков, который во время заседания псковского политического дискуссионного клуба в ночь подведения итогов президентских выборов, громогласно заявил о возобновлении свой политической карьеры уже на посту губернатора. Вполне возможно нарисуются и другие претенденты, перед которыми у Михаила Юрьевича есть, впрочем, одно но серьезное преимущество: муниципальный фильтр плюс поддержка «Единой России». Остается дело за малым: спросить у граждан, за кого они – процесс голосования еще никто не отменял. И тут многое станется ясным в день выборов. Короче, для псковской публики самое интересное еще только начинается, а значит, как минимум, до осени скучать не придется. 

На этом пока все, с вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Соколова Наталия Викторовна
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Медведев Дмитрий Анатольевич
Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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