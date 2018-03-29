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Блоги / Юрий Моисеенко

Люди - мусор?

29.03.2018 14:51|ПсковКомментариев: 5

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».  

В эфире очередной выпуск «Диванной политики», который мы начинаем сообщениями из столицы Кузбасса, где в минувшее воскресенье дотла выгорел торгово-развлекательный комплекс «Зимняя Вишня». Официальный траур завершился, тем не менее, пользуясь, служебным положением, хочу выразить свои самые искренние соболезнования людям, потерявшим родных и близких в этой трагедии.

Кемеровский синдром

Согласно последним сообщениям, в пожаре погибло 64 человека, из которых 41 ребенок. Несколько десятков человек пострадали, часть из них находятся в больницах. Страшно подумать, но есть подозрение, что число жертв будет расти, учитывая многочисленные обращения о пропавших без вести. Случившееся не укладывается в голове, не поддается никаким логическим объяснениям. Не мудрено, что реакция не только кемеровчан, но и остальных россиян только одна: не уберегли! Потрясение оказалось настолько велико, что органы власти на местах, не дожидаясь команды сверху, объявили траур. Во Владивостоке и Екатеринбурге, Рязани и Калуге, Брянске и Ингушской республике в знак скорби на государственных зданиях были приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Такая «самодеятельность» региональных правительств, видимо, вызвала недоумение в коридорах власти, однако всероссийский траур был все-таки объявлен. А между тем митинги солидарности пошли по всей стране. Не стал исключением и Псков.

Во вторник в пять часов вечера возле памятника Ольги «Хоронен» состоялась первая траурная акция, организованная лояльной властям общественностью.

Несколько позднее свою сходку провела оппозиция, уже по традиции собравшись на «четырех углах».

Местные конспирологи немедленно выдвинули версию о том, что первый митинг в центре Пскова специально провели раньше, чтобы перехватить гражданскую инициативу и не дать «набраться политическому сеансу». Не будем оспаривать эту версию хотя бы потому, что технология протеста не нова и придумана не сегодня. Оседлать волну народного гнева по поводу какой-либо трагичной ситуации, направив негативные эмоции в нужное русло ради своей политической выгоды - так, к слову, и большевики поступали, когда готовили октябрьский переворот. Короче, ничто не ново под Луной. Однако мы отвлеклись, потому что с официальным окончанием траура, не закончатся необходимые в таких случаях экспертные мероприятия, чтобы ответить на главный вопрос, который продолжает волновать россиян: как такое могло произойти? Для этого в столице Кузбасса высадился и практически в круглосуточном режиме работает целый полк столичных экспертов, следователей, представителей «министерства катастроф». На первый взгляд, во всем виновата охрана, которая оказалась не готовой к работе в экстремальных ситуациях. Понятно, что за свою рукожопость каждый получит в соответствии с законом, но… попробуем абстрагироваться от этого жуткого случая и зададимся простым вопросом: что мотивирует людей к добросовестному труду? Ответ напрашивается сам собой: заработная плата. Специально погонял по интернету вопрос «сколько получают охранники в Кемерово»? Ответ был вполне предсказуем: десять тысяч. Можно ли ждать от такого работника высокого коэффициента полезного действия?

И так, к сожалению, у нас на каждом шагу. Пошел в булочную за хлебом – получи глыбой льда по голове, потому что нерадивый дворник (а вместе с ним и его «управляйка») махнули рукой на жильцов. Оказался в больнице и вместо целебной глюкозы в вену получаешь раствор формалина. Про образование просто умолчу.

Пошел в выходной день в кино с семьей - сгорел вместе с кинозалом. Впрочем, не будем вешать всех собак на нерадивую охрану и отдельно «поблагодарим» владельцев комплекса, которые в погоне за прибылью экономили не только на зарплате своих сотрудников. Даже на огнетушители не раскошелились, не говоря уже о том, что на внутреннюю отделку шли самые дешевые, легко воспламеняющиеся материалы. Как видно, не было профессиональной мотивации и у сотрудников органов надзирающих. Правда, чтобы получить свою «маржу», они тупо использовали служебное положение – с попустительства властей и без разрешения местного управления МЧС развлекательный комплекс работал, не имея на то законного права. Чтобы его освободить от проверок (а это тоже лишние расходы) ТРЦ удивительным образом стал малым предприятием. Вся эта череда, на первый взгляд, незначительных нарушений и привела к большой трагедии. И это уже не смешное кино про нелепого охранника Бородача, который после каждого своего «косяка» просил «понять и простить». Не знаю, кто как считает, но есть основания полагать, что весь этот бардак в «Зимней вишне» есть производное от новой системы капиталистических ценностей, в которой места для людей, увы, нет.

По такому же принципу выстраиваются и отношения в обществе, где, как говаривал известный киногерой, люди - мусор, а значит - нет смысла заботиться об их безопасности.

К чему все это привело, мы видим на примере Кемерова.

«Зачем Володька сбрил усы?»

Но… вернемся на грешную землю и отметим еще одно достопамятное событие, которое произошло в минувшие выходные. Речь идет о своеобразном политическом харакири, которое лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко совершил принародно, а именно - сбрил свои командирские усы. Если кто не помнит, сообщу, что тема с растительностью под носом была поднята популярным хипстером Юрием Дудем во время интервью с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Эффективный производитель клубники пообещал расстаться с усами, если наберет меньше 15% голосов на выборах. Не все знают, что лидер псковских коммунистов решил поддержать своего лидера и… проиграл. Прощание славянина с усами произошло не где-нибудь, а в народной «лошадиной» бане областной столицы, откуда Петр Васильевич вышел обновленный не только телесно, но главное – идейно!

Подтверждением сказанному может служить недавнее решение сразу нескольких парламентских и непарламентских партий, общественных организаций о создании Псковского регионального народного совета. Как рассказали вашему диванному корреспонденту в обкоме КПРФ, цель создания нового левого альянса - сплочение всех здоровых сил общества и выдвижение единого кандидата на пост главы области. При этом, по словам самого Петра Алексеенко, двери в Совет ни для кого не закрыты, здесь готовы сотрудничать с каждым, кто конструктивно подходит к идее консолидации. Не сидят без дела и жириновцы. По словам лидера фракции ЛДПР в областном Собрании Антона Минакова, некоторые его однопартийцы тоже имеют намерение выдвигаться на предстоящих выборах. Впрочем, тут многое будет зависеть от партийной конференции, которая должна состояться уже через месяц.

В своей прошлой программе мы также сообщали о желании баллотироваться и г-на Широбокова, который на минувших президентских выборах представлял в регионе интересы мадам Собчак, и псковского яблочника Льва Шлосберга. Не исключено, что найдутся и другие инициативники, которые движимые бескорыстными стремлением сделать Псковщину цветущим краем, под стягом приютившей их партии, готовы будут побороться за место под солнцем в желтом доме на Некрасова.

Единственный вопрос, который терзает не только нас, но и остальную электоральную публику – это, пожалуй, «муниципальный фильтр». Увы и ах, но этот барьер продолжает портить кровь и нервы всем оппозиционерам. Шутка ли, на прежних выборах кандидату от той же компартии нужно было собрать полторы сотни нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов и глав. Как это сделать, если везде у единороссов практически большинство? На этот раз, правда, подписей понадобится меньше – все-таки число волостных советов сократилось, но суть все равно не изменилась. Тем не менее, как бы ни хотелось партии власти блокировать своих соперников, но если на губернаторских выборах не будет вменяемой (а не потешной) альтернативы, то избиратель банально проголосует ногами.

Причина тому вполне обыденная: электорат ныне пошел избалованный. Насмотревшись «зомбоящика», ему теперь политический хайп подавай!

Чтобы была борьба идей, столкновение мнений, реальный результат, а не обещание построить что-нибудь социально значимое после морковкиного заговенья. Короче, вынь - да положь ему на блюдечке с голубой каемочкой альтернативного кандидата. Ждем-с…

Турист идет, ему дорогу…

Есть и еще одна тема, которая каждой весной волнует псковичей - это состояние города. Снег сошел, вместе с ним и асфальт, на дворе новый туристический сезон, к которому областной центр, по нашему всеобщему разумению, оказался явно не готов. Про туриста мы вспомнили не случайно. Когда экс-губернатор Андрей Турчак только-только пришел к власти он заказал некому питерскому институту масштабное исследование относительно возможностей нашего региона. Точнее говоря, где мы можем сами зарабатывать деньги, не клянча на собственные нужды у правительства. Питерские интеллектуалы наморщили мозги и выдали многостраничную рекомендацию, где были четко прописаны возможные направления для роста: это сельское хозяйство, логистика и туризм. С тем пор прошло много лет. Турчак переехал в столицу, трудится на новом поприще, но его тезисы по-прежнему живут. Умолчу о великолукском свиноводстве, принесшем области, по мнению некоторых диванных аналитиков, одни расстройства, и о логистике, которая нам оставила «незавершенку» в виде «Северного обхода», а вот о туризме поговорим особо. Понравится это вам или нет, но другого способа заработать у Пскова, кажется, уже не осталось – закрытые военные заводы больше не поднимутся на крыло, а реальную занятость нам сможет обеспечить только индустрия гостеприимства, и эту истину, по всей видимости, «отцы города» по-прежнему не понимают. Доказательством сказанному – состояние города, его улиц, тротуаров, дворов и памятников архитектуры.

Взять хотя бы нашу главную красоту, а именно псковский кремль. И трех лет не прошло, как провели его благоустройство, обчекрыжили от лишнего кустарника исторический холм, положили укрепляющую арматуру, навалили грунт, но, видно так торопились, что забыли его утрамбовать. Да и с травой тоже, видно, пожадничали, и теперь вся эта не аутентичная историческому моменту черная узорчатая резина вылезла на поверхность.

Не будет в восторге от такой «красоты» и заезжий турист. Приезжая в Псков, он спрашивает: где у вас тут хваленый, туристический кластер? А ему вместо чуда чудного и дива дивного показывают облезлый кремлевский холм, выщербленную, неровно положенную на набережной плитку, да не горящие фонари вдоль реки Псковы. Такой же «компот» наблюдается и на Романовской горке, где разваливаются сразу несколько памятников старины. Может кто не знает, одно из зданий – бывшего предводителя дворянства связывают с именем нашего поэтического солнышка Александра Пушкина. Мало того, что в городе до сих пор нет музея его памяти, так сам дом продолжает разваливаться на глазах. До основания… А затем? Должен отметить, что на Романиху ваш покорный слуга извел не один литр чернил. В том числе и в центральных изданиях, однако городская власть и все, кто отвечает за местную красоту, продолжают держать глухую оборону. Видимо, дожидаясь счастливого момента, когда исторические здания в этом историческом месте окончательно развалятся и здесь можно будет со спокойной душой вставить многоэтажную «свечку». Между тем находятся какие-то странные граждане, которые, движимые чувством квасного патриотизма, задаются вопросами: доколе? Свои каверзные вопросы они адресуют на известную страничку «Псков. Контроль», где милая девушка до недавнего времени выдавала справки. Но по мере поступления всё большего количества вопросов, ответов становится все меньше. И тут есть три варианта. Первое, либо чиновник, который отвечает за связь с общественностью, устал кидаться каждый день на амбразуру. Второе, у муниципалитета закончились цензурные буквы, чтобы каждому отвечать и, наконец, последний вариант – молчание, типа, без сопливых разберемся. Нет, конечно, если уровень понимания эстетики городского пространства у власть предержащих ограничивается сооружением металлического заборчика, то тогда с муниципалитета и взятки гладки.

Но если мы на самом деле хотим стать туристической столицей, чтобы люди из далекого далека привозили бы нам свои денежки за право посмотреть на мирожские фрески и другие местные красоты, то нужно соответствовать.

Например, не ждать начало осени, а начинать загодя готовить город к приезду гостей, так, чтобы уже к 1 июня в Северо-западной «туристической Мекке» все было быть готово к туристическому сезону. Пока сознание городских чиновников не встанет с головы на ноги, до тех пор, наверное, и будет у нас бардак, который ни словом сказать, ни пером описать.

На этом заканчиваю свои заметки. Всех благ и благополучия, с вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Минаков Антон Александрович Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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