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Солить огурцы или закатывать в канистры бензин?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Доброго всем дня! В эфире «Диванная политика» - программа, которая сегодня выходит в новой сетке вещания, что, однако не меняет главного принципа нашего экспертного сообщества, который гласит: «не верь в романы и рассказы/а верь, в что видят твои глазы!» Иного не дано…

Последняя неделя мая была богата на пафосные события. Начнем с недавно завершившегося в Петербурге 22-го Международного экономического форума, организаторы которого позиционируют свое детище, как площадку, где определяются ключевые вопросы глобальной повестки дня не только в сфере экономики, но и в других важнейших областях развития современного общества. Особую статусность ему придает участие первых лиц, начиная с президента России и кончая «разными прочими шведами» - на этот раз в Питере играл талией амбициозный новичок мировой политики г-н Макрон и т.д.

Побывала на форуме и псковская делегация во главе с временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Ведерниковым. Этот визит стал поводом для коллег-аналитиков глубокомысленно заявить, что поездка позволила прочувствовать современные тренды российской экономики и заодно заключить более десятка рамочных соглашений, которые двинут местную экономику по направлению «вперед». Понятно, что в контексте последних заявлений президента все ждут «прорывного прорыва», стремительного роста ВВП и прочие макро-экономические чудеса, однако мы не первый раз замужем и вполне естественно сомневаемся в том, что участие в форуме на самом деле способно внести в повседневную жизнь Псковской области какие-либо серьезные изменения. Хотите примеров? Их есть у меня… Наугад загуглил результативность участия первых лиц региона в петербургском форуме за прошлые годы и вот какие результаты нарисовались. 2013-й год… Губернаторы Псковской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о содействии развитию партнерских связей, сотрудничестве в области диверсификации промышленного производства и выпуске социально значимой, конкурентоспособной и инновационной продукции. Не буду скрывать, но все эти годы меня мучил вопрос, как было реализовано это соглашение, которое провластные СМИ пять лет назад преподнесли не иначе, как судьбоносное. Где, в каких торговых точках области идет нарасхват «социально значимая, конкурентоспособная и инновационная продукция», которая бы утерла нос проклятым пиндосам? Как сказал бы классик, «молчание ему ответом было…» Идем дальше! В 2015 глава Архангельской области и его псковский коллега подмахнули еще одно соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Сегодня, спустя три года есть подозрение, что братание с архангелогородцами закончилось не сильно выразительным пшиком – денег в областной казне не прибавилось. В следующем году была подписана прокламация о сотрудничестве с «СОГАЗом», намереваясь наполнить нашу суровую действительность конкретными проектами на основе государственно-частного партнерства. И снова по нулям… Увы, но этот список можно продолжать и продолжать, но мы-то ждем не благостной картинки по «ящику», а конкретных результатов: сокращения долговой нагрузки области, открытия новых рабочих мест, предприятий, роста зарплаты или, на худой конец, светлого дня, когда на улицах областного центра появится долгожданный асфальт.

В этом году Псковская область задружилась с соседями из Великого Новгорода, побраталась с далекой Калмыкией, обновила прежний договор с Полтавченко, еще сообщалось о том, что омичи могут построить в моглинской особой экономической зоне завод по производству полимеров. Как говорится, флаг в руки и дай Бог, чтобы все задуманное былось, однако (тут я вынужден повториться) все предыдущие поездки псковской делегации в Питер, если судить по приведенным выше примерам, так ничем и не закончились, кроме обещания «златых гор». В этой связи еще раз хочется выразить надежду, что отныне все будет не так, как у классика: «начинания, вознесшиеся мощно, сворачивают в сторону, теряют имя действия…» Конец цитаты. Это не я сказал, а Шекспир.

«Суровые годы приходят…»

Если же отбросить накаченный федеральными СМИ пафос то, говоря откровенно, экономическая ситуация в регионе будет (по нашему диванному мнению) определяться не количеством свай, забитых в основание нового полимерного гиганта, а вещами более прозаическими. Возьмем, к примеру, логистику – становой хребет региональной экономики, как уверял земляков Андрей Турчак. Речь идет о стремительном росте цен на бензин в мае. В Пскове этот скачок ощущается довольно остро: 92-й уже перевалил за сороковник, а 95-й к середине июня с такими темпами готов взять 45-рублевый рубеж.

Однако, судя по многозначительному молчанию правительства, там реально не знают, как объяснить людям, почему при стоимости барреля нефти 80 рэ, цена на бензин ведет себя как бешеная собака, пытаясь сорваться с цепи.

При этом наш «опыт, сын ошибок трудных» заставляет думать, что лучше-то не будет. По словам одного из капитанов региональной нефтянки, крупные кампании уже сейчас (!) закупают на НПЗ солярку по 51-у рублю за литр. Во сколько дизтопливо обойдется потребителю? – страшно подумать, но если учесть, что именно большегрузы являются основным транспортом, доставляющим в «магниты» и «пятерочки» продукты, то к осени можно ожидать роста цен на потребительные товары. Было бы замечательно, если бы власть пояснила широкой публике: к чему реально готовиться? Как поведут себя налоги, что будет с пенсионным возрастом, сохранится ли бесплатное образование и здравоохранение - или «мыло за счет профсоюза», зарплаты будут расти или пора сверлить еще одну дырочку на ремне? Однако вместе ответов нам обещают бесконечный напряженный труд, о котором все уши прожужжали еще коммунисты – увы, но для скобарей это не новость. Лучше по-простому растолкуйте почему, например, в недружественном нам Казахстане на заправках российским 92-м торгуют по 151 тенге, то есть по 28 рублей 40 копеек за литр. Не говоря уже о том, что с 1 июня в соседней Эстонии вводится бесплатный проезд в общественном транспорте. Вот, не могу удержаться: ну, что за неугомонные соседи? Я бы даже сказал: воинственные! Так и норовят нам вставить пистон. Нет у них ни газа, ни нефти, не говоря уже об алюминии, но как-то так они ведут свою бухгалтерию, что денег хватает даже на такую безделицу, как общественный транспорт. Впрочем, я отвлекся, потому что эти вопросы взяты не с потолка, а получив на них ответы, мы будем точно знать, как готовиться к долгой и холодной зиме: солить огурцы или закатывать в канистры бензин.

«Причем тут борщ, когда такие дела на кухне»

С другой стороны, что нам эстонцы, когда у самих такие дела на кухне. Имеется в виду, конечно, кухня политическая. Судите сами… Сегодня областное Собрание депутатов приняло историческое постановление, назначив на 9 сентября дату выборов главы региона. Судя по оживлению в партиях и движениях, там готовятся принять легкоатлетическую стойку: низкий старт, когда попой вверх. Единороссы уже 5 июня собираются назвать фамилию свою главного кандидата (спорим, что это будет Михаил Ведерников), а коммунисты и жириновцы обозначат своих выдвиженцев 10-го, потому что, как заверил вашего диванного корреспондента первый секретарь Псковского горкома партии Дмитрий Михайлов, уже 15-го избирательную кампанию можно считать… завершенной. Поясняя свою мысль, наш собеседник сослался на опыт работы коммунистического пикета, который прошел в двух главных городах области.

Его главная цель: собрать от земляков предложения, которые должны войти в очередную «народную программу» - на этот раз от КПРФ. На нее-то и будет опираться г-н Мурылев, который от левого фронта пойдет на выборы губернатора.

По словам товарища Михайлова, псковичи, конечно, реагируют на предложения поделиться сокровенным, но при этом обращают внимание, что в их персональной повестке дня сейчас не политика, а… посадка, поливка, борьба с вредителями и грызунами.

По мнению самого Дмитрия, это внятно свидетельствует о том, что народ меньше всего сейчас думает о выборах.

- Может, к середине августа и встрепенется, – делает предположение наш собеседник. Иного взгляда на этот счет придерживается региональный координатор ЛДПР депутат Антон Минаков, который лично планирует побороться с врио губернатора за этот пост, поэтому он все лето намерен провести на ногах.

- Будет нелегко, но никто не говорит, что невозможно, – убежден парламентарий.

Давай, до свиданья?

Единственное, в чем единодушны многие оппозиционеры, так это в том, что главе города Ивану Цецерскому пора в отставку, и это еще один «гвоздь» политического сезона. А чтобы ускорить процесс расставания градоначальника с насиженным креслом, местные коммунисты во время пикетов собирают подписи за отставку главы. Объясняя участие своих единомышленников в этом процессе, тот же г-н Михайлов, ссылается на мнение псковичей, уже поставивших свои автографы под петицией: дескать, за последние девять лет менялись губернаторы, сити-менеджеры, депутаты Госдумы, местного парламента, а Цецерский непоколебим, что довольно странно при нынешнем состоянии города. Напомним, что с неординарной инициативой отправить главу в отставку выступил псковский общественник Алексей Малов. Кроме КПРФ, его поддержали сторонники Навального, а в координационный совет по сбору подписей вошли представители «Яблока», эсеры, ЛДПР и даже активисты микроскопической по численности Либертарианской партии России. Господин Цецерский рассматривает эту кампанию, как месть за прошлогодние выборы в гордуму, укоряя своих оппонентов тем, что такие низменные чувства не красят политиков.

- Надо уважать законы демократии — кто победил, такой и есть выбор населения. Месть не красит их в глазах псковичей, - приводит мнение главы города «КоммерсантЪ».

Тем не менее, Малов и компания планирует собрать 8442 голоса, что составит 5% от общего числа городских избирателей. Этого количества должно хватить, чтобы вынести вопрос о проведении референдума или, как минимум, о вотуме недоверия Ивану Николаевичу на заседании гордумы. Наша диванная общественность с нескрываемым интересом намерена следить за перипетиями новой «битвы титанов». Впрочем, не все озабочены отставкой г-а Цецерского. Речь идет о региональном отделении партии «Родина», которая мирно «пасется» отдельно от своих коллег- оппозиционеров, и не где-нибудь, а на лужке, где когда-то был стадион «Электрон». Оторваться от этого невинного занятия ее заставило появление в Пскове некого загадочного инвестора, который готов вложиться в постройку современного малоэтажного жилья и спортивных сооружений именно в районе «Электрона». Как поведал вашему диванному корреспонденту депутат Олег Брячак, речь идет о том, чтобы превратить это загаженное бомжами и наркоманами место в современный микрорайон, где будет удобно и жить, и заниматься спортом. В перспективе речь может идти о формировании зоны отдыха на Степановском лужке и дальше – за мост Невского. По словам парламентария, лично он никакой выгоды от этого проекта не имеет, но убежден, что потенциального инвестора псковичам пора носить на руках, а первым шагом проявления дружелюбия должно стать перезонирование территории. Против этого как раз выступает «Родина», а также ряд других патриотов, типа, региональной Общественной палаты, фонда «Город без наркотиков» и т.д.

Все они требуют от области: руки прочь от «Электрона» и пусть там все зарастает полынью к чертовой бабушке, что в целом положительно скажется на здоровье постоянных посетителей этого «зеленого ресторана».

Наша диванная партия смотрит на ситуацию под другим углом и уверена: чем меньше в черте города срача, тем легче будет нащупать его истинный образ – тут мы солидарны с региональной властью. Есть только одно опасение: у нас, если даешь подрядчику палец, то, в конце концов, остаешься без руки. Сколько было таких случаев по городу, когда вместо обещанной малоэтажной застройки появлялась очередная высотка, а удивленные депутаты разводили руками, не понимая как все получилось. И лукавый инвестор тоже разводил руками, уверяя, что он не хотел, увлекся, поэтому просит задним числом узаконить его собственное безобразие. В этом смысле вся наша диванная оппозиция готова поддержать застройку с единственной оговоркой: при строжайшем соблюдении проекта.

В суде начинается Родина…

И последнее, о чем сегодня хочется сообщить: монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по определению суда. Как сообщает Псковская Лента Новостей со ссылкой на зампредседателя псковского отделения ВООПИиК Ирину Голубеву, ранее его активисты уже обрались к руководству города Пскова и прокурору области с просьбой не допустить возвращения на набережную Великой этой уродливой (по их мнению) металлической конструкции. Вопрос рассматривается и в городском суде. Первое слушание назначено на 7 июня, а пока мы со своей диванной стороны хотим внести предложение, которое без сомнения устроит обе стороны. Все просто, как апельсин.

Нужно сделать эту надпись… передвижной, иначе говоря - мобильной. Поставить ее на прицеп и возить по городу.

В один день привезти туда, где красота несусветная, даже телевизионщиков туда можно позвать: пусть снимают. А в другой - выставить на всеобщее обозрение, где контейнеры неделями не убираются или асфальт разбит до невозможности. Пусть местные жители, которые манкируют заключением договора с АСПО, пофоткаются на фоне своих мусорных клондайков и подумают: где на самом деле начинается Россия. Чиновники тоже могут попозировать рядом с этой надписью, чтобы вспомнить, с чего начинается Родина. Не сомневаюсь, что передвижная инсталляция пригодилась бы и активистам «Убитых дорог», которые носятся по стране, как оглашенные. Прикиньте, приезжают они в Рязань или раздолбанный Смоленск, привозят с собой эту самую «Россию» и становят ее на самой разбитой улице. Тут-то возрадуется сердце истинного россиянина. Застыдится он своей убогости и начнет шевелиться. Глядишь, потихоньку, и заживем по-человечески.

На этом мы заканчиваем. С вами бы ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм!