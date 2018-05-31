Солить огурцы или закатывать в канистры бензин?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».
Последняя неделя мая была богата на пафосные события. Начнем с недавно завершившегося в Петербурге 22-го Международного экономического форума, организаторы которого позиционируют свое детище, как площадку, где определяются ключевые вопросы глобальной повестки дня не только в сфере экономики, но и в других важнейших областях развития современного общества. Особую статусность ему придает участие первых лиц, начиная с президента России и кончая «разными прочими шведами» - на этот раз в Питере играл талией амбициозный новичок мировой политики г-н Макрон и т.д.
Побывала на форуме и псковская делегация во главе с временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Ведерниковым. Этот визит стал поводом для коллег-аналитиков глубокомысленно заявить, что поездка позволила прочувствовать современные тренды российской экономики и заодно заключить более десятка рамочных соглашений, которые двинут местную экономику по направлению «вперед». Понятно, что в контексте последних заявлений президента все ждут «прорывного прорыва», стремительного роста ВВП и прочие макро-экономические чудеса, однако мы не первый раз замужем и вполне естественно сомневаемся в том, что участие в форуме на самом деле способно внести в повседневную жизнь Псковской области какие-либо серьезные изменения. Хотите примеров? Их есть у меня… Наугад загуглил результативность участия первых лиц региона в петербургском форуме за прошлые годы и вот какие результаты нарисовались. 2013-й год… Губернаторы Псковской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о содействии развитию партнерских связей, сотрудничестве в области диверсификации промышленного производства и выпуске социально значимой, конкурентоспособной и инновационной продукции. Не буду скрывать, но все эти годы меня мучил вопрос, как было реализовано это соглашение, которое провластные СМИ пять лет назад преподнесли не иначе, как судьбоносное. Где, в каких торговых точках области идет нарасхват «социально значимая, конкурентоспособная и инновационная продукция», которая бы утерла нос проклятым пиндосам? Как сказал бы классик, «молчание ему ответом было…» Идем дальше! В 2015 глава Архангельской области и его псковский коллега подмахнули еще одно соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Сегодня, спустя три года есть подозрение, что братание с архангелогородцами закончилось не сильно выразительным пшиком – денег в областной казне не прибавилось. В следующем году была подписана прокламация о сотрудничестве с «СОГАЗом», намереваясь наполнить нашу суровую действительность конкретными проектами на основе государственно-частного партнерства. И снова по нулям… Увы, но этот список можно продолжать и продолжать, но мы-то ждем не благостной картинки по «ящику», а конкретных результатов: сокращения долговой нагрузки области, открытия новых рабочих мест, предприятий, роста зарплаты или, на худой конец, светлого дня, когда на улицах областного центра появится долгожданный асфальт.
В этом году Псковская область задружилась с соседями из Великого Новгорода, побраталась с далекой Калмыкией, обновила прежний договор с Полтавченко, еще сообщалось о том, что омичи могут построить в моглинской особой экономической зоне завод по производству полимеров. Как говорится, флаг в руки и дай Бог, чтобы все задуманное былось, однако (тут я вынужден повториться) все предыдущие поездки псковской делегации в Питер, если судить по приведенным выше примерам, так ничем и не закончились, кроме обещания «златых гор». В этой связи еще раз хочется выразить надежду, что отныне все будет не так, как у классика: «начинания, вознесшиеся мощно, сворачивают в сторону, теряют имя действия…» Конец цитаты. Это не я сказал, а Шекспир.
«Суровые годы приходят…»
Если же отбросить накаченный федеральными СМИ пафос то, говоря откровенно, экономическая ситуация в регионе будет (по нашему диванному мнению) определяться не количеством свай, забитых в основание нового полимерного гиганта, а вещами более прозаическими. Возьмем, к примеру, логистику – становой хребет региональной экономики, как уверял земляков Андрей Турчак. Речь идет о стремительном росте цен на бензин в мае. В Пскове этот скачок ощущается довольно остро: 92-й уже перевалил за сороковник, а 95-й к середине июня с такими темпами готов взять 45-рублевый рубеж.
При этом наш «опыт, сын ошибок трудных» заставляет думать, что лучше-то не будет. По словам одного из капитанов региональной нефтянки, крупные кампании уже сейчас (!) закупают на НПЗ солярку по 51-у рублю за литр. Во сколько дизтопливо обойдется потребителю? – страшно подумать, но если учесть, что именно большегрузы являются основным транспортом, доставляющим в «магниты» и «пятерочки» продукты, то к осени можно ожидать роста цен на потребительные товары. Было бы замечательно, если бы власть пояснила широкой публике: к чему реально готовиться? Как поведут себя налоги, что будет с пенсионным возрастом, сохранится ли бесплатное образование и здравоохранение - или «мыло за счет профсоюза», зарплаты будут расти или пора сверлить еще одну дырочку на ремне? Однако вместе ответов нам обещают бесконечный напряженный труд, о котором все уши прожужжали еще коммунисты – увы, но для скобарей это не новость. Лучше по-простому растолкуйте почему, например, в недружественном нам Казахстане на заправках российским 92-м торгуют по 151 тенге, то есть по 28 рублей 40 копеек за литр. Не говоря уже о том, что с 1 июня в соседней Эстонии вводится бесплатный проезд в общественном транспорте. Вот, не могу удержаться: ну, что за неугомонные соседи? Я бы даже сказал: воинственные! Так и норовят нам вставить пистон. Нет у них ни газа, ни нефти, не говоря уже об алюминии, но как-то так они ведут свою бухгалтерию, что денег хватает даже на такую безделицу, как общественный транспорт. Впрочем, я отвлекся, потому что эти вопросы взяты не с потолка, а получив на них ответы, мы будем точно знать, как готовиться к долгой и холодной зиме: солить огурцы или закатывать в канистры бензин.
«Причем тут борщ, когда такие дела на кухне»
С другой стороны, что нам эстонцы, когда у самих такие дела на кухне. Имеется в виду, конечно, кухня политическая. Судите сами… Сегодня областное Собрание депутатов приняло историческое постановление, назначив на 9 сентября дату выборов главы региона. Судя по оживлению в партиях и движениях, там готовятся принять легкоатлетическую стойку: низкий старт, когда попой вверх. Единороссы уже 5 июня собираются назвать фамилию свою главного кандидата (спорим, что это будет Михаил Ведерников), а коммунисты и жириновцы обозначат своих выдвиженцев 10-го, потому что, как заверил вашего диванного корреспондента первый секретарь Псковского горкома партии Дмитрий Михайлов, уже 15-го избирательную кампанию можно считать… завершенной. Поясняя свою мысль, наш собеседник сослался на опыт работы коммунистического пикета, который прошел в двух главных городах области.
Его главная цель: собрать от земляков предложения, которые должны войти в очередную «народную программу» - на этот раз от КПРФ. На нее-то и будет опираться г-н Мурылев, который от левого фронта пойдет на выборы губернатора.
По мнению самого Дмитрия, это внятно свидетельствует о том, что народ меньше всего сейчас думает о выборах.
- Может, к середине августа и встрепенется, – делает предположение наш собеседник. Иного взгляда на этот счет придерживается региональный координатор ЛДПР депутат Антон Минаков, который лично планирует побороться с врио губернатора за этот пост, поэтому он все лето намерен провести на ногах.
- Будет нелегко, но никто не говорит, что невозможно, – убежден парламентарий.
Давай, до свиданья?
Единственное, в чем единодушны многие оппозиционеры, так это в том, что главе города Ивану Цецерскому пора в отставку, и это еще один «гвоздь» политического сезона. А чтобы ускорить процесс расставания градоначальника с насиженным креслом, местные коммунисты во время пикетов собирают подписи за отставку главы. Объясняя участие своих единомышленников в этом процессе, тот же г-н Михайлов, ссылается на мнение псковичей, уже поставивших свои автографы под петицией: дескать, за последние девять лет менялись губернаторы, сити-менеджеры, депутаты Госдумы, местного парламента, а Цецерский непоколебим, что довольно странно при нынешнем состоянии города. Напомним, что с неординарной инициативой отправить главу в отставку выступил псковский общественник Алексей Малов. Кроме КПРФ, его поддержали сторонники Навального, а в координационный совет по сбору подписей вошли представители «Яблока», эсеры, ЛДПР и даже активисты микроскопической по численности Либертарианской партии России. Господин Цецерский рассматривает эту кампанию, как месть за прошлогодние выборы в гордуму, укоряя своих оппонентов тем, что такие низменные чувства не красят политиков.
Тем не менее, Малов и компания планирует собрать 8442 голоса, что составит 5% от общего числа городских избирателей. Этого количества должно хватить, чтобы вынести вопрос о проведении референдума или, как минимум, о вотуме недоверия Ивану Николаевичу на заседании гордумы. Наша диванная общественность с нескрываемым интересом намерена следить за перипетиями новой «битвы титанов». Впрочем, не все озабочены отставкой г-а Цецерского. Речь идет о региональном отделении партии «Родина», которая мирно «пасется» отдельно от своих коллег- оппозиционеров, и не где-нибудь, а на лужке, где когда-то был стадион «Электрон». Оторваться от этого невинного занятия ее заставило появление в Пскове некого загадочного инвестора, который готов вложиться в постройку современного малоэтажного жилья и спортивных сооружений именно в районе «Электрона». Как поведал вашему диванному корреспонденту депутат Олег Брячак, речь идет о том, чтобы превратить это загаженное бомжами и наркоманами место в современный микрорайон, где будет удобно и жить, и заниматься спортом. В перспективе речь может идти о формировании зоны отдыха на Степановском лужке и дальше – за мост Невского. По словам парламентария, лично он никакой выгоды от этого проекта не имеет, но убежден, что потенциального инвестора псковичам пора носить на руках, а первым шагом проявления дружелюбия должно стать перезонирование территории. Против этого как раз выступает «Родина», а также ряд других патриотов, типа, региональной Общественной палаты, фонда «Город без наркотиков» и т.д.
Наша диванная партия смотрит на ситуацию под другим углом и уверена: чем меньше в черте города срача, тем легче будет нащупать его истинный образ – тут мы солидарны с региональной властью. Есть только одно опасение: у нас, если даешь подрядчику палец, то, в конце концов, остаешься без руки. Сколько было таких случаев по городу, когда вместо обещанной малоэтажной застройки появлялась очередная высотка, а удивленные депутаты разводили руками, не понимая как все получилось. И лукавый инвестор тоже разводил руками, уверяя, что он не хотел, увлекся, поэтому просит задним числом узаконить его собственное безобразие. В этом смысле вся наша диванная оппозиция готова поддержать застройку с единственной оговоркой: при строжайшем соблюдении проекта.
В суде начинается Родина…
И последнее, о чем сегодня хочется сообщить: монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по определению суда. Как сообщает Псковская Лента Новостей со ссылкой на зампредседателя псковского отделения ВООПИиК Ирину Голубеву, ранее его активисты уже обрались к руководству города Пскова и прокурору области с просьбой не допустить возвращения на набережную Великой этой уродливой (по их мнению) металлической конструкции. Вопрос рассматривается и в городском суде. Первое слушание назначено на 7 июня, а пока мы со своей диванной стороны хотим внести предложение, которое без сомнения устроит обе стороны. Все просто, как апельсин.
В один день привезти туда, где красота несусветная, даже телевизионщиков туда можно позвать: пусть снимают. А в другой - выставить на всеобщее обозрение, где контейнеры неделями не убираются или асфальт разбит до невозможности. Пусть местные жители, которые манкируют заключением договора с АСПО, пофоткаются на фоне своих мусорных клондайков и подумают: где на самом деле начинается Россия. Чиновники тоже могут попозировать рядом с этой надписью, чтобы вспомнить, с чего начинается Родина. Не сомневаюсь, что передвижная инсталляция пригодилась бы и активистам «Убитых дорог», которые носятся по стране, как оглашенные. Прикиньте, приезжают они в Рязань или раздолбанный Смоленск, привозят с собой эту самую «Россию» и становят ее на самой разбитой улице. Тут-то возрадуется сердце истинного россиянина. Застыдится он своей убогости и начнет шевелиться. Глядишь, потихоньку, и заживем по-человечески.
На этом мы заканчиваем. С вами бы ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм!