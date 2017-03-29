«Если у меня другое мнение, это не значит, что я ваш враг или идиот»

На прошедших выходных в Пскове состоялась несогласованная политическая акция, по итогам которой несколько организаторов оказались в гостях у полиции для оформления протоколов об административном правонарушении. Организаторы и участники этого мероприятия, среди которых были члены псковского отделения «Открытой России» небезызвестного Ходорковского, будущие руководители Штаба Навального, яблочники, либеральные журналисты, а также любители протестов за деньги опального олигарха Гавунаса - широко не известные псковским избирателям, но, судя по «искрометному юмору» и пафосным плакатам, - люди с активной гражданской позицией.

Уверен, если бы организаторам разрешили проведение акции, ее мало кто заметил бы. Но, когда такое внимание полиции, когда у каждого телефон в руке и можно вести прямую трансляцию о своей «гражданской смелости» в Интернет, - крылья вырастают.

Впрочем, пусть каждый решает, как и за что ему митинговать.

Я хочу сказать о другом.

Люди, компетентность и успехи которых в сфере управления, производства, науки широким массам неизвестна, а моральная чистота и неподкупность, мягко скажем, сомнительна, берут на себя право делить общество на своих и чужих, соблюдать законы или не соблюдать, судить других.

Чтобы убедиться в этом - достаточно посмотреть, что пишут псковские оппозиционеры с митинга Навального в социальных сетях.

В ответ на новость в «Комсомольской правде» о митинге появляется вот это:

https://www.facebook.com/mischa.petrov.7/posts/448501878828686

Разве высоконравственный оппозиционер, да просто мужчина, может публично говорить о женщине такое? Тем более, что эта женщина - журналист, являясь очевидцем событий, отразила всего лишь их содержание, даже не вдаваясь в оценку.

Далее, в Интернете появляются новости о том, что в Москве на таком же мероприятии напали на полицейского, который тоже гражданин, отец семейства, наверное, при исполнении своего служебного долга. И как реагируют наши оппозиционеры?

https://www.facebook.com/Fi3rukPskov/posts/297697860648916

Наконец, детей приводят на политический несанкционированный митинг с закрытыми масками лицами! Детей - с закрытыми лицами! А что скрывают эти маски? Возможно, основную идею митинга в виде получения 10 тыс. евро от ЕСПЧ? Это что, оппозиция за нужды народа?

https://www.facebook.com/Fi3rukPskov/posts/297740803977955

Если ты взрослый человек и берешь с собой на митинг несовершеннолетних, разделяющих твои взгляды, наверно, правильно было бы объяснить своим младшим товарищам, что закон запрещает на публичных мероприятиях закрывать лица. Или может быть цель участия была именно в том, чтобы нарушить закон, а не выразить протест каким-то фактам коррупции?

Сомневаюсь, что такие «носители моральных ценностей», придя к власти правильным путем, поведут наш народ, включая детей малых, за воспитание которых в духе гражданской активности они берутся, прославляя свои «достижения».

По моему мнению, носители демократических убеждений, как никто, должны уметь уважать чужую точку зрения, они же потешаются над взглядами и действиями других:

https://www.facebook.com/Fi3rukPskov/posts/297721003979935

https://www.facebook.com/dmitri.zolotiko/posts/1392171910835103

Хотя участники иных публичных мероприятий, которые так позабавили оппозицию, получили право выразить свое мнение на основании 31-й статьи Конституции Российской Федерации, и количество участников мероприятия в данном случае значения не имеет. Их права закон защищает ровно так же как права новоявленных борцов с коррупцией.

Интересно, что сами организаторы воскресной акции, судя по собственным комментариям, исполняли поставленные штабом Навального задачи сугубо за меркантильный интерес.

https://www.facebook.com/pavel.tvset/posts/731738250334151

Уважаемые участники несогласованной публичной акции, избирателям Псковской области вы почти не известны. Но зато вы все хорошо знакомы Управлению внутренней политики Администрации. Никаких новых лиц 26 марта сего года мы не увидели. В отличии от крупных городов страны, молодежь на вашу акцию не пришла. И мероприятие ваше интереса у жителей региона не вызвало, как не старались ряд средств массовой информации. Предполагаю, что такого интереса и не возникнет, пока вы не поймете, что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Пока вы не научитесь уважать этого другого, даже если с ним не согласны или он вам не нравится.

Как сказал историк и драматург Эдвард Радзинский: «Если у меня другое мнение, это не значит, что я ваш враг или идиот. Это просто значит, что у меня другое мнение».

Максим Жаворонков

Источник: Псковская Лента Новостей