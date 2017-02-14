Борьба с бедностью как заработок богатых

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный размер оплаты труда. Нехорошо, мол, для экономики, что пять миллионов граждан у нас получают зарплату ниже уровня МРОТ.

Чуть раньше у нас в области работодатели, профсоюзы и власть подписали трехстороннее соглашение о минимальном размере заработной платы. Профсоюзам удалось добиться того, чтобы в бюджетном секторе работник отныне зарабатывал не меньше МРОТ (а это 7500 рублей), а во внебюджетном секторе – не ниже прожиточного минимума (тут уже 11450 рублей). Это соглашение опять-таки преподносится как средство борьбы с бедностью. Ну, как попытка борьбы.

И вот теперь еще новация – продуктовые карточки. Это уже федеральный уровень – правительство разрабатывает программу адресной продовольственной помощи как меру социальной поддержки малоимущих слоев населения.

«Продуктовая карточка»! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось – начиная от карточек военного времени и заканчивая перестроечными талонами на сахар и все остальное. Для русского человека продуктовые карточки – синоним кризиса, признак системных проблем, и никакими кивками в сторону американских Food Stamps впечатление не спасешь.

На первый взгляд, обыватель не прав. Действительно, раньше карточки в нашей стране вводились именно из-за нехватки продовольствия. Его было мало, и чтобы хватило всем, приходилось контролировать распределение. Сегодня другая история. Продовольствия как раз хватает. Не хватает денег, чтобы его купить. По разным подсчетам, 15-20 млн человек в России живут за чертой бедности.

А как не жить, если у нас минимальный размер оплаты труда – 7500, при официальном прожиточном минимуме в 11 тысяч.

Вот этим бедолагам государство и решило выдать продуктовые карточки. Это, предполагается, будут пластиковые карты Национальной платежной системы «Мир», на которые раз в месяц будут зачисляться то ли деньги, то ли баллы. Пока что говорилось про 1400 рублей в месяц и 15 миллионов потенциальных получателей. Нетрудно посчитать, во сколько встанет это удовольствие – порядка 21 млрд рублей в месяц, более 250 млрд руб. в год.

И вот, внимание, вопрос – кому достанутся эти деньжищи. Нет, не бедным – им баллы. Живых денег человек не увидит. С продуктовой карточкой он пойдет в магазин набрать еды из определенного списка. Минпромторг не скрывает, что программа будет помогать не столько потребителям, сколько производителям. Поддержим, дескать, спрос на российские продукты. А будет спрос – будет и предложение. И дальше пошла демагогия про развитие производства, новые рабочие места и даже «дать не рыбу, но удочку».

Я лично ни минуты не верю в экономический эффект продуктовых карточек. Строго говоря, даже как мера соцподдержки – идея туманная, хотя и опробованная в Кировской области (там Никита Белых ввел карточки в 13 году, еще до того как попал за решетку). Распределительная система по сути своей предполагает злоупотребления. А уж тем более в России, где коррупция – чуть ли не двигатель экономики.

Нет, конечно, для бедной семьи продукты на 1400 рублей лишними не будут. Вопрос лишь в том, какие это будут продукты и какова будет их реальная стоимость.

В Кирове на региональную продуктовую карту можно взять только вятские продукты (в списке три тысячи наименований). Тут есть гарантия качества и польза для местных производств. Если в каждом регионе в приоритете будут именно местные, хорошо знакомые продукты, это, наверное, очень неплохо. Но я сильно подозреваю, что раз система федеральная, то и список продуктов может оказаться федеральным – от тех отечественных производителей, чьи лоббистские возможности не в пример выше, чем у Псковского мясокомбината или Пушкиногорского молокозавода. То есть, не исключен риск, что от карточек выиграют некие федералы, а как раз свои, местные производители утратят часть спроса.

Еще один риск мне видится в том, что качество продуктов, включенных в список, быстро начнет падать. Зачем бороться за качество, если спрос гарантирован? Совершенно незачем. А если к формированию списка будут допущены торговые сети, то вот еще сторона медали: почему бы не сбыть за бесплатно, по карточкам, то, что трудно продать за деньги? Например, продукты с истекающим сроком годности.

Следующий момент. Если мы имеем дело с фиксированной субсидией и закрытым ассортиментом, то логично, чтобы цены согласовывались и утверждались. И конечно же, производитель сделает все, чтобы согласовать максимально высокую цену, раз уж правительство платит. То есть качество ниже, цена выше – прибыль максимальна. Думаете, не найдется желающих поделить 250 млрд в год? Я думаю, что очередь выстроится к Минпромторгу. Великолукский мясокомбинат наверняка займет там место. Но вот фермеров, чьи интересы сейчас как бы водружаются на флаг, в эту очередь явно не пустят.

Ну и попутные расходы. Во-первых, заработает Акционерное общество «Национальная система платежных карт», которое было создано летом 2014 года в ответ на финансовые санкции в адрес России. Сегодня оно на 100% принадлежит Центробанку, но что будет завтра, когда по картам «Мир» начнут крутиться миллиарды рублей? И да, интересно посмотреть на стоимость самого этого пластика для бюджета.

Во-вторых, придется как-то решать вопрос с маркировкой продуктов из карточного списка. Наверное, потребуется специальная упаковка и какие-нибудь особые штрих–коды, а значит, новое оборудование. Кому-то повезет разработать, произвести и поставить это оборудование в десятки тысяч магазинов страны. Опять-таки, что за магазины? Любой желающий или сертифицированная в особом порядке торговая сеть? Снова простор для административного произвола.

Получается, что один дополнительный поход в магазин для малообеспеченной семьи обрастает целым перечнем дополнительных расходов для государства. Кто-то заработает на этих расходах, но проблема бедности никуда не исчезнет. Ну правда: плюс один поход в магазин в месяц – что это, серьезная прибавка к уровню жизни?

В общем, обыватель не так уж и ошибется, посчитав новые продуктовые карточки признаком системных проблем в экономике. Только проблема не в дефиците еды. Проблема в том, что богатые системно зарабатывают на борьбе с бедностью.

На самом деле, против бедности только одно средство – достойные заработки. И как раз здесь государство действительно может кое-что сделать.

Я напомню, что государство в России – крупнейший работодатель. Самые массовые профессии – учителя и врачи – почти все получают зарплату из бюджета. Целые отрасли, такие как культура и наука, завязаны исключительно на бюджет.

Так вот, мое встречное предложение: вместо продуктовых карточек со всеми сопутствующими коррупционными издержками давайте просто повысим МРОТ. Хотя бы до уровня прожиточного минимума. Это элементарное решение в один миг поднимет народную платежеспособность. Вот и будет вам борьба с бедностью – и без сверхприбылей для богатых.

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей