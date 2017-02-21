Призрак избранного мэра

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Лев Шлосберг внес в региональный парламент законопроект о возвращении прямых мэрских выборов в Пскове и Великих Луках. До сессии еще далеко, но, кажется, отношение депутатов к инициативе уже понятно. По крайней мере, комитет по местному самоуправлению и законодательству заранее не собирается рассматривать этот законопроект. Его нет в составе опубликованной в понедельник повестки заседания.

На самом деле, поди разберись, что лучше – чтобы этот законопроект был рассмотрен на сессии или чтобы не был. Результат, скажем прямо, будет один и тот же, зато медийный эффект – различный. Одно дело, просто не обсуждать прямые выборы, не дразнить лишний раз народ, и совсем другое – обсудить и расписаться в неуважении к демократии.

Возможно, депутаты и сами сейчас ломают голову над этим вопросом.

У меня нет ни тени сомнения, что парламентское большинство, Единая наша Россия, не позволит пройти ни одной значимой инициативе от оппозиции. Не бывает такого в нашей политической природе. Аксиома.

Лев Маркович, кстати, наверняка об этом догадывался, когда решил застолбить за собой столь важную тему. Справедливости ради скажем, что «Яблоко» изначально заявляло тему прямых выборов мэров на избирательной кампании 16 года. Но это не отменяет общеизвестный факт: заявка законопроекта «Яблоком» заведомо предполагает непринятие этого законопроекта.

Это странная ситуация, в которой проигрывают все. Проигрывает оппозиция, потому что политический законопроект, внесенный оппозицией, по умолчанию обречен на провал. По этой же причине проигрывают и горожане. Но проигрывает и партия власти. Потому что теперь единороссам придется у всех на глазах, под телекамеры, от своего имени и в микрофон рассказывать людям о том, что вы, люди, недостойны решать, кто будет управлять вашим городом. И что кучка окопавшихся во власти бизнесменов и бюрократов в этом плане гораздо профессиональнее и мудрее. Поэтому, граждане, подвиньтесь и оставьте городской бюджет под контролем вам неведомого чиновника, которого назначит неизвестная вам комиссия, сформированная непонятным образом из малознакомых персонажей.

Когда вот это все произносилось десять лет назад – насчет «профессиональных менеджеров», которые «придут на смену популистам» – какие-то иллюзии у многих действительно были. Некоторые искренне верили, что придет, вот, вместо Хоронена этакий высоколобый технократ, ранее поднявший с колен пару госкорпораций, и будет эффективно руководить хозяйством, беспрекословно исполняя волю народа, явленную через избранного из избранных. А избранный этот из избранных, то есть глава города, не имея прямого доступа к бюджетным деньгам, будет строго надзирать и командовать, не корысти ради, а токмо волею… и так далее. Не сбылось.

Не сбылось совершенно. За десять лет в этом убедились даже самые закоренелые адепты вертикали власти. Если сравнить местное самоуправление в Пскове сегодня и десять лет назад – разница колоссальная. И не в пользу дня сегодняшнего.

В двух словах: мы, горожане, полностью утратили контроль над городом.

И дело даже не в том, что Пскову как-то особенно не везло с сити-менеджерами. Просто сама эта двухголовая система власти – глава города плюс глава администрации – себя не оправдала. Управление городом стало запутанным и непрозрачным. Глава города, избранный из состава депутатов, как бы представляет народ, но ни за что не отвечает, потому что хозяйством не занимается. Сити-менеджер, назначенный депутатами, вроде как лично занят по хозяйству, но все равно ни за что не отвечает, потому что «решения принимает городская дума».

В результате псковичи могут сколько угодно взывать к публичному аватару городской власти, то есть Иван Николаевичу Цецерскому. Могут жаловаться на беды, ругать недостатки и выдвигать предложения. А Иван Николаевич может сколько угодно отзываться и отвечать – сочувствуя бедам, извиняясь за недостатки и благодаря за предложения. Живой и открытый диалог «главы города» и «горожан» идет почти круглосуточно, на улицах, в СМИ и в соцсетях – но толку от этого диалога ноль. Потому что все, что может глава города – это пообещать «поговорить с главой администрации» или «обсудить на сессии гордумы». А все, чем он рискует в случае неудовольствия граждан – будет меньше лайков в фейсбуке.

Я вам больше скажу. С тех пор, как управление городом стало вопросом внутриэлитного консенсуса, а не всенародного выбора, власти как таковой в Пскове нет. Все важнейшие решения последних лет про Псков принимались без учета мнения псковичей и даже мэрии. Например, строительство туристического кластера – этим занимается областная администрация. Она контролирует расходы по федеральной программе, не имея никакой нужды спрашивать мнение горожан – ни морально, ни формально. Судьба стадиона «Электрон» – грандиозного размаха конфликт, который даже не зародился бы, управляй городом мэр, напрямую подотчетный горожанам. А так, спасение последней зеленой зоны на Завеличье зависит только от продолжения ссоры между собственником участка и губернатором области. Свежая история – судьба городского театра кукол, который какие-то люди собираются куда-то переселять, снова не спросив жителей города, а надо ли это вообще.

Наконец, пример, который у всех на глазах, точнее, под ногами. Дороги. Столь безобразного состояния дорог в Пскове не видели мы уже лет сто. А все потому, что муниципальные контракты на содержание и ямочный ремонт улиц были разыграны с нарушением законодательства и в узком кругу приближенных к власти предпринимателей.

Кто такой сити-менеджер? Кто тот человек, который в ежедневном режиме решает, на что потратить бюджетные деньги? Чем занимается Игорь Викторович Калашников, помимо ритуального объезда дворов и капремонтов? У большинства горожан нет ответов на эти вопросы.

А вообще-то должны быть. Потому что местное самоуправление, как любят повторять политологи всех мастей, это самая основа государства и самая суть демократии. Ценность которой официально пока еще никто не отменял.

Утратив контроль над городом, большинство потеряло к городу интерес. Совершенно неинтересно заниматься тем, над чем ты не имеешь никакой власти. А город, не интересный своим горожанам – это обреченный город.

Это настолько очевидно и понятно, что о возвращении прямых мэрских выборов вполголоса заговорили даже внутри правящей партии. О том, что мэра надо выбирать напрямую, говорил уже и наш глава города, и наш губернатор. Более того, в отдельных муниципалитетах к ним уже и вернулись. Очевидно, что назрело возвращение прямых выборов и в Пскове, и в Великих Луках. Казалось даже, что элиты готовы на это пойти.

То есть были готовы, пока не определился автор законодательной инициативы. Согласно неписанным правилам, все хорошее должно исходить только от партии власти. И получается, что любые события вне этих рамок, происходят уже не в области политики, а в сфере public relations.

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей