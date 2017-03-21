Горка в ямке

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки и не бездомные котята. На фото был ямочный ремонт.

Я вам сейчас опишу эту фотографию, и вы тоже заплачете. Итак, представьте: ранняя весна, Псков (уже грустно). Корытовское шоссе, лужи, грязная обочина. Голые деревья на заднем плане. На переднем – куча крупного щебня, прямо посреди грязи. По этой куче парень в спецовке катает виброплиту, пытаясь как-то умять этот щебень вровень с дорогой. По фотографии видно, что получается не очень. Щебенка уже разлетелась на пару метров вокруг, да и с чего бы ей уплотнятся, если в качестве вяжущего средства используется вода из соседней лужи?

Но слезу вышибает не этот сизифов труд. Самое печальное на фото – Иван Николаевич Цецерский. Глава нашего города, с папкой в руках, деловито наблюдает за процессом. Наблюдает, понимаете? Не округляет глаза в недоумении. Не крутит выразительно пальцем у виска. Не потрясает возмущенно кулаками и не пытается вырвать у рабочего виброплиту из рук. Нет, по всему видать, что Иван Николаевич удовлетворен наблюдаемым процессом. #людиработают.

Эта фотография, как и весь фоторепортаж, доказывает, что городские власти в курсе про ямочный ремонт в этом сезоне. Они не просто знают, как он выполняется, а одобряют действия подрядчика. То есть, вот этот крупный, размером с мой кулак щебень, которым сегодня засыпаны все дороги, эти бугры и наросты на месте ям, все эти рваные наплешины асфальта – это все нормально, с точки зрения городской власти. И надо полагать, за такую работу исполнитель исправно получает деньги. Бюджетные деньги. Деньги, которых катастрофически мало.

Я не знаю, что случилось с дорогами в этом году. Может, этой зимой в Пскове выпал какой-то особенный кислотный снег, который разъел дорожное полотно сразу везде. Может быть, виноват таинственный «переход через ноль», от которого, судя по состоянию дорог, страдает исключительно Россия, но никак не Швеция или Финляндия. Я допускаю, что есть объективные причины, почему псковские улицы одновременно и дружно лишились асфальта. Но я никак не могу поверить, что ямочный ремонт допустимо делать именно вот так.

Нет, я, конечно, не специалист. Я понятия не имею, как надо правильно ремонтировать дороги. Но я не первый год живу и могу как минимум сравнить ямочный ремонт этого года и какого-нибудь позапрошлого. Как это раньше происходило: появилась яма, пришли рабочие, вырезали вокруг ямы ровный прямоугольник, засыпали туда мелкий гравий и залили битумом. Потом закатали, и вчерашняя яма срослась с окружающей средой. А как это происходит сегодня: появилась яма, приехал экскаватор, выгрузил в яму щебенку и уехал. Щебенка через пару часов разлетелась по всей дороге, а яма стала еще больше.

Согласитесь, не нужно быть специалистом, чтобы понять: если на дороге была яма и ее как бы заделали, а ты все равно объезжаешь это место или скидываешь скорость практически до нуля – то проблема не решена.

Я вам могу назвать с десяток мест, где ямочный ремонт вроде как выполнен, а проехать все равно невозможно. Потрачены деньги, материалы, рабочее время, а эффекта нет. При этом в отчетах теперь стоит галочка «ремонт выполнен», а значит, больше ремонта не будет, и катайтесь, граждане, как хотите. Вот как это называется? Давайте вместе слово подберем. Халтура? Нецелевое расходование бюджетных средств? Непрофессионализм?

Кстати, о непрофессионализме. Вспоминается телесюжет про псковские дороги. Там активисты застукали дорожных рабочих во время укладки асфальта в лужу, а начальник управления городского хозяйства Алексей Геннадьевич Захаров очень возмущался, что его не предупредили о съемке. Он, дескать, сумел бы объяснить, почему все делается правильно. Еще Алексей Геннадьевич предложил выдать каждому критику по лопате – посмотрим, дескать, как вы сами дороги делать будете.

Мне кажется, Захаров не просто так это сказал. По-моему, глава УГХ ровно так и сделал: выдал лопаты кому ни попадя и отправил на ремонт дорог. И сейчас ямы на псковских дорогах заделывают продавцы, школьные учителя, журналисты – кто угодно, только не дорожные рабочие. Отсюда и результат.

Я вот только одного не понимаю. У нас же муниципальные выборы осенью. Дороги – самая топовая тема. Губернатор наш, Андрей Анатольевич, половину рейтинга себе сделал за счет качественного ремонта дорог. А сколько раз партия власти выезжала на дорожном ремонте! Почему же теперь на дороги решили плюнуть? Где разгромные совещания с подрядчиками? Где экспертизы и проверки? Почему деньги из городского бюджета у всех на глазах расшвыриваются по дорогам, стираются в пыль на проезжей части, а мэрия – просто наблюдает?

Возможно, подрядные организации были захвачены врагами режима, которые теперь пытаются спровоцировать народные волнения. Или в городской администрации, в УГХ или в отделе капстроительства, окопались диверсанты, мечтающие провалить на выборах «команду Цецерского».

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей