Клееночка на елочку

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Тир «За родину», дискотека 80-х и танцы в клубе «Рио-Рита» - великолепный фон для памятных фотографий из поездки во Псков! Вы хотели сфоткаться с бронзовым мужичком, представленным вам как Скобарь, символ Пскова? Увы, его натертый до блеска нос разглядит не каждый. А вот красные буквы на зеленом фоне - не заметить нельзя!

Впервые я увидела это в ролике «Молодой гвардии Единой России». К дню рождения организации ребята сняли в меру своих способностей короткий сюжет - как они замечательно, с пользой и удовольствием проводят время. Мое внимание привлек фон картинки - я очень долго не могла понять, где же молодогвардейцы снимали свое видео. Ну не на рынке же, в самом деле. Хотя похоже на рынок - улица, открытое пространство, а позади яркие рекламные баннеры. Такое в приличном месте не повесят - вот этот стереотип и сбил меня с толку.

Х-ха! Повесят! Еще как повесят!

Рекламные растяжки цыганской расцветочки, как оказалось, висят в Детском парке. Там есть два колхозных заборчика вокруг каруселек, так вот, один из них и завешан этим пластиком.

Представляете? Ребятки пошли снимать патриотичный ролик в красивое место - в Детский парк, где плиточка, фонарики, газоны - выбрали скамейку рядом с бронзовым Скобарем, но вместо идеальной картинки благоустроенного Пскова получили фон как у рынка «Нива»! (Нет, я ничего не имею против рынка «Нива» - там, где он есть. Но я бы не хотела, чтобы рынок «Нива» занял место Детского парка).

Примерно такой же эффект теперь у всех туристских селфи со Скобарем. Вместо вида на красивый парк за спиной они увозят в свои дальние дали рекламу дискотеки «Рожденные в СССР». Замечательное, яркое украшение! Скоро зажгутся серебряные огоньки новогодних инсталляций, и рекламные клеёночки заиграют в полную силу.

На мой взгляд, рекламные баннеры в парке - это стыдоба и пошлость. Рядом, на минуточку, церковь Василия на горке, кандидат в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А тут - клеенка надписями!

Я сделала, что могла - запостила фоточку в «Фейсбук», в жалобную книгу всего города «Контроль. Псков». Наш народный мэр Анна Удовенко уточнила у коллег и вернулась с ответом, «что территория, о которой Вы спрашиваете, относится к муниципальному предприятию культуры "Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина", и размещенные плакаты являются рекламой услуг и мероприятий, предлагаемых и проводимых на территории Детского парка. Они носят анонсовый характер. Место для размещения рекламы и предложения мероприятий было выбрано из учета проходимости этого участка парковой зоны». Из дальнейшей переписки следовало, что дирекция парка снимать баннеры даже и не подумает.

Их железобетонная уверенность, что так и надо, что это нормально - завешивать пластиком парки, вызывает как минимум любопытство. Что же это за люди такие, руководители Городского парка культуры (!) и отдыха?

Имена известны. Возглавляет муниципальное предприятие Евгений Васильевич Шелемба - выпускник политеха, в прошлом ИП, рекомендованный на должность директора самим Мартыновым. Юрий Мартынов, напомню, был директором парка до конца 2012 года, когда вдруг пошел на повышение - был назначен начальником городского управления культуры.

Кто в ответе за баннеры в Детском парке - только Шелемба или Шелемба вместе с Мартыновым - я не знаю, да и знать не хочу. В конечном счете ответственность за этот позор все равно лежит на Мартынове - это его подведомственное учреждение. Детский парк - это же и есть городское культурное пространство, лицо города, площадка для всех городских праздников. И вот, центр города превращен в окраинный рынок. А что - место проходное, видное, чего бы не повесить собственный баннер на собственном же заборе?

Утилитарное, потребительское отношение к городу, явленное нам через рекламу дискотеки, наглядно демонстрирует реальный культурный уровень нашего городского начальства. Конкретно - начальника управления по культуре Юрия Мартынова.

Напомню, что на эту должность он сам пришел с поста директора парка аттракционов. А до парка он устраивал в Пскове дискотеки. До дискотек - держал видеосалоны.

Главный на сегодняшний день вклад Мартынова в псковскую культуру - это «Аллея героев» на площади Победы, которую начальник управления нарисовал в «Скетч-апе», простеньком 3D-редакторе. Вот эти колхозные пассатижи, сжимающие пластиковую звезду - его рук дело. Сколько слез пролито над этой «аллеей», сколько слов сказано о том, что ну нельзя так - вот просто взять и влезть в архитектурную композицию Вечного огня - но что толку? О чем говорить, если автор этого кошмара - сам начальник городской культуры?

Еще одно украшение от Мартынова, в котором он тоже признался в одном из интервью - это огромные буквы «ПСКОВ» на кроваво-красных полотнищах, которые одно время висели между колонн главного корпуса ПсковГУ. Нравилось ли это местное предвестие апокалипсиса кому-то, кроме Мартынова? Не уверена. Разве что горе-маркетологам, которые похожим образом наглухо завешивают рекламой витрины. Видимо поэтому заклеенных окон в Пскове так много: начальник по культуре одобряет.

Понятно, что выше головы не прыгнешь. Если дискотеки - это твое, то любое твое дело рано или поздно превратится в дискотеку. Конечно, и дискотеки нужны, и наверное, это хорошо, когда начальник хорошо разбирается в дискотеках. Я не знаток, судить не могу. Но, уважаемый Юрий Анатольевич, этот ваш массовый досуг - вообще-то не вся городская культура, и даже не лучшая ее часть. Мы заходим в Детский парк не для того, чтобы узнать адрес танцев. Мы идем туда отдохнуть, в том числе, глазами - отдохнуть от визуального мусора, заполонившего город. Но этот мусор догнал нас и в Детском парке - благодаря вам.

Снимите это, пожалуйста, не позорьте город перед туристами. Ведь вы же потом будете рассуждать о культурном досуге молодежи или порицать вандалов, которые очередной фонарь разобьют. Знаете, что они вам ответят? «Чья бы корова мычала». Потому что то, что вы делаете с подведомственным вам Детским парком - это и есть настоящий вандализм.

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей