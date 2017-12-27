Голос за пустое кресло

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

В понедельник ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Алексея Навального. И это прекрасный повод поговорить про политику в белых перчатках, про двойные стандарты и ценности — словом, обо всех этих любимых темах демократической оппозиции. Я отдаю себе отчет, что запутинцы сейчас, под такие разговоры, довольно похрустывают попкорном, но если замолчать тему — то это снова двойные стандарты. Когда мы на таких вещах ловим идейных противников, им прилетает по полной.

Скандал, о котором идет речь — лишь небольшая деталь основного, масштабного скандала: собственно, недопуска Навального к выборам. Но этот-то масштабный скандал как раз был предсказуем, и Алексей Анатольевич заранее, перед походом в ЦИК записал видеоролик с объявлением забастовки избирателей. Он знал, что ЦИК не зарегистрирует его инициативную группу. Но чего не мог знать Навальный и его сторонники — что решение ЦИКа будет единогласным. Что никто из членов коллегиального органа не выскажется за участие в выборах кандидата, чья база поддержки — несомненна.

Как минимум, такое высказывание могло прозвучать от члена партии «Яблоко» Александра Кинёва, потому что для «Яблока» честные выборы — это фетиш и идеология. Но ни слова в поддержку Навального не прозвучало.

Единогласное голосование членов ЦИК, ни слова против отказа — и на «Яблоко» посыпался град упреков и оскорблений. В ответ — залпы обвинений в провокациях и вранье. Владимир Милов обозвал «Яблоко» филиалом «Единой России». Лев Шлосберг назвал Милова лжецом, потому что Кинёв «в заседании ЦИК участия не принимал и за отказ в регистрации Навального не голосовал».

Истина, как всегда, оказалась посередине. Кинёв в заседании участвовал, но за отказ в регистрации действительно не голосовал. Он отмолчался во время дискуссии, а потом тихонечко вышел. Навальный запостил видео, где отсутствие Кинёва очевидно, с комментарием: «Подумайте, хотите ли отдавать свой голос пустому креслу».

Я тут полностью на стороне Навального. Я считаю, что правы его сторонники, нападающие на «Яблоко», а у яблочников, наоборот, нет ни одного сильного аргумента. Позиция, которую заняли видные представители партии, начисто разрушает репутацию «Яблока» - репутацию «единственной по настоящему оппозиционной» партии, партии, для которой ценности и принципы превыше всего.

Теперь эта репутация под огромным вопросом — и причина не только в поступке Кинёва, но и в реакции партии.

Выйдя из зала в момент голосования, Кинёв как бы умыл руки. Формально он не запятнал себя голосованием против сторонников Навального. Но промолчав, не возразив остальным, он присоединился к решению «не пускать Навального на выборы». Член единственной оппозиционной, истинно демократической партии на поверку оказался таким же лояльным приспособленцем как коллеги из ЕР, СР, КПРФ и так далее.

Не голосовать ни за, ни против — это смелость трусов. Так в Псковском областном собрании поступают некоторые депутаты в особо скользких случаях. Например, когда приказано было поддержать «закон Димы Яковлева» или прекратить полномочия Льва Шлосберга. И я напомню, кстати, что сам Шлосберг в таких случаях не боится голосовать против. Он понимает, что означает подобное не-голосование. Но сегодня оправдывает Кинёва.

В «Фейсбуке» он написал: «У «Яблока» нет представителя в ЦИК, Кинёв не представляет в ЦИК «Яблоко», он один из 5 членов ЦИК, назначенных по квоте президента. Это его личное решение, на которое он имел полное право: не присутствовать в зале и не голосовать. Он не голосовал за отказ, этого достаточно в его статусе».

Формально Кинёв действительно не представляет в ЦИК партию «Яблоко», потому что этой партии нет в Госдуме. Но он член партии, и был назначен в ЦИК президентом именно как яблочник. Лидер партии Эмилия Слабунова приветствовала это назначение: «Мы очень рады, что Александр Кинёв вошел в состав ЦИК. Он член партии «Яблоко» с 2001 года. Мы надеемся, что само по себе назначение в состав ЦИК представителей непарламентских партий будет способствовать открытой, честной работе ЦИК».

Элла Памфилова во время заседания особо подчеркнула коллегиальный статус центральной избирательной комиссии: «Я бы хотела сказать, что в составе ЦИКа представители шести партий: от КПРФ, «Яблока», «Справедливой России» и других партий. То есть у нас разные мнения могут быть, разные позиции, мы спорим… Многие голосуют против, когда надо».

Поскольку название партии во время столь спорного обсуждения прозвучало, Александр Кинёв не мог не понимать, что его позиция будет ассоциирована с позицией «Яблока». В общем-то, и партия это понимает.

Ну и какова реакция? Где гневная отповедь непоследовательного партийца? Где хотя бы недоумение и сожаление? Ничего подобного.

Формально отгородившись от Кинёва - «это его личное решение» - видные яблочники дружно накинулись на Навального. Лев Шлосберг поздравил его с очередной удачной «провокацией». Борис Вишневский глубоко проанализировал «законность» отказа в регистрации. Пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев обозвал Алексея уменьшенной копией Путина - «вытаптывает все, до чего дотягивается, и красуется на вытоптанном месте». «Думаю, что и «забастовка избирателей» будет главным образом направлена на сторонников Явлинского. Ну а на кого еще?», - написал Яковлев и собрал кучу лайков от однопартийцев.

В любой непонятной ситуации обвиняй жертву.

Такая реакция партии говорит о том, что пусть не формально, но морально они на стороне Кинёва, а не Навального. Они поддержали своего члена ЦИК, не выступившего в защиту конкурентных выборов и права граждан на представительство, и не поддержали политика, которого не допускают к выборам под предлогом фальшивого уголовного приговора.

А между тем, это был уникальный повод еще раз проговорить любимые яблочные лозунги. Выборы без допуска всех кандидатов — это не честные выборы. Нормы Конституции имеют прямое действие. Источник власти в стране — это граждане, народ — носитель суверенитета. Если сотни тысяч избирателей считают, что на президентских выборах их может представлять именно этот человек, даже с непогашенной судимостью, то его фамилия должна быть в бюллетене. Это их право, выдвигать и поддерживать такого кандидата.

Если всё это не сказал Кинёв, то могли бы сказать лидеры «Яблока». Неплохой шанс подтвердить репутацию и даже перетянуть на свою сторону голоса. Но партия предпочла защищать своего члена ЦИК от «фанатов Навального», с которыми «разговаривать бесполезно, пусть сначала успокоятся».

В общем, боль и печаль: на федеральном уровне «Яблоко» вошло в пул «системной оппозиции». Констатируем: конкретно в отношении к Навальному партия ничем не отличается от КПРФ, ЛДПР, эсеров и «Патриотов России». Та же «Единая Россия», вид сбоку. Разница только в том, что если единороссы простецки кричат про майдан и пятую колонну, то яблочники напоминают про закон и судимость. И интеллигентно разводят руками в белых перчатках.

Источник: Псковская Лента Новостей