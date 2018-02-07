Блоги / Светлана Прокопьева

Уходящая натура русской демократии

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

На прошлой неделе Псков посетил Григорий Алексеевич Явлинский, кандидат в президенты от партии «Яблоко». Отличный повод обсудить его избирательную кампанию. Для этого же кандидаты и приезжают к своим избирателям — чтобы о них заговорили.

К удивлению своему, я поняла, что ни разу не голосовала за Явлинского. За «Яблоко» - много раз, а за него — никогда. Вовсе не потому, что он мне не симпатичен. Просто представление о нем как о «вечном кандидате в президенты» сильно преувеличено: Григорий Алексеевич до сих пор участвовал в президентских выборах только два раза — в 1996 году и 2000-м.

Не соответствует истине и распространенное представление о Явлинском как о «деятеле из 90-х»: из правительства он ушел в октябре 1990 года и свою знаменитую программу «500 дней» разрабатывал как независимый экономист во главе собственного исследовательского института. Программа не была воплощена в жизнь, но до сих пор остается для Явлинского главным политическим багажом.

В Пскове на встрече кандидата спросили, на какой результат он рассчитывает и чего с помощью такого результата можно достичь. Григорий Алексеевич раскусил, разумеется, намек, и вместо конкретного прогноза выдал теорию. Теория заключается в том, что ни один президент России, дескать, «не сможет проигнорировать идеи, за которые проголосуют десять миллионов человек». В подтверждение он рассказал, как после президентских выборов 2000 года впервые победивший на них Владимир Путин пригласил его на встречу. И якобы предложения, высказанные тогда, в скором времени претворились в жизнь.

По мотивам эпизода штаб Явлинского выпустил отдельный видеоролик. Судя по всему, Григорий Алексеевич убежден, что такая же история может повториться и после 18 марта — если мы все, конечно же, воспрянем духом и пойдем голосовать за него.

Убежденность, что «у Явлинского — самая лучшая экономическая программа» - еще одна константа нашей политической мифологии. Не подтвержденная, но и не опровергнутая, впрочем, практикой. Проверить, миф это или факт, до сих пор не было шанса, потому что не удавалось убедить достаточно весомую долю электората.

Давайте вспомним цифры. В первый раз кандидат в президенты Явлинский в 96 году набрал 7,34% голосов. Во второй раз, в 2000-м — 5,8%. Также со старта падали и результаты партии*: избирательный блок «Яблоко» в 93 году набрал почти восемь процентов, уже партия в 95-м — почти семь, затем 99 год — почти шесть процентов и, наконец, в 2003 году партия пробила проходной барьер сверху вниз, получила меньше пяти процентов и с тех пор не присутствует в Думе. Понятно, что не без «помощи» фальсификаций, но все-таки.

В 2007 году результат «Яблока» был уже на грани статпогрешности — полтора процента, но в 11-м вдруг случился двукратный взлёт — если это слово применимо к трем с половиной процентам голосов. Что же тогда произошло? Неужели партия проснулась, отряхнулась и вышла на верный путь к избирателю? Боюсь, что нет. На тех выборах улучшили свой результат абсолютно все оппозиционные партии**, зато партия власти потеряла 15%. Это сработала та самая навальновская стратегия: «Голосуй за любую партию, кроме «Единой России», которую сегодня от души клеймят лидеры «Яблока».

Ну а без этой порочной стратегии их результат вернулся в норму: два процента в 2016 году.

Несмотря на всё, в гражданском сознании «Яблоко» остается последней надеждой российской демократии, а Григорий Явлинский — единственным приличным кандидатом для думающего, образованного, демократически мыслящего избирателя.

Печальны же, в таком случае, перспективы российской демократии.

На самом деле нет. Демократия как форма правления органична цивилизованному обществу, и Россия как европейская страна рано или поздно станет настоящей демократией. Этот запрос ощутим уже сегодня. Боюсь только, что единственная в наличии демократическая партия не соответствует этому запросу.

Именно так: федеральное «Яблоко» и Григорий Явлинский не отвечают запросам нового демократического электората. Но до сих пор принято рассуждать зеркальным образом: «общество еще не готово» голосовать за Явлинского.

Тоже популярный политический миф. Дескать, дорасти нам надо до такого кандидата — он слишком умный, слишком серьезный. «Кандидат для скучных, - написал мне один его избиратель. - Для тех, кто хочет чтобы Россия была тоже скучной, скучнее Швейцарии желательно. Это подход, отличающийся, в первую очередь, длиной горизонта планирования».

Вот давайте о «длине горизонта планирования» и поговорим.

На встрече в ПЛН я задала Явлинскому вопрос про кампанию. «Григорий Алексеевич, - говорю я, - о Вашем намерении участвовать в президентских выборах мы знаем с 2015 года, когда Вы собирали коалицию на выборы в Госдуму. А почему же Вы не ведете кампанию с тех самых пор?». «А я веду кампанию с тех самых пор!», - ответил мне Григорий Алексеевич Явлинский.

Понимаете, да? То, что со стороны выглядит как полное бездействие, на самом деле, и есть избирательная кампания кандидата от «Яблока». Помните, например, антивоенные пикеты? Вот это она. А еще в 17 году стали появляться мультики в интернете: там нарисованный Явлинский рассказывает простому мужику Михеичу, как обустроить Россию. Видели такие?

Столь же яркой обещает быть и официальная кампания, что стартовала в Псковской области. Какими словами описать впечатление от кандидата? «Дружелюбный», «позитивный», «общительный». Говорит правильные, но совершенно неинтересные большинству вещи. Например, вместо обычной пресс-конференции штаб Явлинского решил провести в Пскове круглый стол, посвященный свободе слова. Зачем?.. А по итогам поездки в Гдов появился пресс-релиз с мощным предвыборным обещанием: «Григорий Явлинский будет добиваться открытия музея-заповедника «Ледовое побоище» в Гдовском районе Псковской области».

«Серьезно?!», - сказали демократически мыслящие избиратели, подписанные в «Фейсбуке» на «Яблоко» и Льва Шлосберга. И два дня потом Лев Маркович рассказывал, как важно развивать малые города и поддерживать культуру на местах.

Понятно, откуда идея. У кандидата Явлинского есть Лев Шлосберг, а у Шлосберга есть Гдовский район, где недавно выиграл выборы кандидат от «Яблока». А у Гдовского района есть место Ледового побоища, ну и... По сути не придерешься. Вот только до дня голосования остается полтора месяца, и на что Явлинский собирается «покупать» голоса? На Ледовое побоище?

«Явлинский не собирается никого «покупать». Думающие люди сами за него проголосуют», - ответит мне любой его убежденный сторонник. Действительно, Григорий Алексеевич не гоняется за голосами. Он не популист, ему это не нужно. Вера в свою правоту и безупречность программы сводит его избирательную кампанию к простой оферте: придите и проголосуйте за меня. Тогда Путин возьмет в работу мои идеи.

До сих пор это считалось достоинством. Рискну заявить, что это проблема.

Факт, что Григорий Явлинский верен идеалам и принципам, он по сей день говорит о том же, о чем говорил в начале 2000-х. Играет в долгую, объясняют его сторонники. Тот самый длинный горизонт планирования: не надо опускаться на уровень большинства, пусть большинство дозреет до демократии. Наверное, это правильная установка, в целом. Но тут есть один глобальный промах.

Когда верный себе и неизменный в своих принципах Явлинский сидел и ждал, пока Россия дозреет до демократии, Россия не стояла на месте. Гражданское общество и правда взрослело потихоньку. Подрос новый электорат, который вполне себе ориентирован на демократию — но не на Явлинского. И это как раз цена пренебрежения популизмом, иными словами — отсутствия диалога с массами.

Демократически мыслящие избиратели и федеральное «Яблоко» разошлись как в море корабли. Курс на демократию, как оказалось, проходит мимо той точки, где застыл в ожидании верный себе Явлинский.

Поэтому нет, после 18 марта история 2000 года не повторится. И не только потому, что прошло 18 лет и Путину больше не нужны советы Явлинского. Условия задачи больше не выполнимы: нет десяти миллионов голосов за его идеи — их не соберешь через призывы в «Фейсбуке».

Вывод, к которому подошла я, наблюдая нынешнюю президентскую кампанию, и к которому хочу подвести вас, уважаемые радиослушатели, состоит в следующем. Не бывает «сферической демократии в вакууме». Не бывает демократии, не учитывающей запросы, интересы и предпочтения большинства. И не бывает политики без борьбы за голоса избирателей.

Давайте уже вспомним о том, что «демократия» и «популизм» - на самом деле, однокоренные слова. Просто в первом корне «народ» на греческом, а втором — на латыни.

*Точные проценты партии «Яблоко»:

12 декабря 1993 г. 7,86% 17 декабря 1995 г. 6,89% 19 декабря 1999 г. 5,93% 7 декабря 2003 г. 4,30% 2 декабря 2007 г. 1,59% 4 декабря 2011 г. 3,43% 18 сентября 2016 г. 1,99%



** КПРФ: +7,62%, СР: + 5,5%, ЛДПР: +3,53%, «Яблоко»: + 1,84%, «Патриоты России»: + 0,08%.