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Комфортные городские сервизы

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Администрация Псковской области утвердила новую государственную программу - «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Ура! - вот первое, что нужно сказать по этому поводу. Ну наконец-то! Давайте же скорее создавать современную городскую среду - а то что мы, действительно, как в палеолите.

Я, как человек, бесконечно страдающий от несовершенств городского благоустройства, не могу не приветствовать этот новый фетиш властей - урбанизм. Я даже не боюсь, что они опять все испортят. Все настолько обветшало вокруг, что портить просто нечего. В любом случае, масштабные инвестиции в городскую среду можно только приветствовать.

Но есть одна штука, которая меня смущает. А именно - вопрос о полномочиях. Не хочу показаться занудой, но формирование городской среды, хоть современной, хоть комфортной, это, вообще-то, дело местного самоуправления. И если область принимает госпрограмму по этому вопросу, значит, местное самоуправление что? - не справляется.

Можно простить и понять, когда местное самоуправление не справляется с серьезной, дорогостоящей модернизацией городской среды. Например, если бы речь шла о том, чтобы в корне переделать все пешеходные зоны в плане доступности для маломобильных граждан: действительно, никакому городу не под силу за раз починить все тротуары, понизить все поребрики, убрать все препятствия и построить настоящие пандусы.

Можно вообразить другую неподъемную сверх-задачу: оборудовать теплые автобусные остановки. Создать единую сеть велодорожек через весь город. Построить подземные парковки в каждом жилом дворе, чтобы под окнами не было машин, «как в Европе». Словом, есть масса по-настоящему сложных для муниципального уровня идей, воплотив которые, можно взаправду сформировать современную городскую среду.

Но, как следует из обсуждений на заседании администрации, программа состоит в банальном благоустройстве. «Речь идет о ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн», - сказано в пресс-релизе администрации.

Скамейки и урны - ну это же самая суть местного самоуправления! В нашей вертикальной федерации так мало власти осталось на нижнем этаже, что расстановка урн и скамеек, пожалуй, теперь одна из самых серьезных задач в списке местных полномочий. Неужели и это область возьмет на себя?

Похоже, что так. Если госпрограмма, то и заказчиком работ будет государственный орган власти. Значит, администрация области будет проводить закупки, вести всякие переговоры с подрядчиками, принимать работы и прочее - причем не только в Пскове, а во всех сорока населенных пунктах, где живет более тысячи человек. Все они станут участниками госпрограммы.

Нетрудно вообразить, какой объем работы свалится на областную администрацию, и какая, соответственно, доля внимания достанется каждой скамейке и урне. Весьма, надо полагать, скромная.

Но не надо воображать государство бездушным монстром! Государство оставило муниципалам самое сладкое: выбрать, что именно включить в госпрограмму. Город Псков по этому поводу устроил целое шоу. До 9 февраля управление городского хозяйства собирало заявки от горожан - какие именно общественные пространства надо благоустроить. Теперь заявки подсчитает специальная комиссия, а потом список объектов будет представлен всем на обсуждение. Сможем вволю покричать и поспорить, где нужнее урна, а где - скамейка.

Кстати, в пресс-релизе администрации «проект», который «с помощью рейтингового голосования смогут выбрать» жители Пскова и Великих Лук, упомянут в единственном числе. Значит ли это, что деньги есть на объект в год, а остальные сотни заявок и предложений пойдут лесом? Узнаем в марте.

На мой взгляд, весь этот нарочитый демократизм - сбор заявок, рейтинговое голосование - только подчеркивает бессилие псковской представительной власти. Так взрослые торжественно доверяют ребенку разрезать праздничный торт - который купили или выпекли, не спросив его совета. Ну а что толку спрашивать - разве может ребенок выбрать правильный торт, свежий и без лишних калорий? Ему главное чтобы с розочками. Так что, вот ножик, малыш, аккуратно, не порежься. Вот ты какой молодец, смотри-ка!

В чем состоит работа главы города? С какими новостями появляются в СМИ депутаты? Псковская городская дума покупает 250 чайных сервизов за полмиллиона рублей - вот сенсация последних дней. Понятно, зачем сервизы - дарить гостям. Встретить делегацию, красиво встать перед камерой, подарить сервиз - вот и вся служба Ивана Николаевича Цецерского.

Мы уже не вспоминаем, что выбирали депутатов, чтобы они представляли наши интересы. А интересы наши гораздо шире, чем прием иностранных делегаций. Главный из наших интересов - это как раз та самая комфортная, современная городская среда. Ровные дороги, уютные дворы и чистые улицы.

Расстановка скамеек и урн никогда не стала бы предметом государственной программы, если бы город Псков сам был способен решить вопрос с благоустройством. А он не способен. И не потому, что не хватает денег - их всегда не хватает. Но помимо дефицита бюджета мы видим и очевидный дефицит желания что-то делать.

В идеале, программа по формированию современной городской среды должна уже сто лет как лежать наготове в столе главы города. У живой местной власти все желаемые скамейки и урны давным-давно были бы подсчитаны и заведены в смету. И деньги на реализацию программы не просто упали бы с неба, случайно, потому что урбанизм вошел в моду — нет, Псковская городская дума должна была выбить эти деньги из государства, настойчиво и многократно напоминая о потребностях жителей, которых она представляет.

Но вы нас даже не представляете, дорогие депутаты гордумы! У вас нет наготове программы по формированию современной городской среды. Вы ждете каких-то заявок, хотя жители города ежедневно забрасывают вас пожеланиями и предложениями через социальные сети, интерактивы в СМИ и городскую справочную службу.

Вот поэтому последние ваши полномочия и забирает себе государство. Пару месяцев назад вывоз мусора стал вопросом областного значения. Теперь ушло наверх благоустройство. На очереди - кладбища. А что останется-то в городе из вопросов местного значения? Похоже, только раздача сервизов.