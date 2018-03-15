Блоги / Светлана Прокопьева

Какая половая разница

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Накануне выборов – давайте о чем-нибудь другом.

Есть вечная тема, которую всегда готов обсудить каждый, независимо от убеждений, вероисповедания и прочей национальной идентичности. Потому что, независимо от этого всего, мы все – в первую очередь, или женщины, или мужчины (третьего, в нашей высокодуховной стране, все равно не дано).

Да, сложно сказать что-то новое про мужчин и женщин, тема избитая, но есть интересные наблюдения о том, как изменились к сегодняшнему дню гендерные праздники. Мужской праздник 23 февраля и женский праздник 8 марта.

Не знаю, заметил ли кто еще, но мне показалось, что изменилось общественное отношение к обоим праздникам, и к Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню. (Я, сразу оговорюсь, имею в виду ту часть общества, которая имеет возможность открыто, публично и громко выражать свое отношение к любому предмету; и это отношение, как правило, вскоре становится общепринятым.)

Что с 23 февраля: тут я обратила внимание, что с повестки дня совершенно ушла пацифистская тема. Та самая, которая потихоньку продвигалась еще с советских времен – о том, что, мол, Отечество защищают не только воины с оружием, но врачи со скальпелями, и учителя с учебниками и прочие строители мирной жизни. Нет, в 2018 году, когда как раз отметили столетие создания Красной армии, публичные поздравления с 23 февраля носили исключительно и подчеркнуто милитаристский характер. Защита Отечества – это служба в армии, и желательно не срочная, а уже по контракту. Понятно, что кроме официального юбилея свою роль тут сыграла и внешняя военная активность России, несмотря на, скажем так, не самую высокую степень ее успешности.

Этот подчеркнутый милитаризм породил любопытный побочный эффект. Люди, не связанные госслужбой или партийной дисциплиной, стали отказываться от празднований в «мужской день». У меня широкий круг общения, но никто из моих друзей и знакомых не обиделся на то, что его забыли поздравить. Более того, довелось прочесть ряд мужских рассказов о том, как здорово это было – уйти, наконец, со срочной службы и забыть ее как страшный сон.

Если подвести итог: 23 февраля стал подчеркнуто мускулинным – праздником сугубо военным, официальным, но уже не народным, не про «наших замечательных мужчин», как учили в школах и детских садиках.

Изменилась и публичная манифестация 8 марта. Но вектор этих изменений мне нравится значительно больше.

Буквально год назад я здесь же, в своей колонке, сокрушалась о том, что Международный женский день в процессе ежегодного отмечания перевернул свой смысл на противоположный.

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Вместо, дескать, всемирной женской солидарности в борьбе за гендерное равенство получился букетно-конфетный праздник в розовых тонах – прямо-таки торжество мужского шовинизма. И видимо, это было то самое осознание проблемы, которое первый шаг к ее решению. В этом году я с радостью отмечаю, что смысл восстановлен. Внезапно женское мировое сообщество вспомнило о том, с чего все начиналось. Вместо привычных цветочков и тортиков народ делился в соцсетях историями про разных героических женщин. Столько фотографий Клары Цеткин и Розы Люксембург на 8 марта я не видела за все свои школьные годы, которые, на минуточку, почти целиком пришлись на советское время!

Этой перемене тоже можно найти медиаповод: мировой феминизм поднимает голову, и взял штурмом даже неприступный доселе оплот мужского шовинизма – сам Голливуд! Актрисы (!) заявили, что лапать их нельзя и делать карьеру через кровать они больше не будут. В России же в этом году есть женщина-кандидат в президенты, да еще и блондинка. И эта блондинка, Ксения Собчак, в телеэфире красиво опрокинула стакан воды на престарелого сексиста Жириновского, продемонстрировав тем самым даже не равенство гендерное, а самое что ни на есть превосходство.

Плюс, так совпало, что накануне 8 марта разгорелся скандал с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Уважающие себя мужчины, в том числе, известные политики, использовали этот повод, чтобы в Международный женский день напомнить об уважении к женщинам и выразить солидарность с борьбой за женское равноправие. И это были гораздо более приятные поздравления, чем «милые вы наши, прекрасные, сегодня обед можете не готовить».

Что интересно, традиционные конфетно-цветочные поздравления (которых, разумеется, было завались) не вызвали у публики никакого умиления. Меня удивило, с какой иронией некоторые пользователи соцсетей обсуждали, например, инстаграмное поздравление псковичкам от губернатора Михаила Ведерникова. Оно было вполне себе милым – стоит губернатор, улыбается, в руках цветы. Но смущенный румянец ни на чьей щеке не полыхнул. И поздравление от Ивана Цецерского приняли точно так же.

Конечно, это очередная победа феминизма: мы отказались от стереотипного умиления и вслух заявили о неприятии гендерной пошлости. Самое замечательное то, что Россия здесь идет одним курсом со всем «цивилизованным миром» - идет в том же направлении и примерно с равной скоростью. И это, безусловно, хорошая новость. Как бы ни старались духовно-скрепные пропагандисты, архаизация в нашей стране всерьез не приживается.

Все-таки мы в первую очередь – женщины или мужчины, и только потом – консерваторы, патриоты, демократы, западники и так далее.

Для нас, в России 2018 года, мужской и женский праздники – это повод вспомнить не о гендерных различиях, а о своей неизменной принадлежности к роду человеческому, независимо от убеждений, вероисповедания и прочей национальной идентичности.