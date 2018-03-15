Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Renault: широкий спектр акций в марте
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Реплика Донецкого: Тема сисек
Премьера в театре кукол
Телефон прямого эфира 56-73-72
новый автобус №77
Информационные стенды таблички, вывески
Светлана Прокопьева Публикаций: 109
15.03.2018 14:3212 Какая половая разница 28.02.2018 15:0140 Пустота на левом фланге 21.02.2018 15:1940 Ганзейский блин комом 15.02.2018 10:339 Комфортные городские сервизы 07.02.2018 15:4213 Уходящая натура русской демократии Все публикации
Блоги других авторов
Самое популярное 12.03.2018 08:3612 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 13.03.2018 11:4450 В Пскове открыто движение автобуса №77 12.03.2018 10:0521 Массовая драка произошла в Великих Луках 12.03.2018 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва 14.03.2018 19:51120 Реплика Донецкого: Отвратный Псков
 
Блоги / Светлана Прокопьева

Какая половая разница

15.03.2018 14:32|ПсковКомментариев: 12

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Накануне выборов – давайте о чем-нибудь другом.

Есть вечная тема, которую всегда готов обсудить каждый, независимо от убеждений, вероисповедания и прочей национальной идентичности. Потому что, независимо от этого всего, мы все – в первую очередь, или женщины, или мужчины (третьего, в нашей высокодуховной стране, все равно не дано).

Да, сложно сказать что-то новое про мужчин и женщин, тема избитая, но есть интересные наблюдения о том, как изменились к сегодняшнему дню гендерные праздники. Мужской праздник 23 февраля и женский праздник 8 марта.

Не знаю, заметил ли кто еще, но мне показалось, что изменилось общественное отношение к обоим праздникам, и к Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню. (Я, сразу оговорюсь, имею в виду ту часть общества, которая имеет возможность открыто, публично и громко выражать свое отношение к любому предмету; и это отношение, как правило, вскоре становится общепринятым.)

Что с 23 февраля: тут я обратила внимание, что с повестки дня совершенно ушла пацифистская тема. Та самая, которая потихоньку продвигалась еще с советских времен – о том, что, мол, Отечество защищают не только воины с оружием, но врачи со скальпелями, и учителя с учебниками и прочие строители мирной жизни. Нет, в 2018 году, когда как раз отметили столетие создания Красной армии, публичные поздравления с 23 февраля носили исключительно и подчеркнуто милитаристский характер. Защита Отечества – это служба в армии, и желательно не срочная, а уже по контракту. Понятно, что кроме официального юбилея свою роль тут сыграла и внешняя военная активность России, несмотря на, скажем так, не самую высокую степень ее успешности.

Этот подчеркнутый милитаризм породил любопытный побочный эффект. Люди, не связанные госслужбой или партийной дисциплиной, стали отказываться от празднований в «мужской день». У меня широкий круг общения, но никто из моих друзей и знакомых не обиделся на то, что его забыли поздравить. Более того, довелось прочесть ряд мужских рассказов о том, как здорово это было – уйти, наконец, со срочной службы и забыть ее как страшный сон.

Если подвести итог: 23 февраля стал подчеркнуто мускулинным – праздником сугубо военным, официальным, но уже не народным, не про «наших замечательных мужчин», как учили в школах и детских садиках.

Изменилась и публичная манифестация 8 марта. Но вектор этих изменений мне нравится значительно больше.

Буквально год назад я здесь же, в своей колонке, сокрушалась о том, что Международный женский день в процессе ежегодного отмечания перевернул свой смысл на противоположный.

Вместо, дескать, всемирной женской солидарности в борьбе за гендерное равенство получился букетно-конфетный праздник в розовых тонах – прямо-таки торжество мужского шовинизма. И видимо, это было то самое осознание проблемы, которое первый шаг к ее решению. В этом году я с радостью отмечаю, что смысл восстановлен. Внезапно женское мировое сообщество вспомнило о том, с чего все начиналось. Вместо привычных цветочков и тортиков народ делился в соцсетях историями про разных героических женщин. Столько фотографий Клары Цеткин и Розы Люксембург на 8 марта я не видела за все свои школьные годы, которые, на минуточку, почти целиком пришлись на советское время!

Этой перемене тоже можно найти медиаповод: мировой феминизм поднимает голову, и взял штурмом даже неприступный доселе оплот мужского шовинизма – сам Голливуд! Актрисы (!) заявили, что лапать их нельзя и делать карьеру через кровать они больше не будут. В России же в этом году есть женщина-кандидат в президенты, да еще и блондинка. И эта блондинка, Ксения Собчак, в телеэфире красиво опрокинула стакан воды на престарелого сексиста Жириновского, продемонстрировав тем самым даже не равенство гендерное, а самое что ни на есть превосходство.

Плюс, так совпало, что накануне 8 марта разгорелся скандал с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Уважающие себя мужчины, в том числе, известные политики, использовали этот повод, чтобы в Международный женский день напомнить об уважении к женщинам и выразить солидарность с борьбой за женское равноправие. И это были гораздо более приятные поздравления, чем «милые вы наши, прекрасные, сегодня обед можете не готовить».

Что интересно, традиционные конфетно-цветочные поздравления (которых, разумеется, было завались) не вызвали у публики никакого умиления. Меня удивило, с какой иронией некоторые пользователи соцсетей обсуждали, например, инстаграмное поздравление псковичкам от губернатора Михаила Ведерникова. Оно было вполне себе милым – стоит губернатор, улыбается, в руках цветы. Но смущенный румянец ни на чьей щеке не полыхнул. И поздравление от Ивана Цецерского приняли точно так же.

Конечно, это очередная победа феминизма: мы отказались от стереотипного умиления и вслух заявили о неприятии гендерной пошлости. Самое замечательное то, что Россия здесь идет одним курсом со всем «цивилизованным миром» - идет в том же направлении и примерно с равной скоростью. И это, безусловно, хорошая новость. Как бы ни старались духовно-скрепные пропагандисты, архаизация в нашей стране всерьез не приживается.

Все-таки мы в первую очередь – женщины или мужчины, и только потом – консерваторы, патриоты, демократы, западники и так далее.

Для нас, в России 2018 года, мужской и женский праздники – это повод вспомнить не о гендерных различиях, а о своей неизменной принадлежности к роду человеческому, независимо от убеждений, вероисповедания и прочей национальной идентичности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 12Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 385 человек
Лента новостей
Последние новости
15.03.2018, 15:420 Пскович жалуется на регулярно падающие кирпичи с крыши дома 15.03.2018, 15:220 Детский реабилитационный центр в Великих Луках получит помощь из резервного фонда президента РФ 15.03.2018, 15:200 16 марта в Пскове состоится День оказания бесплатной юридической помощи по защите избирательных прав граждан 15.03.2018, 15:190 Минюст напоминает руководителям псковских НКО об отчетах за 2017 год
15.03.2018, 15:184 Глава Дедовичского района: Участие в выборах 18 марта - это уважение к Родине и ее целостности 15.03.2018, 15:172 Полпреда президента в СЗФО порадовали показатели социально-экономического развития Псковской области 15.03.2018, 15:110 За минувшую неделю псковские спасатели 6 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 15.03.2018, 15:070 Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей
15.03.2018, 15:077 Выборы президента-2018: на финишной прямой 15.03.2018, 14:580 В Пскове подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» 15.03.2018, 14:340 На турбазе «Алоль» пройдет соревнование по зимней рыбалке «ПРОФ-УЛОВ» 15.03.2018, 14:3212 Какая половая разница
15.03.2018, 14:315 Информацию о незакрытых счетах Грудинина Петр Алексеенко считает фейком, снизившим рейтинг кандидата в президенты  15.03.2018, 14:301 В Невельском районе задержан гражданин Грузии, который хотел пересечь госграницу без визы 15.03.2018, 14:290 Одинаково ли спят мужчины и женщины, расскажут читателям библиотеки на Конной 15.03.2018, 14:282 Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а работаем над повышением доходов бюджета
15.03.2018, 14:216 Никита Михалков попал в больницу 15.03.2018, 13:592 В ТКД стартует цикл лекций «Теории и практики современного искусства» 15.03.2018, 13:576 В день выборов президента РФ в Псковской области откроются 638 избирательных участков 15.03.2018, 13:511 Концерты, народные гуляния и акции ждут жителей Печорского района 18 марта
15.03.2018, 13:500 В СИЗО-1 прошел классный час, посвященный писателям-юбилярам 15.03.2018, 13:452 Технические планерки по строительству нового студенческого городка ПсковГУ станут регулярными 15.03.2018, 13:370 БМД-4М и БТР-МДМ будут задействованы на первом российско-белорусском учении по миротворческой тематике 15.03.2018, 13:292 Стало известно, кому в Псковской области предлагают самую большую зарплату в марте
15.03.2018, 13:137 Более 300 горожан высказали свое мнение о транспортной доступности центра Пскова  15.03.2018, 13:012 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 15.03.2018, 12:509 Псковичей приглашают принять участие в голосовании за дизайн-проекты трех общественных пространств 15.03.2018, 12:469 «Убитые Дороги Пскова» обратились в ГИБДД с просьбой перекрыть неотремонтированную часть Кузнецкого моста
15.03.2018, 12:4321 Юрий Новохижин: Пойди и скажи, что я против того же самого 15.03.2018, 12:431 Псковские полицейские обследуют все избирательные участки с применением техсредств и служебных собак 15.03.2018, 12:3918 Путин рассказал, что старается пить меньше пива из-за риска появления «пивного живота» 15.03.2018, 12:390 Финансовое управление администрации города Пскова отмечает 85-летие
15.03.2018, 12:3413 Педагогам Псковской области предлагают обучить школьников раздельному сбору отходов 15.03.2018, 12:271 ОНФ за три года удалось спасти более 600 тысяч гектаров лесов 15.03.2018, 12:240 «Четыре цвета времени» можно будет увидеть в «Михайловском» в день рождения музея 15.03.2018, 12:230 Для поездки на избирательный участок великолукские пенсионеры и инвалиды могут заказать «социальное такси»
15.03.2018, 12:160 Кафедра православной литературы открылась в Центральной городской библиотеке Великих Лук 15.03.2018, 12:001 Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память великолучан, погибших в годы Великой Отечественной войны 15.03.2018, 11:590 На сайтах Избирательной комиссии Псковской области и ЦИК России избиратели могут найти свой избирательный участок и найти себя в списках избирателей 15.03.2018, 11:543 Псковичам советуют фиксировать общение с коллекторами
15.03.2018, 11:532 Псковский Росреестр рассказал об основаниях для государственного кадастрового учета земельных участков 15.03.2018, 11:5028 Приставы посчитали забор из горбыля в Пушкиногорской школе-интернате неисполнением требования суда 15.03.2018, 11:4912 Подтягиваться, прыгать в длину и тягать гири будут жители Дедовичей в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией 15.03.2018, 11:433 Посетители псковских судов пытались пронести ножи, длинные ножницы и оружие
15.03.2018, 11:413 У псковского конкурса селфи на выборах 18 марта появился свой сайт 15.03.2018, 11:241 В ПсковГУ открылся семинар-совещание «Консолидация усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования» 15.03.2018, 11:2113 18 марта в Пскове пройдет online-марафон «Ночь выборов 2018 - LIVE» 15.03.2018, 10:576 На имущество псковичей в 2017 году наложено рекордное количество арестов
15.03.2018, 10:570 Великолучанин повторно задержан в нетрезвом виде за рулем «Мерседеса» 15.03.2018, 10:524 На небезопасную автодорогу на улице Гражданской пожаловались Михаилу Ведерникову 15.03.2018, 10:514 Профсоюзы и порховские активисты договорились совместно контролировать опрос по поводу полигона ТКО 15.03.2018, 10:501 За год псковские приставы пополнили бюджет Псковской области на 564 млн рублей
15.03.2018, 10:463 Глава Пскова встретился с наблюдателями участковых избирательных комиссий 15.03.2018, 10:361 Великолучанка украла мобильный телефон у своей гостьи 15.03.2018, 10:350 Полиция ищет очевидцев ДТП в Пскове, в котором пострадала водитель «Опеля» 15.03.2018, 10:3118 Цены на куриные яйца в российских магазинах выросли на 1,1%
15.03.2018, 10:270 «Сообразим на троих»: Президентские выборы на финишной прямой 15.03.2018, 10:250 Полный курс счастливой жизни. Часть третья весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь» 15.03.2018, 10:2528 Михаил Ведерников первым встал на лед нового ФОКа в Великих Луках 15.03.2018, 10:180 На псковских дорогах в среду никто не пострадал
15.03.2018, 10:140 В Великих Луках продолжаются поиски бывшего заключенного 15.03.2018, 10:071 Псковский областной суд в составе суда присяжных начинает слушание по делу литовца, который организовал контрабанду наркотиков из Польши в Россию 15.03.2018, 10:030 Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области будет работать на выборах президента 18 марта 15.03.2018, 09:5515 Такси загорелось на Октябрьском проспекте в Пскове
15.03.2018, 09:518 В Псковском районе будут судить дачного вора 15.03.2018, 09:393 Пьяный водитель «Волги» врезался в автобус в Пскове 15.03.2018, 09:380 Баня и двухэтажное строение горели в Подборовье 15.03.2018, 09:275 Концерт с участием музыкантов Большого театра и Псковской филармонии прошел в Палкино
15.03.2018, 09:153 Андрей Турчак: Задачи по итогам заседания программной комиссии «Единой России» будут оформлены в конкретные законопроекты 15.03.2018, 09:150 Ночью на трассе в Великолукском районе горела «Газель» 15.03.2018, 09:0315 Дновская прокуратура требует оградить Заклинскую школу надежным забором 15.03.2018, 08:5932 Фотофакт: Вышел из дома и поплыл
15.03.2018, 08:4722 На погашение долга по зарплате сотрудникам ОАО «Псковавиа» направят более 15 млн рублей 15.03.2018, 08:4361 Перед нами тяжелый выбор: либо бороться на нечестных выборах, либо отказаться от борьбы - Лев Шлосберг 15.03.2018, 08:3731 Интерактив: Зачем чистые сухие тротуары засыпали песком? 15.03.2018, 08:270 6 апреля «Луки-Энергия» сыграет с владимирским «Торпедо»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru