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Блоги / Светлана Прокопьева

Ветер истории и партия перемен

21.03.2018 14:50|ПсковКомментариев: 6

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Ну что — выборы позади! Можно перестать уже лить воду из пустого в порожнее: констатировать очевидное и утверждать общеизвестное. Все, что было предсказано, произошло. Путин победил. И с прекрасным результатом — 76% поддержки при 67% явки. Это очень хорошо — президент доволен, а значит, не будет бомбить Воронеж.

Довольны, в общем-то все. Администрация президента довольна тем, что одолела главную угрозу — забастовку избирателей. Забастовщики тоже не расстроены — приятно сознавать, что удалось навязать повестку дня всей государственной машине.

Вы же не будете спорить, что основным содержанием предвыборной кампании была борьба за явку? Все усилия власти были сосредоточены на этом — придите и проголосуйте, неважно, за кого! Конкурсы, розыгрыш стиральных машин между общежитиями, анкетирование родителей в школах, детские праздники, жетончики проголосовавшим для отчетности, плакаты про 18 марта на каждом шагу, не говоря уже про чистку списков и голосование по месту нахождения — все средства хороши, чтобы затащить народ на участки.

В этой части план Навального провалился: официально Путин побил рекорд Медведева по числу голосов. Вторая часть плана — наблюдение — в полной мере удалась. 33 тысячи человек следили за ходом голосования на участках или по видеокамерам — это принципиально новый уровень вовлечения в демократический процесс широких народных масс. В будущем пригодится.

Кажется, что вполне себе довольны и остальные проигравшие. Грудинин обошел Жириновского — новый, малоизвестный кандидат сходу набрал 11%. Ксения Собчак обошла Григория Явлинского и тоже довольна. Она похвалила открытость и честность процедуры — по всей видимости, только это от нее и требовалось. Вообще, успех Грудинина и Собчак — это, безусловно, эффект новизны, и можно только гадать, сколько набрало бы «Яблоко», если бы выставило не старика Явлинского, а кого-то посвежее.

Но покончим с сослагательным наклонением. Ничего нового про эти «выборы» уже не скажешь. Давайте поговорим о том, что будет дальше.

У власти будут свои задачи, и это отдельная тема, у оппозиции — свои. Для начала, нужно ответить на вопрос: где все? Где протестный электорат? Где люди, которые недовольны своим уровнем жизни, падением доходов, бесправием и мракобесием? Где, выражаясь языком телевизора, та самая «пятая колонна», на борьбу с которой брошены все информационные, законотворческие и силовые ресурсы?

Поясню на цифрах: в самом просвещенном и протестном городе страны, в Москве, «демократические кандидаты» Ксения Собчак и Григорий Явлинский, плюс примкнувший к ним Титов, набрали втроем 397 757 голосов. Это почти вполовину меньше, чем результат одного только Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году (у Алексея было 632 697 голосов). Куда делись остальные?

Понятно, что часть переметнулась к Путину - «крымнаш» и все такое. Часть осталась дома, и даже не потому, что забастовка. Просто у этих людей нет представительства в бюллетене. Их вообще нет в легальном политическом поле. И это как раз та задача, которую предстоит решать демократам.

Велико искушение снова заговорить про объединение оппозиции. Но проблема в том, что сложение ничтожно малых величин не может составить приличной суммы. Какой смысл кому-то объединяться с Явлинским, если на президентских выборах он набрал в два раза меньше, чем «Яблоко» на парламентских? Результат Григория Алексеевича, светоча русской демократии — 1,05% — не намного выше результата откровенных статистов, Титова или Сурайкина. Он уважаем в политтусовке, но не популярен в народе, и следовательно, не добавит веса новой коалиции.

Также и Ксения Собчак. В ходе кампании она полностью реализовала свой гигантский антирейтинг: при стопроцентной известности набрала 1,68% голосов. Но именно Собчак, не дожидаясь итогов голосования, заявила о намерении создать новую партию - «Партию перемен» - для объединения всех и вся. Компанию ей составил Дмитрий Гудков, который вообще-то обещал поддерживать Явлинского. Гудков — яркий политик, он безусловно нужен новой объединенной оппозиции. Но в компании ли с Собчак? Как показало 18 марта, у такой «Партии перемен» будет полтора процента электоральной поддержки. Слишком низкий старт для претензии на смену власти.

В общем, всё так, как пишут политологи: есть Навальный и есть зачищенное поле вокруг. Тут принято добавлять, что он сам и зачистил. Вот мнение Алексея Венедиктова: Навальный специально объявил забастовку, чтобы показать остальной оппозиции, какое она ничтожество без него.

Надо сказать, что лидеры «остальной оппозиции» эту точку зрения охотно подхватили. Согласимся, пусть так и будет, если это помогает им принять свою судьбу. Кстати, сам Навальный успех своего движения объясняет как раз отказом от бесконечного объединения оппозиции.

Как будет развиваться ситуация дальше, неясно. Ветер истории неумолимо сдувает с политической сцены привычных героев. Явлинскому, как и Путину, скоро 66 лет. Геннадию Зюганову — 74. Владимиру Жириновскому — 72. Есть еще Сергей Миронов, ему 65. На смену этому союзу пенсионеров по любому должно прийти племя молодое, незнакомое, до сих пор не явленное публике. По сути, кроме КПРФ, никто не рискнул вывести новую фигуру на авансцену. Напрашивается подозрение, что никто, кроме коммунистов, просто не задумывается о будущем.

Есть еще один момент, на который надо обратить внимание. Голосование 18 марта окончательно закрепило ритуальный характер выборов в России. Никакой иллюзии борьбы, фетишизация участия (как и неучастия), заведомо бессмысленные цели («против всех» или «10 миллионов голосов») и заранее определенный победитель. Политаналитики сравнивают это с выборами советской эпохи, точно так же не имевших никакого значения для смены власти со своей 99%-й явкой. Аркадий Островский сразу после голосования отметил важную вещь: как и в позднем Советском Союзе, фокус реальной политической жизни смещается за пределы официальной политики. Это значит, что не формальные процедуры, не официальные мероприятия будут определять развитие событий. А значит, возможны неожиданности. В конце 1980-х никто не предсказывал крах КПСС. Но никто не удивился, когда он произошел.

Все это безумно интересно, хотя и немного страшно. Эпоха турбулентности затягивает уже третье поколение. Ветер истории разогнался до штурмовых значений, и не так-то просто будет устоять на ногах.

В практическом плане всю нашу оппозицию, и на федеральном, и на местном уровне в ближайшее время ждут практические тесты, когда от абстрактных рассуждений о судьбах родины придется переходить к совершенно конкретным решениям. В Москве предстоят выборы мэра, в Санкт-Петербурге будут переизбирать Законодательное собрание. Сумеют ли лидеры оппозиции договориться и победить партию власти, как на московских муниципальных выборах? Большой вопрос, учитывая осадок от выборов президента.

У нас, в Псковской области, осенью пройдут губернаторские выборы — тоже повод оценить работоспособность оппозиционных партий. Сумеет ли хоть одна из них — или все сообща — что-то противопоставить админресурсу? Посмотрим.

Будем наблюдать, как говорится. Уж что-что, а наблюдение мы освоили.  

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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