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Блоги / Светлана Прокопьева

Здравохоронение

08.08.2018 13:14|ПсковКомментариев: 9

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

«Целый комплекс причин обуславливает лидерство Псковской области в показателях по темпам смертности населения». Это я цитирую сообщение Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции Игоря Потапова, председателя комитета по здравоохранению. Там Игоря Ивановича спросили, почему у нас в регионе люди помирают чаще, чем где бы то ни было.

Так вот, лидерство Псковской области в показателях по темпам - это не какое-то случайное стечение обстоятельств. И не статистическая ошибка конкретного года. Это целый комплекс причин, то есть результат системных усилий (и эту мысль спикер мог бы с гордостью развернуть и продолжить, если бы речь шла не о смертности).

Игорь Потапов назвал как минимум три составляющие из этого комплекса. Во-первых, это высокий удельный вес лиц, «старше трудоспособного возраста», стариков, одним словом. Во-вторых, согласно Потапову, статистику Пскову портят туристы из мегаполисов, которые приезжают на отдых, а находят вечный покой. Это, сразу скажем, обыкновенная чушь: если бы смертность среди туристов могла существенно влиять на статистику, самым умирающим регионом России был бы Краснодарский край.

Наконец, третьей причиной Игорь Иванович назвал дефицит медицинских кадров, и вот это уже серьезно. По сути, председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации признался, что в региональной медицине настолько не хватает врачей, что это выводит Псковскую область на первое место по смертности. Это даже не диагноз, это приговор нашему здравоохранению.

В этом смысле Игорь Потапов, как главный организатор и руководитель всей этой системы, выступил, прямо скажем, самокритично.

Строго говоря, обе упомянутые причины высокой смертности (третья забанена) свидетельствуют об одном: Псковская область - регион нищий, очень бедный. У нас не стариков много, у нас молодых мало - люди уезжают из региона в поисках даже не самореализации, а банальной занятости. Нет работы, не на что жить, содержать семью - вот и отправляются в Санкт-Петербург или в Москву, или, куда там, в Смоленск - отсюда, одним словом. Некоторые потом возвращаются - по окончании трудоспособного возраста, статистику портить.

Нехватка медицинских кадров - это, в принципе, тоже следствие бедности: нет в областном бюджете денег, чтобы предложить врачам конкурентные зарплаты, как в том же Петербурге. Подъемные молодым специалистам тут не помогают - ну что такое миллион, растянутый на пять лет? Плюс 200 тысяч в год к заработанному. Считай, та же разница в зарплате - только не пять лет, а на всю трудовую жизнь.

Это о том, почему не появляются новые, потенциальные врачи. А ведь регион потерял немало ценных медицинских кадров, которые уже работали в псковском здравоохранении - достаточно было позакрывать районные и сельские больницы! Сократили койки, оптимизировали отделения - и люди спокойненько пошли себе на пенсию, вместо того, чтобы каждый день мотаться на работу в соседний район. Ну а уезжать - так сразу в Питер, а не в Порхов.

Но бедность-то бедностью, а проблемы медицины выпирают даже на общем печальном фоне.

Обратимся к нашему любимому барометру социального благополучия - сайту губернатора, который ныне называется ведерников.рф. Туда, напомню, жители области пишут, чтобы решить свои наболевшие, нерешаемые, самые важные проблемы.

Давайте глянем, о каких же проблемах в основном пишут псковичи. Несмотря на то, что публичной статистики на сайте не ведется, посчитать это легко, потому что за каждой проблемой закрепляется ответственный - по профилю. И тут системные администраторы чуток прокололись: у каждого ответственного лица все его проблемы и обращения собраны в кучу на персональной странице. Отсчет для всех идет с одной и той же даты - где-то с ноября прошлого года, когда сайт пережил вынужденный ребрендинг. Все очень наглядно.

Итак, смотрим по лицам. Вице-губернатор Александр Кузнецов - ЖКХ и строительство, вот уж проблемное направление: адресованные к нему вопросы занимают одну страничку, сам он написал восемь сообщений.

Николай Романов - сельское хозяйство: тоже одна страница вопросов, девять написанных сообщений.

Сергей Аржанников - комитет по труду и занятости: тут уже две страницы с вопросами и 33 сообщения от председателя.

Труд и зарплаты - проблема в экономике ключевая, глобальная, но и решают граждане эти вопросы глобально, переездом, а не письмами на сайт губернатора. Другое дело, социальное обеспечение: Армен Мнацаканян, соцзащита. Тут и пособия, и пенсии, и помогите, чем можете - словом, по должности, главная жилетка Псковской области, куда еще плакаться, как не ему. Семь страниц вопросов и 140 сообщений - сразу видно, другой уровень.

В спину ему дышит Александр Седунов - образование: шесть страниц и 139 сообщений.

Наверное, где-то рядом должен быть и Игорь Потапов? Здравоохранение: 16 страниц с вопросами с ноября прошлого года и 322 сообщения!

То есть, вы понимаете: у Игоря Потапова - не отрасль, а одна сплошная проблема. Если вчитаться в адресованные к нему обращения, волосы дыбом встают. Льготных лекарств - нет. Номерков к врачу - нет. Лег в больницу - не факт, что вылечат. Попал в травмпункт - и все равно помрешь от травмы.

Люди жалуются не только на очереди, долгое ожидание приема специалиста или удаленность медучреждения. Жалуются еще и на халатность, нелепую логистику, неуважительное отношение и неверные диагнозы - словом, дефицит мединиских кадров в псковском здравоохранении далеко не единственная проблема.

И не единственная причина «лидерства Псковской области в показателях по темпам смертности населения».

Сказали «А», говорите и «Б», Игорь Иванович. Конечно, вы лично не в силах изменить соотношение молодых и пожилых в структуре населения. Вы не можете увеличить зарплаты врачам до конкурентного уровня. Но организовать и сохранить то, что осталось - это же ваша работа. А лидерство по темпам смертности - это ее итог.

Источник: Псковская Лента Новостей
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