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Блоги / Владимир Капустинский

Бойцовский клуб

15.01.2018 10:00|ПсковКомментариев: 4

«Ведь ты же не знаешь себя, если ни разу не дрался».

(цитата из фильма «Бойцовский клуб»)

Открытие в Пскове бойцовского клуба XFIGHT можно было оставить без внимания, если бы не три «но». В конце концов, присутствие на церемонии ряда первых лиц области и города еще ни к чему особо не обязывает. Да и проект этот, по сути, чисто коммерческий, называя вещи своими именами. Пускай и зарождался он пару лет назад не без помощи областной администрации через грант на поддержку НКО. Делать деньги на фитнесе и силовых видах спорта сегодня довольно модное занятие, и в этом смысле открытие бойцовского клуба не выглядит действительно чем-то из ряда вон выходящим. Однако примечательные отличия все же есть.

Первое «но»

На базе клуба XFIGHT созданы условия для занятий всеми видами бойцовского спорта. Одновременно здесь могут заниматься пять различных тематических групп. Например, тайский бокс, ММА, греплинг и еще пара любых других видов спорта, допустим, кудо и спортивная борьба. Поэтому аналогичной альтернативной площадки с подобной функциональностью в городе просто нет.

«Да, изначально, когда пару лет назад мы получали грант на создание клуба, у нас одновременно могла заниматься только одна группа», - рассказывает один из совладельцев бойцовского клуба Павел Волков.
«Тогда после полутора лет стало понятно, что наша бизнес-модель работает не в самом правильном направлении. Мы пересмотрели подход, и сейчас на сугубо частные инвестиции рады предложить городу бойцовский клуб XFIGHT с отличными условиями для тренировок», - отметил он.
 
Присутствовавший на открытии клуба глава Пскова Иван Цецерский по этому поводу даже ностальгировал, вспомнив, как 35 лет назад начинал заниматься единоборствами в подвальном помещении с кустарными тренажерами…

Второе «но»

На открытии бойцовского клуба – и это поначалу казалось удивительным – присутствовал самый успешный менеджер профессиональных бойцов ММА в России Алексей Жернаков. Чтобы было понятно, о ком идет речь, его клиентом, например, является Александр Шлеменко, а также еще ряд других видных российских бойцов американского промоушена Bellator.

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Его визит объяснялся тем, что XFIGHT входит в сеть компании «RusFighters», одним из основателей которой как раз и является Жернаков. И это для Пскова вещь действительно уникальная. «RusFighters» занимается профессиональным менеджментом бойцов смешанных единоборств и поэтому при наличии у псковских спортсменов нормальных результатов, настоящий контракт и последующие поединки в той же Америке станут для них вполне реальны.

«Мы занимаемся с профессиональными бойцами, начиная с 17-19 лет. Но для этого у них должна быть нормальная база. XFIGHT отвечает всем необходимым параметрам для становления бойца. А дальше при наличии результатов уже подключаемся мы. Без грамотного менеджмента построить успешную карьеру очень тяжело. Это целый комплекс действий, который приводит к конечному результату. Каждый бой должен иметь смысл, поэтому подбор соперников, тренировки, спарринги – это не просто хаотичный набор ингредиентов в карьере спортсмена. Добившиеся результатов псковские бойцы в дальнейшем уже будут работать с нашим участием», - отмечает Жернаков.

Когда тебе не надо искать деньги для выступлений или менеджера, который выйдет на промоушен, задача попасть в топ мировых звезд ММА значительно упрощается. Те же псковские боксеры, которые для защиты поясов вынуждены брать кредиты в банке, чтобы привезти соперника на бой и оплатить ему гонорар, такой схеме могут только позавидовать.

Третье «но»

Открытие бойцовского клуба с приличной инфраструктурой и менеджментской базой сильно диссонирует с тем, что произошло в Пскове примерно полгода назад, когда у нас в регионе был свой чемпион мира по панкратиону (ММА) Марат Алиасхабов. Свой титул он выиграл в Италии, после чего стал первым на Кубке мира по кудо в Индии, но за свою вторую победу не удостоился от псковских спортивных чиновников даже грамоты, разругался с бывшим вице-губернатором Максимом Жаворонковым и переехал в Калининград, где получил хорошее предложение по тренировкам.

В личной беседе Алиасхабов признавался, что свою карьеру собирается связать именно с ММА. Поэтому сложилась удивительная ситуация, когда город делает шаг в развитии смешанных единоборств, но в то же время чуть ранее добровольно, самозабвенно и, прилагая максимум усилий, теряет чемпиона мира по ММА.

«Знаете, здесь на самом деле очень много зависит от самого спортсмена, - считает президент областной федерации ММА Аркадий Мурылев. – Я могу понять Марата, потому что в Калининграде действительно лучше условия для дальнейшего развития профессиональной карьеры. Но и мы, бедный дотационный регион, тоже стараемся помогать бойцам, чем можем. Например, сейчас занимаемся развитием карьеры Руслана Шамилова, который не так давно успешно дебютировал на турнире M1-Global.

Вы видели антропометрические данные Марата? Да ему в Пскове даже не с кем в спарринге постоять. А в Калининграде гораздо больше бойцов и они чаще выезжают на турниры в Европу».

Павел Волков вспоминает, что Алиасхабов приходил еще в старый клуб и ставил себе ударную технику. Трудно сказать, как повлияло бы открытие нового бойцовского клуба на желание Марата переехать тренироваться в другой город. Возможно, что никак. Но у тех псковичей, которые пойдут по его стопам, головной боли должно стать куда меньше.

Владимир Капустинский

Источник: Псковская Лента Новостей
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