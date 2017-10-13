www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Деньги на Северный обход ждут Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Трезвый город Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Бермудский треугольник для псковских дорожников Новый переход в Пскове Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Битва внедорожников в Кудяево Битва внедорожников в Кудяево Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Коды регионов на автономерах Деньги на Северный обход ждут Бермудский треугольник для псковских дорожников
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Назван топ-10 самых разочаровывающих иномарок

15.10.2017 16:47 ПЛН, Псков

Эксперты издания Autos Cheat Sheet назвали 10 машин, о приобретении которых автолюбители пожалели. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

На первой позиции оказался Acura ILX. Только 41% владельцев ILX заявили, что довольны этим автомобилем. Они ссылались на проблемы с ускорением, шумоизоляцией, качеством краски. По сравнению с моделями начального уровня премиальных немецких марок ILX не приблизился к отраслевому стандарту.

Также каждый второй владелец Acura RLX сказал, что недоволен своим автомобилем.

Недовольна покупкой и половина владельцев Jeep Patriot.

Владельцы Nissan Frontier жаловались на чрезмерный шум в кабине, плохую технику, обработку подложек и многое другое.

Любопытно, что Nissan Sentra входит в топ-20 по продажам в США. Тем не менее, только 49% покупателей Sentra были довольны своей покупкой.

Также владельцы щедры на критику Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart и Jeep Compass.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31