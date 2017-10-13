Назван топ-10 самых разочаровывающих иномарок

Эксперты издания Autos Cheat Sheet назвали 10 машин, о приобретении которых автолюбители пожалели. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

На первой позиции оказался Acura ILX. Только 41% владельцев ILX заявили, что довольны этим автомобилем. Они ссылались на проблемы с ускорением, шумоизоляцией, качеством краски. По сравнению с моделями начального уровня премиальных немецких марок ILX не приблизился к отраслевому стандарту.

Также каждый второй владелец Acura RLX сказал, что недоволен своим автомобилем.

Недовольна покупкой и половина владельцев Jeep Patriot.

Владельцы Nissan Frontier жаловались на чрезмерный шум в кабине, плохую технику, обработку подложек и многое другое.

Любопытно, что Nissan Sentra входит в топ-20 по продажам в США. Тем не менее, только 49% покупателей Sentra были довольны своей покупкой.

Также владельцы щедры на критику Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart и Jeep Compass.

Источник: Псковская Лента Новостей