Отмечаем Юбилей LADA 4x4 вместе!Он - надежный, он известен на всех континентах, он штурмовал Северный полюс и Эверест, участвовал в ралли Париж-Дакар, осваивал Антарктиду.Он – легендарный автомобиль LADA4x4. 40 лет назад,...5
Назван топ-10 самых разочаровывающих иномарок
Эксперты издания Autos Cheat Sheet назвали 10 машин, о приобретении которых автолюбители пожалели. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
На первой позиции оказался Acura ILX. Только 41% владельцев ILX заявили, что довольны этим автомобилем. Они ссылались на проблемы с ускорением, шумоизоляцией, качеством краски. По сравнению с моделями начального уровня премиальных немецких марок ILX не приблизился к отраслевому стандарту.
Также каждый второй владелец Acura RLX сказал, что недоволен своим автомобилем.
Недовольна покупкой и половина владельцев Jeep Patriot.
Владельцы Nissan Frontier жаловались на чрезмерный шум в кабине, плохую технику, обработку подложек и многое другое.
Любопытно, что Nissan Sentra входит в топ-20 по продажам в США. Тем не менее, только 49% покупателей Sentra были довольны своей покупкой.
Также владельцы щедры на критику Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart и Jeep Compass.
Источник: Псковская Лента Новостей