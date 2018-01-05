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АвтоМир / Автомобили

Авторынок России остался на пятом месте в Европе по итогам 2017 года ‍

12.01.2018 22:00|ПсковКомментариев: 2

Автомобильный рынок России, который в 2017 году показал рост впервые за пять лет, тем не менее остался на пятой строчке европейского первенства. Согласно данным, полученным агентством «Автостат» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в ноябре остается Германия, где было продано 3 млн 441 тыс. 262  машины (+2,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика фиксируется четвертый год подряд, что обеспечило лучший результат продаж за последние 10 лет. При этом в декабре заказы на новые автомобили увеличились почти на 11%, что позволяет рассчитывать на уверенный старт продаж в 2018 году.

Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 540 тыс. 617 машин (-5,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован впервые за шесть лет. Тем не менее, продажи легковых автомобилей в остаются на высоком историческом уровне – свыше 2,5 млн единиц, что является третьим по величине результатом за последнее десятилетие. В то же время в условиях политической и экономической нестабильности в стране в SMMT ожидают дальнейшего ослабления спроса на авторынке в 2018 году.

Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 110 тыс. 751 реализованный автомобиль (+4,7%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 970 тыс. 497 автомобилей (+7,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), восстановление авторынка началось в 2014 году после шести лет падения, и в минувшем году объемы продаж приблизились к 2-миллионной отметке.

При отсутствии стимулирующих мер по обновлению автопарка страны в ассоциации ожидают стабилизации спроса, в результате чего авторынок в 2018 году останется на прошлогоднем уровне. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам «Автостата», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1,48 млн единиц (без учета LCV).

Источник: Псковская Лента Новостей
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