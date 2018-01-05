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Порядка 2 трлн рублей потратили россияне на новые автомобили в 2017 году

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «Автостат», по итогам минувшего года выручка от продажи новых легковых автомобилей в нашей стране составила порядка 2 трлн рублей. Это примерно на 15% выше, чем в 2016 году, сообщается на портале агентства.

Достигнутый результат уже оказывается выше уровня 2011 года, когда этот показатель был равен 1,87 трлн рублей, но пока далек от уровня 2012 – 2014 годов. Напомним, тогда в «тучные» годы россияне ежегодно тратили на покупку новых автомобилей не менее 2,3 трлн рублей.

Как отмечают эксперты, помимо самого роста рынка в 2017 году (более чем на 10%), свое влияние на увеличение выручки оказало и повышение цен. Так, за год цены на новые машины, согласно нашим данным, в среднем выросли на 5%.