Автомобили LADA с выгодой до 65 000 рублей можно приобрести в автосалоне Псков-Лада

В январе псковичи могут приобрести автомобили LADA с ПТС 2017 года с выгодой до 65 000 рублей.
Успейте приобрести на специальных условиях. Количество автомобилей ограничено.
LADA Vesta SW Cross|Luxe| 1,6 л (106 л.с.)
ЭРА-ГЛОНАСС, ABS+BAS, ESC, TCS, HSA, подогрев передних сидений 3-х уровневый, датчики парковки задние, климат-контроль, рейлинги, спойлер
LADA XRAY|Luxe|1,8 л (122 л.с.)
ЭРА-ГЛОНАСС, ABS+BAS, ESC, мультифункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений, датчики парковки задние, климат-контроль
LADA Vesta SW|Luxe|1.6 л (106 л.с.)
ЭРА-ГЛОНАСС, ABS+BAS, ESC, TCS, HSA, подогрев передних сидений 3-х уровневый, датчики парковки задние, климат-контроль, рейлинги, спойлер
Псков-Лада – официальный дилер LADA
Псков, Леона Поземского, 112
Тел. 70-10-70